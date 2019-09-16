 Бюджет-2020 уперше за всю історію України дозволяє не змінювати податкову базу, - Верещук

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це вона заявила на брифінгу після засідання погоджувальної ради.

"Бюджет 2020 уперше за всю історію України дозволяє не змінювати податкову базу. Ми не будемо вносити змін до Податкового кодексу України. Це дуже важливо, тому що кожен рік через бюджет, який закладав уряд, завжди змінювали податки", - заявила Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук запропонував нардепам підготувати питання до проєкту Держбюджету-2020 року, - Верещук

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 15 вересня передав до Верховної Ради проєкт Державного бюджету України для розгляду його в першому читанні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З'явився текст проєкту Держбюджету на 2020 рік

Проєкт ґрунтується на чинному макропрогнозі і передбачає дефіцит у сумі 90,5 млрд грн, або 2,09% ВВП. Відповідно до Програми управління держборгом на 2019 рік, Міністерство фінансів планувало в 2019 році залучити 345,9 млрд грн запозичень.