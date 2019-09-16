 Вбивство Джумаєва наочно показує, чим загрожує амністія терористів, - Казанський

Про це пише блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.
"Смерть Джумаєва - цілком на совісті прогнилої, ні на що не придатної української судової системи. Сидів би зараз в СІЗО, відбував заслужене покарання - і був би живий", - вважає він.
На думку Казанського, цей випадок наочно показує, чому ухвалення рішення стосовно Донбасу на умовах Кремля з амністією терористів, які вбивали українських солдатів, явно провальна затія.
"В країні сотні тисяч людей із бойовим досвідом, які ніколи не погодяться з амністією військових злочинців і здачею суверенітету", - резюмує блогер.
Ну или пусть ведут себя по человечески