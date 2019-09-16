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 Економіка
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Все про:бюджет (663) податки (775)

 Перш ніж підвищувати податки, держава має навчитися ефективно розпоряджатися наявними грошима, - керівник Ajax Systems Конотопський

Перш ніж піднімати податки і організовувати додаткові способи поповнення бюджету, держава має навчитись ефективно розпоряджатися наявними в бюджеті грошима.

Таку думку в колонці для ain.ua висловив засновник і керівник Ajax Systems Олександр Конотопський, коментуючи ініціативу уряду щодо підвищення податків для ФОП та запуск так званого фонду IT Creative, передає 112.

Конотопський дивується, чому на другий день своєї роботи уряд раптом вирішив підняти податки, оскільки незрозуміло куди і як розподіляються податкові виплати, які компанії виплачують зараз: "Не дуже-то зрозуміло, куди вони йдуть і як використовуються". І гарантій, що із зростанням надходжень система стане прозорішою – немає, вважає він.

"У мене накопичилося чимало питань, як держава витрачає гроші. Я вважаю, що першочергове завдання держави - навчитися ефективно витрачати те, що у них вже є", - переконаний підприємець, і пропонує для початку повернути виведені з бюджету мільярди гривень і закрити офшорні схеми.

"І ось тільки коли держава навчиться ефективно витрачати наші гроші, але їх все одно буде не вистачати - почнемо обговорення підйому податків", - підкреслює він.

Конотопський зазначає, що, найімовірніше, "фонд розвитку людського капіталу" буде настільки ж неефективний, як і інші державні інститути. При цьому великі компанії IT-індустрії давно самі вкладають чимало засобів для навчання і розвитку співробітників і претендентів.

"У бізнесу більше грошей, знань, хороший менеджмент - і все вже готове. Тому брати з бюджету на навчання IT-компаній і передавати це державі - це вкрай дурне заняття", - резюмує він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук запропонував створити Фонд розвитку людського капіталу для IT-галузі. В уряді розраховують, що це дозволить через 10 років збільшити експорт галузі з 3 млрд дол. до 10 млрд, кількість працівників у галузі зросте зі 165 тис. до 650 тис. осіб.

Глава Державної податкової служби (ДПС) Сергій Верланов повідомив, що пропонується запровадити спеціальну опцію оподаткування для ФОП в IT-галузі. Крім 5%-го єдиного збору, 1,5%-го військового збору та ЄСВ з двох мінімальних зарплат, голова ДПС передбачає введення збору на розвиток людського капіталу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148694
 
   
 Топ коментарі
 
Забавно, что сам факт поднятия налогов некоторых зебилов нисколько не пугает. По одной простой причине - они их просто не платят, зато других будут учить как не воровать.
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>В правительстве рассчитывают, что это позволит через 10 лет увеличить экспорт отрасли с 3 млрд долл. до 10 млрд, количество работников в отрасли возрастет со 165 тыс. до 650 тыс. человек


А потенциальный рынок сбыта вы уже изучили ? Кому и что вы продавать будете ?
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Игорь Валерьевич разберется, не переживайте!!!
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Как правильно распоряжаться деньгами государства?
1. Не воруй!
...
100. Не воруй.
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Забавно, что сам факт поднятия налогов некоторых зебилов нисколько не пугает. По одной простой причине - они их просто не платят, зато других будут учить как не воровать.
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Забавно, что пэидиотам говорят, что налоги не увеличатся, а они орут, что увеличатся
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Зебил не в состоянии прочитать статью до конца, как ты пишешь вообще?

Глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов сообщил, что предлагается ввести специальную опцию налогообложения для ФОП в IT-отрасли. Помимо 5%-го единого сбора, 1,5%-го военного сбора и ЕСВ с двух минимальных зарплат, глава ГНС предполагает введение сбора на развитие человеческого капитала. Источник: https://censor.net.ua/n3148694
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Черт соевый, почитай статью ниже, что налоговый кодекс менятся не будет.
Заодно загугли, что определяет налоговый кодекс
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Зебил упоротый, где я писал про изменение кодекса? Вам земразям пофигу вы всеравно налоги не платите, а я не буду отстегивать бабки в развитие человеческого бениного капитала.
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Від народу України є порада всім хітрожопим підприємцям - платити податки в повному обсязі і не киздіти!
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пусть зеОфисный планктон сначала покажет что не ворует и не кнопкодавит

