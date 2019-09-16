 Е-пенсія: Пенсійний фонд України запустив додаток для смартфонів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ПФУ.

"Пенсійний фонд України з вересня починає впроваджувати у тестовому форматі новий електронний сервіс – мобільний додаток "Пенсійний фонд". Відтепер громадяни мають можливість доступу до електронних сервісів Фонду у зручному форматі з мобільних пристроїв – смартфонів та планшетів", - йдеться в повідомленні.

Проєкт "Пенсійний фонд України у смартфоні" розроблено з метою реалізації розвитку системи надання електронних послуг "Е-пенсія" та забезпечує максимально зручну та оперативну взаємодію громадян з ПФУ.

Мобільний додаток забезпечує доступ до: даних електронної пенсійної справи; електронного реєстру листків непрацездатності; інформації, що міститься в електронній обліковій картці соціального страхування, яка міститься в Реєстрі застрахованих осіб щодо анкетних даних, заробітної плати та інформації щодо надбаного страхового стажу.

Також програма дозволяє переглядати стан опрацювання звернень до ПФУ, а також верифікувати документи і довідки, сформовані в особистому електронному кабінеті.

Зазначається, що найближчим часом з'являться й інші можливості: надання документів для призначення/перерахунку пенсій в один дотик (е-пенсія), запис на прийом до відділів обслуговування, надання запитів на формування електронних листків непрацездатності тощо.

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