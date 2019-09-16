EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  1341  62
Все про:Кличко (708) Ткаченко Олександр (27) мерія (28) Гончарук_Олексій (83)

 Звернувся до прем'єра Гончарука з проханням ініціювати аудит діяльності мера Києва Кличка, КМДА і підлеглих структур, - Ткаченко

Керівник комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики (фракція "Слуга народу"), колишній генеральний директор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко звернувся до прем'єрміністра України Олексія Гончарука з проханням ініціювати загальний аудит діяльності міського голови Києва Віталія Кличка, Київської міськдержадміністрації і підлеглих структур.

Про це він написав на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені б дуже хотілося, щоб розбійники, які розкрадали гроші киян сіли за грати. Як народний депутат і як киянин, я звертаюся до прем'єр-міністра Олексія Гончарука з депутатським запитом та з проханням ініціювати загальний аудит діяльності мера Києва В.Кличка, Київської міської державної адміністрації та підпорядкованих структур. Аудит, який був запланований ще за часів Гройсмана, але так і не був проведений", - йдеться в повідомленні.

За словами Ткаченка, необхідність масштабної перевірки діяльності влади Києва назріла давно. "Масові фінансові порушення та бюджетні зловживання вже неодноразово викривалися у ході кожної більш-менш серйозної перевірки", - зазначив нардеп.

Це стосується як діяльності департаментів КМДА, так і діяльності столичних комунальних підприємств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ може залишитися без посади голови КМДА, а вся Україна - без глав ОДА, - заступник голови фракції "Слуги народу" Корнієнко

"Майже дві сотні кримінальних справ щодо чиновників КМДА, вже за часів Кличка, так і не були доведені до фінального кінця. Жодного крадія - за ґратами", - підкреслив Ткаченко.

Ткаченко висловив переконання, що місто потребує перезавантаження.

"Тому я разом з колегами наполягаю на невідкладному прийнятті нового Закону "Про столицю" і проведенні дострокових виборів міського голови та Київради на його основі", - підсумував він.

Кияни заслуговують на якісні зміни і достойне життя. Ми повернемо гордість за столицю.

Нагадаємо, 4 вересня Кабмін підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА.

Читайте також: Депутати Київради заявляють про намір Кличка остаточно узурпувати владу в столиці

Звернувся до премєра Гончарука з проханням ініціювати аудит діяльності мера Києва Кличка, КМДА і підлеглих структур, - Ткаченко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148704
 
   
 Топ коментарі
 
ну и противная рожа у этого ткаченко... видно так и хоче к киевскому корыту присосаться. Жаль кличко его в нокаут не может отправить!!!
 показати весь коментар
 
Это мечта всей рыгошвали, мертвечукам и лесикам довгим, комфортно в ВР с ЗЕкомандой.
 показати весь коментар
 
гандон Ткаченко решил киевлянам еще раз напомнить что он - ГАНДОН.

спасибо, я запомню.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ну и противная рожа у этого ткаченко... видно так и хоче к киевскому корыту присосаться. Жаль кличко его в нокаут не может отправить!!!
 показати весь коментар
 
 
Клічко нічого не може,не таких биків у ******** з тушонкою загоняють))
 показати весь коментар
 
 
Господин Бутусов, уберите эту пророссийскую дрянь алексндра иванова из комментов. Такие кремлевские троли дискридетируют прежде всего ваш ресурс. Он день и ночь сидит и в комментах обсирает всех нормальных людей, и хвалит прорашистов типа зели и каломойскогои другого отребья. И это не человек со своим мнением, а конкретный троль мАсковский, потому как везде лезет со своим дерьмом
 показати весь коментар
 
Не гони, вполне приятная лицо на фото, на меня похожее. )))
Жаль, что ты не киевлянин, а то бы понял во что превратили самую зеленую столицу Европы 80-х, в железобетонную клоаку - сейчас. Да, что тебе говорить.
 показати весь коментар
 
 
ты серйозно думаешь, что генеральный директор плюсов хочет подмять под себя мэрское кресло и администрацию города для того что бы сделать комфортной жизнь простых киевлян, а не дорваться к двум корытам сразу? Обратился к премьеру Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности мэра Киева Кличко, КГГА и подчиненных структур, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3176 Обратился к премьеру Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности мэра Киева Кличко, КГГА и подчиненных структур, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3176 Обратился к премьеру Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности мэра Киева Кличко, КГГА и подчиненных структур, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3176
 показати весь коментар
 
