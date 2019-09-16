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 Політика України, Спорт
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Все про:перемога (301) спорт (764) боротьба (58) Беленюк Жан (10)

 Нардеп Беленюк виграв чемпіонат світу з греко-римської боротьби

Народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк переміг у фіналі чемпіонату світу з греко-римської боротьби представника Угорщини Віктора Лорінца.

У столиці Казахстану Нур-Султана відбувся фінал чемпіонату світу з греко-римської боротьби, де перемогу здобув український спортсмен Жан Беленюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.

Борець переміг Віктора Лорінца з рахунком 2:1.

На шляху до перемоги у фіналі українець переміг представників Білорусі Миколу Стадуба, Хорватії Івана Хуклека і Мексики Альфонсо Лейву Єпеса.

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Беленюк став дворазовим чемпіоном світу - дебютне "золото" ЧС він здобув у 2015 році у Лас-Вегасі.

28-річний Беленюк є народним депутатом від фракції "Слуга народу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148711
 
   
 Топ коментарі
 
вот не пойму - он спортсмен или депутат - а то мы все знаем - На двух стульях - так не бывает - шо то страдает
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Ну круто, прям супермен и выиграть чемпионат умудряется и голосовать одновременно в раде Нардеп Беленюк выиграл чемпионат мира по греко-римской борьбе - Цензор.НЕТ 9129. Или кнопкодавство за Беленюка это норма ибо у него уважительная причина?
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Темнокожый слуга народа, звучит как-то двухсмысленно. Вам , не кажется?
А так, конечно, молодец. Но из-за таких вот мероприятий, он ставит под угрозу успешное голосование за законы от слуг нарида!!!
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Ну так не раб же Нардеп Беленюк выиграл чемпионат мира по греко-римской борьбе - Цензор.НЕТ 4112
Хотя народ у нас такой шо название партии каг бэ доставляет - как издевательство звучит) но народу импонирует.
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тогда надо сократить - темнокожий слуга... Так звучит лучше? )))
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вот ты спецом эту и так хрупкую ветку подводишь под монастырь? Щас нас еще за рассизм тут закроют Нардеп Беленюк виграв чемпіонат світу з греко-римської боротьби - Цензор.НЕТ 8798
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Там же смайлики стоят. Не, я рад за нашего темнокожего слугу ... народа. Конкретно против него ничего не имею, хотя я ... расист. ))) Нардеп Беленюк виграв чемпіонат світу з греко-римської боротьби - Цензор.НЕТ 768
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вот не пойму - он спортсмен или депутат - а то мы все знаем - На двух стульях - так не бывает - шо то страдает
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если надо зарплату платить - так пускай зеля из своего фОНДА ЕМУ СТИПЕНДИЮ ПЛАТИТ - а законы пусть пишет другой человек по списку
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Тут навіть не про зарплату потрібно писати. Як дивилася б адміністрація госпіталю на анестезіолога, який їздить з концертами по країні а між концертами змушений репетирувати? Думаю, запитання зайве. Це дикий "совок" у мізках зебілів не дає їм побачити очевидне - депутат - це професія і відповідно робота, яка потребує викладення від депутата кожен день моральних і фізичних чи, бо в його руках доля країни. Професійний спортсмен - така ж професія. І теж потрібно викладатися на всі 100 не лише на змаганнях, а й на тренуваннях, які потрібно проводити кожен день. Суміщення не вийде. Отже людина десь маскує кого ми дуримо і для чого? Мені цікаво почути відповідь.
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Т.е. пока тренируется, выступает (а это всегда) в раду он не ходит. Нянечка тоже заходит в раду между делом?
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Порохоскот и тут отметился...
Вместо поздравлений Чемпиону начали хзчто писать....
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Ну круто, прям супермен и выиграть чемпионат умудряется и голосовать одновременно в раде Нардеп Беленюк выиграл чемпионат мира по греко-римской борьбе - Цензор.НЕТ 9129. Или кнопкодавство за Беленюка это норма ибо у него уважительная причина?
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Вылизывай ЗЕльцмана, а не валяйся в ногах! Нардеп Беленюк виграв чемпіонат світу з греко-римської боротьби - Цензор.НЕТ 2900
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Заставляют лизать? Бедняжка... иди что ли зубы почисть
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Сопля зеленая, на@уя он лез в депутаты? Спортсмен - профессионал? Так занимайся спортом.
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Сопля зелёная у твоей мамы изо рта лезла когда тебя делали.
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Папа -алкоголик? И акушерка уронила? Бывает ! Не грусти, на канале Гы-Гы весь вечер "Скотов" показывают!
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В Госдуре Роиси есть его аналог.
Когда надо принимать много всяких нужных законов:
Нардеп Беленюк выиграл чемпионат мира по греко-римской борьбе - Цензор.НЕТ 9265
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Це третій з братів Клячко,і такий саме розумний як Підалак.
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зеленский умом даже до валуева не дотягивает, а то еще с Кличком его сравниваешь
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Спортсмен - не просто «да», а «Да» с большой буквы. Но какой с него депутат? Тем более, скоро олимпиада.
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От би ті здорові ручиська та й по мордам і ребрам "платформівців" прогулялись.
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депутаты ездят на соревнования, президент юморит в квартале...
Удивительная страна Нардеп Беленюк виграв чемпіонат світу з греко-римської боротьби - Цензор.НЕТ 2104
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Это ж хорошо, шо он «победил представителей Беларуси Николая Стадуба, Хорватии Ивана Хуклека и Мексики Альфонсо Лейву ******». Получается, вышеперечисленные господа нарушили законодательство в части неприкосновенности Народного Депутата Украины. Мало ли, что им Беленюк дозволил, существует же установленная процедура.
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Сразу видно-НАШ ПАРЕНЬ. А не жирная свинья с ПЕСа Нардеп Беленюк виграв чемпіонат світу з греко-римської боротьби - Цензор.НЕТ 3938
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До него уже был один, Эльбрус Тедеев, тоже "ВАШ" парень.
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Пальчевский им быстро справки нарисует.
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Ну як такоє мародерськи не обгавкать.
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А порохоботам опять что-то не так.
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Він був відсутній в Раді на законних підставах?
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Беленюку москали внаглую не дали получить золото на Олимпиаде, точно так же как когда-то явной фаворитке украинке Бессоновой по гимнастике дали серебро, а потом оказалось, что вор в законе Тайванчик подкупил судей, чтобы выиграла толстожопая Кабаева. Зато теперь нардеп Беленюк в составе Слуг народа (интересно какого ) будет как тупая раскаченная гей-***** жать на кнопку, помогая сдавать национальные интересы кацапам и днепропетровцам.
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Да ладно вам, он хороший парень, нехай жмет кнопки.
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Ну, давно идет спор о грекоримской борьбе....Никогда вольника не поборет....Но почему другим низзя ничем заниматься в период депутатства, а ему мона?
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Ну от нехай і бореться. - Нах\я він в парламенті?
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Конечно, в стране война, а зебилы шаурму жрут, по Одессам рассекают, в состязаниях участвуют.....

