 Заарештований за хабар голова Миколаївського облавтодору вийшов із СІЗО під заставу 2 млн грн

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Вищий антикорупційний суд, інформує Цензор.НЕТ.
Максименко вийшов під заставу два мільйони гривень.
"На спеціальний рахунок Вищого антикорупційного суду для внесення застави, надійшли грошові кошти в обсязі згідно з рішенням суду", йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, 11 вересня НАБУ затримало керівника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області під час одержання хабаря. Його дії кваліфіковано за ч.4 ст.368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди) КК України.
12 вересня детективи НАБУ повідомили затриманому про підозру в отриманні разом із вимаганням 300 тис. грн і 90 тис. дол. США неправомірної вигоди. Слідство встановило, що в серпні він зажадав і отримав 300 тис. грн від приватної компанії за сприяння в перерахуванні їй майже 4,62 млн грн як оплати за фактично виконаний ремонт дороги Н-11 Дніпро-Миколаїв.
Згідно з інформацією на сайті Служби автомобільних доріг у Миколаївській області, виконуючим обов'язки начальника служби є Андрій Максименко.
Так что нормальный бизнес - пока суд будет волокитить дело, государство на шариках попользуется деньгами горе-чиновника. А если он ещё где-то прошляпит явку в суд, то ещё и деньги эти потеряет.
Короче, нормально всё.
И фиг докажешь, шо ты его зубы присвоил, а не взял это чучело на работу.
2 сентября детективы НАБУ сообщили задержанному о подозрении в получении вместе с вымогательством 300 тыс. грн и 90 тыс. долл. США неправомерной выгоды.
Итого профит составил: 10 тыщь баксов и 300к гривен
а зарабатывать менты на чем будут??
Если вобще, то давай поговорим о том, как на Земле зародилась жизнь.
Если о статье и о том, кто отпускает под залог, то это определяет суд.
Полиция арестовывает, прокуратура ходатайствует о мере пресечения, суд определяет меру пресечения.
до суда залог только действует - а потом приговор сам по себе.
а если вдруг убежит, то залог потеряет.
весь мир так работает.
и,к громадному сожалению - такового пока не видно и близко...
Страдает, скучает, мокнет...
Китайців треба. В нас не країна а якесь дурнувато-страшне кіно. чинуша під залог в 2 МЛН грн. Звідки гроші? В Китаї цю потвору вже би розстріляли.
дурик гепа жукову паямтники ставить, в маріуполі бойовиків ДНР під ДОМАШНІЙ арешт випускають... А скільки ще таких фактів. Чи скоро ми будем як в африці?
достаточно поднять Виссарионыча или Берию..
и уверяю - за месяц все наладится...
и дороги и мосты и производство с индустриализацией..
Правда полстраны будут сидеть, а вторая половина охранять и вместо денег будут трудодни. Но это мелочи, про которые можно не думать.
конечно, найдутся идиоты, допустим пару человек на 100, а к остальным сразу вернется совесть и страх, что так делать нельзя..
сралин утопил СВОЮ страну в крови, заморил голодом десятки миллионов и бездарно просрал 2 мировую. он тупая бездарь. Его "многочковачка" - "помогу гитлеру, обескровленых захвачу". НО, миф про "внезапное нападение" был развенчан.
берия просто палач.
тем не менее, ты пользуешься тем что они построили (дороги, мосты, поликлинники и пр.) и не успели сипиз***ить реформаторы за 30 лет..
продолжай лизать...
Люди какие то злые стали..... Вон пристрелили одного, а говорят - пример заразителен!
А может мариупольский мститель уже в Николаев приехал!
За решеткой и бетоном с кучей охраны и собак - как то поспокойнее!
На нары этого насяльника нада.
Я ехал сорок минут.Реально ямы полметра.
А этого рукамиводителя отпускают под залог...
Гребаная судейская система.Когото за булку хлеба,спионеренную от голода,на треху закрывают без каких либо залогов,а таких хап,и на свободе.
Чудно как-то.
Логично было бы предположить,что залог должен измерятся соразмерно украденному,то есть за булку хлеба,которую кто-то украл,должен быть залог 6 гривен.А нифуя)>))
Ктож так сделает?)
Это же одна шайка-лейка,они, я имею ввиду чиновников от судьи,прокурора до начальника дорстроя и депутатов,своих садить не будут...
Менты так и будут из кожи лезть,расследовать,ловить,а прокуроры и судьи отпускать.Игра у них такая,называется круговорот бабла в узком кругу.
И ещё...поклонникам ЗЕбуина...даже не надейтесь,что с приходом вашего клована,кого то будут реально садить,арестовывать,как вы злорадно этого хотите,только этого всего не будет.Будет вариант Янукович-2,садить как и при Овоще, будут только неугодных и бедных,а ваш хуеигратель на рояле,будет только зенками лупать и повторять,что он никому не должен.
Зебилы!!)))Ау)))
Где ваши громкие обещанные дела по корупционерам?))
Или вы пока ещё не можете сообразить что нужно делать?))
Пока вы только можете тявкать в сторону своих папередников и волать что во всем виноват порох.Да вашему рояльному кловану до пороха как ляшку до президента.
Что там..сколько дней прошло как **********?
Пока только пользуется тем,что сделал порох.
Сколько раз вы его видели вообще на экране,кроме 95 квартала?
Оно боится людей...))
У него страх..))
А вы о каком то начальнике дорстроя и районных судьях...))
Эту систему можно сломать только если абсолютно всех судей,ментов и прокуроров,особенно выходцев из восточных копанок(лугандонцы) взять и отправить на вечное хранение в край вечной охоты.