 
Я не знаю, что хочет директор плюсов, я знаю, что если у народа не будет управы на власть, то такой народ будет в глубокой жопе. Но народ почемуто этого не понимает, поэтому и в жопе. Дай народу управу на власть и мне будет насрать, кто у нас у власти. Я, ты, мы сможем убрать любого неугодного, а если нужно, то и посадить. И любая власть будет бояться этого и будет служить народу, а не народ ей.
 показати весь коментар
 
 
Проблема тільки в тому що нарід хоче тільки ковбаси по 2.2, комуналку ц проїзд в транспорті безкоштовно і пенсію/субсидію по 500$+
Ось з цього "управа на власть" й буду виходити.
 показати весь коментар
 
 
Это называется рабский менталитет, любовь к доброму барину и терпимость к недоброму. Ну-ну, продолжай терпеть.
 показати весь коментар
 
 
кирпич, еще один троль, постоянно срущий в комментах- не нравится Киев- звездуй в масквобад, таким как ты там самое место. А еще там есть твой горячо любимый яноковощ. Давай, до свиданья!
 показати весь коментар
 
ну конеШно. куда кирпичу против бетонУ )))))
 показати весь коментар
 
Бетон - дурак, кирпич - молодец, слыхал такое? Обратился к премьеру Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности мэра Киева Кличко, КГГА и подчиненных структур, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5807
 показати весь коментар
 
 
Спроси Портнова, у него там своя теория...
 показати весь коментар
 
 
Мені байдуже хто захлопне двері у камері за Пєцьєй та Підаліком,головне щоб вони сіли надовго.
 показати весь коментар
 
 
Это мечта всей рыгошвали, мертвечукам и лесикам довгим, комфортно в ВР с ЗЕкомандой.
 показати весь коментар
 
 
Это голубая мечта Портнова, Медведчука, ***** и твоя. Как там у Кисилева? Совпадение? Не думаю.
 показати весь коментар
 
 
Від тебе просто тухлятиною смердить.чи баяришником. Троль ти фсбешний.
 показати весь коментар
 
 
А колоборанти на посадку тебе не цікавлять, а хто на ворога працював, а зрадники ? Замість "захлопне" може краще б зачинить,закриє ?
 показати весь коментар
 
 
Если на бутылку, то ты. Ведь ты и так на ней стдишь))
 показати весь коментар
 
 
Вас только за "сватов", нужно расстрелять из говномета...
 показати весь коментар
 
 
Скажи це Поці,та його посіпакам,власть змінилась))
 показати весь коментар
 
 
Янык ты? Поздновато встрепенулся... Хотя, все может быть.
 показати весь коментар
 
 
уже не знают что еще придумать, так им хочется Кличка посунуть
 показати весь коментар
 
 
Так и представляю себе, как сидят Беня, Ткаченко, Зеленский и прочая шушера, планируют смену власти в Киеве приблизительно с такими мотивами: "Как же тяжело смотреть на страдания киевлян! Надоели мириться с беспределом, который творит Кличко! Жалко бедных жителей столицы, надо им помочь!" Обратился к премьеру Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности мэра Киева Кличко, КГГА и подчиненных структур, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7168
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Дайош! Свмнарчуківську владу в зад !😆
 показати весь коментар
 
Кто он такой, этот Александр Ткаченко? Куда он лезет? Я про него первый раз слышу.
Обратился к премьеру Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности мэра Киева Кличко, КГГА и подчиненных структур, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2546
 показати весь коментар
 
 
Здрасти!!! Это сливной бачек типа Скабеевой.

