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 Політика України
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Все про:Онищенко Олександр (434) Антикорупційний суд (441)

 "Газову справу" екснардепа-втікача Онищенка передано до Антикорупційного суду

Вищий антикорупційний суд продовжить розглядати справу про "газові схеми" екснардепа-втікача Олександра Онищенка та інших причетних осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію в судовому реєстрі, такі рішення 9 вересня ухвалила колегія суддів Солом'янського суду під головуванням Сергія Агафонова.

Так, суд спочатку передав до Антикорупційного суду справу за обвинуваченням Онищенка та менеджера Олени Павленко. Пізніше судді ухвалили таке ж рішення і у справі співорганізатора "газових схем" Валерія Пісного та ще шести фігурантів: Вадима Шленчака, Олени Ченцової, Олександра Сомова, Юрія Смаглюка, Олександра Сергієнка, Дмитра Кравченка та Мар'яни Гречанюк.

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Нагадаємо, 27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

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5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148670
 
 
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Интересно как у него с конным спортом дела, нормас? Видно же человек трудится и прославляет славное имя нашей страны на международных соревнованиях!!! Даже в Украину нету времени прилететь...
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А труханова дело передали? Или будут судить только тех кто убежал?
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Тыгыгы. Чето мне сдается, шо на этом все и закончится.
При этой власти место Онищенко рядом с Портновым. Любой подонок, который против Пороха, будет обласкан и пригрет ЗЕлюпой.
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юлин кошелек вряд ли тронут. хотя это будет проверка независим ли этот суд так как бене и юле это не на руку
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