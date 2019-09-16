EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство
  4406  19
Все про:ГПУ (3223) декларація (568) прокурор (361)

 ГПУ розсекретила декларації про доходи військових прокурорів

Керівництво Генеральної прокуратури зробили публічними декларації військових прокурорів.

Про це повідомила пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

16 вересня заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував постанову про застосування заходів спеціальної безпеки від 31 березня 2017 року, згідно з яким була забезпечена конфіденційність даних деяких посадових осіб військової прокуратури.

Тепер інформація про майно військових прокурорів стане відкритою, і кожен громадянин матиме змогу ознайомитися з нею на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Провадження проти Кузьміна закрили через брак доказів, - ГПУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148707
 
   
 Топ коментарі
 
Молодцы. Теперь пора и декларации СБУ рассекретить
 показати весь коментар
 
Не наглая , а справедливая. Почему должны страдать только прокуроры😁😁😂
 показати весь коментар
 
А що це змінює? Хтось може пояснити? Декларації не військових прокурорів, суддів і т.п. давно публічні та доступні і що???
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Молодцы. Теперь пора и декларации СБУ рассекретить
 показати весь коментар
 
 
Ну ты наглая, совсем хочешь касту неприкасаемых убрать? )))
 показати весь коментар
 
 
Не наглая , а справедливая. Почему должны страдать только прокуроры😁😁😂
 показати весь коментар
 
 
Так, тут я підтримую. 100% мають подавати таку декларацію. Щоби видно було як бідує той чи інший "отримувач" субсидій...
Не завадило би посадити, усі 46, 42 чи скільки там мільйонів, але місця не вистачить..
 показати весь коментар
 
 
А почему только военной, а не всей? Интересно было бы увидеть и декларацию прохиндея и квартирного афериста касько.
 показати весь коментар
 
Мабуть тому що уся, окрім військової вже давно подає відкриті декларації які є у вільному доступі на сайті НАЗК. Щодо Каська не знаю... його може і не має, бо не пам'ятаю коли. Хоча має бути свіжа, у зв'язку із призначенням на посаду. Гугліть. Він до речі одногрупник Богдана і саме Бєня його тоді пропхнув
 показати весь коментар
 
декларации сбу вместе с лицами сбушников. ГПУ рассекретила декларации о доходах военных прокуроров - Цензор.НЕТ 8500 хотя ****, в кремле и так всьо обо всех наших спецах уже как 4 месяца знают
 показати весь коментар
 
 
Смешные методички у ольгинских мразей. Пять лет вы были под колпаком кремля(с большой буквы) так что теперь сдавайтесь, нужен срочный конец войны.
 показати весь коментар
 
І скільки там мільонерів?Ще треба майно перевірити,та відповідність їх статків,їх зарплатам.
 показати весь коментар
 
 
А че только младший офицерский?
Для старшего - надо проверять миллиардеров!
 показати весь коментар
 
Це не можливо зробити, все записано на цілу дівізію родичів, напівродичів, родичів через дорогу навприсядки тощо. Опитати і то роки потрібно...
 показати весь коментар
 
 
Ну перевірите. Встановите що не співпадають, і що?
В країні де 99% живе не по офіціальним прибуткам, це звучить смішно...
 показати весь коментар
 
 
Счастье люмпена привалило. Облегчились? Тьфу, полегчало?
 показати весь коментар
 
 
А що це змінює? Хтось може пояснити? Декларації не військових прокурорів, суддів і т.п. давно публічні та доступні і що???
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору