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Все про:пенсіонери (237) Пенсійний фонд (141) додаток (3)

 Е-пенсія: Пенсійний фонд України запустив додаток для смартфонів

Пенсійний фонд України в тестовому режимі запустив мобільний додаток і оголосив про запровадження нового проєкту "Пенсійний фонд України в смартфоні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ПФУ.

"Пенсійний фонд України з вересня починає впроваджувати у тестовому форматі новий електронний сервіс – мобільний додаток "Пенсійний фонд". Відтепер громадяни мають можливість доступу до електронних сервісів Фонду у зручному форматі з мобільних пристроїв – смартфонів та планшетів", - йдеться в повідомленні.

Проєкт "Пенсійний фонд України у смартфоні" розроблено з метою реалізації розвитку системи надання електронних послуг "Е-пенсія" та забезпечує максимально зручну та оперативну взаємодію громадян з ПФУ.

Мобільний додаток забезпечує доступ до: даних електронної пенсійної справи; електронного реєстру листків непрацездатності; інформації, що міститься в електронній обліковій картці соціального страхування, яка міститься в Реєстрі застрахованих осіб щодо анкетних даних, заробітної плати та інформації щодо надбаного страхового стажу.

Також програма дозволяє переглядати стан опрацювання звернень до ПФУ, а також верифікувати документи і довідки, сформовані в особистому електронному кабінеті.

Зазначається, що найближчим часом з'являться й інші можливості: надання документів для призначення/перерахунку пенсій в один дотик (е-пенсія), запис на прийом до відділів обслуговування, надання запитів на формування електронних листків непрацездатності тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні налічується понад тисячу пенсіонерів старше 100 років

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148684
 
 
 Топ коментарі
 
Зебобы, будете в смартфоне теперь пенсию получать, виртуальную. Как его открыть на бабушкофоне, а мелки? Е-пенсия: Пенсионный фонд Украины запустил приложение для смартфонов - Цензор.НЕТ 7070
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Теперь все пенсии пойдут на восстановление донбасян.
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Интересно, айфон какой модели у мамы Риммы?
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Зебобы, будете в смартфоне теперь пенсию получать, виртуальную. Как его открыть на бабушкофоне, а мелки? Е-пенсия: Пенсионный фонд Украины запустил приложение для смартфонов - Цензор.НЕТ 7070
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Теперь все пенсии пойдут на восстановление донбасян.
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Хм. По-моему и сейчас пенсии виртуальные(безналичные) в основном как и зарплаты. Е-пенсия: Пенсионный фонд Украины запустил приложение для смартфонов - Цензор.НЕТ 5774
И потом сейчас у бабушек такие лопатники в руках бывают, что покруче твоего и моего будут. Дети с внуками свои старые подгоняют, а себе новые покупают. Е-пенсия: Пенсионный фонд Украины запустил приложение для смартфонов - Цензор.НЕТ 5774
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Вот тебе к примеру с двумя симками планшет (фаблет). Стоит всего 3500грн. Можно в рассрочку или оплатой частями. У меня сын такой таскает в школу вместо учебников. Такие вот сейчас бабушкофоны. Е-пенсия: Пенсионный фонд Украины запустил приложение для смартфонов - Цензор.НЕТ 1233


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В селах, да в городах, 90% стариков 70+ пользуются подобным:

