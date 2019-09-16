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 Економіка
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Все про:ГЗК (12) рента (6)

 Рентні платежі за руду з 2012 року зросли майже вп'ятеро, - "Укрметалургпром"

Надходження ренти на видобуток залізної руди в бюджет України з 2012 по 2018 рр. виросли майже в 5 разів.

Про це повідомили в ОП "Укрметалургпром", пише uaprom.info. Водночас рентні платежі від корисних копалин державного значення, куди входить зокрема руда, виросли всього в 1.6 раз, а надходження від видобутку нафти - в 1.1 рази.

Фракція партії "Слуга народу" в парламенті пропонує змінити підхід до формування бази оподаткування при підрахунку рентних платежів на видобуток залізної руди, що знову призведе до зростання ренти - з 8,8% до 10%. Відповідні пропозиції містяться в законопроєкті №1210, внесеному Данилом Гетманцевим.

"Чим викликане таке відкрите прагнення задушити податками один із найбільш прозорих бізнесів у сфері видобутку корисних копалин в Україні? Може варто уважніше подивитися на інші корисні копалини, ту ж нафту, бурштин, щебінь, пісок?" - зазначив президент об'єднання Олександр Каленков.

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Зокрема, оборот тіньового ринку бурштину в Україні оцінюється в 500 млн дол на рік. Левова частка цього каменю експортується так само, як і залізорудна продукція, проте, на відміну від ЗРС, такі продажі не відображені в митній статистиці, звертає увагу керівник Центру політичного аналізу Володимир Головко.

За його словами, більш пильну увагу податкової служби до тіньового бізнесу і різного роду "податкових ям" і "сірих" схем стане більш дієвим інструментом збільшення податкових надходжень до бюджету.

"Зручна фіскальна позиція ДПС: збирай із тих, хто не ховається. Вони її виявляють у всьому. У тому числі, наприклад, при відшкодуванні ПДВ "переносять" на "сумлінних платників" те, що не хочуть перемогти: весь ПДВ реєструється в реєстрі, потім вони розкладають досить прозоро всі ланцюжки ухильників, але не йдуть до них на перевірки і в суд, а знімають цей ПДВ у підприємства-відшкодуванця", - зазначив Головко.

Нагадаємо, минулого четверга, 12 вересня, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики створив робочу групу з числа представників бізнесу та Державної податкової служби, яка повинна напрацювати пропозиції щодо змін у законопроєкт №1210. Результати мають бути представлені в цей четвер, 19 вересня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148731
 
 
 Топ коментарі
 
Тарифи на все піднять ! Ренту на руду знизить ! Тому що нє фіг !😆
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Платите твари в бюджет. Хватит за границу таскать,хватит. Почему за РЖД тарифы платите в два раза больше чем УЗ и не ноете засранцы? Вы продаете руду по мировым ценам за $,а услуги за гривни и в бюджет миллиардные долги. Платите суки,у каждого украинца свое маленькое хозяйство. С Вашими уродскими ценами на э/э,тепло,газ мы справляемся? Мы умудряемся ещё и строиться и Вам тварям оплачивать из бюджета НДС,дотации на ж/д ,терпеть полное не выполнение вами соцобязательств,взятых при "прихватизации" НАШИХ карьеров. Мы терпим пыль терриконов и лунные ландшафты,разбитые дороги от ваших грузовиков и мудачье вы за нашу руду не хотите платить копейки?Ублюдки без роду племени.
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Тарифи на все піднять ! Ренту на руду знизить ! Тому що нє фіг !😆
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Неплохо бы использовать свое умение читать, но так и быть...

Поступления ренты на добычу железной руды в бюджет Украины с 2012 по 2018 гг. выросли почти в 5 раз.

Фракция партии "Слуга народа" в парламенте предлагает изменить подход к формированию базы налогообложения при подсчете рентных платежей на добычу железной руды, что вновь приведёт к росту ренты - с 8,8% до 10%. Соответствующие предложения содержатся в законопроекте №1210, внесенном Данилом Гетманцевым.
Источник: https://censor.net.ua/n3148731
Объяснять надо?
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приведёт к росту ренты - с 8,8% до 10%.Источник:https://censor.net.ua/n3148731

Но для караула мало. Надо сравнить с 2012, а лучше с 2004г., когда курс был по 5.
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Так шо торопится Игорь Вальерьевич с рентой?
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Хреново,что через зелёное чучело один олигарх воюет с другим а в итоге пострадают простые работяги,которых будут использовать как щит.
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Схема проста: олігархи забирають своє - отримують зверхприбутки, а бюджет через ренту своє. Так формується бюджет проїдання, а не розвитку.
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Платите твари в бюджет. Хватит за границу таскать,хватит. Почему за РЖД тарифы платите в два раза больше чем УЗ и не ноете засранцы? Вы продаете руду по мировым ценам за $,а услуги за гривни и в бюджет миллиардные долги. Платите суки,у каждого украинца свое маленькое хозяйство. С Вашими уродскими ценами на э/э,тепло,газ мы справляемся? Мы умудряемся ещё и строиться и Вам тварям оплачивать из бюджета НДС,дотации на ж/д ,терпеть полное не выполнение вами соцобязательств,взятых при "прихватизации" НАШИХ карьеров. Мы терпим пыль терриконов и лунные ландшафты,разбитые дороги от ваших грузовиков и мудачье вы за нашу руду не хотите платить копейки?Ублюдки без роду племени.
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