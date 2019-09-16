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Все про:Маріуполь (585) Нацполіція (8197) вбивство (1896) Джумаєв (4)

 Убивство бойовика "ДНР" Джумаєва в Маріуполі: поліція розшукує стрільця

На території Донецької області розпочато поліцейську операцію із затримання підозрюваного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт поліції Донеччини.

"Про постріли у квартирі багатоповерхівки до поліції повідомила сусідка. На місце було спрямовано слідчо-оперативну групу. У тамбурі було виявлено тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Попередньо встановлено, що близько 11.30 невідомі подзвонили у двері потерпілого, а коли той відчинив – застрелили. Попередня правова кваліфікація події – ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Відомо, що потерпілий притягувався до відповідальності за участь у незаконних збройних формуваннях. Обставини вбивства встановлюються. Співробітники місцевої поліції та обласного главку вживають заходів щодо встановлення і затримання підозрюваного", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убито бойовика "ДНР" Джумаєва, звільненого судом у Маріуполі. ФОТОрепортаж

Прикмети зловмисника:

- вік 30-40 років

- зріст приблизно 180 см

- тілобудова середня спортивна

- одягнений у чорні штани та чорну футболку

"Якщо ви маєте будь-яку інформацію про подію або підозрюваного, повідомляйте за телефоном 102", - закликали в поліції.

Убивство бойовика ДНР Джумаєва в Маріуполі: поліція розшукує стрільця 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Коли не працює система, працює нація", - волонтерка Однорог про вбивство бойовика "ДНР" Джумаєва

Нагадаємо, в понеділок, 16 вересня, в Маріуполі Донецької області знайдено мертвим одного з найманців РФ, якого 9 вересня суд відпустив під домашній арешт.

Роман Джумаєв воював на боці бойовиків у бандформуванні "П'ятнашка": восени 2014 року - під Донецьким аеропортом, взимку 2015 року - у Дебальцевому.

Після цього маріуполець Джумаєв втік до Білорусі, де роздавав місцевим журналістам хвалькуваті інтерв'ю, в яких розповідав про свої "подвиги", а коли в Білорусі почали порушувати питання про депортацію бойовика, змушений був повернутися в Україну.

Джумаєва було затримано 18 вересня 2017 року у Мар'їнському районі, коли спробував перетнути лінію розмежування з боку ОРДЛО.

4 січня 2018 року кримінальне провадження за обвинуваченням Джумаева було передано в Мар'їнський районний суд Донецької області, а вже 3 травня 2018 року цей суд відпустив бойовика під домашній арешт.

Повторно бойовика затримали вже в грудні минулого року (за напад на поліцейського). Тільки після цього бойовику знову визначили запобіжний захід - утримання під вартою.

13 серпня Маріупольський суд відпустив під домашній арешт двох найманців "ДНР", які брали участь у штурмі Донецького аеропорту і обстрілах Мар'їнки. Одним з них був Джумаєв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148696
 
