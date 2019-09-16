 Зеленський хоче, щоб місія ОБСЄ фіксувала кожне порушення на Донбасі, а ЗМІ всіх країн світу це висвітлювали

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на брифінгу після зустрічі з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, відповідаючи на запитання журналістів.
"Я хочу подякувати місії ОБСЄ. Ми очікуємо від неї одного: що верифікація буде чесною і потужною. Ми хочемо, щоб місія ОБСЄ фіксувала кожний крок, кожне порушення, кожен постріл, кожне життя наших українських громадян", - сказав він.
Зеленський зазначив, що громадяни України, країн Європи, Російської Федерації мають бачити, що насправді відбувається.
"Щоб усі знали правду. Я розумію, що кожна людина не може бути на фронті, як це робимо ми. Тому я хотів би, щоб усі порушення фіксувалися ОБСЄ і всі ЗМІ всіх країн світу це висвітлювали", - наголосив він.
Президент України також побажав, щоб місія ОБСЄ "берегла себе, тому що вони нам потрібні".
"Обращаем внимание, что в отчетах миссии ОБСЕ становится все меньше информации о нарушениях на оккупированных территориях и появляется больше информации о территориях, подконтрольных Украине", - говорится в сообщении.
Как отмечается, есть несколько причин, которые объясняют изменение риторики наблюдательной миссии. Так, по данным отчета от 26 августа 2019 года, в состав наблюдателей СММ ОБСЕ в Украине входят 35 граждан Российской Федерации и ни одного наблюдателя - гражданина Украины.
"Поэтому российские наблюдатели могут работать в интересах страны-агрессора", - считают в InformNapalm.
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13 сентября
3-
В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима
прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 210), по сравнению с
предыдущим отчетным периодом (приблизительно 75 взрывов). Большинство
нарушений режима прекращения огня, в том числе более половины взрывов,
зафиксировано в районах к югу и востоку от н. п. Светлодарск (подконтрольный
правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка) и к югу от н. п. Пищевик
(подконтрольный правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя).
Хай ОБСЕ, Словакия, ООН еще кто работают, освещают а оно будет в фонтане прыгать.
Ты сам вообще-то должен освещать информировать и т.д. Но ты даже стесняешся росию агресором назвать...