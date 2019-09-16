 Держбюджет-2020: Перепис населення обійдеться в 3,4 млрд грн

Про це йдеться в законопроєкті №2000 "Про Державний бюджет на 2020 рік", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У проєкті держбюджету-2020 передбачено, зокрема, витрати на проведення запланованого в 2020 році Всеукраїнського перепису населення в обсязі 3 441 600 000 долл, у тому числі капітальні витрати -1 591 500 000 гривень.
Просто перепись проведут аффилированые со слугами народа конторы потому так дешево
Собі особисто сива гнида купила на росії під час війни декілька бізнесів: fesco, burger king, агрохолдінг, крохмальний заводік тощо.
Щодо дефініції слова "мародер" - згоден. Просто мабуть ще не існує такого ганебного слова, яким би називали паскуду, яка грабує СВОЇХ ГРОМАДЯН ТА ДЕРЖАВУ під час війни. Мабуть в історії людства таких прецедентів ще не траплялось, бо це за межою уявлення. Сива ****** мабуть перший, хто так робив.
Итак все известно. Всех остальных понаехов ччитать и не надо...