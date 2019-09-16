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 Політика України, За кордоном
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Все про:Азовське море (1187) Крим (7469) Расмуссен (46) Росія (19891)

 Російські окупанти залишать Крим так само, як Радянський Союз повернув незалежність балтійським країнам, - Расмуссен

Україна має продовжувати реалізовувати своє право на проходження кораблів через Керченську протоку, незважаючи на інцидент 25 листопада 2018 року, коли ФСБ Росії захопила 24 українських моряків.

Про це колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен сказав, відповідаючи на запитання Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Свобода навігації - це фундаментальний принцип міжнародного права ... І ми маємо посилити нашу підтримку України в морських територіях у відповідь на незаконні дії Російської Федерації", - сказав Расмуссен.

Він також зазначив, що окупований Росією Крим повернеться під контроль України, проте на це знадобиться час. На його думку, Росія залишить окупований Крим так само, як Радянський Союз повернув незалежність балтійським країнам.

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Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

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7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148719
 
   
 Топ коментарі
 
Так і буде,коли Кацапія почне розпадатись на шматки,як Совок.
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Страни Балтії боролися за свою незалежність, і більшість їх населення була націоналістично налаштована. Крим же переповнен про-кацапським лайном. Тому повернення мирним шляхом не буде. Повернеться під час третьої світової, коли кацапія буде на ядерному попелі своїх міст підписувати капітуляцію.
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Я, як громадянин Данії, і ще трьох країн, кажу що ти дебіл.
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Так і буде,коли Кацапія почне розпадатись на шматки,як Совок.
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Коммуняки в 20м году захватили Крым через Сиваш с помощью дивизий краснопузых латышских стрелков. А потом за месяц уничтожили 100 тысяч человек на территории Крыма. Экономили патроны - топили людей живьем.
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Э, нипонял, так этож барыга-мородер отправил моряков в плен специально... Российские оккупанты покинут Крым так же, как Советский Союз вернул независимость балтийским странам, - Расмуссен - Цензор.НЕТ 7312
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Ні,він хотів двома коритами,.які тягнув буксир Яні Капу,визволити Крим від кацапів.
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Так...мабуть...країнам Балтії для цього знадобилось пів-сторіччя. І це при тому, що вони боролися за свою незалежність.
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вірю - це добре, але питання в тому, що Росія НІКОЛИ в історії не відходила з захоплених територій. Вона їх втрачала лише на певних поворотах історії, коли сильно була послаблена та не могла втримати силою.
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я ходив в ліс...нічого не здохло..був на горі--рак не свиснув
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Российские оккупанты покинут Крым так же, как Советский Союз вернул независимость балтийским странам, - Расмуссен - Цензор.НЕТ 1678прямо,как из приднестровья!прямо бегут!успокаивают перед слитием зебилом части страны? Российские оккупанты покинут Крым так же, как Советский Союз вернул независимость балтийским странам, - Расмуссен - Цензор.НЕТ 1678
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Я как гражданин Дании уважаю этого датчанина , но тут он не прав . Скоро при президенте Зелинским Украина будет частью России , а сами украинцы малороссами
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Я, як громадянин Данії, і ще трьох країн, кажу що ти дебіл.
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А можешь мне это в глаза сказать ? Или ты герой только из за монитора ??
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Навряд. Я, як громадянин України, запевняю Вас в цьому. Президент - це ще не народ.
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Мечты ваши и только мечты . Почитайте это и ответьте на вопрос : «где народ ! ? « СМИ узнали детали плана объединения экономик Беларуси и России .
https://charter97.org/ru/news/2019/9/16/348500/
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Не сравнивай Беларусь и Украину у них даже языка считай своего нет несколько % говорит,там заточены на Москву,ТВ,культура,общие интересы,они ментально близки этакая легкая версия мордора,арест Гриба было показателен фсб и местная кгб работают на равных правах
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Скоріше Гамлет восхресне,та вп"здяче батерфляєм.
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Малорос это ты, иначе такую дурь бы не писал,или ты датский кацап или ватник никогда мы не дадим стать малоросами какой бы цены это не стоило
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Зебилы , что так зеля и компания готовят вам за такой закон 1183 ? Хахаза . Вы за это голосовали и вы это заслужили
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Российские оккупанты покинут Крым так же, как Советский Союз вернул независимость балтийским странам, - Расмуссен

