 Убивство бойовика "ДНР" Джумаєва в Маріуполі: поліція розшукує стрільця

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт поліції Донеччини.
"Про постріли у квартирі багатоповерхівки до поліції повідомила сусідка. На місце було спрямовано слідчо-оперативну групу. У тамбурі було виявлено тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Попередньо встановлено, що близько 11.30 невідомі подзвонили у двері потерпілого, а коли той відчинив – застрелили. Попередня правова кваліфікація події – ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Відомо, що потерпілий притягувався до відповідальності за участь у незаконних збройних формуваннях. Обставини вбивства встановлюються. Співробітники місцевої поліції та обласного главку вживають заходів щодо встановлення і затримання підозрюваного", - йдеться в повідомленні.
Прикмети зловмисника:
- вік 30-40 років
- зріст приблизно 180 см
- тілобудова середня спортивна
- одягнений у чорні штани та чорну футболку
"Якщо ви маєте будь-яку інформацію про подію або підозрюваного, повідомляйте за телефоном 102", - закликали в поліції.
Нагадаємо, в понеділок, 16 вересня, в Маріуполі Донецької області знайдено мертвим одного з найманців РФ, якого 9 вересня суд відпустив під домашній арешт.
Роман Джумаєв воював на боці бойовиків у бандформуванні "П'ятнашка": восени 2014 року - під Донецьким аеропортом, взимку 2015 року - у Дебальцевому.
Після цього маріуполець Джумаєв втік до Білорусі, де роздавав місцевим журналістам хвалькуваті інтерв'ю, в яких розповідав про свої "подвиги", а коли в Білорусі почали порушувати питання про депортацію бойовика, змушений був повернутися в Україну.
Джумаєва було затримано 18 вересня 2017 року у Мар'їнському районі, коли спробував перетнути лінію розмежування з боку ОРДЛО.
4 січня 2018 року кримінальне провадження за обвинуваченням Джумаева було передано в Мар'їнський районний суд Донецької області, а вже 3 травня 2018 року цей суд відпустив бойовика під домашній арешт.
Повторно бойовика затримали вже в грудні минулого року (за напад на поліцейського). Тільки після цього бойовику знову визначили запобіжний захід - утримання під вартою.
13 серпня Маріупольський суд відпустив під домашній арешт двох найманців "ДНР", які брали участь у штурмі Донецького аеропорту і обстрілах Мар'їнки. Одним з них був Джумаєв.
- під час розшуку треба робити регулярні перерви на каву - і хай весь світ зачекає;
- перед пошуком на кожній новій вулиці треба не поспішаючи покурити;
- селфі! Не забувайте про селфі під час такої важливої операції!
- щодо прикмет: не треба заглиблюватися у деталі, бо це ризик схибити і шукати зовсім не в тому напрямку! Сказано: якийсь хмир у чорних штанях і футболці - ось такого і шукайте!
- і останнє - не забувайте, що 100% успіх у копів буває лише в кіно! Не упіймаєте - та й хій з ним...
- Що, тільки одного?
- Так
- Тююю... я думав всіх...
Хочется спросить у полиции как дела с убийсвом Шеремета, Кати Гандзюк, Кирилла Тлявова растеляного т.н. полицейсками???
так же понимаю,что им пх на самого отпущенного ими сепара
но неужели их совершенно не беспокоит тенденция ???
Из открытых источников яснор, что Зе готов реализовать так называемый "план Штайнмайера". Но нужно понимать - "план Штайнмайера" - это план Путина. по капитуляции Украины.
Суть его сводится к тому, что эрефия ничего не должна делать, а Украина должна внести в Конституцию "особый статус" Донбасса и смириться с тем, что на Донбассе будут проведены местные выборы под стволами и под контролем российских боевиков, которые и станут "избранной " властью, и с которыми Зеленский должен будет вести переговоры.
По слухам, чтобы Зеленского не обвинили в сдаче Украины и капитуляции, готовится политтехнологическая комбинация - В общество будут внедрять месседж, что "Минские соглашения" подписали Климкин-Порошенко, что именно они тогда сдали национальные интересы Украины.
Для раскрутки этой темы будут задействованы все ресурсы
Цель такая - размыть само понимание термина"капитуляции" и добиться того, чтобы этот термин ассоциировался только с фамилией Порошенко.
Одновременно будет раскручиваться меседж, что дважды капитулировать невозможно, что капитуляция уже состоялась при Порошенко, а Зеленский вынужденно должен выполнять Минские соглашения, чтобы добиться мира.
При этом забудут то, чего добился Порошенко - вначале обеспечение безопасности, выведение вооруженных боевиков и установление Украиной контроля над границей и территориями , и только потом политические вопросы.
А чтобы Порошенко не вмешивался, перед Радой будет поставлен вопрос о даче согласия на его арест.
Yakovlev Victor
Суки. Вони не розшукують вбивць-терористів. Вони не розшукють їх спільників, які відпускають вбивць кіборгів, вони, зелений слиз, діють за формулою штайнмаєра...
призвище опубликуют??? задержателя )))))
- О нет, прокуратор, - даже откинувшись от удивления в кресле, ответил Афраний, - простите меня, но это совершенно невероятно!
- Ах, в этом городе все вероятно! Я готов спорить, что через самое короткое время слухи об этом поползут по всему городу.
Тут Афраний метнул в прокуратора свой взгляд, подумал и ответил:
- Это может быть, прокуратор.
Порохохудоба, чому сєпарів і добровольців за часів сивої ****** "судили" виключно донецькі чорти у мантіях? Це така "судова реформа" від вашого улюбленого гетьмана?
P.s. Стрільцю - респект. Так має діяти кожен свідомий українець.
Тому не бійтеся чесно доповісти керівництву - "съе**лся, ****..."
У кожного бувають службові невдачі!
А шнурки какого цвета были,не видели,не?..
Жалко...теперь точно не найдут
Рассказ о неизвестном герое
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
.....
Можно ли простить врага? Бог простит. Наша задача организовать их встречу......казав Аль Капоне.....