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 Політика України, Події
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Все про:Нацрада_ТРМ (218) телебачення (370) Апеляційний суд (136) 112_Україна (36)

 "112 Україна" найближчим часом можуть позбавити ліцензії на мовлення, - телеканал

Шостий апеляційний суд Києва відмовив телеканалу "112 Україна" в задоволенні апеляції, через що найближчим часом телеканал може бути відключено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це після засідання в суді повідомив юрист телеканалу "112 Україна" Василь Сметана.

"Рішення вступає в силу, звичайно ж, ми будемо використовувати всі засоби захисту, передбачені законом, але рішення вже, скажімо так, буде діяти таким чином, як і задумано регулятором, а саме буде розглянуто питання продовження ліцензії і буде відмовлено. Всі глядачі, які дивляться телеканал "112 Україна" на Т2, це досить велике покриття, всі, хто приймає на антену сигнал, втратять таку можливість, дивитися "112 Україна", - пояснив юрист.

На телеканалі очікують, що питання про позбавлення телеканалу ліцензії буде розглянуто Національною радою з питань телебачення і радіомовлення вже на найближчому засіданні.

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"Це може бути у цей четвер чи в найближчий четвер, наступного тижня, наприклад. Тобто рішення суду відкрило можливість Нацраді відмовити в продовженні ліцензії телеканалу, і в разі винесення рішення про відмову продовження, ліцензія припиняє свою дію цього дня", - підкреслив Сметана.

Раніше Апеляційний адміністративний суд Києва в червні 2017 року визнав протиправною бездіяльність Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо нерозгляду нею поданих компаніями групи "112.Україна" заявок на переоформлення ліцензій через зміну керівників компанії.

Термін дії попередніх ліцензій телеканалів групи "112.Україна" закінчився у вересні 2018 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148727
 
