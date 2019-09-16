 Держбюджет-2020: Перепис населення обійдеться в 3,4 млрд грн

Про це йдеться в законопроєкті №2000 "Про Державний бюджет на 2020 рік", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У проєкті держбюджету-2020 передбачено, зокрема, витрати на проведення запланованого в 2020 році Всеукраїнського перепису населення в обсязі 3 441 600 000 долл, у тому числі капітальні витрати -1 591 500 000 гривень.

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