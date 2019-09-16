 Нардеп Беленюк виграв чемпіонат світу з греко-римської боротьби

У столиці Казахстану Нур-Султана відбувся фінал чемпіонату світу з греко-римської боротьби, де перемогу здобув український спортсмен Жан Беленюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.
Борець переміг Віктора Лорінца з рахунком 2:1.
На шляху до перемоги у фіналі українець переміг представників Білорусі Миколу Стадуба, Хорватії Івана Хуклека і Мексики Альфонсо Лейву Єпеса.
Беленюк став дворазовим чемпіоном світу - дебютне "золото" ЧС він здобув у 2015 році у Лас-Вегасі.
28-річний Беленюк є народним депутатом від фракції "Слуга народу".
А так, конечно, молодец. Но из-за таких вот мероприятий, он ставит под угрозу успешное голосование за законы от слуг нарида!!!
Хотя народ у нас такой шо название партии каг бэ доставляет - как издевательство звучит) но народу импонирует.
Вместо поздравлений Чемпиону начали хзчто писать....
Когда надо принимать много всяких нужных законов:
Удивительная страна
Работать не надо, эпоха бедности прошла!!! Зебилы веселятся!!!
А хто мені шановні не москалі підкаже час, котра зараз година панове?
Все онемели, в автобусе начался массовый переполох и никто не отвечает.
И тут встает здоровенный - негр и со страхом в глазах и быстренько отвечает:
шістнадцять годин сімнадцять хвилин, люб'язний пане - народний -повстанец.
На что бандеровец отвечает: Сідай хлопче , я і сам бачу що ти не ворог не кацап москаль!
Ну а всі інші виходить що москалі, а тоді негайно виповзаємо,
все кінцева,і це значить для вас що ви вже приїхали!