5 лет эта тушка говном плевалась на Г+Г. Это он выдал перл о том, что Порох убил своего брата. Хорошо хоть, шо их версии не съел.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не кожен може, як Віталік,сміливо дивиттись у вчорашній день!
 показати весь коментар
 
Легко художника обидеть,
Поэта - 3.14дором назвать.
А вот боксёра не обидишь.
Боксёры,****, молодцы! (с)
 показати весь коментар
 
 
Варто було б зробити аудит і у нас у Львові, ато Садовий з Синюткою тут місто 13 років вже обчищають до нитки !
 показати весь коментар
 
 
Вот неймется промокашке Коломойского. Очень хочется...
 показати весь коментар
 
 
Что самое интересное, что ни к Труханову, ни к Кернесу, ни у *********** лично, ни у его домашних животных из фракции СН, никаких вопросов не возникает. Удивительное рядом.
 показати весь коментар
 
 
шановні, вам то не поможе. чесним шляхом отримати київ слузі бєні не вдасьться! от маніпуліцями, силовим тиском(гпу, сбу, набу, дбр), створення ручної цвк та зміна закону про столицю- тоді є шанси. бо нині найбільші дві загози бєніним слушам є кличко та філатов. харків та одеса поки не цікаві. бо при владі люди які не вміють працювати по чесноку, і доттримуватися джентельменських угод
 показати весь коментар
 
 
т.е. Ткаченко инициирует проверку мэра с прицелом занять его место? Это конфликт интересов, злоупотребление служебным положением с признаками рейдерства. В правовом государстве у него самого за такое был бы как минимум конец карьеры.
 показати весь коментар
 
 
Я вижу, не только мне кажется, что говномету очень хочется стать мэром Киева. Он же всю жизнь кланяется и угождает собственникам каналов. А так хочется, чтобы ему кланялись и угождали...
 показати весь коментар
 
 
Тогда можно ,что бы Кличко обратился,и провели аудит 1+1?
 показати весь коментар
 
 
тем более что, как сказал Богдан, 16.09.19 15:56 Журналисты - четвертая власть, она глубоко коррумпирована и требует самоочищения, - Богдан https://censor.net.ua/news/3148701/jurnalisty_chetvertaya_vlast_ona_gluboko_korrumpirovana_i_trebuet_samoochischeniya_bogdan
 показати весь коментар
 
 
гандон Ткаченко решил киевлянам еще раз напомнить что он - ГАНДОН.

спасибо, я запомню.
 показати весь коментар
 
 
Казалось бы и откуда такой интерес у этого поцыка ткаченка?
И почему не привел хоть один из "многочисленных фактов"?
Узурпация на марше...
 показати весь коментар
 
 
Когда начнётся аудит канала "1+1", всех заводов-фабрик, заправок и т.п. хозяина канала?
 показати весь коментар
 
 
Киіву після хана Батия....знову приходить гаплик. Кияни,якщо у вас не буде тепла, води,електроенергіі, то звертайтесь не до Кличка, а до тих,хто ініціює ДУРь замовну після дурі прийнятоі!
 показати весь коментар
 
вот этого вуя Ткаченко к Киеву на выборах не подпускать!
 показати весь коментар
 
 
А чому тільки ..Вітальку !? ..
Давай і Кернеса . Філатова ...і т.д ..! Звернувся до прем'єра Гончарука з проханням ініціювати аудит діяльності мера Києва Кличка, КМДА і підлеглих структур, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 220
 показати весь коментар
 
 
только аудит должна проводить компания из сша или европы, и за одно проверить финансирование 1+1 и декларацию ткаченко
 показати весь коментар
 
 
занимайся телевидением! Или хочешь чемпионский пояс отжать?
 показати весь коментар
 
хотя киевляне выберут кого поднесет им власть, леня космос 2 срока подтверждает что у киевлян с головой бардак))
 показати весь коментар
 
НАЙДИ ДВА ОТЛИЧИЯ!
Звернувся до прем'єра Гончарука з проханням ініціювати аудит діяльності мера Києва Кличка, КМДА і підлеглих структур, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6571 Звернувся до прем'єра Гончарука з проханням ініціювати аудит діяльності мера Києва Кличка, КМДА і підлеглих структур, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 705Звернувся до прем'єра Гончарука з проханням ініціювати аудит діяльності мера Києва Кличка, КМДА і підлеглих структур, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 910

НЕ НАШЁЛ? СОВПАДЕНИЕ? НЕ ДУМАЮ!
 показати весь коментар
 
 
На первом ермолка с пейсами выглядит совсем естественно.
 показати весь коментар
 
Чем раньше педалика и его строймафию уберут от бюджета города, тем лучше будет для Киева.
 показати весь коментар
 
Ще один ховрашок від Слуги народу. Дуже ж хочеться долізти до бюджету Києва.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору