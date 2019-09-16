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 Політика України
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Все про:Зеленський (2756) нормандська четвірка (570) полонені (537)

 Зеленський назвав завдання України на зустрічі "нормандської четвірки": звільнення всіх утримуваних осіб та визначення термінів розведення сил на Донбасі. ВIДЕО

На зустрічі "нормандської четвірки" Україна хоче вирішити питання про звільнення всіх утримуваних осіб і визначити терміни розведення сил на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою.

"Там (на зустрічі в "нормандському форматі". - Ред.) головні кроки - вирішення... питання остаточного обміну всіх наших полонених, усіх на всіх, ми можемо так називати. Друге питання - остаточне визначення чітких термінів розведення військ - Золоте, Петровське, потім чіткі терміни, коли ми розводимо війська вздовж усієї контактної лінії", - сказав він.

Крім того, за словами Президента України, належить вирішити питання термінів виведення російських військ до проведення місцевих виборів на тимчасово окупованій території: "Якщо ми обговорюємо місцеві вибори на тимчасово окупованій території - ми маємо розуміти, що чіткі терміни мають бути до виборів, виведення всіх військ із тимчасово окупованої території".

Нагадаємо, раніше глава МЗС Вадим Пристайко повідомив, що зустріч глав держав країн "нормандської четвірки" переноситься через позицію Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми готові допомогти Росії знайти легкий шлях для відступу, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148663
 
 
 Топ коментарі
 
Стесняюсь спросить: украинские войска будут разводить за Днепр или дальше? Зеленский назвал задачи Украины на встрече "нормандской четверки": Освобождение всех удерживаемых лиц и определение сроков разведения сил на Донбассе - Цензор.НЕТ 5393
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Ну стрелять мы уже в одностороннем порядке прекратили.. Осталось пушилина принять в слугу народа и заживем...
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Стесняюсь спросить: украинские войска будут разводить за Днепр или дальше? Зеленский назвал задачи Украины на встрече "нормандской четверки": Освобождение всех удерживаемых лиц и определение сроков разведения сил на Донбассе - Цензор.НЕТ 5393
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Ой дурак! ага Путин вывел проводим выборы и бамц опять завел войска Зеля ты наивный или в натуре.... Зеленський назвав завдання України на зустрічі "нормандської четвірки": звільнення всіх утримуваних осіб та визначення термінів розведення сил на Донбасі - Цензор.НЕТ 5650
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Можешь попробовать пойти до Волги. Только на фронт запишись!
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Может тьі пойдешь туда или даже дальше, єто же твоя земля росеянец ?
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Тобі з дупи мабуть видніше...
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Если выборы на Донбассе то считай граница мордора будет граничить с Днепровской обл,они сразу попоросятся в мордор и кацапы примут,несмотря что некоторые говорят им не нужен Донбасс,нужен
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Ну стрелять мы уже в одностороннем порядке прекратили.. Осталось пушилина принять в слугу народа и заживем...
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А может Эдичку? Он в разрезе как свой. Зеленський назвав завдання України на зустрічі "нормандської четвірки": звільнення всіх утримуваних осіб та визначення термінів розведення сил на Донбасі - Цензор.НЕТ 9579
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можно и басурина. У него как раз дурь забористая есть. Думаю Зе! оценил бы!!!
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Соевая ложь. На ответку запрета небыло.
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Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Роман Безсмертный пояснил, что запрет на любое ведение огня на Донбассе, который вступает в силу с 21 июля, не означает запрет на ответный огонь с аналогичного оружия.
"Не путайте "прекращение любого огня" с "огнем в ответ". Ничего дороже жизни человека нет! И если враг нарушит "режим тишины", он получит адекватный ответ. С аналогичного оружия", - написал Безсмертный на своей странице в соцсети Фейсбук.
По его словам, топ-политики хорошо знают эти вопросы, но сознательно разгоняют "зраду" накануне выборов.
"Для всех, кто был и не был в армии, хочу объяснить… почему "любой огонь" - это не "огонь в ответ", - написал представитель Украины в политической подгруппе ТКГ.
Безсмертный пояснил, что "виды огня" разделяются: по тактическим задачам (на уничтожение, подавление, истощение и др.); по видам оружия (из стрелкового оружия, гранатометов, оружия боевых машин пехоты, бронетранспортеров, танков, артиллерии, минометов и др.); по способам ведения (прямой, полупрямой наводкой, с закрытых огневых позиций и др.); по напряженности стрельбы (одиночными выстрелами, короткими или длинными очередями, непрерывный, залповый и др.); по способам стрельбы (с места, с остановки, с ходу, с борта и др.); по видам огня (по отдельной цели, сосредоточенный, заградительный, многоярусный, многослойный и др.).
"Или все молчат со всех сторон, и наступает тишина. Или в случае нарушения тишины открывается огонь", - пояснил Безсмертный.
*********************************************************************************************************А теперь ты вытираешь шоколад со своих штанов, уж больно много с дупы вылилось.
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по факту навіть на "вогонь у відповідь" тра зробити запит та дочекатись дозволу. Бійці кажуть, шо дозволяють тільки четверть запитів
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Грамотная постановка вопроса , конкретная. Бьіть "за мир" и продолжать стрелять на Донбассе у РФ не получится , шпагат - но долго в єтой позе не простоишь...
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Соевые а как же АТО за неделю?Только Пеца мог такое булькнуть,и разводить людей целых пять лет,но у предателей всегда одинаковая судьба
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ну он же не Зеля - взять и отвести войска по первому указу Путина.

