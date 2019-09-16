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Все про:Зеленський (2756) нормандська четвірка (570)

 Очікую, що Франція та Німеччина підтримають позицію України на переговорах у "нормандському форматі", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Франція і Німеччина підтримають позицію України на зустрічі лідерів держав "нормандського формату".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на брифінгу в понеділок після зустрічі з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою в Києві.

"Очікую, що європейські країни підтримуватимуть українську позицію. Я дуже хочу в це вірити, впевнений, що це так і буде за столом переговорів", - сказав він

Зеленський очікує, що після цієї зустрічі буде "нормальний результат" у підсумку складних переговорів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський назвав завдання України на зустрічі "нормандської четвірки": звільнення всіх утримуваних осіб та визначення термінів розведення сил на Донбасі. ВIДЕО

Президент України також розраховує, що надалі зустрічі в "нормандському форматі" будуть "не через три роки, а дуже часто, поки ми не вирішимо всі питання, пов'язані з поверненням наших територій і припиненням війни".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148671
 
 
 Топ коментарі
 
да Франция и Германия могут токо путлэра подтержать, Вова, вроде взрослый хлопиц уже, а в сказки веришь...
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Было решение международного трибунала и пидорашка бы и без обмена их вернула с позором , но нужен был пиар для такого дурчья и лошар , как ты
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Он отдал в руки путлэра ключевого свидетеля по сбитому боингу, которого потом нидерланды переквалифицировали в подозреваемого. Таким образом зеленский отбелил пуйла перед миром.. Ты с этим согласно?

А моряки это чисто пиар для Зе!. Он и не такое еще отчебучит ради рейтинга, пошол по стопам старшего брата пукина...
Ожидаю, что Франция и Германия поддержат позицию Украины на переговорах в "нормандском формате", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5214
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да Франция и Германия могут токо путлэра подтержать, Вова, вроде взрослый хлопиц уже, а в сказки веришь...
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Какие сказки? Это при потрошенко возврат моряков был сказкой, а Вова взял и вернул. Ты с этим согласно?
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Было решение международного трибунала и ********* бы и без обмена их вернула с позором , но нужен был пиар для такого дурчья и лошар , как ты
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Да? Тогда где захваченные рашкой наши корабли? Ведь согласно решению трибунала их тоже должны были вернуть. Плевать ********* хотела на любые решения которые ей не выгодны.
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А крутые дипломаты зебила для чего ? Пиариться или работать ? Дерьмо в Климкина бросали ?!!! Так продемострируйте результаты .
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Не съезжай. Вопрос по рашке и выполнении ею решения международного трибунала.
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Это и есть дипломатическая работа , трахать рашку через суды , санкции и т.д или ты думал это игра членом на рояле
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Понятно , для порохоботов Сенцов должен бьіл гордо сгнить на зоне в солнечной Лабьітнанге. Во имя чего ?
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Стоп. По-моему уже состоялся суд. Причем даже международный трибунал. Есть решение суда. Какие еще могут или должны быть суды. Все уже четко и ясно. А раз так себя ведет рашка, то и моряков она не собиралась отдавать по решению суда. Вот и все.
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уж Пристайло приЧмокивает у него вместе с Зебобиком.. ПОТЕПЛЕНИЯ С РОССИЕЙ Очікую, що Франція та Німеччина підтримають позицію України на переговорах у "нормандському форматі", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3469 НАСТУПИЛИ... УРОДЫ...
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Он отдал в руки путлэра ключевого свидетеля по сбитому боингу, которого потом нидерланды переквалифицировали в подозреваемого. Таким образом зеленский отбелил пуйла перед миром.. Ты с этим согласно?

