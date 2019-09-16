 Розраховуємо, що під час головування в ОБСЄ Словаччина порушуватиме питання повернення Україні контролю над кордоном, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу в понеділок у Києві після зустрічі з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою.
"Великі надії ми покладаємо на словацьке головування в ОБСЄ, на його подальші кроки для суттєвого прогресу в цьому важливому для нашої країни питанні: повне і постійне припинення вогню, остаточне розведення сил у районі Станиці Луганської, яке має бути належним чином верифіковане ОБСЄ. Усе це стане першими суттєвими кроками на шляху до миру", - сказав він.
Зеленський також очікує, що Словаччина і далі порушуватиме в ОБСЄ питання про "повне виведення окупаційних військ з України та повернення під наш український контроль тимчасово окупованих територій".
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Надія вмирає останньою.
Сьогодні, 16 вересня, на вул. Воїнів-визволителів в Лівобережному районі Маріуполя розстріляли Романа Джумаева.
В 11.36 в квартирі багатоповерхового будинку на вул. Воїнів-визволителів був розстріляний бойовик "ДНР" Джумаєв. Невідомі подзвонили в двері квартири, де жив Роман Джумаєв і розстріляли його в упор.
За даними медиків, на тілі виявлені численні вогнепальні рани. Чоловік помер до приїзду "швидкої".
Перші коментарі c подробицями тут обіцяють дати через 24 години. Довідка. Роману Джумаєву 28 років. Він уродженець Маріуполя, програміст.
До 2014 року працював в Києві, а потім приїхав до Донецька і вступив до лав бойовиків "ДНР". Джумаєв брав участь в штурмі Донецького аеропорту і Дебальцеве.
Влітку 2015 через Росію виїхав до Білорусі, де, за інформацією ЗМІ, працював менеджером. У 2016 році Джумаєв переїхав до Росії. В руки українських силовиків бойовик потрапив у вересні 2017 року, коли через Мар'їнка намагався в'їхати в Україну, щоб провідати родичів.
Джумаева звинувачували в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України. Йому загрожувало від 8 до 15 років позбавлення волі (з конфіскацією або без). Суд за даним фактом ще триває. Останнє засідання відбулося на початку серпня. Жовтневий районний суд змінив запобіжний захід підозрюваному на домашній арешт.
А чого Україна не піднімає питання про повернення їй контролю над кордоном?