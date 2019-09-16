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Все про:ГЗК (12) рента (6) Рашкован Владислав (2)

 Наміри підвищити ренту на руду з'явилися через конфлікт двох олігархів, - Рашкован

Заступник виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован назвав появу законопроекту про підвищення рентної плати для залізорудних підприємств результатом конфлікту між Ігорем Коломойським і Рінатом Ахметовим

"Що стосується підвищення рентної плати на руду, тут немає системного підходу. Немає якогось чіткого розрахунку. Є просто бажання олігарха Ігоря Коломойського змусити свого конкурента Ріната Ахметова заплатити зайві $250 млн. Так цей законопроект власне і з'явився", - сказав Рашкован.

Як пишуть "Коментарі", виконавчий директор МВФ від України назвав неприпустимою ситуацію, коли в законопроекті про внесення змін у податкове законодавство немає економічної складової, передає Цензор.НЕТ.

"Так в принципі податкові законопроекти не можна приймати. Без розрахунків, без обговорення, просто через конфлікт двох олігархів", - підкреслив Рашкован.

Нагадаємо, 30 серпня у Верховну Раду внесений законопроект №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві". Документ передбачає підвищення ставки оподаткування залізорудних гірничодобувних підприємств. Автором законопроекту став голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Раніше в ЗМІ спілки металургів пояснили, що, в разі прийняття законопроекту, буде змінена звична рента на видобуток корисних копалин на податок з обороту для залізорудних ГЗКів.

"Український ГМК є традиційним нетто-експортером, і завдяки саме цьому він забезпечує більше 30% валютних надходжень в Україну. Однак суттєве зниження конкурентоспроможності через впровадження нового підходу до рентних платежів призведе до того, що українські ГЗК втратять світові ринки збуту, зокрема, ринок Китаю, на який припадає понад 20% українського експорту залізорудної сировини", - підкреслили металурги.

Читайте також: Під час формування уряду президент має поставити не на лояльних людей, а на професіоналів, - представник України в МВФ Рашкован

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148729
 
 
 Топ коментарі
 
Есть просто желание олигарха Игоря Коломойского заставить своего конкурента Рината Ахметова заплатить лишние $250 млн.

Да, кто бы сомневался, что вся деятельность правительства и ВР только на хотелки Коломойского теперь и направлены.
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Кто? Коломойский???!!!

Его национальные интересы в Израиле и в Швейцарии. В Украине у него только дойная корова в виде простого нарида.
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Так Свинарчуки велением Коломоя остались у власти. Ты шо все пропустил?
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Так так! А національні інтереси навіть не розглядали !😆
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а когда это зебилов и шмарклю волновали национальные интересы Украины?
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кто о чем, а зебилы о своем, скрепном мироощущении - "в зад" Намерения повысить ренту на руду появились из-за конфликта двух олигархов, - Рашкован - Цензор.НЕТ 6946
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Так Свинарчуки велением Коломоя остались у власти. Ты шо все пропустил?
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Кто? Коломойский???!!!

Его национальные интересы в Израиле и в Швейцарии. В Украине у него только дойная корова в виде простого нарида.
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Беня решил заставить ахметку ... и слуга шмаркля - шустренько, на цырлах - побежал выполнять ЦУ))
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С другой стороны, если ******* наживет себе смертельного врага в лице Ахметова, то я только за.
Хай грызут друг друга до смерти.
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Есть просто желание олигарха Игоря Коломойского заставить своего конкурента Рината Ахметова заплатить лишние $250 млн.

