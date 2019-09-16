 Нардеп Беленюк виграв чемпіонат світу з греко-римської боротьби

У столиці Казахстану Нур-Султана відбувся фінал чемпіонату світу з греко-римської боротьби, де перемогу здобув український спортсмен Жан Беленюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.

Борець переміг Віктора Лорінца з рахунком 2:1.

На шляху до перемоги у фіналі українець переміг представників Білорусі Миколу Стадуба, Хорватії Івана Хуклека і Мексики Альфонсо Лейву Єпеса.

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Беленюк став дворазовим чемпіоном світу - дебютне "золото" ЧС він здобув у 2015 році у Лас-Вегасі.

28-річний Беленюк є народним депутатом від фракції "Слуга народу".