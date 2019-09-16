 Зеленський хоче, щоб місія ОБСЄ фіксувала кожне порушення на Донбасі, а ЗМІ всіх країн світу це висвітлювали

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на брифінгу після зустрічі з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, відповідаючи на запитання журналістів.

"Я хочу подякувати місії ОБСЄ. Ми очікуємо від неї одного: що верифікація буде чесною і потужною. Ми хочемо, щоб місія ОБСЄ фіксувала кожний крок, кожне порушення, кожен постріл, кожне життя наших українських громадян", - сказав він.

Зеленський зазначив, що громадяни України, країн Європи, Російської Федерації мають бачити, що насправді відбувається.

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"Щоб усі знали правду. Я розумію, що кожна людина не може бути на фронті, як це робимо ми. Тому я хотів би, щоб усі порушення фіксувалися ОБСЄ і всі ЗМІ всіх країн світу це висвітлювали", - наголосив він.

Президент України також побажав, щоб місія ОБСЄ "берегла себе, тому що вони нам потрібні".