Е-пенсія: Пенсійний фонд України запустив додаток для смартфонів - Цензор.НЕТ 110
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Во-первых в селах не может быть 90% стариков. Потому как в селах 90% населения Украины не проживает. Степень урбанизации на Украине составляет около 69,4 % от общего населения. Так что покуда в селах проживает меньше чем в городах. Во-вторых там тоже внуки приезжают из городов и тоже свои телефоны обновляют, отдавая старикам свои старые. Так что ты малость припоздал с подобным телефоном.
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Степень урбанизации в Украине составляет около 69,4 %. Текст скопипастил из вики. Е-пенсія: Пенсійний фонд України запустив додаток для смартфонів - Цензор.НЕТ 3021
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Читать умеем? 90% стариков не означает, что в селе 90% от общего количества стариков. Я сказал все лишь, что 90% стариков 70+ пользуются бабушкофоними.
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хахаха, всего-то 2 пенсии, понты.
а поедят в следующем месяце.
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Скоро и молодёжь найдут повод отцифровать. Всё остальное, даже война, дымовая завеса
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Половина Маккартни, открой для бабушек ликбез про то, как намайнить себе пенсию (в биткоинах) на компах пенсионного фонда.
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Это тупо лапша и популизм. Они пробовали какую-нибудь бабушку лет 70+ в селе научить пользоваться смартфоном или планшетом? Этим бедным старикам теперь придется к бабушкофонам покупать в придачу еще и смарт. Дешевле в селе поставить терминал и обучить одного выделенного человека, например почтальона, для обслуживания стариков.
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Не поверишь. Моя теща (70 лет) до сих пор не может карточкой пользоваться - просит чтобы ей помогли снять в банкомате деньги, а в магазине расплачивается налом. Но вот с смартфоном и планшетом проблем не испытывает. Особенно со скайпом. Они там с подружайками по видео общаются. Е-пенсія: Пенсійний фонд України запустив додаток для смартфонів - Цензор.НЕТ 6704
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У меня есть знакомые уникумы и старше. Е-пенсія: Пенсійний фонд України запустив додаток для смартфонів - Цензор.НЕТ 5038 Есть "никакие" и младше. Но общий уровень 70+ - бабушкофоны и пенсия по паспорту в отделении банка.
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Моей теще, дай Бог ей здоровья, уже за 73 года.
Так она на смартфоне может молодому фору дать!
Приват24 у нее давно пройденный этап. В магазинах расплачивается смартфоном c NFC
А Скайп и Вайбер у нее не замолкают даже по ночам. Такие же бабушки и дедушки жаждут общения...
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Какие у нас в стране продвинутые пенсионеры однако)) Для полного счастья им только ЭТОГО и не хватало, оказывается!)) Раньше я думала, что им самой пенсии не хватает. И если не хватаЛО, то КАК они могли купить такие "девайсы", как смартфоны и прочая?). Вон как о наших пенсионерах думает власть, мне даже спокойнее стало))).

Им самим не смешно от таких нововведений? Может, хватит уже издеваться так откровенно над людьми?
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КАК они могли купить такие "девайсы", как смартфоны и прочая?)

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Открою тебе страшную тайну. У них есть любящие и заботливые дети и внуки.
Например, я своей теще (73 года) купил ноутбук с наушниками, а внук - смартфон.
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это если не орден, то медаль, однозначно!
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))))) кто то может срубить на курсах "смартфон для пенсионеров с планшетом" )))) всёравно тольку с неюзавшими будет 0 по модулю, а бабла учителям накапает ))
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***
объявление:
мама трех программистов очень просит кого-нибудь знающего и
не психованного обучить ее работе с компьютером ....))))
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)) перед выходом 10й винды, у жены шефа возникла идея запустить на фирме проект - "комп для старых людей" и она будет его курировать. ))). идея была - на мониторе всего несколько иконок, - "мой интернет", "моя почта", "мои тексты" и "TeamViewer" - как "помощь" ))))) шоб не гонять к каждому старику через каждую минуту))) купили сразу же 3 ноута по €600 )))))) короче длинная и прикольная история..................... ни одного желающего пойти на курсы "комп для альтэ лёйтэ"!!!. все ж хотят быть молодыми ))))). причём я изначально их обох двох пытался убедить, шо идея мертворождена. как аргумент - были в продаже короткое время тут телефоны с несколькими кнопками на всю площадь мобилы по размеру цэглыны, тоже типо для стариков, с надписями "шатц", "доча", "сына",... и куда пропали? ))) нифига! - то мобила, а то комп, та отбоя не будет! )))))) щас не знаю, но к прошлому году удалось им спихнуть по €300 только два ноута из тех 3-х. спихнули ли третий, или просто подарили комуто по его старости, так и не знаю ))) меня там больше нет ))) и это у развитых пенсов капиталистов.
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Интересно, айфон какой модели у мамы Риммы?
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Жизнь каждого человека начинается с е-малюка, а заканчивается е-пенсией в нашей стране))

