 ГПУ розсекретила декларації про доходи військових прокурорів

Про це повідомила пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.
16 вересня заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував постанову про застосування заходів спеціальної безпеки від 31 березня 2017 року, згідно з яким була забезпечена конфіденційність даних деяких посадових осіб військової прокуратури.
Тепер інформація про майно військових прокурорів стане відкритою, і кожен громадянин матиме змогу ознайомитися з нею на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Не завадило би посадити, усі 46, 42 чи скільки там мільйонів, але місця не вистачить..
Для старшего - надо проверять миллиардеров!
В країні де 99% живе не по офіціальним прибуткам, це звучить смішно...