и весь народ Украины потянется и повторит этот подвиг

например когда электроэнергия для ферросплавов и для граждан Украины будет по одной цене, зеБоты могут ответить на этот вопрос ?
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Спочатку підприємці будуть сплачувати податки у повному обсязі і таким чином буде наведено порядок в державі! А далі підуть реформи! Зараз в бюджеті 2020 року немає грошей на медичну реформу, на військову реформу, на збільшення витрат на інфраструктурні проекти, для збільшення кредитування науки та виробництва! Де брати гроші якщо підприємці не сплачують податки? Кого захищає армія, якщо в тилу ФОПи тупо крадуть податки?
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Ты никто и звать тебя никак, чтобы ты говорил от Народа Украины...
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Єгорка, відразу як Каломойша, Зенапарт, всі свої офшорні контори переведуть в Україну і жодної копійки не будуть перераховувати в офшори і платитимуть податки в Україні, без всяких схем мінімізації.
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Якщо чекати поки хтось заплатить за тебе податки, то можна дочекатись загибелі України!
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не зовсім так, вони не заробляють, вони звикли за пайку, і чекають підвищення зарплат, а це ж логічно, де взяти гроші, правильно, у тих хто працює і заробляє, а вони й далі будуть за пайку, нехай інші працюють.
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на зебил - мне не веришь - читай - Конотопский недоумевает, почему на второй день своей работы правительство вдруг решило поднять налоги, поскольку непонятно куда и как распределяются налоговые выплаты, которые компании выплачивают сейчас: "Не очень-то понятно, куда они идут и как используются". И гарантий, что с ростом поступлений система станет прозрачнее, - нет, считает он.Источник: https://censor.net.ua/n3148694
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Хотя я за систиему: привести налогообложение пэрэсичного к уровню ФОПов, а не наоборот но плюсану.
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правильно, надо снизить налог для всех, а зеВлада должна перестать воровать с Укрзализныци и брать взятки у янтарной мафии
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>В правительстве рассчитывают, что это позволит через 10 лет увеличить экспорт отрасли с 3 млрд долл. до 10 млрд, количество работников в отрасли возрастет со 165 тыс. до 650 тыс. человек


