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 Економіка
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Все про:металургія (124) податки (775)

 Уряд має стимулювати металоспоживання, а не підвищувати податки, - ексдиректор Авдіївського коксохіму Магомедов

Завдання держави - створювати умови для зростання металомістких індустрій в Україні.

Саме це, а не підвищення податків, посприяє зростанню металоспоживання і збільшенню переробки залізорудної сировини всередині країни. Про це заявив народний депутат Муса Магомедов, який очолював раніше Авдіївський коксохімічний завод, пише uaprom.info.

"Залізорудні підприємства двома руками за розвиток наступних переділів в Україні, але це має стимулюватися зростанням споживання металу на душу населення, а не збільшенням податку для видобутку надр", - заявив він.

За його словами, статистика металоспоживання в Україні більш ніж промовиста. Якщо в 1992 році на внутрішньому ринку було використано 25,3 млн т металу, то в 1995 році - 7,6 млн т, у 2005 - 5,7 млн т, у 2018 - 4,6 млн т. При цьому металоспоживання в Польщі в 2018 році становить 14,9 млн т, у Туреччині - 30,6 млн т, що вчетверо вище на душу населення, ніж в Україні.

Магомедов також нагадав, що значна частина металургійних потужностей залишилася на окупованій території Донбасу, з чим пов'язано часткове зниження обсягів виробництва виробів з металу.

"Ми забули про те, що на НКТ залишилися заводи українських власників, які у 2013 році переробляли 12 млн т ЗРС, і сьогоднішній експорт ЗРС – це вимушене рішення для підтримки рівня виробництва і валютних надходжень", - сказав він.

При цьому держава, заявляючи про підготовку підвищення ренти, дає бізнесу негативний сигнал, що експорт залізорудної сировини це погано, зазначає радник з питань взаємовідносин з державними органами "Арселорміттал Кривий Ріг" Володимир Ткаченко. За його словами, це призведе до зниження виробництва до рівня власного споживання. А в разі, "якщо влада піде шляхом кратного збільшення ренти – ми закриємо шахту", - зазначив він.

Водночас виробництво якісної сировини - це самодостатній бізнес, який не потрібно ставити в адміністративні рамки, зазначив власник Ferrexpo Костянтин Жеваго, навівши приклад Саудівської Аравії, яка експортує нафту і не ставить собі за мету перейти на 100% переробку. Він також зауважив, що компанії з виробництва сировинних продуктів успішно працюють у розвинених країнах на кшталт США, Австралії, Канади та Швеції.

Нагадаємо, минулого четверга, 12 вересня, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики створив робочу групу з-поміж представників бізнесу та Державної податкової служби, яка мала напрацювати пропозиції щодо змін у законопроєкт №1210. Результати мали бути представлені в цей четвер, 19 вересня.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148735
 
 
 Топ коментарі
 
Олігархи повинні жрати, поки офшори від їх бабла не лопнуть.
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Значит хорошо прижали Ахметова. Правительство должно стимулирвоать производство наукоемкой продукции, а не торгвлю сырьем, как банановые республики.
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"...производство качественного сырья это самодостаточный бизнес..."

ясен карсен ! достал продал счастлив. достал народное продал как свое.
самодостаточный бизнес.
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Олігархи повинні жрати, поки офшори від їх бабла не лопнуть.
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А что он должен ахметке?
Раскрой проблему, если ума хватит.
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Я тебе ничего не должен чего-то там расскрывать Кстати в тексте новости не увидел ни одного упоминания про Ахметыча
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А ты знаешь на кого работает Муса Сергоевич, подстилка?
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Я смотрю, у тебя порошенко и ахметов - близнецы-братья...
И это - верно.
Раскрылся ваш большой "секрет". Уряд має стимулювати металоспоживання, а не підвищувати податки, - ексдиректор Авдіївського коксохіму Магомедов - Цензор.НЕТ 3316
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Ничего другого от тебя и не ожидал, пол заплеванный.
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если бы ты был адекватным человеком, а не стукачом, я бы с тобой подискутировал. А так - алаверды Уряд має стимулювати металоспоживання, а не підвищувати податки, - ексдиректор Авдіївського коксохіму Магомедов - Цензор.НЕТ 6086
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Скажем НЕТ анемии ,увеличим потребление железа !!!
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Ти ба !Знову, всі должни гаспідарам ! А не луснуть ???😈
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Значит хорошо прижали Ахметова. Правительство должно стимулирвоать производство наукоемкой продукции, а не торгвлю сырьем, как банановые республики.
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"...производство качественного сырья это самодостаточный бизнес..."

ясен карсен ! достал продал счастлив. достал народное продал как свое.
самодостаточный бизнес.
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Надо стимулировать цирк-шапито. Вот где доходность, аж зашкаливает.
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Муса Сергоевич, а вы должны стимулировать достойную зарплату вашим работникам.
Так что, затяните поясок, как все обычные украинцы.
Хвать получать сверхприбыли, спуститесь с небес на землю.
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Шо-то цензор зачастил про ахметку... Уряд має стимулювати металоспоживання, а не підвищувати податки, - ексдиректор Авдіївського коксохіму Магомедов - Цензор.НЕТ 8327
И порохоботы тут как тут...
Распереживались за него... Уряд має стимулювати металоспоживання, а не підвищувати податки, - ексдиректор Авдіївського коксохіму Магомедов - Цензор.НЕТ 5458
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Металеві матраци, металеві подушки, металеве взуття. При стимуляції металоспоживання все це очікує нас.

Увесь світ переходить на полімери, а у нас- металостимулювання.
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монополісти навіть у часи з низькими податками
так, підняли ціни, що люди вже звикли використовувати
дешевші замінники..

спочатку потрібна демонополізація
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чтобы корова меньше ела и давала больше молока, ее нужно меньше кормить и больше доить.
то же самое и с налогами: для развития бизнеса и привлечения инвестиций нужно увеличить налоги и ввести еще побольше новых сборов.
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