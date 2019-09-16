 Препарати з медичним канабісом мають бути доступними для українців, - Скалецька

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Є пацієнти, які потребують доступу до медичних препаратів, які містять у собі складову медичного канабісу, ефективні і результативні в знятті симптомів. Питання медичної форми канабісу стосується більше стандартів лікування: що результативніше, якісніше лікування, то менше пацієнт потребує пошуку додаткової медичної допомоги, щоб швидше соціалізуватися до свого звичайного життя. Але пацієнти в Україні мають право на доступ до препаратів, що містять складові медичного канабісу. Ми будемо робити це крок за кроком", - сказала Скалецька.
Нагадаємо, раніше Скалецька заявляла, що опитування легалізації медичної марихуани вимагає додаткового обговорення.
У березні 2019 року петиція на сайті Верховної Ради з вимогою узаконити використання канабісу з медичною метою набрала необхідні 25 тисяч підписів.
15 травня комітет Верховної Ради з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин одноголосно підтримав законопроєкт про використання марихуани в медичних цілях.
20 травня Законопроєкт про легалізацію медичного канабісу було зареєстровано в Раді.
не знає чим знеболити..
радий хоч би чим,
алкоголь і цигарки не допомагають
Нужно давать такой широкий простор для наркоторговли нашим аптековладельцам?
Геи, наркоманы, что дальше? Кого дальше будут легализировать под разными предлогами? Каннибалы, педофилы, маньяки? Господа, ваш либерализм сломался, при коммуняках тоже было херово, так что несите фашистов, ужо всяко после этого дерьма хуже не будет.