Работать не надо, эпоха бедности прошла!!! Зебилы веселятся!!!
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Молодец конечно, но черт, как это "единую россию" за перебіком напоминает, там даже точно так же был чемпион по греко-римской борьбе, Карелин
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В остановленный автобус заходит воин УПА с автоматом и испрашивает у присутствующих:
А хто мені шановні не москалі підкаже час, котра зараз година панове?
Все онемели, в автобусе начался массовый переполох и никто не отвечает.
И тут встает здоровенный - негр и со страхом в глазах и быстренько отвечает:
шістнадцять годин сімнадцять хвилин, люб'язний пане - народний -повстанец.
На что бандеровец отвечает: Сідай хлопче , я і сам бачу що ти не ворог не кацап москаль!
Ну а всі інші виходить що москалі, а тоді негайно виповзаємо,
все кінцева,і це значить для вас що ви вже приїхали!
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а как же рада...или пох... ))) нахрена ты туда лез...может вместо тебя зашел в раду человек толковый и полезным делом бы занимался...
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а хто голосував за нього в думі? Чи прогули йому зарахували,Спортсмен , це здорово, піднімає імілж України. Але він вибраний на роботу в раду. Не хоче працювати, то мандат на стіл та й по всьому. А що скаже гарант та головний обіцяльник країни?
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