Сама жизнь собственно называется е-..ою мать))
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Те кто ноют что это ужасно,- вспомните как обращались в госорганы вас никогда не пытались развести на бабки? смартфон убирает коррупционную жопу-прокладку госчиновника-мздоимца.
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И что толку если в селах мобильный интернет отсутствует напрочь... а если есть ...то он еле ползает.... да хоть с десятью симками планшет бабшке дай....
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Ну, слава труду.
Теперь экономика Украины расцветет, "стопудов"(С).
Вот займет Правительство еще 15 миллиардов баксов на этот финансовый год только - и заживете Вы, ЗЕбобики.
И сколько ваша пенсия тогда будет стоить, неужто, как в Венесуэле?
Сколько радости, сколько хороших новостей в экономике каждый день!
"- Министр ЧЕГО?
- Министр Кабинета Министров Украины" Е-пенсія: Пенсійний фонд України запустив додаток для смартфонів - Цензор.НЕТ 4499
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а ап сторе ничего нет...но уже отрпапортовали)
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Это приложение будет распространятся через пенсионные фонды...после заполнения бумажного заявления....и предоставления кучи разных ксерокопий....страна то в смартфоне... Е-пенсія: Пенсійний фонд України запустив додаток для смартфонів - Цензор.НЕТ 4380
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ну через комп, через ключ привата можно зайти
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Какой ключ привата..если большая половина получает пенсии через ощадбанк..?? А половине от этой половины разносит пенсию почтальон... Е-пенсія: Пенсійний фонд України запустив додаток для смартфонів - Цензор.НЕТ 4936
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я согласен, что пенсия и электронные плюшки еще лет 10 будут плохо совместимы, там бардак в начислениях не говоря про все остальное....
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Отмечается, что в ближайшее время появятся и другие возможности: предоставление документов для назначения/перерасчета пенсий в одно касание (е-пенсия), запись на прием в отделы обслуживания, предоставление запросов на формирование электронных листков нетрудоспособности и другие.

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ЭТО ВСЕ ХОРОШО НО КОГДА НА САЙТЕ МИНСОЦПОЛИТИКИ ПОЯВИТСЯ ФОРМУЛА РАСЧЕТА СУБСИДИИ УСЛУГИ ЖКХ с ЯНВАРЯ 2019 года?


ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ОДИНОКИХ ПЕНСИОНЕРОВ!!!


ЕСТЬ В СЕТИ ПРИМЕРЫ из РАСЧЕТА 15% а ЭТО СОВЕРШЕННО - НЕПРАВИЛЬНО!!!


БУХГАЛТЕРА МЕСТНЫХ СОБЕСОВ ЗАВЕДОМО НЕПРАВИЛЬНО ПРОИЗВОДЯТ РАСЧЕТЫ СУБСИДИИ ПО ФОРМУЛЕ 2018 года


ШАКАЛАДНАЯ ВЛАСТЬ СДЕЛАЛА БУХГАЛТЕРАМ МАЛЕНЬКИЕ ЗАРПЛАТЫ НО БОЛЬШИЕ ПРЕМИИ


ТАКИМ ОБРАЗОМ ВЫНУЖДАЯ БУХГАЛТЕРОВ СОБЕСОВ НАМАХИВАТЬ СУБСИДИАНТОВ


В РЕЗУЛЬТАТЕ МИЗЕРНОЙ ЧАСТЬЮ ОТ ПОЛУЧЕННОГО МНОГОМИЛЛИОННОГО ДОХОДА МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ ВВИДЕ ПРЕМИИ ДЕЛИТСЯ С БУХГАЛТЕРАМИ


МНЕ С ТРУДОМ ИЗ ДОСТОВЕРНЫХ ИСТОЧНИКОВ УДАЛОСЬ НАЙТИ ЭТУ ФОРМУЛУ


НАПИСАЛ НА САЙТ МИНСОЦПОЛИТИКИ ЗАПРОС ПРИНЯЛИ


НО ФОРМУЛУ НЕ НАПИСАЛИ А ПРОСТО ПЕРЕНАПРАВИЛИ МОЕ СООБЩЕНИЕ В МЕСТНЫЙ СОБЕС


ЧЕРЕЗ 2 недели ПРИШЛО ПИСЬМО ИЗ МЕСТНОГО СОБЕСА ГДЕ БЫЛО НАПИСАНО на 3 листах!!! ОБО ВСЕМ ШО УГОДНО


НО ТОЛЬКО НЕ ФОРМУЛА О КОТОРОЙ Я ПРОСИЛ и КОТОРУЮ НАПИСАТЬ БЫЛО ГОРАЗДО ПРОЩЕ и ПОМЕСТИЛАСЬ БЫ всего на 1 листе


ДОКАЗАТЬ НАЧ.СОБЕСА ПРАВИЛЬНОСТЬ ФОРМУЛЫ - НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ


А ПО ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ЛИНИИ НА ЭТОТ ВОПРОС ТОЖЕ НИКТО НЕ МОЖЕТ или НЕ ХОЧЕТ ОТВЕТИТЬ.





