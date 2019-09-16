"Що стосується підвищення рентної плати на руду, тут немає системного підходу. Немає якогось чіткого розрахунку. Є просто бажання олігарха Ігоря Коломойського змусити свого конкурента Ріната Ахметова заплатити зайві $250 млн. Так цей законопроект власне і з'явився", - сказав Рашкован.
Як пишуть "Коментарі", виконавчий директор МВФ від України назвав неприпустимою ситуацію, коли в законопроекті про внесення змін у податкове законодавство немає економічної складової, передає Цензор.НЕТ.
"Так в принципі податкові законопроекти не можна приймати. Без розрахунків, без обговорення, просто через конфлікт двох олігархів", - підкреслив Рашкован.
Нагадаємо, 30 серпня у Верховну Раду внесений законопроект №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві". Документ передбачає підвищення ставки оподаткування залізорудних гірничодобувних підприємств. Автором законопроекту став голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Раніше в ЗМІ спілки металургів пояснили, що, в разі прийняття законопроекту, буде змінена звична рента на видобуток корисних копалин на податок з обороту для залізорудних ГЗКів.
"Український ГМК є традиційним нетто-експортером, і завдяки саме цьому він забезпечує більше 30% валютних надходжень в Україну. Однак суттєве зниження конкурентоспроможності через впровадження нового підходу до рентних платежів призведе до того, що українські ГЗК втратять світові ринки збуту, зокрема, ринок Китаю, на який припадає понад 20% українського експорту залізорудної сировини", - підкреслили металурги.
Наміри підвищити ренту на руду з'явилися через конфлікт двох олігархів, - Рашкован
Заступник виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован назвав появу законопроекту про підвищення рентної плати для залізорудних підприємств результатом конфлікту між Ігорем Коломойським і Рінатом Ахметовим
"Що стосується підвищення рентної плати на руду, тут немає системного підходу. Немає якогось чіткого розрахунку. Є просто бажання олігарха Ігоря Коломойського змусити свого конкурента Ріната Ахметова заплатити зайві $250 млн. Так цей законопроект власне і з'явився", - сказав Рашкован.
Его национальные интересы в Израиле и в Швейцарии. В Украине у него только дойная корова в виде простого нарида.
Хай грызут друг друга до смерти.
Да, кто бы сомневался, что вся деятельность правительства и ВР только на хотелки Коломойского теперь и направлены.
Ему со всех сторон летят цветы....
И стоя плещет метинвеста зал....
Как мило он заполнил перерыв!
Ах рашкован рашкован рашкован
Лерки из нацбанка жирный орех..
Ах рашкован рашкован рашкован
Музыка танцы песни и смех...
Если каждый такой конфликт позволит вернуть в бюджет по 250 млн - я как то переживу. Да и Ахметка без еще одной яхты - не умрет.