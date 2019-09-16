 "112 Україна" найближчим часом можуть позбавити ліцензії на мовлення, - телеканал

Як інформує Цензор.НЕТ, про це після засідання в суді повідомив юрист телеканалу "112 Україна" Василь Сметана.

"Рішення вступає в силу, звичайно ж, ми будемо використовувати всі засоби захисту, передбачені законом, але рішення вже, скажімо так, буде діяти таким чином, як і задумано регулятором, а саме буде розглянуто питання продовження ліцензії і буде відмовлено. Всі глядачі, які дивляться телеканал "112 Україна" на Т2, це досить велике покриття, всі, хто приймає на антену сигнал, втратять таку можливість, дивитися "112 Україна", - пояснив юрист.

На телеканалі очікують, що питання про позбавлення телеканалу ліцензії буде розглянуто Національною радою з питань телебачення і радіомовлення вже на найближчому засіданні.

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"Це може бути у цей четвер чи в найближчий четвер, наступного тижня, наприклад. Тобто рішення суду відкрило можливість Нацраді відмовити в продовженні ліцензії телеканалу, і в разі винесення рішення про відмову продовження, ліцензія припиняє свою дію цього дня", - підкреслив Сметана.

Раніше Апеляційний адміністративний суд Києва в червні 2017 року визнав протиправною бездіяльність Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо нерозгляду нею поданих компаніями групи "112.Україна" заявок на переоформлення ліцензій через зміну керівників компанії.

Термін дії попередніх ліцензій телеканалів групи "112.Україна" закінчився у вересні 2018 року.