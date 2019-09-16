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 Події, Суспільство
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Все про:суд (5520) Казанський Денис (134) Джумаєв (4)

 Вбивство Джумаєва наочно показує, чим загрожує амністія терористів, - Казанський

Вбивство терориста "ДНР" Романа Джумаєва демонструє те, до чого може привести амністія судом найманців, які вбивали українських військових.

Про це пише блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Смерть Джумаєва - цілком на совісті прогнилої, ні на що не придатної української судової системи. Сидів би зараз в СІЗО, відбував заслужене покарання - і був би живий", - вважає він.

На думку Казанського, цей випадок наочно показує, чому ухвалення рішення стосовно Донбасу на умовах Кремля з амністією терористів, які вбивали українських солдатів, явно провальна затія.

"В країні сотні тисяч людей із бойовим досвідом, які ніколи не погодяться з амністією військових злочинців і здачею суверенітету", - резюмує блогер.

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Вбивство Джумаєва наочно показує, чим загрожує амністія терористів, - Казанський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148738
 
   
 Топ коментарі
 
Хорошо, но мало
Надо повторить
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Кожен попачлєніц повинен знати що він мрець.
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АМНИСТИИ боевикам не будет при любом исходе, это невозможно
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А в НЗФ в пасочки играют ? Террорист в НЗФ убийца по умолчанию .
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Только мертвые русские террористы соблюдают все соглашения!
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Судей к ответу за способствование не отправлению правосудия. К ответу!!!!
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Якщо таке повториться ще 2-3 рази, то сєпари даватимуть на лапу суддяи, щоб їх з тюрми не виганяли!
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Да и сами судьи будут проситься в тюрьму
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В общнм-то это принцип римского права о неотвратимости наказания. Кстати, судей это тоже касается.
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Амністію бойовикам дав петя, реформував суди
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до реформи вони були краще ніж в Америці? судійство знило за 28 років і не порох в цьому винен... а ківалови кучми януковищі і їх виборці ...на тебе схожі
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За такие преступления может быть тюрьма или смерть. Ну,что же,эта мразь выбрала смерть,тудаемуи дорога!
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боюсь что народ скоро начнет охоту на судей, силовиков и чиновников. оружия и горячих голов в украине очень много
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А че боишся?* Пусть боятся судьи,силовики и чиновники
Ну или пусть ведут себя по человечески
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Желаю того же оборотням в погонах и мантиях которые выпускают сепаров, террористов и ихтамнетов из тюрем.
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Це ще раз підтверджує що кров за кров, смерть за смерть, око за око. Слава виконавцю
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