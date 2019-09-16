 Останні заяви Києва стосовно Донбасу свідчать про необхідність ретельної підготовки саміту "нормандської четвірки", - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Такі заяви наголошують на необхідності ретельної підготовки саміту, щоб він був результативним", - сказав Пєсков, додавши, що в Москві знайомі з позицією Києва з питання врегулювання на Донбасі.
Пєсков зазначив також, що конкретних термінів проведення саміту немає.
За його словами, наразі здійснюються контакти, "щоб прояснити продуктивність саміту".
На запитання, чи є у Кремля "червоні лінії", які могли б перешкодити саміту, Пєсков сказав, що вони є "у всіх підписантів Мінських угод" і вони "випливають із цих домовленостей".
Асланбек Андарбекович Дудаев: наполовину чеченец, наполовину еврей -
Главный пиарщик Кремля. Русским духом - и не пахнет. Учился 2 года в Московском
институте стали и сплавов и 3года в Московском институте культуры на факультете
режиссуры массовых театрализованных представлений, но не окончил эти вузы. В
конце 1990-х годов окончил Международный университет в Москве, магистр
экономических наук....Короче, нигде не способный выучиться хоть чему-нибудь, он
в 90-х купил дипломчик, и теперь получите - «выдающийся политический разум
Кремля»!
особенно с подписанием минска