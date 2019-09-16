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 Політика України
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Все про:держбюджет (206) судова реформа (870)

 Держбюджет-2020: на діяльність судової влади пропонується виділити 17,9 млрд грн

У проєкті Державного бюджету на 2020 рік на діяльність судової влади країни передбачено фінансування в розмірі 17 млрд 902 млн.

Про це йдеться в проєкті Держбюджету, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У проєкті Державного бюджету України на 2020 рік видатки на судову владу передбачено в обсязі 17 902 300 000 грн, зокрема по загальному фонду - 13 955 900 000 дол, по спеціальному фонду - 3 946 400 000 дол", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту Держбюджету.

Головними розпорядниками коштів є: Конституційний Суд України, Вища рада правосуддя, Верховний Суд, Вищий антикорупційний суд, Вищий суд з питань інтелектуальної власності та Державна судова адміністрація України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148716
 
 
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Ого! Хоча могли б і не виділяти кошти. І так не погано заробляють на випуску на волю казнокрадів-корупціонерів, бандитів та авторитетів.
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Куда идут деньги ,,иск деньги адвокат деньги ,, и не малые
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Статья - БРЕД! Корреспонденту - НЕУД!
Ну, хотя бы чуть-чуть поработали и привели цифры из Бюджета прошлого года, для сравнения.

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А чому не вказуєте на скільки більше з минулим роком виділяєте на судову систему? А може це державна таємниця під грифом "секретно"?
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