А моряки это чисто пиар для Зе!. Он и не такое еще отчебучит ради рейтинга, пошол по стопам старшего брата пукина...
Ожидаю, что Франция и Германия поддержат позицию Украины на переговорах в "нормандском формате", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5214
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Я в этом вопросе согласен с мнением Богдана. Мы должны отстаивать свои интересы, а не интересы Голландии, тем более, что это бесполезно, т.к. Голландия давно лежит под ****** и отдать Цемаха голландцам все равно, что *****, но в случае с ****** ЗЕ вернул моряков, что гораздо важнее. Войска будут уверены, что их не бросают и рано или поздно вернут домой. Ты с этим согласна?
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Безусловно, то что наши ребята дома - это замечательно. Но с другой стороны тут некоторые зебилы с пеной у рта доказывают, что рашку нам не победить физ. силой, а только дипломатией. Так как можно победить дипломатией рашку, если отдавать ей эти дипломатические козыри, даже в виде этого вонючего цемаха? Какими механизмами ее, я не знаю, довести до развала, если главная Зелибоба, сидящая на банковой, сливает Украину?
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Какой нахер козырь Цемах? Где гарантии, что он действительно свидетель сбития боинга? А если даже и так что он свидетель - где гарантии что он захочет что либо говорить и что будет говорить правду, а не к примеру что это ВСУ сбили Боинг. Кроме того, если бы он был так ценен его бы хрен бы отпустили назад в Донецк. Прихлопнули бы нахер и все. Для ФСБ человек пыль.
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хотелось бы, для начала, от самого гидранта ту позицию услышать.
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Він же сказав: обмін полоненими і розведення військ у нових населених пунктах.
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Цікаво як відвід військ з звільненої вже території посприяє деокупації Донбасу?
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Не только Макрон и Меркель, но и ***** план Штанмайера 100% поддержат
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Они поддержат капитуляцию,зачем вообще выборы даже после вывода войск где гарантии что они не зайдут опять, если уже после выборов попросит самостоятельная Республика мордор о помощи
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шо зедя не пошло - а ты думал, шо скушают - да хрен тебе - ради будущего,ради памяти - даже не думай
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это что заклинание или какая то новая мантра Ожидаю, что Франция и Германия поддержат позицию Украины на переговорах в "нормандском формате", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9643
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73% "Ожидает" від тебе дива, а ти чим далі, тим гірше...
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Шановні порохоботи скажіть мені санкції до яких закликав Порошенко світове співтовариство чому не дали результату, а саме деокупація районів України??? А може вся справа в тому щоб не забрались орки російськы а можливо просто щоб "перестати стрэляти""
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Марні гадії,Поця не дарма обрав такий формат,де троє проти України.
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Ему же, вроде, объяснили уже, что встреча в "нормандском" будет только по плану Штенмаера. Оно реально не поняло, или дурака включает?
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Марикуца , кто и когда "обьяснил" Украине про план Штайнмайера, как условие встречи в Нормандском формате? Не вьідавайте хотелки Кремля за реальность.
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Ожидаю, что Франция и Германия поддержат позицию Украины на переговорах в "нормандском формате", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8431"...сказали дадут денег,когда донбасс солью.." Ожидаю, что Франция и Германия поддержат позицию Украины на переговорах в "нормандском формате", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8431
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все таки согласился безмозглый , на план штангенциркуля
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Шото я сильно сомневаюсь, что Германия с Францией поддержат нашу позицию. Скорее всего нам будут руки выкручивать.
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Ой дурак! Франция и Германия уже всё решили с Пуйлом. Теперь, Вован, докажи что ты круче Пороха. Ну, например, пропищи Хутину что-то матом как ты умеешь, увольняя голов райадминистраций.
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вся жизнь впереди, надейся и жди...
Как пелось в советской песне Ожидаю, что Франция и Германия поддержат позицию Украины на переговорах в "нормандском формате", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7726
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Яка у "нас" позиція? По пунктах. Чітко, конкретно
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Ожидаю, что Франция и Германия поддержат позицию Украины на переговорах в "нормандском формате", - Зеленский

Вова только и может что ожидать, а ти вова хоть что то сделал чтобы они поддержали нашу позицию?
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Какую ***** позицию. Они уже выбрали сторону, сразу после запуска совместного с рф проекта сп2, германия перестала быть нейтральным арбитром в разрешении этого конфликта, как и франция, эти страны заинтересованные стороны, они уже давно не имеют права с любой точки зрения заниматься урегулированием донбасского конфликта. Конфликт интересов, заинтересованные стороны, продажные шкуры, как угодно это можно назвать, любой формат с участием этих стран - проигрыш для Украины, нужно собирать какой нибудь новый формат, Англия, США, Канада, Польша... Чем меньше связующих у стран с РФ, тем больше шансов отстоять свои интересы у Украины с помощью таких посредников. К тому же россия позиционирует себя не как сторона конфликта, а как посредник на ряду с германией и францией, и все эти посредники связанны общими интересами, единственная позиция которую они могут предложить Украине это стать раком и принимать все шо они предложат. От этого формата нужно отказываться, однозначно.
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а я от тебя, клоуна, ожидаю, что ты хоть в этот раз предварительно проконсультируешься с партнерами на Западе и согласуешь с ними свою позицию, а не будешь, как обычно, лезть со своими дебильными инициативами поперед батька в пекло. шоб не получилось, шо тебя, теленка, кинут не только русские но и Европа.
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