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Все про:забруднення (65) компенсації (131) Росія (19891) Укртранснафта (7) нафтопровід (18)

 Росія виплатила Україні 3,5 млн євро компенсації за забруднення нафтопроводу "Дружба"

За останні 5 місяців Російська Федерація виплатила Україні 3,5 мільйона євро (95,4 млн грн) компенсації від Росії за постачання в український трубопровід "Дружба" нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних речовин.

Про це повідомляє пресслужба Укртранснафти, передає Цензор.НЕТ.

Виплатила компенсацію російська "Транснефть". При цьому в українській компанії зазначають, що сума не є остаточною і може збільшуватися, оскільки "Транснефть" продовжує резервувати потужності Укртранснафти.

Через потрапляння в українську ділянку трубопроводу "Дружба" неякісної російської нафти, яка містить підвищену кількість хлорорганічних речовин, Україна змушена була призупинити транзит нафти з 25 квітня по 11 травня, а також 17-21 травня 2019 року.

"Укртранснафта щодня перевіряє якість нафти, що надходить з Росії разом з міжнародною сюрвеєрською компанією SGS, і не фіксувала повторних випадків надходження забрудненої нафти в українську ділянку нафтопроводу "Дружба", - зазначають в Укртранснафті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невідомо, якої якості була нафта, що поставлялася РФ в ЄС до того, як про забруднення стало відомо, - глава Укртранснафти Гавриленко

Нагадаємо, 19 квітня 2019 року концерн "Білнафтохім" заявив про різке погіршення якості нафти,що надходить по нафтопроводу з Росії.

22 квітня Мозирський нафтопереробний завод був виведений з ладу через неякісну російську нафту, про що повідомили в прес-службі підприємства. 23 квітня Білорусь призупинила експорт світлих нафтопродуктів з РФ в Україну, Польщу і країни Балтії.

У ніч на 24 квітня Польща на невизначений термін зупинила транзит російської нафти по нафтопроводу "Дружба", 25 квітня до такого ж кроку вдалася Україна.

26 квітня в Росії заявили, що нафта в нафтопроводі була забруднена навмисне. Джерело забруднення виявили в Самарі, на вузлі місцевої приватної структури "Самаратранснафта-Термінал".

За попередньою оцінкою, обсяг неякісної нафти в трубопроводах системи "Дружба" на ділянках у Росії, Білорусі, Україні та Польщі становить близько 5 млн тонн.

30 квітня Білорусь повністю припинила прийом нафти з РФ до повного витіснення з трубопроводу "Дружба" забрудненого сировини.

2 травня агентство БЕЛТА повідомило, що по нафтопроводу "Дружба" на кордон Білорусі надійшла чиста нафта.

7 травня в Російській Федерації чотирьох осіб заарештували у справі про забруднення нафти в трубопроводі "Дружба".

11 травня "Укртранснафта" відновила транзит російської нафти до Європи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148718
 
 
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"дружба" с роисей уже давно залита кровью.
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Россия так загрязнила дружбу, что ей платить не расплатиться.
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3,5 млн? Откат кто получил? Там убытков на млрд. Угробили оборудование, коррозия нефтепровода, хранение, перекачка, недополученная прибыль. ЗЕбилы?
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3,5 миллиона?
Это больше похоже на чаевые или подачку бомжу, а не на компенсацию!
Там потерь и ущерба было на сотни миллионов.
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