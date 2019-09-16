 Мені шкода, що у нас про Україну поширюються міфи і неправда, - президент Словаччини Чапутова

Про це вона повідомила сьогодні на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Чапутова наголосила, що Україна для Словаччини - друг і партнер, і запевнила в підтримці зі свого боку.
"Я хочу вас запевнити, що Словаччина і надалі підтримуватиме вас на шляху реформ... і захищатиме ваш суверенітет і територіальну цілісність", - зазначила вона.
При цьому Чапутова додала, що в Словаччині поширюють фейки про Україну.
"Мені дуже шкода, що і у нас про Україну поширюються різні міфи і неправда, або напівправда. Я хочу, щоб наші громадяни знали... в якій складній ситуації Україна перебуває і які важливі наслідки має порушення мирного співіснування між державами", - зазначила вона.
Чапутова повідомила, що запросила Зеленського відвідати Словаччину з офіційним візитом.
По словам Андрея Богдана, сначала ему ответили, что глава администрации Путина в отпуске, а потом - что он «пока не уполномочен» говорить
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан пять раз пытался связаться по телефону со своим коллегой, руководителем администрации президента (АП) России Антоном Вайно. Все попытки завершились неудачей, рассказал Богдан в интервью Би-би-си.
«Я набирал своего визави, звонил ему раз пять. Но в августе он был в отпуске. А в сентябре его секретари сообщили, что он пока не уполномочен со мной говорить», - пояснил он. Богдан отметил, что не связывался с другими представителями АП из-за «дипломатических правил».
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https://www.rbc.ru/politics/16/09/2019/5d7f69fc9a79474a881b81da?from=from_main