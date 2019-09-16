 Перш ніж підвищувати податки, держава має навчитися ефективно розпоряджатися наявними грошима, - керівник Ajax Systems Конотопський

Таку думку в колонці для ain.ua висловив засновник і керівник Ajax Systems Олександр Конотопський, коментуючи ініціативу уряду щодо підвищення податків для ФОП та запуск так званого фонду IT Creative, передає 112.
Конотопський дивується, чому на другий день своєї роботи уряд раптом вирішив підняти податки, оскільки незрозуміло куди і як розподіляються податкові виплати, які компанії виплачують зараз: "Не дуже-то зрозуміло, куди вони йдуть і як використовуються". І гарантій, що із зростанням надходжень система стане прозорішою – немає, вважає він.
"У мене накопичилося чимало питань, як держава витрачає гроші. Я вважаю, що першочергове завдання держави - навчитися ефективно витрачати те, що у них вже є", - переконаний підприємець, і пропонує для початку повернути виведені з бюджету мільярди гривень і закрити офшорні схеми.
"І ось тільки коли держава навчиться ефективно витрачати наші гроші, але їх все одно буде не вистачати - почнемо обговорення підйому податків", - підкреслює він.
Конотопський зазначає, що, найімовірніше, "фонд розвитку людського капіталу" буде настільки ж неефективний, як і інші державні інститути. При цьому великі компанії IT-індустрії давно самі вкладають чимало засобів для навчання і розвитку співробітників і претендентів.
"У бізнесу більше грошей, знань, хороший менеджмент - і все вже готове. Тому брати з бюджету на навчання IT-компаній і передавати це державі - це вкрай дурне заняття", - резюмує він.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук запропонував створити Фонд розвитку людського капіталу для IT-галузі. В уряді розраховують, що це дозволить через 10 років збільшити експорт галузі з 3 млрд дол. до 10 млрд, кількість працівників у галузі зросте зі 165 тис. до 650 тис. осіб.
Глава Державної податкової служби (ДПС) Сергій Верланов повідомив, що пропонується запровадити спеціальну опцію оподаткування для ФОП в IT-галузі. Крім 5%-го єдиного збору, 1,5%-го військового збору та ЄСВ з двох мінімальних зарплат, голова ДПС передбачає введення збору на розвиток людського капіталу.
1. Не воруй!
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100. Не воруй.
Глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов сообщил, что предлагается ввести специальную опцию налогообложения для ФОП в IT-отрасли. Помимо 5%-го единого сбора, 1,5%-го военного сбора и ЕСВ с двух минимальных зарплат, глава ГНС предполагает введение сбора на развитие человеческого капитала. Источник: https://censor.net.ua/n3148694
Заодно загугли, что определяет налоговый кодекс
человеческогобениного капитала.
и весь народ Украины потянется и повторит этот подвиг
например когда электроэнергия для ферросплавов и для граждан Украины будет по одной цене, зеБоты могут ответить на этот вопрос ?
А потенциальный рынок сбыта вы уже изучили ? Кому и что вы продавать будете ?
- уголовная ответственность за иностранную наличную валюту - это же совок
а я помню не работающие терминалы оплаты в атб и пустые банкоматы привата.
и сиди на диете, если наличных нет.
расскажи нам как космические корабли что-то там бороздят
ссср и рабство оставьте себе.
1. как взятку можно использовать что угодно.
2. от налогообложения уходят именно безнальными способами. или по-твоему, всякие ахметовы, пинчуки и коломойские фуры и корабли с налом в офшоры переводят?
хватит бредить
2 привлечь олигархов к уголовной ответвености - это не технический. а ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВОПРОС!
2. та ты шо! особенно это нереально, когда эти же олигархи у руководства страны стоят.
ну ты и невиглас
видать из секты балашоидов 5-10
или уже наоборот переиграли?
ну да, власть уже ж получена.
СМИ надо обращаться за чёткими разъяснениями в ГНС, иначе будут бесконечные интерпретации
Что мешает государству вложить СВОИ деньги и развивать? За чужое бабло умных "через одного". После ИНВЕСТИЦИЙ в этот капитал КТО И КАК будет гарантировать то что эти "новые" не уплывут за бугор, обучившись за НАШ счет.
Таким макаром можно "развивать" ВСЕ, за чужое бабло.
Почему президент не задумается о ипотеке КАК в США, Чехии и т.д.
Почему ТАМ есть деньги на ипотеку, а нас на "рефинанс" очередного ЧСАСТНОГО банка???
Какой идиот вообще придумал гарантировать вклады в ЧАСТНЫХ банках??? Он даун? Есть же государственные, вот там, да надо. А так очередной КАЛОмойский баблишко вывел, а вы ждите МОЖЕТ государство ШОТА вернет.
Для України сьогодні більш важливе все що стосується фермерства. Тут можуть бути задіяні набагато ширші круги, від виробництва обладнання та техніки до переробки продукції. Тут і ринок металу та хімії, і робочі місця.
У нас практично відсутня легка промисловість. Але чомусь всіх чиновників тягне до ІТ, наче там їм гівном помазано. Для мене це вже ознака непрофесіоналізму. Чиновник забов'язаний думати в першу чергу не де взяти грошей, а як забезпечити виживання та розвиток країни, а більшість населення у нас далека від ІТ. Бітами народ не на годуєш.
Специфіка галузі така що, будь хто достатньо розумний аби стати успішним програмістом здатен сам придбати основні засоби- компьютер і почати розвиватися. Головне їм не заважати, а заважати такій галузі важко і дорого.
Державна допомога потрібна там, де є проблеми з придбанням осоновних засобів виробництва. Наприклад: для металообробки потрібні дорогі верстати, які важко придбати. Навіть китайські коштують рази в два-три дорожче ніж в Китаї. Знизьте мито, обмежте жадібність імпортерів, допоможіть з кредитуванням і виробництво потягне суміжні галузі такі, як енергетика та металургія.