 Е-пенсія: Пенсійний фонд України запустив додаток для смартфонів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ПФУ.
"Пенсійний фонд України з вересня починає впроваджувати у тестовому форматі новий електронний сервіс – мобільний додаток "Пенсійний фонд". Відтепер громадяни мають можливість доступу до електронних сервісів Фонду у зручному форматі з мобільних пристроїв – смартфонів та планшетів", - йдеться в повідомленні.
Проєкт "Пенсійний фонд України у смартфоні" розроблено з метою реалізації розвитку системи надання електронних послуг "Е-пенсія" та забезпечує максимально зручну та оперативну взаємодію громадян з ПФУ.
Мобільний додаток забезпечує доступ до: даних електронної пенсійної справи; електронного реєстру листків непрацездатності; інформації, що міститься в електронній обліковій картці соціального страхування, яка міститься в Реєстрі застрахованих осіб щодо анкетних даних, заробітної плати та інформації щодо надбаного страхового стажу.
Також програма дозволяє переглядати стан опрацювання звернень до ПФУ, а також верифікувати документи і довідки, сформовані в особистому електронному кабінеті.
Зазначається, що найближчим часом з'являться й інші можливості: надання документів для призначення/перерахунку пенсій в один дотик (е-пенсія), запис на прийом до відділів обслуговування, надання запитів на формування електронних листків непрацездатності тощо.
И потом сейчас у бабушек такие лопатники в руках бывают, что покруче твоего и моего будут. Дети с внуками свои старые подгоняют, а себе новые покупают.
а поедят в следующем месяце.
Так она на смартфоне может молодому фору дать!
Приват24 у нее давно пройденный этап. В магазинах расплачивается смартфоном c NFC
А Скайп и Вайбер у нее не замолкают даже по ночам. Такие же бабушки и дедушки жаждут общения...
Им самим не смешно от таких нововведений? Может, хватит уже издеваться так откровенно над людьми?
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Открою тебе страшную тайну. У них есть любящие и заботливые дети и внуки.
Например, я своей теще (73 года) купил ноутбук с наушниками, а внук - смартфон.
объявление:
мама трех программистов очень просит кого-нибудь знающего и
не психованного обучить ее работе с компьютером ....))))
Сама жизнь собственно называется е-..ою мать))
Теперь экономика Украины расцветет, "стопудов"(С).
Вот займет Правительство еще 15 миллиардов баксов на этот финансовый год только - и заживете Вы, ЗЕбобики.
И сколько ваша пенсия тогда будет стоить, неужто, как в Венесуэле?
Сколько радости, сколько хороших новостей в экономике каждый день!
"- Министр ЧЕГО?
- Министр Кабинета Министров Украины"
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ЭТО ВСЕ ХОРОШО НО КОГДА НА САЙТЕ МИНСОЦПОЛИТИКИ ПОЯВИТСЯ ФОРМУЛА РАСЧЕТА СУБСИДИИ УСЛУГИ ЖКХ с ЯНВАРЯ 2019 года?
ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ОДИНОКИХ ПЕНСИОНЕРОВ!!!
ЕСТЬ В СЕТИ ПРИМЕРЫ из РАСЧЕТА 15% а ЭТО СОВЕРШЕННО - НЕПРАВИЛЬНО!!!
БУХГАЛТЕРА МЕСТНЫХ СОБЕСОВ ЗАВЕДОМО НЕПРАВИЛЬНО ПРОИЗВОДЯТ РАСЧЕТЫ СУБСИДИИ ПО ФОРМУЛЕ 2018 года
ШАКАЛАДНАЯ ВЛАСТЬ СДЕЛАЛА БУХГАЛТЕРАМ МАЛЕНЬКИЕ ЗАРПЛАТЫ НО БОЛЬШИЕ ПРЕМИИ
ТАКИМ ОБРАЗОМ ВЫНУЖДАЯ БУХГАЛТЕРОВ СОБЕСОВ НАМАХИВАТЬ СУБСИДИАНТОВ
В РЕЗУЛЬТАТЕ МИЗЕРНОЙ ЧАСТЬЮ ОТ ПОЛУЧЕННОГО МНОГОМИЛЛИОННОГО ДОХОДА МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ ВВИДЕ ПРЕМИИ ДЕЛИТСЯ С БУХГАЛТЕРАМИ
МНЕ С ТРУДОМ ИЗ ДОСТОВЕРНЫХ ИСТОЧНИКОВ УДАЛОСЬ НАЙТИ ЭТУ ФОРМУЛУ
НАПИСАЛ НА САЙТ МИНСОЦПОЛИТИКИ ЗАПРОС ПРИНЯЛИ
НО ФОРМУЛУ НЕ НАПИСАЛИ А ПРОСТО ПЕРЕНАПРАВИЛИ МОЕ СООБЩЕНИЕ В МЕСТНЫЙ СОБЕС
ЧЕРЕЗ 2 недели ПРИШЛО ПИСЬМО ИЗ МЕСТНОГО СОБЕСА ГДЕ БЫЛО НАПИСАНО на 3 листах!!! ОБО ВСЕМ ШО УГОДНО
НО ТОЛЬКО НЕ ФОРМУЛА О КОТОРОЙ Я ПРОСИЛ и КОТОРУЮ НАПИСАТЬ БЫЛО ГОРАЗДО ПРОЩЕ и ПОМЕСТИЛАСЬ БЫ всего на 1 листе
ДОКАЗАТЬ НАЧ.СОБЕСА ПРАВИЛЬНОСТЬ ФОРМУЛЫ - НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ
А ПО ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ЛИНИИ НА ЭТОТ ВОПРОС ТОЖЕ НИКТО НЕ МОЖЕТ или НЕ ХОЧЕТ ОТВЕТИТЬ.
ПОЭТОМУ СОВЕТУЮ: НЕ ЛЕНИТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО РАССЧИТЫВАЙТЕ СВОИ СУБСИДИИ ПО ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМУЛЕ КОТОРАЯ ДЕЙСТВУЕТ с 1 ЯНВАРЯ 2019 года!!!
НАЙТИ ТОЧНУЮ ФОРМУЛУ НАВЕРНОЕ МОЖНО ОБРАТИВШИСЬ к ЗНАКОМЫМ, ЮРИСТАМ, в СУДАХ...........
НО, НЕ НАДЕЙТЕСЬ НА ЧЕСТНОСТЬ СОБЕСОВ, ПО СВОЕМУ ПРИМЕРУ ЭТО ТОЧНО ЗНАЮ!!!
НА САЙТЫ "ГОСУДАРСТВО В КОМПЕ" ОБЯЗАНЫ ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАХОДИТЬ С ЛЮБЫХ УСТРОЙСТВ,КОМПОВ- А НЕ ТОЛЬКО СО СМАРТФОНОВ!!!
ВЫНУЖДАТЬ ВСЕХ УКРАИНЦЕВ ПОКУПАТЬ СМАРТФОНЫ---ПОДСУДНОЕ ДЕЛО,НАДО ЗАЯВИТЬ В ЕВРОПЕЙСКИЕ СУДЫ! ПОШЛИ ОНИ НАХ**.