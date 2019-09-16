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 Політика України
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Все про:Зеленський (2768) Словаччина (121) Чапутова Зузана (1)

 Україна зацікавлена ​​у співпраці зі Словаччиною у сферах контролю на кордоні та трудової міграції, - Зеленський

Україна зацікавлена ​​в поглибленій співпраці зі Словаччиною в питаннях спільного контролю на державному кордоні, у сфері трудової міграції та у відновленні функціонування аеропорту "Ужгород".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ми очікуємо, що наші словацькі партнери прискорять підготовку до підписання важливих двосторонніх угод: щодо спільного контролю на українсько-словацькому кордоні та щодо відновлення повноцінного функціонування аеропорту "Ужгород", – сказав Зеленський.

Сторони окремо обговорили тему підготовки двосторонньої Угоди про працевлаштування та співробітництво у сфері трудової міграції.

Зеленський зазначив, що у нього дуже хороші враження після зустрічі з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою: "Вона має європейське бачення майбутнього, вірить у цінності ліберальної демократії та добре розуміє, що безпека та мир в Україні – це безпека й мир у Європі".

Зі свого боку Чапутова повідомила, що запросила президента України відвідати Словаччину з офіційним візитом.

Також читайте: Розраховуємо, що під час головування в ОБСЄ Словаччина порушуватиме питання повернення Україні контролю над кордоном, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148695
 
   
 Топ коментарі
 
Ты сначала контроль на границе с кацапами организуй!!! Украина заинтересована в сотрудничестве со Словакией в сферах контроля на границе и трудовой миграции, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9686
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Що там з трудовою міграцією - Україна хацікавлена у здобутті словацьких гастарбайтерів? Украина заинтересована в сотрудничестве со Словакией в сферах контроля на границе и трудовой миграции, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9062
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Та ж попередні інтеграйці там вже ніби встановили прозору огорожу гідності - кролячий вап, чи як там його...
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Ты сначала контроль на границе с кацапами организуй!!!
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Та ж попередні інтеграйці там вже ніби встановили прозору огорожу гідності - кролячий вап, чи як там його...
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Та що там тих чотири мільярди - чотири ярди сітки.
Україна зацікавлена ​​у співпраці зі Словаччиною у сферах контролю на кордоні та трудової міграції, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3681
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Що там з трудовою міграцією - Україна хацікавлена у здобутті словацьких гастарбайтерів? Украина заинтересована в сотрудничестве со Словакией в сферах контроля на границе и трудовой миграции, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9062
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Нет! Клован заинтересован обложить заробитчан налогами.
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У Словаччині? Україна зацікавлена ​​у співпраці зі Словаччиною у сферах контролю на кордоні та трудової міграції, - Зеленський - Цензор.НЕТ 144
Чи мова про клоунів гідності:

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив про необхідність ввести обов'язкові декларації для українців, працевлаштованих за кордоном. Він зазначив, що заробітчани пересилають додому щороку близько $6,5 млрд.
Про це він повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода".
За його словами, ці кошти теж слід вважати доходами фізичних осіб і вони повинні обкладатися податком.

Україна зацікавлена ​​у співпраці зі Словаччиною у сферах контролю на кордоні та трудової міграції, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8865
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і повірте мені Зеленський впровадить це у життя. І ФОПам буде піз.дец і заробітчани будуть платити і пільги усі приберуть. І зарплати у конвертах зникнуть...і євробляхєри...
Не тому що Зеля ганд.он чи ще подібне, а тому що це і є САМА головна і сама потрібна реформа в Україні. Від неї нікуди не дітись!
Бюджет країни це гаманець, якщо з нього крадуть це погано. але коли до нього нічого й не кладуть це погано вдвічі...
Або України не стане і ***** навчить вас що таке держава...
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в сотрудничестве со Словакией в сферах ... трудовой миграции, - Зеленский...

Ох і дурне... Словаки перші хто витягає наші робітничі кадри, особливо у сфері медицини.
Відстань від Закарпаття мізерна, дехто у Києві на роботу їздить дальше ніж із Ужгорода до Словаччини. Мовний бар'єр фактично відсутній. Не розуміти словака українець не може, хіба що тупий кацап із не такою щелепою, це не Мадярщина і навіть не Польща, зрозуміло 95%.
У Словаччині патова ситуація, їх народ на заробітках у Німеччині В.Британії і т.п. Тому або ми, або китайці із пакистанцями. Єдине що хоч якось стримує, це відносно велика заробітна плата (доходи) на Закарпатті у порівнянні із Україною в цілому. Так, для прикладу Словаки не можуть перетягти хірургів, гінекологів і деякі інші спеціальності, які за 1к євро робити там просто не будуть.
У чому Зеля збирається із ними співпрацювати? У нас діаметрально протилежні інтереси!!!
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Сегодня система изучения иностранцами словацкого языка сделана образцом для ЕС. Много бесплатных и платных курсов. Без сдачи В2 на работу не берут.
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Ще як беруть. У мене повно знайомих лікарів які там працюють, клініка перекладача навіть забезпечує, хоча нафіга "закарпатцю" перекладач на словацьку?
Ось хто дійсно вчить тут словацьку (і це самий дорогий у Мукачеві репетитор, які безкоштовні? Україна зацікавлена ​​у співпраці зі Словаччиною у сферах контролю на кордоні та трудової міграції, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4682 ) так це школяри, що бажають піти до словацьких ВУЗІВ у безкоштовні словацькі групи.
В мене в знайомої там чоловік лікарем, спеціальність рідкісна, на Закарпатті не має роботи у приватних клініках, а вона тут лікарем (у приватній) так вона тут заробляє більше ніж він там...
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Взрослые люди ходят на бесплатные курсы раз в неделю на Петржалке.Прекрасный педагог.
Платных тоже много .
О врачах- не все так просто С 2016 обязательно сдача словацкого и ещё экзамены на подтверждение специальности
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Значить скоро ви залишитесь без Закарпатських лікарів. Вже зараз деякі спеціальності не бажають до вас їхати, а це тільки початок становлення приватної медицини.
А у вас там безкоштовні курси... вірю, це нормально. Вам же потрібно асимілювати наших заробітчан... хоча що їх там асимілювати... із закарпатцями це майже один народ. Що там русини, що тут. Навіть єпархія наша УГКЦ (Мукачівська) підпорядковується на Словаччину. В усякому разі східна частина країни.
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Українці їдуть до Словачини,і заробляють там непогані грощі,які Українцям в Україні небажають платити Поросєнки та Ахметки.
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для кого, за що і які умови? Скільки вартість оренди житла?
Це столиця, а рівняти зараз наші почнуть на села та райцентри...
В мене знайомий в Одесі менеджерам самим паршивим у будівельній фірмі від 35к в місяць платить...
На Закарпатті коли лікарю хірургу 1500 євро у Словаччині пропонують, він тільки рже... Це не те що не гроші, це навіть своєрідна образа.
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