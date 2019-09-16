 Препарати з медичним канабісом мають бути доступними для українців, - Скалецька

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Є пацієнти, які потребують доступу до медичних препаратів, які містять у собі складову медичного канабісу, ефективні і результативні в знятті симптомів. Питання медичної форми канабісу стосується більше стандартів лікування: що результативніше, якісніше лікування, то менше пацієнт потребує пошуку додаткової медичної допомоги, щоб швидше соціалізуватися до свого звичайного життя. Але пацієнти в Україні мають право на доступ до препаратів, що містять складові медичного канабісу. Ми будемо робити це крок за кроком", - сказала Скалецька.

Нагадаємо, раніше Скалецька заявляла, що опитування легалізації медичної марихуани вимагає додаткового обговорення.

У березні 2019 року петиція на сайті Верховної Ради з вимогою узаконити використання канабісу з медичною метою набрала необхідні 25 тисяч підписів.

15 травня комітет Верховної Ради з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин одноголосно підтримав законопроєкт про використання марихуани в медичних цілях.

20 травня Законопроєкт про легалізацію медичного канабісу було зареєстровано в Раді.

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