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Все про:застава (218) Миколаївська область (413) Укравтодор (172) Антикорупційний суд (441)

 Заарештований за хабар голова Миколаївського облавтодору вийшов із СІЗО під заставу 2 млн грн

Начальника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області Андрія Максименка, якого взяли під варту до 10 листопада, випустили під заставу.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Вищий антикорупційний суд, інформує Цензор.НЕТ.

Максименко вийшов під заставу два мільйони гривень.

"На спеціальний рахунок Вищого антикорупційного суду для внесення застави, надійшли грошові кошти в обсязі згідно з рішенням суду", йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 11 вересня НАБУ затримало керівника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області під час одержання хабаря. Його дії кваліфіковано за ч.4 ст.368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди) КК України.

12 вересня детективи НАБУ повідомили затриманому про підозру в отриманні разом із вимаганням 300 тис. грн і 90 тис. дол. США неправомірної вигоди. Слідство встановило, що в серпні він зажадав і отримав 300 тис. грн від приватної компанії за сприяння в перерахуванні їй майже 4,62 млн грн як оплати за фактично виконаний ремонт дороги Н-11 Дніпро-Миколаїв.

Згідно з інформацією на сайті Служби автомобільних доріг у Миколаївській області, виконуючим обов'язки начальника служби є Андрій Максименко.

Читайте також: Затриманого під час одержання хабаря голову миколаївської Служби автодоріг звільнено, - "Укравтодор"

Заарештований за хабар голова Миколаївського облавтодору вийшов із СІЗО під заставу 2 млн грн 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148713
 
 
 Топ коментарі
 
Забудь барыгу . Балом правит зеля .
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Тада.
Правда полстраны будут сидеть, а вторая половина охранять и вместо денег будут трудодни. Но это мелочи, про которые можно не думать.
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вкрав 10 млн, а заклад 2 млн. Нормально??? І де він взяв 2 млн. на заклад, якщо в нього зарплата цього не дозволяє зробити.В ГПУ не виникає таких логічних запитань?. Виродки...
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Интересно , что больше , залог или выгода ?
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Выгода естественно больше, но если учесть, что решение суда определяется суммой, то баба на двое сказала.
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Выгода изъята как вещдок и ею не может оплачиваться судебный залог + надо показать источник происхождения залоговых денег.
Так что нормальный бизнес - пока суд будет волокитить дело, государство на шариках попользуется деньгами горе-чиновника. А если он ещё где-то прошляпит явку в суд, то ещё и деньги эти потеряет.
Короче, нормально всё.
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Откуда у госчиновника такие бабки никто конечно не поинтересовался.
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Взятки нужно брать в Бит-Коинах на блокчлене Арестованный за взятку глава Николаевского облавтодора вышел из СИЗО под залог в 2 млн грн - Цензор.НЕТ 8170
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С простого нарида можно золотыми зубами вместе с носителем.

И фиг докажешь, шо ты его зубы присвоил, а не взял это чучело на работу. Арестованный за взятку глава Николаевского облавтодора вышел из СИЗО под залог в 2 млн грн - Цензор.НЕТ 5813
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Шо такое 2 млн гривен? Всего-то 80 тыщь баксов по нынешнему курсу.

2 сентября детективы НАБУ сообщили задержанному о подозрении в получении вместе с вымогательством 300 тыс. грн и 90 тыс. долл. США неправомерной выгоды.



Итого профит составил: 10 тыщь баксов и 300к гривен
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ТА ОН ЗА МЕСЯЦ БОЛЬШЕ ЧЕМ 80 КИЛОБАЙТ ЗАРАБАТЫВАЛ,ЭТО Ж АВТОДОР
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Может хватит уже эту тактику отпускания под залог применять?
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а кто отпустил ДФСников за которыми летали вертолеты?
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Так ты вобще обо всем или о конкретно этих статье и чиновнике?

Если вобще, то давай поговорим о том, как на Земле зародилась жизнь.

Если о статье и о том, кто отпускает под залог, то это определяет суд.
Полиция арестовывает, прокуратура ходатайствует о мере пресечения, суд определяет меру пресечения.
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Всех причастных, и судей, и прокуроров бы неплохо.
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почему ???
до суда залог только действует - а потом приговор сам по себе.
а если вдруг убежит, то залог потеряет.
весь мир так работает.
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Ещё и в наваре остался.Хороший бизнес.
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короче,это бордельеро будет длиться бесконечно,если не найдется авторитетного человека,способного взять на себя ответственность за страну..
и,к громадному сожалению - такового пока не видно и близко...
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Не розумію я цю реформу від Бариги,якщо він злодій,то і грощі в заставі крадені,як таке можливо,відкупатися наворованими грошима за кражу?
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Забудь барыгу . Балом правит зеля .
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А оно везде только про него пишет. Неразделенная любовь у тушки.

