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Все про:журналістика (850) реформи (1660) Богдан Андрій (162) Офіс Президента (94)

 Журналісти - четверта влада, вона глибоко корумпована і вимагає самоочищення, - Богдан

Суспільство хоче очищення не тільки судової, правоохоронної системи, а й журналістської.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Богдан в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

"Частина корупції у цій державі – це корупція четвертої влади. Журналісти – це четверта влада, і вона глибоко корумпована, як і вся держава. І неможливе очищення перших трьох гілок влади без очищення четвертої", - заявив чиновник.

Він запевнив, що знає, "як це все працює", і дав рекомендацію: "У вас має бути теж якесь самоочищення. Суспільство хоче очищення не тільки судової, правоохоронної системи, а журналістської. Вам, звичайно, це не сподобається, це буде "хайп" номер два, але ви повинні це також усвідомлювати".

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Зауважимо, що таким чином Богдан відреагував на порівняння діяльності нинішньої влади з діями Віктора Януковича.

Богдан також назвав критиків, які заявляють про поспішність прийняття законів, снобами. "Суспільство за соціологією вимагає рішучих дій. Вони не розуміють, що таке регламент, правки, друге читання – вони цього не розуміють. Ви або працюєте, або не працюєте. І ми працюємо, але щось не подобається. А що не подобається?" - уточнив чиновник.

У відповідь журналіст нагадав про кнопкодавство.

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"Ви знаєте, якщо вас слухати, то в Україні апріорі немає законодавства, бо в Україні за 27 років немає жодного закону, який прийнятий без кнопкодавства. Перші почали з'являтися... Шлях до прекрасного безкінечний. Ви – або шашечки, або їхати", - резюмував Богдан.

Водночас, він визнав негативність цього явища і впевнений, що в нинішньому парламенті - найменше такого за всю історію України.

Глава Офісу президента також упевнений, що повноцінна пресконференція президента в даний момент не потрібна: "Коли суспільство вимагатиме такої пресконференції, ми її дамо. Поки суспільство хоче безпосередньо спілкуватися з президентом, без посередників. І ми робимо виключно те, що хочуть громадяни України, а не деякі дуже поважні журналісти, яких ми дуже поважаємо, але...".

При цьому він запевнив, що любить журналістів і "абсолютно адекватно" спілкується з ними, але "є частина журналістського середовища, яка не працює згідно зі стандартами журналістської етики".

"І на їхні питання, чому ви з нами не розмовляєте, я так і говорю: я вважаю, що ви не відповідаєте цим стандартам, спілкування з вами буде для мене принизливим", – заявив Богдан.

Він також не погодився, що ОП зіпсував стосунки з частиною журналістів "зливом" заяви Богдана про відставку "за бажанням з моменту бажання". Богдан стверджує: "Коли президент вирішить, вона буде зареєстрована і реалізована".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148701
 
   
 Топ коментарі
 
Богдан - продажнее тебя, морда рыговская, мало кого сейчас можно найти. Звезди дальше, гнида кАломойская...
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Тут Богдан прав на 100%. Без продажных журналистов и политологов и экспертов типа Швеца и большинства других, клоун во время войны не стал бы Президентом.
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Начинайте с чинуш,уважаемый. По берегам Днепра,озёр и рек,в лесах котеджики госслужащих за миллионы ДОЛЛАРОВ с з/п в полтора десятка тысяч гривень. ТУДА НЮХ поверните сначала.
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богдан хочет сказать, что 1.2.и 3 власти не глубоко коррумпированы. Если у него инфы нет по поводу коррупции, поспрашивайте простых людей, которые страдают от этой самой коррупции. Особенно в районах, особенно полиции.Даже при яныке такого беспредела не было, как за последнее время. Как с цепи сорвались.
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У бурята начались осенние обострения. Беда страны, что в те времена был тотальный дефицит презервативов! А эти случайно появившиеся зеленые уродцы должны быть благодарны трещинам на советских резиновых изделиях, и экономным папашам, которые стирали и сушили их на веревке по многу раз!
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