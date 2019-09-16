 Звернувся до прем'єра Гончарука з проханням ініціювати аудит діяльності мера Києва Кличка, КМДА і підлеглих структур, - Ткаченко

Про це він написав на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Мені б дуже хотілося, щоб розбійники, які розкрадали гроші киян сіли за грати. Як народний депутат і як киянин, я звертаюся до прем'єр-міністра Олексія Гончарука з депутатським запитом та з проханням ініціювати загальний аудит діяльності мера Києва В.Кличка, Київської міської державної адміністрації та підпорядкованих структур. Аудит, який був запланований ще за часів Гройсмана, але так і не був проведений", - йдеться в повідомленні.
За словами Ткаченка, необхідність масштабної перевірки діяльності влади Києва назріла давно. "Масові фінансові порушення та бюджетні зловживання вже неодноразово викривалися у ході кожної більш-менш серйозної перевірки", - зазначив нардеп.
Це стосується як діяльності департаментів КМДА, так і діяльності столичних комунальних підприємств.
"Майже дві сотні кримінальних справ щодо чиновників КМДА, вже за часів Кличка, так і не були доведені до фінального кінця. Жодного крадія - за ґратами", - підкреслив Ткаченко.
Ткаченко висловив переконання, що місто потребує перезавантаження.
"Тому я разом з колегами наполягаю на невідкладному прийнятті нового Закону "Про столицю" і проведенні дострокових виборів міського голови та Київради на його основі", - підсумував він.
Кияни заслуговують на якісні зміни і достойне життя. Ми повернемо гордість за столицю.
Нагадаємо, 4 вересня Кабмін підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА.
Жаль, что ты не киевлянин, а то бы понял во что превратили самую зеленую столицу Европы 80-х, в железобетонную клоаку - сейчас. Да, что тебе говорить.
Ось з цього "управа на власть" й буду виходити.
Шаноовний ви про що?
5 лет эта тушка говном плевалась на Г+Г. Это он выдал перл о том, что Порох убил своего брата. Хорошо хоть, шо их версии не съел.
Поэта - 3.14дором назвать.
А вот боксёра не обидишь.
Боксёры,****, молодцы! (с)
спасибо, я запомню.
И почему не привел хоть один из "многочисленных фактов"?
Узурпация на марше...
Давай і Кернеса . Філатова ...і т.д ..!
НЕ НАШЁЛ? СОВПАДЕНИЕ? НЕ ДУМАЮ!