А потенциальный рынок сбыта вы уже изучили ? Кому и что вы продавать будете ?
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через 10 лет или шах сдохнет или ишак
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Самый эффективный способ передать наши деньги бени ,вместе с приват банком.Правильно?
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Игорь Валерьевич разберется, не переживайте!!!
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"Прежде чем поднимать налог..." О чем это он?Подразумевалось, что все будет наоборот. А теперь выходит наоборот наобороту.
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Думаешь, налоги от этого станут меньше? Спи не спи, а платить тебе.
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кремлеботы налогов в Украине не платят
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Пока есть Ахметов Коломойский с Колобовыми и Кононенками с Сервисами налоги платить нету смысла ,всё равно украдут
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введите ПОЛНЫЙ БЕЗНАЛ (с уголовной ответвеностью за иностранную НАЛИЧНУЮ валюту и за незадекларированые драгметаллы и камни) и можно смело снижать налоги аж в два раза (от нынешних) собираемость будет в РАЗЫ ВЫШЕ! Налогов и акзицов не должно быть много (от 4-х до 8-ми) и САМОЕ важное заметит НДС налогом с продаж (5% в бюджет страны и от 1 до 5% в местный бюджет, который определять будет местный законодательный орган, а значит покончить с воровством и махинациями, ликвидировать фирмы "прокладки" и длинную воровскую цепочку "посредников")!
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- будет отмазка, как и раньше, - нельзя трогать НДС, это одно из условий евроинтеграции
- уголовная ответственность за иностранную наличную валюту - это же совок
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нет не совок, имейте хоть милиард на счетах в безналичной форме (они подотчетты откуда "пришли" и кому "ушли"), в вот ЧЕРНЫЙ НАЛ нужен только для КРИМИНАЛЬНЫХ ДЕЛ!
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меняют в банках и обменниках, можешь себе такое представить?
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при ПОЛНОМ БЕЗНАЛЕ любая НАЛИЧКА - КРИМИНАЛ!
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я тебе уже написал из какого это прошлого
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ты читать умеешь? и вообще понимашь, для чего вводить БЕЗНАЛИЧНЫЙ оборот? весь его смысл - покончить с воровством, коррупцией, криминалом и уклонением от уплаты налогов!
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для того, чтобы его ввести в той мере , в какой ты предлагаешь, необходимо абсолютное доверие банкам, его нет - этого абсолютного доверия не то что, в Украине, а даже в США.
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банки здесь ни причем, это государственная и общенациональная система можно обойтись вообще одним единственным банком (нацбанком)
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надоел твой бред, ты ещё продовольственные карточки не предложил.
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это продолжение суперидеи - отработал смену, по отпечатку пальца пайку получил и можешь идти спать, как свободный человек.
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Это вообще непонятно что, он с одной стороны высказывает разумное предложение по НДС, и правильно аргументирует тем, что НДС + коррупционная составляющая это практически аксиома в наших реалиях, и это косвенный налог. В тоже время утверждает, что безналичный оборот решает все проблемы с коррупцией, ну блин, все крупнейшие плательщики НДС работают по наличному расчёту получается, по его версии... тут потеря логики.
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расскажешь для чего наличка нужна, когда терминалы и банкоматы твой банк выключит.
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Вы не представляете вообще. что такое полный безнал и общенациональная система безналичного оборота (она вообще никогда "не выключится" ибо изначально в ней должны быть заложены резервы и дублирование от всевозможных сбоев)
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та ты шо! никада-никада?
а я помню не работающие терминалы оплаты в атб и пустые банкоматы привата.
и сиди на диете, если наличных нет.
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да, никогда! потому что сейчас безнал не основная система разчетов для населения, когда станет основной, то систела должна быть дублирована многократно
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и это ответственость не столько конктетного банка, а государственой системы расчетов (нацбанка)
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хватит свои фантазии выдавать за реальность.
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это не фантазии. а реальность которые вы можете застать еще при своей жизни
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а на бамбасе всё потихоньку к натуральному обмену скатывается.
расскажи нам как космические корабли что-то там бороздят
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А з якого дива готівка стає криміналом? Маю вагомі причини недовіряти банкам.
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спс, ссср уже был с уголовной ответственностью за валюту и прочее.
ссср и рабство оставьте себе.
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читайте выше, с совке вообще нельзя было иметь валюту, а речь идкт т олько о НАЛИЧНОЧТИ, КОТОРУЮ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ВЗЯТКУ ИЛИ УЙТИ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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не надо бред писать, или чем больше буквы, тем умнее мысль?
1. как взятку можно использовать что угодно.
2. от налогообложения уходят именно безнальными способами. или по-твоему, всякие ахметовы, пинчуки и коломойские фуры и корабли с налом в офшоры переводят?
хватит бредить
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1 что щенками будете взятки давать (ведь собственность и матценности более 200 евро должны будут задекларированы)?
2 привлечь олигархов к уголовной ответвености - это не технический. а ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВОПРОС!
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1. ты просто много не знаешь, что и как делается в реальности. налом взятки берут самые тупые идиоты.
2. та ты шо! особенно это нереально, когда эти же олигархи у руководства страны стоят.
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хаха ... полный безнал Перш ніж підвищувати податки, держава має навчитися ефективно розпоряджатися наявними грошима, - керівник Ajax Systems Конотопський - Цензор.НЕТ 4129

ну ты и невиглас

видать из секты балашоидов 5-10 Перш ніж підвищувати податки, держава має навчитися ефективно розпоряджатися наявними грошима, - керівник Ajax Systems Конотопський - Цензор.НЕТ 4129
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чего смеешься, лет через 50-75 везде будет полный безнал
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та ладно, а я помню брежнев обещал еще чуть-чуть и коммунизм наступит, а потом горбачев обещал к 2000 году каждой семье по отдельной квартире.
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так зеленский же собирался снижать налоги, а не вводить новые.
или уже наоборот переиграли?
ну да, власть уже ж получена.
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Глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов сообщил, что предлагается ввести специальную опцию налогообложения для ФОП в IT-отрасли. Помимо 5%-го единого сбора, 1,5%-го военного сбора и ЕСВ с двух минимальных зарплат, глава ГНС предполагает введение сбора на развитие человеческого капитала. Источник: https://censor.net.ua/n3148694

