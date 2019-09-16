 Україна зацікавлена ​​у співпраці зі Словаччиною у сферах контролю на кордоні та трудової міграції, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Ми очікуємо, що наші словацькі партнери прискорять підготовку до підписання важливих двосторонніх угод: щодо спільного контролю на українсько-словацькому кордоні та щодо відновлення повноцінного функціонування аеропорту "Ужгород", – сказав Зеленський.
Сторони окремо обговорили тему підготовки двосторонньої Угоди про працевлаштування та співробітництво у сфері трудової міграції.
Зеленський зазначив, що у нього дуже хороші враження після зустрічі з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою: "Вона має європейське бачення майбутнього, вірить у цінності ліберальної демократії та добре розуміє, що безпека та мир в Україні – це безпека й мир у Європі".
Зі свого боку Чапутова повідомила, що запросила президента України відвідати Словаччину з офіційним візитом.
Чи мова про клоунів гідності:
Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив про необхідність ввести обов'язкові декларації для українців, працевлаштованих за кордоном. Він зазначив, що заробітчани пересилають додому щороку близько $6,5 млрд.
Про це він повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода".
За його словами, ці кошти теж слід вважати доходами фізичних осіб і вони повинні обкладатися податком.
Не тому що Зеля ганд.он чи ще подібне, а тому що це і є САМА головна і сама потрібна реформа в Україні. Від неї нікуди не дітись!
Бюджет країни це гаманець, якщо з нього крадуть це погано. але коли до нього нічого й не кладуть це погано вдвічі...
Або України не стане і ***** навчить вас що таке держава...
Ох і дурне... Словаки перші хто витягає наші робітничі кадри, особливо у сфері медицини.
Відстань від Закарпаття мізерна, дехто у Києві на роботу їздить дальше ніж із Ужгорода до Словаччини. Мовний бар'єр фактично відсутній. Не розуміти словака українець не може, хіба що тупий кацап із не такою щелепою, це не Мадярщина і навіть не Польща, зрозуміло 95%.
У Словаччині патова ситуація, їх народ на заробітках у Німеччині В.Британії і т.п. Тому або ми, або китайці із пакистанцями. Єдине що хоч якось стримує, це відносно велика заробітна плата (доходи) на Закарпатті у порівнянні із Україною в цілому. Так, для прикладу Словаки не можуть перетягти хірургів, гінекологів і деякі інші спеціальності, які за 1к євро робити там просто не будуть.
У чому Зеля збирається із ними співпрацювати? У нас діаметрально протилежні інтереси!!!
Ось хто дійсно вчить тут словацьку (і це самий дорогий у Мукачеві репетитор, які безкоштовні? ) так це школяри, що бажають піти до словацьких ВУЗІВ у безкоштовні словацькі групи.
В мене в знайомої там чоловік лікарем, спеціальність рідкісна, на Закарпатті не має роботи у приватних клініках, а вона тут лікарем (у приватній) так вона тут заробляє більше ніж він там...
Платных тоже много .
О врачах- не все так просто С 2016 обязательно сдача словацкого и ещё экзамены на подтверждение специальности
А у вас там безкоштовні курси... вірю, це нормально. Вам же потрібно асимілювати наших заробітчан... хоча що їх там асимілювати... із закарпатцями це майже один народ. Що там русини, що тут. Навіть єпархія наша УГКЦ (Мукачівська) підпорядковується на Словаччину. В усякому разі східна частина країни.
Це столиця, а рівняти зараз наші почнуть на села та райцентри...
В мене знайомий в Одесі менеджерам самим паршивим у будівельній фірмі від 35к в місяць платить...
На Закарпатті коли лікарю хірургу 1500 євро у Словаччині пропонують, він тільки рже... Це не те що не гроші, це навіть своєрідна образа.