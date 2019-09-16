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 Політика України
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Все про:держбюджет (206) перепис населення (22)

 Держбюджет-2020: Перепис населення обійдеться в 3,4 млрд грн

У проєкт Державного бюджету України на 2020 рік на Всеукраїнський перепис населення закладено понад 3,4 млрд грн.

Про це йдеться в законопроєкті №2000 "Про Державний бюджет на 2020 рік", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У проєкті держбюджету-2020 передбачено, зокрема, витрати на проведення запланованого в 2020 році Всеукраїнського перепису населення в обсязі 3 441 600 000 долл, у тому числі капітальні витрати -1 591 500 000 гривень.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148721
 
 
 Топ коментарі
 
Не кисло так зебобики решили подлохматиться.... Госбюджет-2020: Перепись населения обойдется в 3,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 5675
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будеш так врать язык обростет шерстью)
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Не кисло так зебобики решили подлохматиться.... Госбюджет-2020: Перепись населения обойдется в 3,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 5675
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Ну если раньше на личные благотворительные фонды Пэти и Марыны выделяли 2 миллиарда из бюджета, то на перепись населения 3 - не так уж и много.
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Схоже, він і так зимою їм вкривається.
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а скажи ка мокша,ты только на цн "работаешь" или и по другим пабликам успеваешь?
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Капейки, я то думал...
Просто перепись проведут аффилированые со слугами народа конторы потому так дешево
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А вы случайно с нулями не ошиблись. Распечатайте куда и на что идет такая сумасшедшая сумма.
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каворкинг, опен-спейсинг, диджитализация - по простому и не обьяснить
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уже была такая картинка с пэпкой вместо Бе.
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Це видумка злодіїв з Банкової. В жодній країні не витрачають такі суми і не роблять цього. Збирають дані з мерій прописаних осіб у електронному вигляді і все, готово. Це нова стаття розпилу держкоштів під чкс війни. Дурня.
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лучше корвет построить 58250 за меньшие деньги - толку больше будет..
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нєзя! ***** проти, та й для чого? Ця влада де факто визнала контроль РФ на Керченською протокою... нах.ра їм корвет?
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********** краще знає, куди і як тратити ваші гроші.
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Ось вам і клоуни, ось вам і цирк... Ці пацани прийшли п.здити по крупному!
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Большие деньги . Зеля , для чего нас считать ?
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Я так розумію вони кожного Українця на перепис будуть на Бєня - авіа доставляти у Київ і назад?
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3,4 млрд грн шоколадна банда крала з бюджету приблизно за тиждень. Щодня десь по пів-мільярда.
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Ви взагалі в курсі, хто такий цей Сем?
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Яценюк безумовно, але йому нічого не докажуть, зараз Богдан бігає по Україні та вербує Сеніні кадри, по схемам ті кращі у Всесвіті.
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Щодня 10-15 грн у кожного українця. На аферах із субсидіями, ротердам+, "рефінансуванням" банків тощо.
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Зрадив Москву, а мародерство передбачає обдирання вбитих ворогів на полі бою.
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Парашенко вірний холуй миршавого х@йла. Сиве чмо під час війни купляло у країни-окупанта і у сєпарів з ордило вугілля, нафтопродукти та скраплений газ.
Собі особисто сива гнида купила на росії під час війни декілька бізнесів: fesco, burger king, агрохолдінг, крохмальний заводік тощо.
Щодо дефініції слова "мародер" - згоден. Просто мабуть ще не існує такого ганебного слова, яким би називали паскуду, яка грабує СВОЇХ ГРОМАДЯН ТА ДЕРЖАВУ під час війни. Мабуть в історії людства таких прецедентів ще не траплялось, бо це за межою уявлення. Сива ****** мабуть перший, хто так робив.
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В історії людства і не таке траплялось, вірніше раніше грабувати свою країну під час війни було нормою, якщо про росію правда то він звичаний покидьок.
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Про росію можеш погуглити fesco, burger king та кишеньковий інвест.фонд сивої свині ICU. А от щодо історії людства... Сожеш навести хоч один приклад пограбування своєї країни під час війни?
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Та люба війна у середньовіччя, що сторічна, що тридцатирічна за іспанську спадщину...всім головним фігурам було пофіг на народ, правда вони не на 5-річний термін приходили, я вже не кажу про випадки коли влада просто торгувала власним народом в прямому сенсі, хто там продав Фрідріху 200 солдат, Катя чи ще Ліза, вже не пам'ятаю.
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Для мене особисто сама дебільна війна це війна РІ з Наполеоном, порвати всі зв'язки з Європою, порушити 5 мирних угод з Наполеонм, покласти 400 000 чоловік загиблими і все заради захисту митних інтересів Британій що призвело до дефолту в росії в 1819 році.....
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Мльо, 20 років в Еспанії і ні разу у них такої ***** не робили. Що ж це за злодюги такі...
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перепись собираются делать частичную - а денег выделяют как на полную
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Перша влада за 20 років яка не боїться проводити перепис населення!
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Ну да, по ооновским рекомендациям раз в десять лет, и никто так и не соизволил.
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"Госбюджет-2020: Перепись населения обойдется в 3,4 млрд грн" - Зеленский планирует перепись населения на конец 2019 года - при чём тут Госбюджет-2020 если перепись населения будет в 2019 году?
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В Держбюджеті 2019 є така стаття розходів?
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Не надо было языком ляпать, что в 2019 году будет перепись населения.
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Справа в тому що зевлада це аморфна структура без особистої відповідальності.
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Он думает, что он на сцене, можно говорить всё что угодно когда билеты уже проданы.
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Все хитріше і лячніше одночасно, в них реально крайнього не знайдеш, це сране лібертианство в жодній країні не пройшло, тільки ми залізли в цю жопу.
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конченные... а электронно за условные 300 тыс грн. нельзя????
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Зрадники, паскуди! На оборону ці гроші кинути треба, а вони нас порахувати рішили. Снаб'єте кишені і цифру назвете скільки у вас рабів. Пуйло має ж знати число душ, що перейде у його власність.
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Судя по вашему флажуу-вас точно никто считать не будет. Так что можете расслабиться, это вас вообще не касается.
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підрахуй та дєйствуй...майже 100грн дає держава на одну людину переписати...
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Поручите перепись туркам - будет намного дешевле и точнее.
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зеденовці з України зроблят хазарат,а Українцям холохост,довибиралися дурні гої
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зеденовці зроблять з Українців крілаків,а Україну колонією хазарів
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Тоді вже рахдонітів, хазари були звичайними кочевниками.
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И нафига ? А зачем карта соц.отчислений, индификационные коды, пенсионный?
Итак все известно. Всех остальных понаехов ччитать и не надо...
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а че, в армии уже все есть, можно и на всякую фигню потратиться
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зачем? почему именно сейчас когда все в долгах и нужно на армию. денег некуда деть?
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це чому так дорого? що, персонально Богдан буде ходити хата в хату і робити перепис))
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Це навіть більше,ніж 90 мільйонів євро.Але поясніть мені,як можна точний перепис зробити,якщо в нас є окуповані території?
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Никак...но цель то не перепись как таковая....перепись это лишь механизм для достижения цели...а цель это распилить бабло....
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