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 Політика України
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Все про:держбюджет (206) Бородянський Володимир (8)

 Проєкт Держбюджету змінять після того, як уряд представить свою програму, - Бородянський

Проєкт державного бюджету на наступний рік буде частково змінено після того, як новий уряд представить свою програму.

Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Після оголошення програми уряду, а ви знаєте, що в уряду на це є місяць, будуть зміни в цей бюджет. Він буде змінений "- сказав Бородянський.

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Він наголосив, що на напрацювання головного фінансового документа країни у нового уряду було дуже мало часу - лише один тиждень. Але проєкт бюджету подали, бо цього вимагає українське законодавство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148692
 
 
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Новый представитель Кабмина в Раде ИРИНА ВЕРЕЩУК попала в список Слуги народа по квоте Суркова.


В 2014-2015 году у Суркова ее использовали как голос западноукраинской громады, которая за мир, за то, что « на Донбассе война между США и Россией»
Продвигали ВЕРЕЩУК близкий к Суркову редактор Русского репортера Лейбин и его журналистка Ахмедова. Они делали с ней статьи, возили на пророссийские форумы, устраивали интервью с другими российскими СМИ.
Перед вхождением в список ВЕРЕЩУК СЕРЬЕЗНО ПОЧИСТИЛА ИНТЕРНЕТ ОТ СВОИХ ПРОРОССИЙСКИХ ИНТЕРВЬЮ, удалила фотографии из Facebook, где она с Ахмедовой.
Ссылка на одно из немногих оставшихся незащищенных интервью:
http: //geworld. ge/ru/5096/
Ниже скрин с фото с этого интервью, скрин с Facebookгде Верещук с Ахмедовой, Ахмедова с террористом Захарченко, скрин с пророссийской конференции, которую описывает российский Sputnik
T. me/repol. 2/257
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а шо єто у нас за правительство у которого даже нет собственной программы?
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Проект государственного бюджета на следующий год будет частично изменен после того, как новое правительство представит свою программу. Источник: https://censor.net.ua/n3148692
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Тобто подача проекту бюджету була фейковою Проект Госбюджета изменят после того, как правительство представит свою программу, - Бородянский - Цензор.НЕТ 5932
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Проект Госбюджета изменят после того, как правительство представит свою программу, - Бородянский - Цензор.НЕТ 9104 Бюджет Корыто-2020 Проект Госбюджета изменят после того, как правительство представит свою программу, - Бородянский - Цензор.НЕТ 9104 Слуги нарида через 5 ле должны выглядеть как стефанчук Проект Госбюджета изменят после того, как правительство представит свою программу, - Бородянский - Цензор.НЕТ 6409
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Когда правительство представит свою программу?
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Кргда зеленый рак на горе свистнет
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Это практически проект бюджета кабинета министров Гройсмана. Было его (Гройсмана) интервью/статья агентству "Интерфакс-Украина" по бюджету на 2020 год, по моему, от 18 июля или чуть позже. Эту статью потом ещё перепечатали "Новости экономики". Он планировал увеличить бюджет оборонки на 55 - 56 млрд. грн., а минимальная зарплата - 5,5 тыс.грн. и её дополнительное повышение во втором полугодии 2020г.
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