СМИ надо обращаться за чёткими разъяснениями в ГНС, иначе будут бесконечные интерпретации
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Офигенно. КАК, КТО и КАК именно будет развивать капитал?
Что мешает государству вложить СВОИ деньги и развивать? За чужое бабло умных "через одного". После ИНВЕСТИЦИЙ в этот капитал КТО И КАК будет гарантировать то что эти "новые" не уплывут за бугор, обучившись за НАШ счет.
Таким макаром можно "развивать" ВСЕ, за чужое бабло.
Почему президент не задумается о ипотеке КАК в США, Чехии и т.д.
Почему ТАМ есть деньги на ипотеку, а нас на "рефинанс" очередного ЧСАСТНОГО банка???
Какой идиот вообще придумал гарантировать вклады в ЧАСТНЫХ банках??? Он даун? Есть же государственные, вот там, да надо. А так очередной КАЛОмойский баблишко вывел, а вы ждите МОЖЕТ государство ШОТА вернет.
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Мається на увазі від того, що ВЖЕ є. Це тупізм "інвестувати" в нікуди. Навіщо??? В кінці самі розумні віїдуть. Що мішає державі створити державне підприємство та наймати туда працівників? А чекати 5-10 років, то таке.
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а нащо державі створювати підприємство? Ну, створить вона ще одне підприємство до тисяч вже існуючим, яким чиновники неможуть дати раду. Держава повинна створювати умови для розвитку тисяч підприємств. А для цього варто розігнати дві тритини існуючих чиновників, які паразитують на бюджті і держ підприємствах. Не годен керувати- йди в приватний бізнес крутити бичкам хвости в рідному селі.
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Як я зрозумів більшість тут ніхріна не зрозуміла, навіть автор статті. Пропозиція створення "Фонду розвитку людськго капіталу", заключається в тому що, всі ІТ компанії скидаються на стипендії та заохочення успішним студентам, або інші на інші проекти розвитку ІТ. Держава збирає ці кошти з ІТ компаній але розпоряджається ними спілка керівників ІТ компаній. З одної сторони, мені зрозумілий переляк власників ІТ компаній бо, давати гроші чиновникам то одне, а забрати їх під проект то, зовсім інше. А з іншої сторони я так розумію що, гроші збирають сьогодні, а віддадуть їх потім. Державі це, вигідно. Тільки, який сенс дотувати галузь, яку ніщо тут не тримає? Ноутбук і голова з пальцями це, все що потрібно програмісту. Розвивати потрібно якраз реальне виробництво та переробку. ІТ галузь успішно розвивалася і за гірших умов. Головне не заважати.
Для України сьогодні більш важливе все що стосується фермерства. Тут можуть бути задіяні набагато ширші круги, від виробництва обладнання та техніки до переробки продукції. Тут і ринок металу та хімії, і робочі місця.
У нас практично відсутня легка промисловість. Але чомусь всіх чиновників тягне до ІТ, наче там їм гівном помазано. Для мене це вже ознака непрофесіоналізму. Чиновник забов'язаний думати в першу чергу не де взяти грошей, а як забезпечити виживання та розвиток країни, а більшість населення у нас далека від ІТ. Бітами народ не на годуєш.
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ЗІ: я нічого не чув про "фонди розвитку ІТ" в Пакистані, а там ще років 15 тому було програмістів більше ніж на всьому пост-радянському просторі (більше 300 тисяч). Я нічого не чув про державні фонди розвитку ІТ в Індії, а там ще років 15 тому було більше пів мільйону програмістів.
Специфіка галузі така що, будь хто достатньо розумний аби стати успішним програмістом здатен сам придбати основні засоби- компьютер і почати розвиватися. Головне їм не заважати, а заважати такій галузі важко і дорого.
Державна допомога потрібна там, де є проблеми з придбанням осоновних засобів виробництва. Наприклад: для металообробки потрібні дорогі верстати, які важко придбати. Навіть китайські коштують рази в два-три дорожче ніж в Китаї. Знизьте мито, обмежте жадібність імпортерів, допоможіть з кредитуванням і виробництво потягне суміжні галузі такі, як енергетика та металургія.
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