Порох берег УКРАИНУ. Потому выполнения Минских от Украины при Порохе Путин мог ждать до своей смерти и безответно.
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Бойові Півні з БПП,за п"ять років нічого не зробили для визволення Донбасу,одні здачі та зради.А тепер скавчать як шавки з під забору.Розвід військ,та заморозка конфлікту на 100 років,іншого виходу зараз нема.
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У Ляксєя Петровича Поросєнко є.УБД,отримували не тільки захистники України,а і покидьки,які приїздили до Краматорську попити горілки.
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Если поднимут вопрос только о разъединении сторон -это означает замороженный конфликт без перспективы разрешения. Украина, как страна, окажется в подвешенном состоянии и никаких серьёзных инвесторов (кроме покупки земли) не предвидется, как и серьёзного экономического подъёма с тысячадолларовыми зарплатами
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Как у Пороха получалось что только в санкции Россию загонял и на уступки не шел ? Они приходят к мысли что можно делать как порох или значительно хуже, но скопировать тоже не получается, значит один вариант ?
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Тобто задачі відновлення суверенітету на непідконтрольних територіях України нема.
Ну чо "сделалі ето вмєсте" ©
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Выбрали блдь дегенерата,мы у себя дома дефективный,и за каждый метр заплачено жизнью Воинов,какой нахрен развод войск,жид їбаний!!!
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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Словакии Зузаной ЧапутовойИсточник: https://censor.net.ua/n3148663

А каким боком президент Словакии Зузана Чапутова к нормандской четверке..??
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Пеца подмахнул путину в 14-м вот и имеем проблему
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Диванное петино войско все негодуе))).Берите своего кумира и переходите уже в наступление на парашу,хоть какая то польза от вас будет)))А то с диванов как то не кошерно наступать)))
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Я давно предлагал собрать штурмовой батальон "Цензор".
Вот токо желающих слезть с дивана не нашлось )))
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уже более смелые отвоевали часть, но зеля хочет и это сдать
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при Порошенко (с мая 2014 по апрель 2019) отвоевали треть Донбасса - Мариуполь, Славянск, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Счастье, Станицу Луганскую, Новоайдар, Старобельск, и т.д.
продолжить?
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Мариуполь
Счастье

Славянск

Краматорск

Северодонецк

Попасная

Авдеевка

Красногоровка

...
мало?

а что освободил зелупа
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дык.. ту самую *серую зону* и завоевывали.. я и говорю толку с нее без присутствия войск ООН?
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С 15го года отвоевали три посёлка.
Так можно 500 лет воевать.
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Вот как раз те кто отвоевали и знают ,что война это не мультики в телевизоре и не орут чего мы не наступаем.Кричат те которые дальше Клавы и диванов не ходили.
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А что толку разводить силы без ввода миротворческих сил ООН? Эту *серую зону* разве проблема потом занять?
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Це сир у мишеловці.Думаю саме так можно нарешті спригнути з Мінських домовленостей Петра Мародера.
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перемирия уже достигли, теперь разводить будет
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Ты не поверишь: в Станице Луганской после разведения не погиб никто.
Но ты -- не поверишь...
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а если отойти за карпаты, вообще ни один солдат всу не погибнет
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А тем временем "Ушаков назвал три условия для проведения встречи в «нормандском формате»".