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ДУМАЮ ЭТО КАСАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ОДИНОКИХ ПЕНСИОНЕРОВ НО ВСЕХ СУБСИДИАНТОВ УКРАИНЫ

ПОЭТОМУ СОВЕТУЮ: НЕ ЛЕНИТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО РАССЧИТЫВАЙТЕ СВОИ СУБСИДИИ ПО ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМУЛЕ КОТОРАЯ ДЕЙСТВУЕТ с 1 ЯНВАРЯ 2019 года!!!


НАЙТИ ТОЧНУЮ ФОРМУЛУ НАВЕРНОЕ МОЖНО ОБРАТИВШИСЬ к ЗНАКОМЫМ, ЮРИСТАМ, в СУДАХ...........

НО, НЕ НАДЕЙТЕСЬ НА ЧЕСТНОСТЬ СОБЕСОВ, ПО СВОЕМУ ПРИМЕРУ ЭТО ТОЧНО ЗНАЮ!!!
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Да ладно вам стебаться, пусть будет. Может внучек бабушке поможет. А так да ржачно, тяжело представить бабулю со смартом
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Власть клоунов, однако. Поэтому и не голосовал за них, слыша этот высер государство в смартфоне еще зимой. Готовят к цифре всех. Скоро 5G эти примочки и объединит. Типа е-малыш и т.п. Терминатор 5 становится реальностью. Но это будет правление антихриста.
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по ходу пора в суд подавать на ЗЕЛЕНЫХ.Какого УЯ ОНИ ВСЕМ ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ НАВЯЗЫВАЮТ ******** СМАРТФОНЫ?? ПРАВА НА ЭТО НЕТ.


НА САЙТЫ "ГОСУДАРСТВО В КОМПЕ" ОБЯЗАНЫ ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАХОДИТЬ С ЛЮБЫХ УСТРОЙСТВ,КОМПОВ- А НЕ ТОЛЬКО СО СМАРТФОНОВ!!!
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Они их ещё задним числом заставят купить. Типа нет электронной подписи - нет доступа.
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А ВОТ Х*Й. ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО В СМРАТРФОНЕ НО И В КОМПЕ И НЕ ДЕЛО ЗЕЛЕНЫХ ЧЕРТЕЙ С КАКОГО ГАДЖЕТА МЫ БУДЕМ ТУДА ЗАХОДИТЬ----СМАРТФОНА ИЛИ КОМПА. НАМ БОЛЬШЕ НРАВИТЬСЯ С КОМПА!!!

ВЫНУЖДАТЬ ВСЕХ УКРАИНЦЕВ ПОКУПАТЬ СМАРТФОНЫ---ПОДСУДНОЕ ДЕЛО,НАДО ЗАЯВИТЬ В ЕВРОПЕЙСКИЕ СУДЫ! ПОШЛИ ОНИ НАХ**.
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Они выразят озабоченность... Лучше электронного клоуна в чебурнет страну послать, или дальше...
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Выразат или не выразят а европейское решение суда будет. ИСК к зеленым за нарушение прав и незаконное навязывание всем украинцам смартфона.
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Е-пенсия, а потом начнут начислять Е баллый и каждый пенсионер получит по е-баллу))) Идиоты мля..всю схему как у раши ЗЕ сюда тянет, я уею...!
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Е-баллы то из Китая. Типо баллы за правильное социальное поведение. Но у нас тоже имеют опасность возникнуть. Ведь Е
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Государство должно быть в сердце каждого гражданина. Тогда и Е-примочки от коррупции (как говорят) не понадобятся. Совесть в электронном концлагере не проснётся, если её нет.
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