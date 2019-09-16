 Проєкт Держбюджету змінять після того, як уряд представить свою програму, - Бородянський

Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Після оголошення програми уряду, а ви знаєте, що в уряду на це є місяць, будуть зміни в цей бюджет. Він буде змінений "- сказав Бородянський.
Він наголосив, що на напрацювання головного фінансового документа країни у нового уряду було дуже мало часу - лише один тиждень. Але проєкт бюджету подали, бо цього вимагає українське законодавство.
В 2014-2015 году у Суркова ее использовали как голос западноукраинской громады, которая за мир, за то, что « на Донбассе война между США и Россией»
Продвигали ВЕРЕЩУК близкий к Суркову редактор Русского репортера Лейбин и его журналистка Ахмедова. Они делали с ней статьи, возили на пророссийские форумы, устраивали интервью с другими российскими СМИ.
Перед вхождением в список ВЕРЕЩУК СЕРЬЕЗНО ПОЧИСТИЛА ИНТЕРНЕТ ОТ СВОИХ ПРОРОССИЙСКИХ ИНТЕРВЬЮ, удалила фотографии из Facebook, где она с Ахмедовой.
Ссылка на одно из немногих оставшихся незащищенных интервью:
http: //geworld. ge/ru/5096/
Ниже скрин с фото с этого интервью, скрин с Facebookгде Верещук с Ахмедовой, Ахмедова с террористом Захарченко, скрин с пророссийской конференции, которую описывает российский Sputnik
T. me/repol. 2/257
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Тобто подача проекту бюджету була фейковою
БюджетКорыто-2020 Слуги нарида через 5 ле должны выглядеть как стефанчук
а насрано