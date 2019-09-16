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 Суспільство, Авто
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Все про:Бориспіль (271) вантажі (92) КМДА (698) машина (10)

 До Києва обмежать в'їзд вантажівок з боку Борисполя з 19 вересня

З 19 вересня на постійній основі обмежать в'їзд вантажного транспорту до Києва з боку міста Бориспіль. В'їзд буде обмежено щоранку з 7:00 до 10:00.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Таке рішення було прийнято на засіданні постійної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА з метою зменшити негативний вплив транспорту на стан повітря у столиці і розвантажити рух.

"Стан повітря у Києві моніторять постійно... Особливу увагу приділено територіям, де спостерігається найбільша задимленість. Йдеться про житлові масиви на лівому березі столиці. Нагадаємо, що зростання кількості пожеж за останній місяць суттєво вплинув на стан повітря в столиці", - йдеться в повідомленні.

За повідомленням Укргідрометцентру, надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека збережеться в українській столиці до 20 вересня.

Читайте також: Набули чинності сезонні обмеження руху вантажного транспорту, - "Укравтодор"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148736
 
 
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А куда дальше ехать, если через Бровары?
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постройте объезд и тогда въезды хоть перекопайте.
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Это правильно, да вообще большаЯ окружная надо, что б им и не приходиось, через город ехать
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Київ давно потребує об'їздну з окремим мостом через Дніпро подалі від міста.
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и по окружной им тоже нужно ограничить движение... постоянные ж пробки
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