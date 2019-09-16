 ДБР сфабрикувало справу проти МОЗ через відмову повернути Амосову на посаду ректора НМУ, - Супрун

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Нещодавно повідомляла, що проти членів нашої команди швидше за все готують сфабриковані кримінальні провадження. І ось ДБР не забарилося: відкрило кримінальне провадження проти Міністерства охорони здоров'я. Справу відкрито через невиконання рішення суду про (чергове) відновлення Катерини Амосової на посаді ректора медуніверситету ім. Богомольця. Відновлення на посаді через суд - це послідовна стратегія боротьби колишнього ректора за своє насиджене місце", - йдеться в повідомленні.

Супрун зазначила, що епопея зі звільненнями/оновленнями Амосової, яку МОЗ звинувачував у корупції і зловживаннях, триває вже півтора року.

"За цей час вона різними способами саботувала роботу університету. Неодноразово через суди вона поновлювалася на посаді, а також намагалася штурмом прорватися в будівлю університету разом зі своїми "прихильниками". Тих, хто не підтримував Амосову, незаконно звільняли. Від таких спроб повернути насиджені роками феодальні володіння найбільше страждали студенти і співробітники медуніверстету", - продовжила Супрун.

Супрун зазначила, що міністерство боролося в судах і досягло справедливості. Нещодавно в медичному університеті відбулося голосування за ректора. Найбільше голосів отримав Юрій Кучин - його і нову команду підтримали 89% академічної спільноти.

"Спільнота університету вже виснажена регулярними спробами Амосової повернутися на потоки і задовольнити свої владні амбіції. Потрібно дати новообраному ректору можливість почати виконувати свої обов'язки, а співробітникам університету сфокусуватися на якісній підготовці студентів. Сподіваюся, що контракт з обраною людиною підпишуть швидше. Це стане хорошим індикатором того, що в медичному університеті готові покласти край свавіллю корупціонерів і медичних феодалів", - підсумувала Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ втретє звільнив Амосову з посади ректора НМУ ім. Богомольця

Нагадаємо, 16 квітня 2018 року Катерина Амосова була звільнена з посади ректора НМУ за невиконання умов контракту. Цьому рішенню передувало рішення комісії МОЗ України, яка визнала роботу Амосової в 2017 році незадовільною.

15 серпня призначений МОЗ на посаду в.о. ректора Національного медичного університету ім. Богомольця Юрій Кучин не зміг потрапити на своє робоче місце. Вхід до будівлі університету був заблокований невідомими особами.

5 вересня Окружний адміністративний суд міста Києва призупинив дію наказу МОЗ України від 14 серпня 2018 року про призначення Кучина в.о. ректора НМУ ім. Богомольця і ​​заборонив Міністерству охорони здоров'я призначати на цю посаду будь-яку особу, окрім випадків, визначених положенням Закону України "Про вищу освіту".

7 вересня 2018 виконуючим обов'язки ректора Національного медичного університету Богомольця було визнано екс-проректора університету Олександра Науменка. Водночас, 20 вересня Печерський суд прийняв рішення про визнання звільнення Амосової з посади ректора НМУ незаконним. 2 жовтня МОЗ знову звільнив Амосову.