   
 Топ коментарі
 
реальний претендент на нагороду "Народний герой"
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а давайте лучше ОБСЕ займется розыском? у них зрение огого!
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Тому, хто свідомо обрав шлях вбивати українців, на нашій землі не місце. Логічне завершення карєри сепаратиста.
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Якщо ви побачите цього Народного Героя, прошу неповідомляти в поліцію !
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Поради для поліції Маріуполя:
- під час розшуку треба робити регулярні перерви на каву - і хай весь світ зачекає;
- перед пошуком на кожній новій вулиці треба не поспішаючи покурити;
- селфі! Не забувайте про селфі під час такої важливої операції!
- щодо прикмет: не треба заглиблюватися у деталі, бо це ризик схибити і шукати зовсім не в тому напрямку! Сказано: якийсь хмир у чорних штанях і футболці - ось такого і шукайте!
- і останнє - не забувайте, що 100% успіх у копів буває лише в кіно! Не упіймаєте - та й хій з ним...
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- Вуйку, Ви чули, в Маріуполі сепара хтось застрелив
- Що, тільки одного?
- Так
- Тююю... я думав всіх...
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Ну,наконец-то начали отстрел этих сук!!!!Спасибо тому ,кто это сделал!!!!Всех их,кто ,как нам подают,,стоял на блокпосту,,должны понести справедливое наказанин,а не жить спокойно в бандеровской Украине.
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Найти и наградить!!!! Хотелось бы что бы этот Человек к судьям сепарским наведался. ОЧЕНЬ давно пора! И ментов проредить.
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То руські спецслужби, щоб зірвати перемир'я! Нехай шукають за поребріком, серед патріотів України нема чого шукати! Але новина приємна, дає надію, що справедливість переможе!
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А при чом тут сепар і суд? Цей Закон про сепарську свободу протягнула через ВР госпожа Тимошенко,зараза. Ось тепер суди і граються в сепарську свободу. По ньому,до речі, посадити жодного вражину не можливо. А пристрелили його своіж,з Донецька. Бо зараз в Украіні вже не має ні "націоналістів", ні " корпусняків",ні "народних месників". Залишилось одне....
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Яка там "госпожа Тимошенко"? Там без БПП та НФ ні один закон не проходив.
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Порохоботу низззя кусать кормящую волосатую грудь!
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Никто адекватний ментам звонить не будет.
Хочется спросить у полиции как дела с убийсвом Шеремета, Кати Гандзюк, Кирилла Тлявова растеляного т.н. полицейсками???
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Нє, от як на виклик приїхати то, три години чекаєш. А як нормальну людину знайти то, всі кинулися.
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Боже, дай здоров'я і удачі цьому чоловікові
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Хох...первый раз за последние несколько лет рад, что министром Аваков мучается Убивство бойовика "ДНР" Джумаєва в Маріуполі: поліція розшукує стрільця - Цензор.НЕТ 1560 Никого они не найдут. А вот под шумок зачистить волонтеров и добровольцев- легко.
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надо найти еще одного сепара, который при задержании окажет вооруженное сопротивление и случайно словит пулю в жбан
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як би не хотілось зворотнього,але схоже на роботу гебухи...виставити Україну перед зустріччю нормандської четвірки в негативному ракурсі...прітєсняют людєй,імєющіх другую точку зрєнія...а что будєт,єслі іх пустіть в ордло?тотожє...
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Я думаю любой порядочный человек если б и знал что либо, то и не сообщил бы ничего.
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Або допомогти поліції детальним фотороботом - хай шукають такого чувака:

Убивство бойовика "ДНР" Джумаєва в Маріуполі: поліція розшукує стрільця - Цензор.НЕТ 8245
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понимаю,что судьям пох на сотни радостных комментариев в сетях
так же понимаю,что им пх на самого отпущенного ими сепара
но неужели их совершенно не беспокоит тенденция ???
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Нет. Не беспокоит. Они уверены в своей недоступности и безнаказанности. Боги -- одним словом.
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А в чём тенденция? Его скорее всего завалили по уголовке -- что-то с кем-то не поделил. Или влез не на свою территорию.
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ну,хотелось бы надеяться на лучшее,хотя,думаю,в Ваших словах есть весомая доля истины..
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Надеюсь и судей "подчистит", очень странно, что эти мрази в мантиях, свободно пепедвигаются по Украине!
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Зе написал на своей странице, что готовится к встрече в "нормандском формате и разрабатывает "дорожную карту" выполнения Минских соглашений.

Из открытых источников яснор, что Зе готов реализовать так называемый "план Штайнмайера". Но нужно понимать - "план Штайнмайера" - это план Путина. по капитуляции Украины.

Суть его сводится к тому, что эрефия ничего не должна делать, а Украина должна внести в Конституцию "особый статус" Донбасса и смириться с тем, что на Донбассе будут проведены местные выборы под стволами и под контролем российских боевиков, которые и станут "избранной " властью, и с которыми Зеленский должен будет вести переговоры.

По слухам, чтобы Зеленского не обвинили в сдаче Украины и капитуляции, готовится политтехнологическая комбинация - В общество будут внедрять месседж, что "Минские соглашения" подписали Климкин-Порошенко, что именно они тогда сдали национальные интересы Украины.

Для раскрутки этой темы будут задействованы все ресурсы

Цель такая - размыть само понимание термина"капитуляции" и добиться того, чтобы этот термин ассоциировался только с фамилией Порошенко.

Одновременно будет раскручиваться меседж, что дважды капитулировать невозможно, что капитуляция уже состоялась при Порошенко, а Зеленский вынужденно должен выполнять Минские соглашения, чтобы добиться мира.

При этом забудут то, чего добился Порошенко - вначале обеспечение безопасности, выведение вооруженных боевиков и установление Украиной контроля над границей и территориями , и только потом политические вопросы.

А чтобы Порошенко не вмешивался, перед Радой будет поставлен вопрос о даче согласия на его арест.