Да, кто бы сомневался, что вся деятельность правительства и ВР только на хотелки Коломойского теперь и направлены.
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а ка же фамилия у этой ряшки соответствует ! Намерения повысить ренту на руду появились из-за конфликта двух олигархов, - Рашкован - Цензор.НЕТ 7238
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И не говорите) Где они такие лица находят... "Заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде". Представляю, сколько он кушает))
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ВЫВОД ПРОСТ - УКРАИНУ ЗАХВАТИЛ КОЛОМОЙСКИЙ - А ЗЕЛЕНСКИЙ ЕГО КУКЛА - ФАКТ
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Войну в Украину привели украинские олигархи .путинская агрессия это уже производное от действий украинских олигархов
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нет - даже смешно так думать - но цапы так хотят - а не цап ли вы?
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Украинские олигархи грабили вместе с президентами и премьерами Украины ,начиная от Кравчука .Практически ничего не строилось ни в одной сфере .Конечно у многих заграничных " друзей " аж слюни текли от такой жирной беззащитной овечки .
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Жаль, что Рашкован премьером не стал - из всех кандидатур он был самой разумной.
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Конечно есть. Интересы государства это интересы его граждан. Интересы граждан это интересы олигархов, т.е. интересы Игоря Валерьевича Коломойского и его заграничных партнёров. Конечно грубоватая конструкция, но близка к реальной политике.
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Ахмтова обокрали наж на 350 млн в пользу государства!
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Выходит на арену Рашкован....
Ему со всех сторон летят цветы....
И стоя плещет метинвеста зал....
Как мило он заполнил перерыв!
Ах рашкован рашкован рашкован
Лерки из нацбанка жирный орех..
Ах рашкован рашкован рашкован
Музыка танцы песни и смех... Намерения повысить ренту на руду появились из-за конфликта двух олигархов, - Рашкован - Цензор.НЕТ 3828
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Ну и славненько, что конфликт, и хочется еще таких конфликтов.
Если каждый такой конфликт позволит вернуть в бюджет по 250 млн - я как то переживу. Да и Ахметка без еще одной яхты - не умрет.
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так можно договриться, что Ахметка платит налги по вине Коломойского!. Намерения повысить ренту на руду появились из-за конфликта двух олигархов, - Рашкован - Цензор.НЕТ 659
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Можна, а може статись так що валютна виручка Україні впаде на 30 відсотків.
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выручка кому, Ахемтову? За него не переживай.
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в даному випадку хоч чорту, він зобов'язаний завести її в Україну, закон такий.
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Офшор це для виведених безпосередньо з України грошей або для фірм однодневок, які одразу закриваються, для стабільних фірм це стаття, не пам'ятаю чи то 207 чи то 209 КК України.
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...имнно поэтому не переживай за Ахметова.
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Нафіг він мені здався, чим більше вони будуть воювати тим менше зебілів лишиться.
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ну, зачем врать про рост социального напряжения!? Ахметов и состоварищи на протяжении 20 лет вывозят с Украины лом-т.е. люки, резаное оборудование и просто, руду. делают чугунные слябы на своих заводах ( вся копоть остается на Украине), а в Кита и Турцию- заготовки для литья. сами же прокат ни продать ни сделать не можем?! вот и прем за бугор полуфабрикат. не знаю, как заставит рост ренты их отказаться от этой идеи, но пробовать надо!!!
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Как раз столько стоит лондонская квартира Ахметова
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Автора не смущает, что Беня тоже добывает руду? Намерения повысить ренту на руду появились из-за конфликта двух олигархов, - Рашкован - Цензор.НЕТ 543
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читай закон, там руда повышается в рентабельности до 33%, а металурги несут убытки
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зебил, добытчики руды стали больше зарабатывать а те кто использует эту руду терпят убытки. так понятно?
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баран, ты читать умеешь? Значть Беня тоже терпит убытки.
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металургические комбинаты в основном у ахметки и рудные в основном у бени
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Игорь Валерьевич, недавно, при обсуждении кандидатов на премьера, заявлял что Рашкован - 0. Начинаю верить Игорю Валерьевичу, - расчёт Рашкована практически нулевой и передать его можно одной фразой - Ахметов заплатит лишние $250 млн., он забыл ещё уточнить - налогов, и что значит "лишние", но то такое)
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А разве новая команда не победила олигархов? Они остались? Яка сумна новинка
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зеленый говнюк обещал что олигархи не будут влиять на власть. и что сейчас происходит? зеля не пора ли назад на сцену?
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Наконец добрались до Ахметки с нужного места. Отольюся ему наши амстредамы плюс и минус.
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Папа ти станеш менше пити, ні синок....
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Побачимо, може дійсно екологія поліпшиться на сході, ну стануть 100-200 підприємств, дрібничка. От моє місто визнане самим чистим в Україні в екологічному сенсі, бо всі заводи стоять.
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Ахметов, как и все горнодобывающие фирмы скрывают свою прбыль в низкой рентьбености производства, что не так на самом деле. Там есть что трусить, поверь я не првый год в этом бизнесе.
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а тем временем бенина фирма посавляет с раши уголь в укрэнерго по цене 2500 грн за тонну. а по роттердам+ цена была 1950 грн. кто то из зебилов объяснит что происходит?
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Бенін Ротердам хороший, старий був поганим, ви що, в Трускавці не були?
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беня не зниматеся углем, ты спутал с Ахметкой.
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да ну? откуда знаешь?))) а самое интересное что хозяин фирмы работает на бениной заправке оператором))) вот такой продвинутый персонал у бени работает. контракт на 400 млн
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Хорош сырьём торговать.Делать что-то акромя чугунных чушек пробовали?Металлурги херовы.
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Владислав Леонидович Рашкован С 25 ноября 2014 по 1 августа 2016 года - и. о. заместителя председателя Национального банка Украины, член правления НБУ.Помогал Гонтаревой страну грабить.
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А вообще, лучше экспортировать в вагонах смартфоны..))
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