То есть, просто для того, чтобы встретиться, рашка ставит условия. Еще раз: агрессор ставит условия для самого лишь проведения встречи о мире. Вот это Главнокомандующий! Мечта!
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Пора вже припиняти цю безглузду кроваву і нікому не потрібну бійню.
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Тобто як нікому не потрібну?
А Свинярчуковій шоблі???
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Лол, у ватные животные разошлись))) та вас будут валить по всей Украине в случае попытки капитуляции. В Марике видел шо? Так вот ватан, записывай - чемодан вокзал рашка. Без вариантов для вас. Либо смерть.
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Що, пуйло вже забирає своїх заблукалих, повертає полонених, забирається з криму, виплачує репарації за вбивства, руйнування і грабунок?
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я правильно понимаю слово "разводить" ? у меня устойчивое чувство, что он в это слово вкладывает совсем другое значание, приминимое к лохам )))
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Не правильно.. разводить хотят обе стороны конфликта в разные стороны.. это обоюдный *развод* Зеленський назвав завдання України на зустрічі "нормандської четвірки": звільнення всіх утримуваних осіб та визначення термінів розведення сил на Донбасі - Цензор.НЕТ 6152
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Разведение сил и ввод миротворческих сил ООН по линии разграничения между ВСУ и сепаратистами единственный выход заморозить этот конфликт по подобию *приднестровского*.. брать Донбасс по условию Минска это бред.
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Час втрачено,тепер тільки заморозка,на 100 років,доки там всі не вимруть.
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Против *северного ветра* у ВСУ шансов нет - это прекрасно понимал Петя поэтому после Иловайска серьезные наступательные действия он не принимал.. при этом план )(уйла в том и заключается чтобы впихнуть Донбасс в Украину на своих условиях чтобы через Донецк влиять на Киев.. Донбасс не Крым )(уйлу он не нужен это рычаг давления не более того.
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Ось тому і непотрібно забирати Лугандон,час втрачено,та руїна з тим населенням,це камінюка на шиї,яка може втопити всю Україну.
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>Против *северного ветра* у ВСУ шансов нет
есть, тем более если провести мобилизацию, это ветром потому и называется потому что шифруются типа ихтамнеты, а на полномасштабный ввод войск для захвата чужой страны даже куйло сто раз подумает. сейчас не та ситуация как в 2014 когда можно было немного "ветра" ввести и это создавало перевес
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Миротоврци по линии разграничения - это хотелки ***** и вот это бред.
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То почему он тогда толкает Минском Донбасс в Украину с 2014 го года а не присоединяет его к себе как Крым?
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***** выполнил минские договоренности? Когда?
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ввод миротворцев будет означать ввод контингента рфских военнослужащих. На иные условия РФ не пойдет.
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В мире кроме РФ еще 197 стран.. что вам всем российских военнослужащих так хочется?
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Потому что РФ основатель ООН и член Совбеза с правом вето, который как раз таки и принимает решение и дело тут не в ваших хотелках, а в реальном взгляде на вещи.
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Это так.. но ведь всегда все можно решить путем переговоров было бы желание.. например ввод миротворцев третьих стран как Бразилия, Колумбия, Нигерия и тд..
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посудите сами. Согласна ли РФ на такие условия? да 250 процентов что нет. Патовая ситуация. Еще в 14 году были разговоры о миротворцах с тем что РФ введет свой контингент. Устраивает такое Украину? нет. Устаривает РФ , что будет третья сила? нет. Все попытки ветируются.
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Я считаю это единственным способом заморозки конфликта. другого пути в сложившейся ситуации не вижу просто.. единственный рычаг давления на РФ санкционная политика США и Европы было бы здорово если бы они хотя бы в этом РФ сумели продавить иначе либо Минск либо вечный вялотекущий конфликт и каждодневные потери.
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Рассуждаете Вы верно, вот только уж извините за резкость - есть "хотелки" . а есть реалии
и реалии таковы, что вероятно всего два исхода : 1) замороженное приднестровье-2
2) формула штайнмаера, с особым статусом, выборами , амнистией вот это все.
и пока что мы с Вами наблюдаем продвижение по второму варианту.
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в смысле считается как правопреемник СССР. со всеми вытекающими
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Так написана ж умова москалів щодо самого проведення зустрічі: визнання формули Ш.
А зе-Пристайко блеяв, що там не йдеться про виведення військ.
Гарно підіграли кацапні зе-покидьки.
Тепер: або забудьте про зустріч, або приймайте =наші= (кремлівські) умови.
зе-шайка, звичайно, згодна на формулу.

Цікаво, що на це скажуть Макрон і Меркель.
Додипломатувався блазень.

Про припинення вогню мови нема. Обстріли щодня. А тлі аби війська наші відводити.
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"Хочешь мира - готовься к войне"(с) Смысл выражения: мир стране гарантирует только ее надежная оборона, мощные вооруженные силы, которые отбивают у возможных агрессоров всякую охоту к нападению, других гарантий мира объективно не существует.(с)
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Одному мне видится, что президент никак не может порвать с кварталом? Стилистика, манера выступления... Ну, как будто смотришь очередной выпуск 95 к Зеленський назвав завдання України на зустрічі "нормандської четвірки": звільнення всіх утримуваних осіб та визначення термінів розведення сил на Донбасі - Цензор.НЕТ 5806
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отвод рашистских войск должен быть одновременным с заводом украинских на рашисско украинскую границу и ее контроль Украиной лишь после этого выборы...и выборы после того.когда вся власть в Донбассе будет украинская.паспортины ликвидированы и в 6 часов утра .как утренний насаз"ще не вмерла України,,,"
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