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 Політика України
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Все про:Зеленський (2768) Словаччина (121) фейк (204) Чапутова Зузана (1)

 Мені шкода, що у нас про Україну поширюються міфи і неправда, - президент Словаччини Чапутова

Президент Словаччини Зузана Чапутова хоче донести до своїх співгромадян, у якій складній ситуації перебуває Україна.

Про це вона повідомила сьогодні на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Чапутова наголосила, що Україна для Словаччини - друг і партнер, і запевнила в підтримці зі свого боку.

"Я хочу вас запевнити, що Словаччина і надалі підтримуватиме вас на шляху реформ... і захищатиме ваш суверенітет і територіальну цілісність", - зазначила вона.

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При цьому Чапутова додала, що в Словаччині поширюють фейки про Україну.

"Мені дуже шкода, що і у нас про Україну поширюються різні міфи і неправда, або напівправда. Я хочу, щоб наші громадяни знали... в якій складній ситуації Україна перебуває і які важливі наслідки має порушення мирного співіснування між державами", - зазначила вона.

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Чапутова повідомила, що запросила Зеленського відвідати Словаччину з офіційним візитом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148678
 
   
 Топ коментарі
 
Ну у нас благодаря таким мифам и неправде даже призедента избрали...
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И зацеловали в животик, до смерти!!!
Мне жаль, что у нас об Украине распространяются мифы и неправда, - президент Словакии Чапутова - Цензор.НЕТ 4870
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Словакія бідна совкова країна, через яку ніхто не ризикує їхати, пограбування поліцаями там звична річ
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Це Поця та Медведчук стараються,****** лайном Україну у Європі,з подачи Пуйла.
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Александр Иванович! Гандон кремлевский путінський! Заткни свою ботовську пельку і не відкривай без дозволу!
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Ты продолжаешь о геях - педофилах. Тебя эта тема постоянно волнует. А большинство здесь - нет.
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Ну у нас благодаря таким мифам и неправде даже призедента избрали...
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Словакія бідна совкова країна, через яку ніхто не ризикує їхати, пограбування поліцаями там звична річ
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Попитай українок які мали необережність їхати з Італії через словаків
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насчет бедности вы не правы - это уж точно
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100% правда, поліцаї там нахабні вимагачі та хабарники, як у нас колись даішники.
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кто то выбирал - богдана? - а воно вот такое творит - глава офиса Зеленского сообщил о пяти неудачных звонках в Кремль
По словам Андрея Богдана, сначала ему ответили, что глава администрации Путина в отпуске, а потом - что он «пока не уполномочен» говорить
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан пять раз пытался связаться по телефону со своим коллегой, руководителем администрации президента (АП) России Антоном Вайно. Все попытки завершились неудачей, рассказал Богдан в интервью Би-би-си.

«Я набирал своего визави, звонил ему раз пять. Но в августе он был в отпуске. А в сентябре его секретари сообщили, что он пока не уполномочен со мной говорить», - пояснил он. Богдан отметил, что не связывался с другими представителями АП из-за «дипломатических правил».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/16/09/2019/5d7f69fc9a79474a881b81da?from=from_main
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то не слухи, а целенаправленная пропаганда ымперцев москалей!
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