 Вбивство Джумаєва наочно показує, чим загрожує амністія терористів, - Казанський

Про це пише блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Смерть Джумаєва - цілком на совісті прогнилої, ні на що не придатної української судової системи. Сидів би зараз в СІЗО, відбував заслужене покарання - і був би живий", - вважає він.

На думку Казанського, цей випадок наочно показує, чому ухвалення рішення стосовно Донбасу на умовах Кремля з амністією терористів, які вбивали українських солдатів, явно провальна затія.

"В країні сотні тисяч людей із бойовим досвідом, які ніколи не погодяться з амністією військових злочинців і здачею суверенітету", - резюмує блогер.

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