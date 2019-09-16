 Очікую, що Франція та Німеччина підтримають позицію України на переговорах у "нормандському форматі", - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на брифінгу в понеділок після зустрічі з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою в Києві.

"Очікую, що європейські країни підтримуватимуть українську позицію. Я дуже хочу в це вірити, впевнений, що це так і буде за столом переговорів", - сказав він

Зеленський очікує, що після цієї зустрічі буде "нормальний результат" у підсумку складних переговорів.

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Президент України також розраховує, що надалі зустрічі в "нормандському форматі" будуть "не через три роки, а дуже часто, поки ми не вирішимо всі питання, пов'язані з поверненням наших територій і припиненням війни".