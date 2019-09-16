 Рентні платежі за руду з 2012 року зросли майже вп'ятеро, - "Укрметалургпром"

Про це повідомили в ОП "Укрметалургпром", пише uaprom.info. Водночас рентні платежі від корисних копалин державного значення, куди входить зокрема руда, виросли всього в 1.6 раз, а надходження від видобутку нафти - в 1.1 рази.

Фракція партії "Слуга народу" в парламенті пропонує змінити підхід до формування бази оподаткування при підрахунку рентних платежів на видобуток залізної руди, що знову призведе до зростання ренти - з 8,8% до 10%. Відповідні пропозиції містяться в законопроєкті №1210, внесеному Данилом Гетманцевим.

"Чим викликане таке відкрите прагнення задушити податками один із найбільш прозорих бізнесів у сфері видобутку корисних копалин в Україні? Може варто уважніше подивитися на інші корисні копалини, ту ж нафту, бурштин, щебінь, пісок?" - зазначив президент об'єднання Олександр Каленков.

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Зокрема, оборот тіньового ринку бурштину в Україні оцінюється в 500 млн дол на рік. Левова частка цього каменю експортується так само, як і залізорудна продукція, проте, на відміну від ЗРС, такі продажі не відображені в митній статистиці, звертає увагу керівник Центру політичного аналізу Володимир Головко.

За його словами, більш пильну увагу податкової служби до тіньового бізнесу і різного роду "податкових ям" і "сірих" схем стане більш дієвим інструментом збільшення податкових надходжень до бюджету.

"Зручна фіскальна позиція ДПС: збирай із тих, хто не ховається. Вони її виявляють у всьому. У тому числі, наприклад, при відшкодуванні ПДВ "переносять" на "сумлінних платників" те, що не хочуть перемогти: весь ПДВ реєструється в реєстрі, потім вони розкладають досить прозоро всі ланцюжки ухильників, але не йдуть до них на перевірки і в суд, а знімають цей ПДВ у підприємства-відшкодуванця", - зазначив Головко.

Нагадаємо, минулого четверга, 12 вересня, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики створив робочу групу з числа представників бізнесу та Державної податкової служби, яка повинна напрацювати пропозиції щодо змін у законопроєкт №1210. Результати мають бути представлені в цей четвер, 19 вересня.