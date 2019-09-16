 Проєкт Держбюджету змінять після того, як уряд представить свою програму, - Бородянський

Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Після оголошення програми уряду, а ви знаєте, що в уряду на це є місяць, будуть зміни в цей бюджет. Він буде змінений "- сказав Бородянський.

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Він наголосив, що на напрацювання головного фінансового документа країни у нового уряду було дуже мало часу - лише один тиждень. Але проєкт бюджету подали, бо цього вимагає українське законодавство.