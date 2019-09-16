 "Коли не працює система, працює нація", - волонтерка Однорог про вбивство бойовика "ДНР" Джумаєва

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook написала волонтерка з Маріуполя Галина Однорог.
"Сьогодні у нас, в Маріуполі, сталась надзвичайна подія. Вбито бойовика Джумаєва , який був "випущен нашим судом под домашний арест". Коли не працює система, працює нація !!! Це був мій особистий ворог! Коли його звільнили вперше українські судді, для мене як військового волонтера це був шок! Впродовж останнього року ми робили все задля того, щоб вбивця наших "кіборгів " поніс відповідальне покарання", - зазначила волонтерка.
"Але система працює інакше. Після того, як його звільнили під домашній арешт, ми написали лист до Адміністрації Президента України з проханням внести доповнення в рішення Конституційного суду від 24.06. 2019. Але, на жаль, і досі відповіді не отримали. Тож маємо те, що маємо! І як би це страшно не звучало, але я хочу подякувати тим, хто це зробив. Бо до мене особисто надходили погрози від нього, від його мами, і мені було небезпечно знаходитись поруч з вбивцею наших "кіборгів" в одному місті. Мабуть, треба суддям думати, кого і куди вони відпускають. Не все можна купити за гроші! Пам'ятаємо!!! Не пробачимо!!!" - резюмувала Однорог.
Нагадаємо, в понеділок, 16 вересня, в Маріуполі Донецької області знайдено мертвим одного з найманців РФ, якого 9 вересня суд відпустив під домашній арешт.
Роман Джумаєв воював на боці бойовиків у бандформуванні "П'ятнашка": восени 2014 року - під Донецьким аеропортом, взимку 2015 року - у Дебальцевому.
Після цього маріуполець Джумаєв втік до Білорусі, де роздавав місцевим журналістам хвалькуваті інтерв'ю, в яких розповідав про свої "подвиги", а коли в Білорусі почали порушувати питання про депортацію бойовика, змушений був повернутися в Україну.
Джумаєва було затримано 18 вересня 2017 року у Мар'їнському районі, коли спробував перетнути лінію розмежування з боку ОРДЛО.
4 січня 2018 року кримінальне провадження за обвинуваченням Джумаева було передано в Мар'їнський районний суд Донецької області, а вже 3 травня 2018 року цей суд відпустив бойовика під домашній арешт.
Повторно бойовика затримали вже в грудні минулого року (за напад на поліцейського). Тільки після цього бойовику знову визначили запобіжний захід - утримання під вартою.
13 серпня Маріупольський суд відпустив під домашній арешт двох найманців "ДНР", які брали участь у штурмі Донецького аеропорту і обстрілах Мар'їнки. Одним з них був Джумаєв.
Судьи ватники конченные.
Сенцову только за мысль которую прочитали по голове дали 22 года. А здесь конченные суды.
.Перечитываю В.Яна "Чингисхан". В школьные годы я из этой книги никаких выводов не извлекла. Сейчас - все иначе.
Что поразило: монголы завоевали Хорезм, Бухару, Самарканд - под концепцию мира. Чингисхан берег военный ресурс и действовал обманом там, где предвидел большие потери. Он осаждал крепости, устраивал для населения игру мускулами в виде военных построений и прочих шоу, а его эмиссары обрабатывали осажденных обещаниями мира.
Вот что пишет автор о Самарканде: "это была крепость с высокими стенами неприступной толщины, железными воротами и бойницами со всех сторон, с гарнизоном в 200 тысяч воинов. Крепость могла защищаться годами, пока хватало съестных припасов". Но купцы жаловались на тяготы войны; но кади и имамы (местная власть) получали подарки от монголов.
В результате, горожане, подбиваемые знатью, прогнали храброго главнокомандующего, который хотел драться, а на его место назначили какого-то размазню. На шестой день осады попросили монголов честное слово "не делать зла городу" - и открыли ворота.
Дальше цитирую автора: "вопреки обещаниям Чингисхана, все мужчины и женщины Самарканда, разделенные по сотням, были выгнаны в поле, и там монголы их начисто ограбили и подвергли насилиям. Исключение было сделано только для очень немногих лиц, на которых указали предатели ( имамы и кади) - их монголы не тронули.
Населению было объявлено, что монголам разрешено проливать безнаказанно кровь всякого, кто вздумает скрываться в домах, когда все жители выведены в поле. Пользуясь этим приказом, монголы зарезали множество мирных жителей, и ограбили их дома. Все ремесленники, молодые и сильные рабочие были угнаны в рабство. Самарканд, его окрестности, вся область надолго обезлюдели".
Действия Чингасхана логичны - монголы несли экономические потери в войне, их надо компенсировать. Удивляет поведение жителей города - они решили, что их пожалеют, хотя ранее был пример Бухары. По меркам того времени, Бухара - крупнейший мегаполис, где население в несколько раз превышало войско монголов. Но под призывы "мир, мир" гражданские открыли ворота и вышли встречать монголов. Тут им и пришла лютая гибель. В Бухаре был героический гарнизон. Военные заперлись в башне, и оттуда обстреливали врага. Они знали, что им конец, но хотели дорого продать свои жизни. Увидев, что гарнизон из башни не выбить, монголы собрали всех бухарцев, кого не успели зарезать - и погнали плетьми на штурм башни, стреляя в спины тем, кто пытался уклониться. Несчастные лезли на стену башни и кричали своим защитникам: не стреляйте, давайте вместе уговорим монголов, чтобы они нас не убивали".
Историк назвал главу о бухарской трагедии "Горе сложившим оружие".
Его, свои же зачистили, что бы не возиться.
Присівший на краю ріки.
А тою вічною водою,
Пливуть вверх пузом вороги.