EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, Здоров'я
  1754  33
Все про:Мінздоров'я (955) легалізація (47) марихуана (70) Зоряна Скалецька (9)

 Препарати з медичним канабісом мають бути доступними для українців, - Скалецька

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька має намір поступово забезпечити українцям доступ до медичного канабісу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Є пацієнти, які потребують доступу до медичних препаратів, які містять у собі складову медичного канабісу, ефективні і результативні в знятті симптомів. Питання медичної форми канабісу стосується більше стандартів лікування: що результативніше, якісніше лікування, то менше пацієнт потребує пошуку додаткової медичної допомоги, щоб швидше соціалізуватися до свого звичайного життя. Але пацієнти в Україні мають право на доступ до препаратів, що містять складові медичного канабісу. Ми будемо робити це крок за кроком", - сказала Скалецька.

Нагадаємо, раніше Скалецька заявляла, що опитування легалізації медичної марихуани вимагає додаткового обговорення.

У березні 2019 року петиція на сайті Верховної Ради з вимогою узаконити використання канабісу з медичною метою набрала необхідні 25 тисяч підписів.

15 травня комітет Верховної Ради з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин одноголосно підтримав законопроєкт про використання марихуани в медичних цілях.

20 травня Законопроєкт про легалізацію медичного канабісу було зареєстровано в Раді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Акція за легалізацію медичного канабісу відбулась біля Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148717
 
   
 Топ коментарі
 
Весь цивілізований світ,лікуїться канабісом, а в Україні сажають!
 показати весь коментар
 
Вот это я понимаю медреформа, а то занимались фигней
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Офигеть... Бабе круглосуточную охрану и бункер! На такие деньги покушается что глаза на лоб лезут!
 показати весь коментар
 
 
Весь цивілізований світ,лікуїться канабісом, а в Україні сажають!
 показати весь коментар
 
 
зебилы - вот истинный - доктор смерть - а забыл ,у нее ведь даже образование медицинского нет
 показати весь коментар
 
 
забыл - она наверное - Трускавец закончила
 показати весь коментар
 
 
Караул! Зелёные хулиганы наркомафию доходов лишают!
 показати весь коментар
 
 
сусід страждає від онкології,
не знає чим знеболити..
радий хоч би чим,
алкоголь і цигарки не допомагають
 показати весь коментар
 
 
у нас завжди так, дозволять для таких як ваш сусід, а довбити будуть онуки.
 показати весь коментар
 
 
Вот это я понимаю медреформа, а то занимались фигней
 показати весь коментар
 
 
Давай в сигаретах!!!. Украина-це Европа!!)))
 показати весь коментар
 
 
В Европе только в Голландии не запрещено, да и то в строго определенных местах можно.
 показати весь коментар
 
одни только прикарпатские парники могли бы обеспечить Украину и Голландию.
 показати весь коментар
 
 
Она из Ивано-Франковской области? Поддерживает отечественного производителя? Препараты с медицинским каннабисом должны быть доступными для украинцев, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 4097
 показати весь коментар
 
Підтримую. Бажано у формі, придатній для вживання через медичний бульбулятор:

Препараты с медицинским каннабисом должны быть доступными для украинцев, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 5869
 показати весь коментар
 
 
Весь ЦИВІЛІЗОВАНИЙ світ , відноситься до канабісу нормально! А в Україні міліція з вилами кидається ! Ще й сажають !
 показати весь коментар
 
 
Да і бюджет треба наповнювать ! Зараз кришують оборотні в погонах,а так буде користь державі !
 показати весь коментар
 
 
Супрун давно об этом говорила, но Ляшко и К подняли кипиш.Это норма для других стран, где используется в медицинских целях.
 показати весь коментар
 
 
А лечебных настоек типа "Боярышник" нам для неопропинации уже не хватает?
Нужно давать такой широкий простор для наркоторговли нашим аптековладельцам?
Геи, наркоманы, что дальше? Кого дальше будут легализировать под разными предлогами? Каннибалы, педофилы, маньяки? Господа, ваш либерализм сломался, при коммуняках тоже было херово, так что несите фашистов, ужо всяко после этого дерьма хуже не будет.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору