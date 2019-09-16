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 Політика України
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 Словаччина підтримує продовження санкцій проти РФ до виконання Мінських угод і повернення Україною контролю над своєю територією, - президент Чапутова

Словаччина підтримує продовження санкцій проти Росії доти, поки не будуть виконані Мінські угоди і Україна не отримає контроль над своєю територією в міжнародно визнаних кордонах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила президент Словаччини Зузана Чапутова.

"Кожне вирішення конфлікту має базуватися на засадах міжнародного права і має враховувати суверенітет і міжнародно визнані кордони. Це стосується Донбасу та Криму й Севастополя. Тому Словаччина, згідно з позицією Європейського Союзу, підтримує продовження санкцій проти Росії доти, доки не буде виконано Мінські угоди, й Україна не матиме контроль над своєю територією", - сказала Чапутова на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок у Києві.

Президент Словаччини висловила переконання, що кожна країна має право на самовизначення і на вибір свого шляху розвитку.

"Україна 5 років тому сказала, що вона хоче належати до євроатлантичного простору й визнавати наші спільні цінності. Потрібно з повагою ставитися до цього рішення", - наголосила Чапутова.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч із Президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою, яка перебуває в Україні з офіційним візитом.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148664
 
 
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ну что там, порохоферма, давай заводи мантру о том, что Зеленского не уважают, что это клоун,наркоман и прочее блаблабла. По факту видим что:
У Зеленского уже была куча встреч на самом высоком уровне.
Антикорр суд заработал.
План бюджета на 2020 готов.
США разблокировали военную помощь.
Газпром попал с OPAL.

Доллар все еще не по 150.
Путин все еще не напал.
И все это не смотря на то, что Порошенко уже не президент. Какой ужас. Должно же было быть все наоборот? А как же тогда все эти предвыборные страшилки?
Но не бойтесь без работы вы не останетесь. Все еще можно в каждой ветке обсирать Зеленского, правительство и Украину.
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