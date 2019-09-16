 Звернувся до прем'єра Гончарука з проханням ініціювати аудит діяльності мера Києва Кличка, КМДА і підлеглих структур, - Ткаченко

Про це він написав на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені б дуже хотілося, щоб розбійники, які розкрадали гроші киян сіли за грати. Як народний депутат і як киянин, я звертаюся до прем'єр-міністра Олексія Гончарука з депутатським запитом та з проханням ініціювати загальний аудит діяльності мера Києва В.Кличка, Київської міської державної адміністрації та підпорядкованих структур. Аудит, який був запланований ще за часів Гройсмана, але так і не був проведений", - йдеться в повідомленні.

За словами Ткаченка, необхідність масштабної перевірки діяльності влади Києва назріла давно. "Масові фінансові порушення та бюджетні зловживання вже неодноразово викривалися у ході кожної більш-менш серйозної перевірки", - зазначив нардеп.

Це стосується як діяльності департаментів КМДА, так і діяльності столичних комунальних підприємств.

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"Майже дві сотні кримінальних справ щодо чиновників КМДА, вже за часів Кличка, так і не були доведені до фінального кінця. Жодного крадія - за ґратами", - підкреслив Ткаченко.

Ткаченко висловив переконання, що місто потребує перезавантаження.

"Тому я разом з колегами наполягаю на невідкладному прийнятті нового Закону "Про столицю" і проведенні дострокових виборів міського голови та Київради на його основі", - підсумував він.

Кияни заслуговують на якісні зміни і достойне життя. Ми повернемо гордість за столицю.

Нагадаємо, 4 вересня Кабмін підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА.

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