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 Політика України
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Все про:Зеленський (2756) ОБСЄ (2243) ЗМІ (635) Донбас (13025)

 Зеленський хоче, щоб місія ОБСЄ фіксувала кожне порушення на Донбасі, а ЗМІ всіх країн світу це висвітлювали

Президент України Володимир Зеленський хотів би, щоб СММ ОБСЄ чесно і повно фіксувала всі факти порушень режиму припинення вогню і прав людини в зоні конфлікту на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на брифінгу після зустрічі з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, відповідаючи на запитання журналістів.

"Я хочу подякувати місії ОБСЄ. Ми очікуємо від неї одного: що верифікація буде чесною і потужною. Ми хочемо, щоб місія ОБСЄ фіксувала кожний крок, кожне порушення, кожен постріл, кожне життя наших українських громадян", - сказав він.

Зеленський зазначив, що громадяни України, країн Європи, Російської Федерації мають бачити, що насправді відбувається.

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"Щоб усі знали правду. Я розумію, що кожна людина не може бути на фронті, як це робимо ми. Тому я хотів би, щоб усі порушення фіксувалися ОБСЄ і всі ЗМІ всіх країн світу це висвітлювали", - наголосив він.

Президент України також побажав, щоб місія ОБСЄ "берегла себе, тому що вони нам потрібні".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148677
 
 
 Топ коментарі
 
Для этого надо, что бы в миссии были также и украинцы, и другие независимые и незаинтересованные страны, а не только паРаша.
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Он думает , это им интересно , он им надо ? Это как раз и есть работа президента наз . внешняя политика .
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Кретин чертов. В большинстве(если не во всех) нормальных стран СМИ не подчиняются ни правительству ни ОБСЕ. У них есть свой собственник, своя информационная политика, в контексте которой они освещают то, что считают нужным, а не то, что ты хочешь. Это тебе не на чертей кричать. Для СМИ - ты никто, да и ничто тоже. Ты много, скоморох, хочешь, да мало можешь.
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Для этого надо, что бы в миссии были также и украинцы, и другие независимые и незаинтересованные страны, а не только паРаша.
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Зеленский хочет, чтобы миссия ОБСЕ фиксировала каждое нарушение на Донбассе, а СМИ всех стран мира это освещали - Цензор.НЕТ 7697

"Обращаем внимание, что в отчетах миссии ОБСЕ становится все меньше информации о нарушениях на оккупированных территориях и появляется больше информации о территориях, подконтрольных Украине", - говорится в сообщении.
Как отмечается, есть несколько причин, которые объясняют изменение риторики наблюдательной миссии. Так, по данным отчета от 26 августа 2019 года, в состав наблюдателей СММ ОБСЕ в Украине входят 35 граждан Российской Федерации и ни одного наблюдателя - гражданина Украины.
"Поэтому российские наблюдатели могут работать в интересах страны-агрессора", - считают в InformNapalm.
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ОБСЕ международная миссия. И никто не будет верить "наслово". Все отчеты проверяются. И врядли кто-то будет рисковать карьерой. Ну и фиксируется камерами. Так что особо ненапридумываеш.
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13 сентября
3-
В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима
прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 210), по сравнению с
предыдущим отчетным периодом (приблизительно 75 взрывов). Большинство
нарушений режима прекращения огня, в том числе более половины взрывов,
зафиксировано в районах к югу и востоку от н. п. Светлодарск (подконтрольный
правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка) и к югу от н. п. Пищевик
(подконтрольный правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя).
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Он думает , это им интересно , он им надо ? Это как раз и есть работа президента наз . внешняя политика .
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Проблема в другом.ОБСЕ и так достаточно фиксирует. Но в СМИ печатают только обстрелы с той стороны,которых зачастую в 3 раза меньше чем туда.И 10 из 10 слепо верят,что ответного огня нет.А может и не ответного.И 10 из 10 не зайдут на оффсайт проверить инфу.Почему?Она может быть неприятной...
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Сліпо глухо німі,не прозріють,ця міссія,це розвідка Пуйла в Україні.
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А они что должны? Бурят сказал ,что мы никому ничего не должны,так почему они должны,особенно сми ?
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если бы так было бы - не было бы - не Карабаха,не Абхазии и Осетии,не Приднестровья ,не Конго и так далее и так далее
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вывод - зачем нам слушать пожелание или популизм - зели - пускай в гугле посмотрит - если не кому рассказать
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СМИ всех стран мало дела до Украины, они освещают свои злободневные проблемы
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Кретин чертов. В большинстве(если не во всех) нормальных стран СМИ не подчиняются ни правительству ни ОБСЕ. У них есть свой собственник, своя информационная политика, в контексте которой они освещают то, что считают нужным, а не то, что ты хочешь. Это тебе не на чертей кричать. Для СМИ - ты никто, да и ничто тоже. Ты много, скоморох, хочешь, да мало можешь.
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Головне щоб - чесно і правдиво..............
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НЕТ,Володя.Пусть всё остаётся как при пете.Глава миссии-гражданин рашки хуг.Нерешаемый ребус-кто же обстреливает украинскую Авдеевку 5 лет,кто прав,кто виноват-тоже фиг поймёшь и т.п.Не недо этого популизма.Пусть как при пете.
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Тактика зели прекрасна.
Хай ОБСЕ, Словакия, ООН еще кто работают, освещают а оно будет в фонтане прыгать.
Ты сам вообще-то должен освещать информировать и т.д. Но ты даже стесняешся росию агресором назвать...
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ОБСЕ -есть рашистские фиксаторы .которые зафиксировав украинские позиции передают их местонахождени террористам для обстрелов.
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а почему не требует, даю 24 часа, фиксируй.те
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А я хочу, чтобы лето не кончалось. Зеленський хоче, щоб місія ОБСЄ фіксувала кожне порушення на Донбасі, а ЗМІ всіх країн світу це висвітлювали - Цензор.НЕТ 8411 Ничем не хуже хотение.
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