Yakovlev Victor
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Ну,наконец-то начали отстрел этих сук!!!!Спасибо тому ,кто это сделал!!!!Всех их,кто ,как нам подают,,стоял на блокпосту,,должны понести справедливое наказанин,а не жить спокойно в бандеровской Украине.
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Я так понимаю их хотят наградить , и пожелать успехов в охоте на ушлепков Убивство бойовика "ДНР" Джумаєва в Маріуполі: поліція розшукує стрільця - Цензор.НЕТ 6502
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Неплохо бы заодно и судью,который отпустил его ,пристрелить
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Убивство бойовика "ДНР" Джумаєва в Маріуполі: поліція розшукує стрільця. На території Донецької області розпочато поліцейську операцію із затримання підозрюваного.
Суки. Вони не розшукують вбивць-терористів. Вони не розшукють їх спільників, які відпускають вбивць кіборгів, вони, зелений слиз, діють за формулою штайнмаєра...
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искать конечно ищут, а кто решиться отдать приказ о задержании???
призвище опубликуют??? задержателя )))))
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Ну что ж ,если полиция разыскивает то можно быть спокойным ,ХРЕН кого найдут ... Убивство бойовика "ДНР" Джумаєва в Маріуполі: поліція розшукує стрільця - Цензор.НЕТ 4876
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- Да, Афраний, вот что мне внезапно пришло в голову: не покончил ли он сам с собой?
- О нет, прокуратор, - даже откинувшись от удивления в кресле, ответил Афраний, - простите меня, но это совершенно невероятно!
- Ах, в этом городе все вероятно! Я готов спорить, что через самое короткое время слухи об этом поползут по всему городу.
Тут Афраний метнул в прокуратора свой взгляд, подумал и ответил:
- Это может быть, прокуратор.
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Цього замало, а як же "судді"...? До речі, вони ж цього сепара і вбили власними руками, відпустивши на волю. А так би сидів собі спокійно 15 років, і вийшов би повноправним громадянином, що чесно заплатив за свої помилки... "судді" винні НАБАГАТО БІЛЬШЕ!!
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Ще б другому відпущеному сепару подзвонити в двері...
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прекрасные приметы..., предлагаю герою синие брюки и белую футболку...
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Вдягнений у предмети, схожі на одяг. На ногах - два предмети, схожі на взуття.
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Медведского М.Д., Сенаторова В.А., Приходько В.А надеюсь эти шл@хи в мантиях следующие! Этим тварям продажным не только не место среди судей, но и среди украинцев!
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Лучше найдите тех кто обстрелял Мариуполь из Градов!
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Та почекай, його ж з-під охорони тільки но випустили. ))) Зажмуряться усі!
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видел в районе Шацких озер, точно вам говорю!
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На місці джумаєва має бути той чорт у мантії, який відпустив його на волю.
Порохохудоба, чому сєпарів і добровольців за часів сивої ****** "судили" виключно донецькі чорти у мантіях? Це така "судова реформа" від вашого улюбленого гетьмана?
P.s. Стрільцю - респект. Так має діяти кожен свідомий українець.
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Ще раз народ нагадує копам Маріуполя: 100% розкриття буває лише у зуйових кацапських серіалах "про мєнтов"!
Тому не бійтеся чесно доповісти керівництву - "съе**лся, ****..."
У кожного бувають службові невдачі!
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Точно..ОНИ!!!....хотя... может и вправду ниндзя или бэтмэн...
А шнурки какого цвета были,не видели,не?..
Жалко...теперь точно не найдут
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С.Я. Маршак
Рассказ о неизвестном герое
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
.....
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На одну гниду стало менше. А виконавець дужу дуже порядна людина-щасти тобі хлопче!
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пипец как такого выродка можно было выпустить? это же враг, как минимум за решетку, а лучше к стенке!
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Не правильный призыв полиции. Правильный: ""Если у вас есть какая-либо информация о событии или подозреваемом, НЕ СООБЩАЙТЕ по телефону 102"
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Варіант: "СООБЩАЙТЕ по телефону 102 самьіе безумньіе и фантастические предположения по поводу собьітия или подозреваемого!"
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Тіпа- а от я бачив своїми очима,що вбивці були рептилоїди з планети Нібіру!
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Вопрос 1: зачем ищут? Вопрос 2: почему «злоумышленника»?
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На месте нормальных полицейских я бы не напрягался.
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....ну нарешті щось позитивне.....
Можно ли простить врага? Бог простит. Наша задача организовать их встречу......казав Аль Капоне.....
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"..полиция разыскивает стрелявшего.." единственный вопрос- *****?
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Хз...может хотят,чтоб он опытом поделился..или может хотят ему адреса других оТпущеных подкинуть)
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