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 Політика України, За кордоном
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Все про:кордон (1333) Зеленський (2756) контроль (91) ОБСЄ (2243) Словаччина (115)

 Розраховуємо, що під час головування в ОБСЄ Словаччина порушуватиме питання повернення Україні контролю над кордоном, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що під час головування Словаччини в ОБСЄ буде досягнуто прогресу в питанні припинення вогню на Донбасі, розведення військ у районі Станиці Луганської і виведення російських військ з окупованих територій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу в понеділок у Києві після зустрічі з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою.

"Великі надії ми покладаємо на словацьке головування в ОБСЄ, на його подальші кроки для суттєвого прогресу в цьому важливому для нашої країни питанні: повне і постійне припинення вогню, остаточне розведення сил у районі Станиці Луганської, яке має бути належним чином верифіковане ОБСЄ. Усе це стане першими суттєвими кроками на шляху до миру", - сказав він.

Зеленський також очікує, що Словаччина і далі порушуватиме в ОБСЄ питання про "повне виведення окупаційних військ з України та повернення під наш український контроль тимчасово окупованих територій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія має конструктивно брати участь у переговорах щодо виконання Мінських домовленостей, - представники США і Франції в ОБСЄ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148667
 
 
 Топ коментарі
 
ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ!!!

Сьогодні, 16 вересня, на вул. Воїнів-визволителів в Лівобережному районі Маріуполя розстріляли Романа Джумаева.
В 11.36 в квартирі багатоповерхового будинку на вул. Воїнів-визволителів був розстріляний бойовик "ДНР" Джумаєв. Невідомі подзвонили в двері квартири, де жив Роман Джумаєв і розстріляли його в упор.
За даними медиків, на тілі виявлені численні вогнепальні рани. Чоловік помер до приїзду "швидкої".
Перші коментарі c подробицями тут обіцяють дати через 24 години. Довідка. Роману Джумаєву 28 років. Він уродженець Маріуполя, програміст.
До 2014 року працював в Києві, а потім приїхав до Донецька і вступив до лав бойовиків "ДНР". Джумаєв брав участь в штурмі Донецького аеропорту і Дебальцеве.
Влітку 2015 через Росію виїхав до Білорусі, де, за інформацією ЗМІ, працював менеджером. У 2016 році Джумаєв переїхав до Росії. В руки українських силовиків бойовик потрапив у вересні 2017 року, коли через Мар'їнка намагався в'їхати в Україну, щоб провідати родичів.

Джумаева звинувачували в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України. Йому загрожувало від 8 до 15 років позбавлення волі (з конфіскацією або без). Суд за даним фактом ще триває. Останнє засідання відбулося на початку серпня. Жовтневий районний суд змінив запобіжний захід підозрюваному на домашній арешт.
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Для придурків, не називаючи імен: Захід ніколи не допомагає у війні тим, хто відмовляється боронити себе сам.
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если ты не в курсе, мой юный подован с самым лучшим в мире московитским образованием, то Англия и Франция поддержали Польшу и началась вторая мировая.
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Словакия такой вопрос может и поднять, но Расия команды своим гауляйтерам точно не даст
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Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что во время председательствования Словакии в ОБСЕ будет достигнут прогресс в вопросе прекращения огня на Донбассе, разведения войск в районе Станицы Луганской и вывода российских войск с оккупированных территорий. Источник: https://censor.net.ua/n3148667
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Надія вмирає останньою.
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Богдан-бурятский сказал ,что мы никому ничего не должны.Так почему Словакия должна ? У них что своих вопросов нет? Правильно ,буряты зебобики?
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ты выставляешь себя полным дебилом называя Богдана бурятом. В каком месте он бурят?
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Извините ,на морде лица ,есть небольшое сходство. Или нет?
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ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ!!!

Сьогодні, 16 вересня, на вул. Воїнів-визволителів в Лівобережному районі Маріуполя розстріляли Романа Джумаева.
В 11.36 в квартирі багатоповерхового будинку на вул. Воїнів-визволителів був розстріляний бойовик "ДНР" Джумаєв. Невідомі подзвонили в двері квартири, де жив Роман Джумаєв і розстріляли його в упор.
За даними медиків, на тілі виявлені численні вогнепальні рани. Чоловік помер до приїзду "швидкої".
Перші коментарі c подробицями тут обіцяють дати через 24 години. Довідка. Роману Джумаєву 28 років. Він уродженець Маріуполя, програміст.
До 2014 року працював в Києві, а потім приїхав до Донецька і вступив до лав бойовиків "ДНР". Джумаєв брав участь в штурмі Донецького аеропорту і Дебальцеве.
Влітку 2015 через Росію виїхав до Білорусі, де, за інформацією ЗМІ, працював менеджером. У 2016 році Джумаєв переїхав до Росії. В руки українських силовиків бойовик потрапив у вересні 2017 року, коли через Мар'їнка намагався в'їхати в Україну, щоб провідати родичів.

Джумаева звинувачували в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України. Йому загрожувало від 8 до 15 років позбавлення волі (з конфіскацією або без). Суд за даним фактом ще триває. Останнє засідання відбулося на початку серпня. Жовтневий районний суд змінив запобіжний захід підозрюваному на домашній арешт.
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нужно обновить статус на сайте миротворца на "Ликвидирован"
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хотелось бы все то же самое читать про приключения с рыгами, продажными судьями, депутатами и т.д. и т.п.
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Для придурків, не називаючи імен: Захід ніколи не допомагає у війні тим, хто відмовляється боронити себе сам.
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Ну Польша в 39-ом начала воевать за себя.Захід сильно помог?К чему этот пафосный бред?
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если ты не в курсе, мой юный подован с самым лучшим в мире московитским образованием, то Англия и Франция поддержали Польшу и началась вторая мировая.
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Как они её поддерживали?Озабоченность выражали?А вот про образование что за бред?Пьяный что ли?
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Польша в 39-м тоже захватывала территории, у Чехословакии - это раз. За Украину никто воевать не будет, тем более, что она сама этого не хочет - это подтвердило 73% - это два. Ой, а кто это сделал?!
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Логику включай.Ты сказал:"Захід ніколи не допомагає у війні тим, хто відмовляється боронити себе сам".Я привёл тебе в пример страну,которая воевала за себя,и Запад ей ни "ера не помог.Ты сказать в ответ ни хрена не можешь,и начинаешь обвинять уже Польшу.Это первое.А второе-важное.Хватит уже разгонять этот бред про реванш и "порошенка,которого мы потеряли".Позиция Украины,слава богу,не изменилась ни на йоту.рашка-враг.Мы правы.Крым и Донбасс-наши.Интернет-"реванши" раздуваются за деньги.Верю-ты не такой.
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ну аякжеж..--скажуть куда папірдеть з заявою про повернення територій
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Ну очешуєть.
А чого Україна не піднімає питання про повернення їй контролю над кордоном?
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