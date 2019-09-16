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Все про:контррозвідка (114) СБУ (4723) тероризм (2127)

 Контррозвідка СБУ затримала колишнього терориста "ЛНР"

У Луганській області затримано колишнього учасника терористичної організації "ЛНР".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентр СБ України

У повідомленні зазначається: "Контррозвідники Служби безпеки України встановили, що житель Луганська в 2015 році приєднався до незаконних збройних формувань.

Перебуваючи в складі артилерійського підрозділу бойовиків, він брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Зловмисника затримано під час спроби потрапити на підконтрольну українській владі територію. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Триває досудове розслідування".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148720
 
   
 Топ коментарі
 
Оного сегодня тоже "отпустили"...
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Веізіть його одразу в Маріуполь.
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Так це він, мабуть, і вбив того сепара у Маріуполі!
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угу...
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- Любитель Наркотических Растворов Контрразведка СБУ задержала бывшего террориста "ЛНР" - Цензор.НЕТ 253
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а зебіли тепер шукають хто їхнього відпускника приголубив
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Пусть... Ещё не факт, что он захочет, чтоб его выпустили
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Что ж они, п@дары лезут и лезут к нам?
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"Реформовані" сивою ******* чорти у мантіях незабаром відпустять цю тварину.
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на оккупированной территории каждый второй предатель сепар, если не каждый за столько лет войны.
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Скажемо так,у кожній родині Лугандонців,є хоть один зрадник України.
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Так це він, мабуть, і вбив того сепара у Маріуполі!
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Дуже тонка версія! "Мужики чавой-та не поделили" (можливо, бабу... або фанфурік бояри...)
Залишилося отримати зізнання від терориста ЛНР.
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Навіщо затримали? Щоб відпустити через тиждень за власним зобов'язанням?
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Так, швиденько: терориста в суд-суд його відпускає під домашній арешт-невідомі ліквідовують терориста. І finita la komedia.
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тенденция: скоро задержанные сепары буду умолять (или башлять) суды, чтобы только не под домашний арест))) Суды смекалистые, быстро срубят фишку
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Нада його відпустити під домашній арешт...
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