Страдает, скучает, мокнет...
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Судами то вообще портнов... руками зебилов все пять лет бене под хвост.
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Доки судять призначені Поросям судді,вся відповідальність на Бпризі.
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Пацак, вся ответственность на Кокаинисте... Арестованный за взятку глава Николаевского облавтодора вышел из СИЗО под залог в 2 млн грн - Цензор.НЕТ 7367
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Кацап, скажи пусть мЄдтАдичкі мЄняютЬ, мляТЬ... Вже давно зебіли рулять Арестованный за взятку глава Николаевского облавтодора вышел из СИЗО под залог в 2 млн грн - Цензор.НЕТ 5322
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Простий чиновник.
Китайців треба. В нас не країна а якесь дурнувато-страшне кіно. чинуша під залог в 2 МЛН грн. Звідки гроші? В Китаї цю потвору вже би розстріляли.
дурик гепа жукову паямтники ставить, в маріуполі бойовиків ДНР під ДОМАШНІЙ арешт випускають... А скільки ще таких фактів. Чи скоро ми будем як в африці?
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зачем нам китайцы?
достаточно поднять Виссарионыча или Берию..
и уверяю - за месяц все наладится...
и дороги и мосты и производство с индустриализацией..
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Тада.
Правда полстраны будут сидеть, а вторая половина охранять и вместо денег будут трудодни. Но это мелочи, про которые можно не думать.
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думаю нет...
конечно, найдутся идиоты, допустим пару человек на 100, а к остальным сразу вернется совесть и страх, что так делать нельзя..
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Знову МП розмародерять, перша індустріалізація проведена американцями за рахунок коштів, вибитих з попів.
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Ты мастурбируй на своих дураков, не вылазя на форум.
сралин утопил СВОЮ страну в крови, заморил голодом десятки миллионов и бездарно просрал 2 мировую. он тупая бездарь. Его "многочковачка" - "помогу гитлеру, обескровленых захвачу". НО, миф про "внезапное нападение" был развенчан.
берия просто палач.
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дуралейка, тебе воры вбили в остатки мозга, что виноваты комуняки и ты как попка за ними повторяешь.. ибо своего мнения у тебя нету..
тем не менее, ты пользуешься тем что они построили (дороги, мосты, поликлинники и пр.) и не успели сипиз***ить реформаторы за 30 лет..
продолжай лизать...
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вже давно там. Ше з часів Зварича, який якось наколядував за новорічні свята мільйони.
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А я б на месте этого хапуги не выходил!
Люди какие то злые стали..... Вон пристрелили одного, а говорят - пример заразителен!
А может мариупольский мститель уже в Николаев приехал!
За решеткой и бетоном с кучей охраны и собак - как то поспокойнее!
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***** виделиб вы кусок дороги от Николаева до Херсонской. Иле окружную Николаева а особенно заезд на неё. Там пипец, скоро легковые воще не смогут проехать.

На нары этого насяльника нада.
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Ты на новый Буг ещё не ездил...от Виноградовки до Доброї Криниці 7 км.
Я ехал сорок минут.Реально ямы полметра.
А этого рукамиводителя отпускают под залог...
Гребаная судейская система.Когото за булку хлеба,спионеренную от голода,на треху закрывают без каких либо залогов,а таких хап,и на свободе.
Чудно как-то.
Логично было бы предположить,что залог должен измерятся соразмерно украденному,то есть за булку хлеба,которую кто-то украл,должен быть залог 6 гривен.А нифуя)>))
Ктож так сделает?)
Это же одна шайка-лейка,они, я имею ввиду чиновников от судьи,прокурора до начальника дорстроя и депутатов,своих садить не будут...
Менты так и будут из кожи лезть,расследовать,ловить,а прокуроры и судьи отпускать.Игра у них такая,называется круговорот бабла в узком кругу.
И ещё...поклонникам ЗЕбуина...даже не надейтесь,что с приходом вашего клована,кого то будут реально садить,арестовывать,как вы злорадно этого хотите,только этого всего не будет.Будет вариант Янукович-2,садить как и при Овоще, будут только неугодных и бедных,а ваш хуеигратель на рояле,будет только зенками лупать и повторять,что он никому не должен.
Зебилы!!)))Ау)))
Где ваши громкие обещанные дела по корупционерам?))
Или вы пока ещё не можете сообразить что нужно делать?))
Пока вы только можете тявкать в сторону своих папередников и волать что во всем виноват порох.Да вашему рояльному кловану до пороха как ляшку до президента.
Что там..сколько дней прошло как **********?
Пока только пользуется тем,что сделал порох.
Сколько раз вы его видели вообще на экране,кроме 95 квартала?
Оно боится людей...))
У него страх..))
А вы о каком то начальнике дорстроя и районных судьях...))
Эту систему можно сломать только если абсолютно всех судей,ментов и прокуроров,особенно выходцев из восточных копанок(лугандонцы) взять и отправить на вечное хранение в край вечной охоты.
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И зачем Порошенко всех под залог отпускает, ну ничего, новый президент разберётся с этими коррупционерами!!
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А Аткуда пАступили срЄдства, пАзвольте АсвЄдамиЦА?
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вкрав 10 млн, а заклад 2 млн. Нормально??? І де він взяв 2 млн. на заклад, якщо в нього зарплата цього не дозволяє зробити.В ГПУ не виникає таких логічних запитань?. Виродки...
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это сколько денег там наворовано..их стрелять надо а не выпускать
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Опять эта уродская судейская схема. А если он сбежит и "благодаря" такому решению судьи не осуществится правосудие то с этого типа "судьи" как с гуся вода. Нет ответственности нет и правосудия. Ждём "просителей" на "хлеб" к человеку,не бедный. Отвесить два миллиона,не слабо,видать собрал на ЗП в 15 тыс.гривень в месяц на "службе". И никому не интересно деньги откуда на залог,правда типа"судьи"? Записано же ЗАКОННЫХ денег или все равно каких( от наркоты,торговли оружием,людьми....) правда все едино типа судьи?
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