Дай Боже (!) і хай з собою захватять всіх кацапів і інших каказців які за п ять років понаїхали в Крим і поскупали там нерухомість
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Акти купівлі продажу у Криму,немають юридичної сили.
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Совершенно верно, но при этом нужно уточнять - после развала Раши!
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Порох, гадюка, послав моряків на заклання, а всякі там нати і трибунали злигалися з ним і відбілюють мародьора, бо він хотів ввести воєнний стан, щоб призвати студентів і зубожілих в армію і відмінити вибори. Але 73% не дали йому це зробити. тому ми зараз відбілили хутіна, повернули його в пасе і повернемо розграбований домбас в Україну разом з усією ватою і моторолами, які після виборів стануть депутатами.
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Страни Балтії боролися за свою незалежність, і більшість їх населення була націоналістично налаштована. Крим же переповнен про-кацапським лайном. Тому повернення мирним шляхом не буде. Повернеться під час третьої світової, коли кацапія буде на ядерному попелі своїх міст підписувати капітуляцію.
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Старны балтии были задушены совком,как сегодня Крым рашей.
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аха, типо: "само рассосётся..."
******...
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"Дальний Восток тоже наш". Гениальный стратег #Путин решил отдать #Китаю еще 1 млн гектаров земли на #Дальнем_Востоке "для производства сельхозпродукции"
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и точно так же, как США вернули независимость Гавайям.
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Все просто. Чим більше російських окупантів буде знищено, тим швидше Крим стане українським. Знищення окупантів це дуже гарний прискорювач деокупації від кацабні!
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Спасибо братья!!, только в Балтии были народы Балтии, а в крыму через 70 лет и собаки по цапски лаять начнут, Рига вон до сих пор цапский город...
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Они так говорят, потому что не знают, как реально помочь Украине вернуть Крым. Поэтому держатся самой банальной возможной версии - возвращение территории в результате распада. Да в результате распада много кто кому чего вернул и вернет в будущем, если посыпется. В мире немало стран, которые только и ждут слабину, чтобы отобрать что-то. Аргентина не забыла о Фолклендах, Испания о Гибралтаре и т.д. и т.п.
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только нужно добиться что бы раша начала просить гум. помощь окорочка))) прибалты успели тогда выскочить малой кровью а у нас было много ваты
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а почему вы профукали это время, тем более что прибалтам никакая Америка ни Европе не помогала, наоборот, молчали американцы как воды в рот набравшие- посмотрите когда они начали признавать независимость этих маленьких стран- они были оставлены одни совсем
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ты наверно очень плохо читаешь или тугодум. я писал что в украине было много совковых людей которые и бежать никуда не хотели, а в прибалтике большинство хотело уежать от совка и время подходящее было. молодцы что сказать
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шутишь наверно, куда совковые захотели уезжать из Прибалтики? в свою рашку? а если думаешь про ЕС посмотри сколько мы бились пока вступили в ЕС и НАТО, а в 1990 году никто не захотел поддержать нас и признавать нашу независимость, ни вы ни американцы, первая страна признавшая нашу независимость была Молдова в 1990 и Исландия - вторая, 1991, потом признала Росся а вы только на 20 месте после всех -
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именно так, после раши даже вы осмелели и признали хоть и после других 16 стран
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ПреЗЕденту нужно освобождённых моряков командировать в Керчь за нашими катерами и буксиром. И закончить, наконец, рейс в Бердянск (или Мариуполь).
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Оккупация Крыма произошла из-за "миролюбства" Кучмы-Медведчука - которые ликвидировали в 2003 году и бригаду морской пехоты, и полк спецназ, и полк в Керчи. Денег у них панимашь, не хватало..
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50 лет ждать, что-ли? И санкции, небось, снять предлагают. Мол, рассосется через 50 само собой?
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Дуже бажано, щоб покидала у здохлому вигляді. Разом з усіма адептами рускага міра.
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дебіл ...у Прибалтиці живуть ЛЮДИ а в Криму здебільшого КРИСИ
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Советскому Союзу на это понадобилось более 50 лет. Если я разбираюсь в климатологии (надеюсь, также неплохо, как Захарченко в нейрохирургии), уже через 30 лет глобальное потепление достигнет максимальной скорости, а ещё через 20 лет потеплеет так, шо на Крым будет всем насрать.
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зеденовці скоріше здадут Україну путіну чим росія розвалится
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