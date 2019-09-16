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 Суспільство
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Все про:Гонгадзе (89) Кучма (369) вбивство (1896)

 Найкраща наша вдячність Гонгадзе - це справедливість, коли вбивця Кучма сяде на лаву підсудних, - Подольський

Завдяки Гонгадзе ми не говоримо сьогодні в Україні: "Вічна пам'ять Свободі Слова".

Про це написав у фейсбуці журналіст і громадський діяч Олексій Подольський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Але найкраща наша вдячність - це справедливість. Коли вбивця Кучма сяде на лаву підсудних", - відзначає він.

За словами Подольського, покривання вбивці є відповідальністю президентів України Ющенка, Януковича і Порошенка.

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"Усі докази і свідчення зібрано, зроблено всі експертизи бездоганним процесуальним способом. Але саме політична воля президентів сховала всі ці докази, сховала вбивцю - Кучму за грифами державної таємниці і закритих судових процесів. А за Порошенка з Луценком звинувачення проти Кучми заховано в найдальші куточки архівів ГПУ", - пише журналіст.

"Тепер ця політична воля в руці Зеленського, який у партері корпоративу YES простягає цією рукою мікрофон Пінчуку, щоб той сказав йому і нам, що таке Щастя України", - резюмує Подольський.

Також читайте: Все, що я можу зробити, - я робитиму, - Зеленський про справу Гонгадзе

Найкраща наша вдячність Гонгадзе - це справедливість, коли вбивця Кучма сяде на лаву підсудних, - Подольський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148726
 
   
 Топ коментарі
 
При наличии своей Рады, Генпрокуратуры, СБУ, МВД и кучи журналистских расследований - ни одного задержания топ чиновников, уже экс нардепов. И Ахметов с Коломойским на свободе. У новой власти есть политическая воля, якобы, и народ ее поддерживает. Ну и шо? Ну и где посадки?
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Нет, Куча сейчас уважаемый человек, он у Зеленского на задании или наоборот.
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При наличии своей Рады, Генпрокуратуры, СБУ, МВД и кучи журналистских расследований - ни одного задержания топ чиновников, уже экс нардепов. И Ахметов с Коломойским на свободе. У новой власти есть политическая воля, якобы, и народ ее поддерживает. Ну и шо? Ну и где посадки?
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вы статью вообще читали ? или всё лозунгами ?
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Зеленский до выборов ором орал, что надо рубить руки и сажать, "а барига не сажает".
Ну? И за чем теперь дело стало? Хто теперь барига? )
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нужно для начала судьи порошенковские все поменять , а потом спрашивать . Возьми статистику и посмотри сколько за время сывочолого восстановилось на работу через суд мусоров, которые не прошли переаттестацию . Понятно что то же Зеленский в этом виноват .
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Першими мають сісти мародери та зрадники порошенко, кононенко, труханов, пашинський, гонтарєва, аваков, гройсман, яценюк, турчинов, свинарчуки.
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будуть вам посадки. он Лукашиху планують в ЦВК посадтити.
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Не читай порохудобських газет до обіду. А краще взагалі не читай. Там суцільна брехня.
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И твои зеленые жабы, которые уже насилуют Конституцию и законы и вернули рыговонялов в Украину во главе с мертвечуком.
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Зараз Зеля зіграє х... на роялі і скаже всім малоросам, що в Україні все вері гуд...
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Нет, Куча сейчас уважаемый человек, он у Зеленского на задании или наоборот.
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Так він і при порошенку був в повазі... і мертвечук для петра був ефективним перемовником...
Нічого нового...
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Порошеновский юрик,тебе там не икается?Сначала "Украина без кучмо". А потом-я просто на петю работаю.Фу.....
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Хто ж його посадить ? Отця олігархії ! З ним будуть носиться,як з писаною торбинкою !😆
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Медведчук з каламойскім отримали профіт від вбивства Гонгадзе.
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надо еще барыжку-шоколадника привлечь за убийство своего родственничка.
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Медведчук з каламойскім отримали профіт від вбивства Гонгадзе.
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Будет праздник когда внуки таких как Кучма будут дохнуть от передоза. Надеюсь Бог не оставит безнаказанными такие преступления. ἀμὴν
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Так осень, куда садить? Выкапывать пора...вон овощи подтягиваются после 5 лет забвения
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Ещё один плевок в сторону Порося)))жду набега в тему ярых фанатов соевого питания.
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А почему не плевок в Зеленого Кокаиниста? Посадки весной были обещаны. Ну, и где?...
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Предполагается, что ГПУ должна была при начавшейся каденции Зеленского бросить всё, и заняться только делом Гонгадзе?
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Почему ты молчал про Гонгадзе при ющенко и януковиче, да и при Порохе тоже молчал в тряпочку. А при Зеленой сопле вдруг появился интерес?
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Петя почему то не убежал и не «сажается», гоняют неугодных, кто не прогнулся (Кличко и Филатов), остальные не противоречат зекурсу.
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"Пленки Мельниченко", зафиксировавшие разговорьі о Гонгадзе в кабинете Кучмьі , и само убийство журналиста - звенья одной цепи , вернее , многоходовочки московского ФСБ . А целью бьіла Украина . имхо
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Здесь хотят крови кучмы) и пофиг что доказать не могут
Главный вопрос: зачем кучме убивать Гонгадзе?
Хотя кучму и без Гонгадзе есть за что садить)
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Обосрать Украину перед Западом руками Кучмовоза.
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Литвин мог бьіть тем "испорченньім телефоном" , которьій раздувал перед Кучмой "опасность" Гонгадзе , а в сторону ментов Кравченко транслировал излишне брутальньіе "пожелания" президента. В результате - труп без головьі и заваруха в Украине. Имхо
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Зачем это Литвину?
Это дело рук того, кому этот кипиш был выгоден
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Потому, как Гонгадзе спал с любовницей Литвина.
Или ты только сегодня вылупился?
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Так он же ж главный консультант у Зебила, учит как предать Украину... хотя, Зе уже имеет опыт дезертирства.
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Зато Петя служил в СССР, защищал КПСС.
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Смелое обвинение, особенно презервативам-попередникам. В зулупы тоже кишка тонка.
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Ну прямо анекдот дня!.. Уже даже срок давности закончился!
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