   
 Топ коментарі
 
Дык в Мацкве получите новую!!)))
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вот тут я ЗекоМанду поддерживаю, хотя и понимаю, что это персональные разборки Медведчука и Каломойского..
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кстати, я сам порохобот, но не могу простить Пороху за то, что не уничтожил пророссийскую оппозицию в стране и проиграл информационную войну.. хотя и сделал много нужного..
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Пусть лишат для начала, а трындеть они умеют.
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Ниче - поменяют заставку на фейс Народного Призедента, включат парочку репортажей про юные годи месии и все будет хорошо
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проросійський канал ще в 2014 році слід було відключати... За одно і інет і Україну треба відключати.
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вот тут я ЗекоМанду поддерживаю, хотя и понимаю, что это персональные разборки Медведчука и Каломойского..
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какая разница чьи разборки - главное,шоб нах..
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кстати, я сам порохобот, но не могу простить Пороху за то, что не уничтожил пророссийскую оппозицию в стране и проиграл информационную войну.. хотя и сделал много нужного..
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Как он может уничтожить однопартийцев,хоть и бывших?А инф.война ему не нужна.Он просто капитулировал в ней.
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Начал бы давить прессу, потерял бы поддержку запада. Из двух зол выбрал меншее.
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А еще к нему претензии за не реформу судов. Поэтому и получил столько на выборах.
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зеленый ,надо еще ваш канал прямой за компанию лишить всего чего только можно. "112 Украина" в ближайшее время могут лишить лицензии на вещание, - телеканал - Цензор.НЕТ 3106
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Пане, не лякайте так...
Бо від коменту про "відключити інет" аж зкріпи з екрану посипалися
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Стоило только выгнать Пецю - надежного и верного партнера Медведчука и его коллегу по оппозиции.
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При Поросяті такого небуло))Бо він спільник Медведчука.
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Так Порошенковские же суды ну очень плохие. Где твоя логика, полудурок? Порох же суды не реформировал. А тут Порох опять виноват...
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Так,Поціни суди це дно,але навіть серед купи лайна,буває розквітає квітка))
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это тролли, они на работе не мешай им зарабатывать)))
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При пєтрє такого нєбило.При ньому роздавали лицензії
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Это невозможно, там Пальчевский прописался, не вылазит...
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Опа! А где же мертвечина тусАвАться буИИть вместе с рыговскими недобитками? "112 Украина" в ближайшее время могут лишить лицензии на вещание, - телеканал - Цензор.НЕТ 7523
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На нем уже гаВнАпольский с вЄрЄснЄм застолбились "112 Украина" в ближайшее время могут лишить лицензии на вещание, - телеканал - Цензор.НЕТ 4338
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там работают профи как журналюги так и эксперты они быстро найдут работу в раше
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Ещё бы "Кривой" вальнуть. Вместе Ганаскотским.
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и правильно сделают, прикрываясь лозунгами о свободе слова с каналов мертвечука слышна только антиукраинская пропаганда. вместо анализа событий, дебильные эксперты занимаются гаданием и предположениями, а что будет если....
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Хоч стріляй, не вірю в батька оунівця і сина кдбешника, щось там не так.
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Ну певно Кіпіані має якісь документи .!? "112 Украина" в ближайшее время могут лишить лицензии на вещание, - телеканал - Цензор.НЕТ 7736
ПС )))) А те що в *совецькі часи * син любого злочинця не міг поступити в КДУ. а тим більше у компартію без зв*язку з *комітетчиками * ...100%.!
.
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"112 Украина" в ближайшее время могут лишить лицензии на вещание, - телеканал" - все коллаборанты, совки и украинофобы, т.е. все дебилы и предатели, утратят возможность получать инструкции кремлёвского мясника, а самый хитрый Петя Мародёр успел продать этот канал куму беса путлера, Мертвечуку, но это афёра будет учтена при раздаче сроков всем "героям" Рошеновского Паханата.
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И это правильно, нехер мертвечукам продаваться
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Одной помойкой будет меньше...
Но их еще до фига - работы не початый край!
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мало що змінилося...з часів Януковича..
Зеонбуд(32 цифрових ефірних).пропорційне представництво :
"112 Україна" найближчим часом можуть позбавити ліцензії на мовлення, - телеканал - Цензор.НЕТ 6015
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Приколный аргумент. "Все зрители, которые смотрят телеканал "112 Украина" по Т2, это довольно большое покрытие..." Свято место пустым не бывает.
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При патриоте Порошенко мертвечук его купил, при зрадныке Зеленском его закрывают. Соя, что-то тут не так. "112 Украина" в ближайшее время могут лишить лицензии на вещание, - телеканал - Цензор.НЕТ 2861
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Так закрили чи закривають?
А закривання років 5 буде продовжуватися?
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Собсно, ситуацию в стране расшатывают синхронно с 2-х сторон: с пророссийской медведчуковские, а с типа урапатриотической - Кривой и 5-й
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А бажання Пристайка провести вибори на окупованій території - це не розхитування, так?
Погодитися на формулу Штайнмаєра - це також не розхитування?
Бажання Богдана вигнати інструкторів НАТО з країни - це також не розхитування?
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Тебе ж сказали: выборы после вывода всех русских войск. Конституцию менять никто не будет. А вот Порошенко пытался протащить капитулянтский смертельный особый статус Донбасса в Конституцию, да народ не дал
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А що, вже є угода ЗЕ з Путіним? Вони лише про зустріч домовляються. От після неї і побачиш і тоді будеш повчати.
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Давно пора закрити ці колаборантські канали.
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Горько плачу! Даже не знаю что мы теперь будем делать и как будем обходится без этого проклятого вражеского антиукраинского прокремлёвского логова ?
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Да!!!!
Смотреть невозможно на эти сепарские рожи,а уж слушать тем более.
Если за эти 2 года канал не сделал ничего,чтоб пересмотреть "политику" канала,а ПРОСТО ПРЕТ БУРОМ,то конечно забрать лицензию.
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18:19 решил проверить по IPTV, 5 секунд плакал абрамович и потом 112 исчез)). вместо него -UMN.
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Невже дочекались? Якщо зєльоний це зробить додамо йому ще один "+". Тоді у каламиї буде канал "1+1+1"
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Якщо зробить, то так, щоб ті легко в євросудах добилися покарання України.
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3 канали кума ХУ№ЛА в Україні -ЦЕ ПЕРЕБІР..

1 максимум можливо залишити..

якраз би 112 залишив,а НЬЮЗГІВНОВАН і ЗІК би закрив..
але якщо є формальний привід власне до 112 -то нікуди не дінешся..Прийдеться його... "112 Україна" найближчим часом можуть позбавити ліцензії на мовлення, - телеканал - Цензор.НЕТ 4215
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Всё это колебание воздуха.Сто раз уже угрожали закрыть эти пророссийские помойки,но они всё-равно продолжают работать.
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