 Заяви з питань зовнішньої політики є тривожними, очікуємо виступу Пристайка в межах години запитань до уряду, - Геращенко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська Солідарність", про це під час погоджувальної ради депутатських фракцій і груп заявила нардеп Ірина Геращенко.
"Ви заявили, що уряд подав бюджет вчасно. Вчасно подав, але навіть зараз на офіційному сайті Верховної Ради України відсутній його текст. Адже там була графа з граматичною помилкою. Важливо, аби такі серйозні документи подавались без помилок. Депутатські фракції очікують тексту бюджету, для того, щоб ми могли над ним попрацювати", – сказала Геращенко.
Геращенко звернулась до голови ВРУ Дмитра Разумкова із закликом запросити на п’ятничне пленарне засідання міністра фінансів Оксану Маркарову та міністра закордонних справ Вадима Пристайко
"Також я підтримую колегу з фракції "Голос", аби у п’ятницю був не тільки виступ у рамках години запитань до уряду пані Маркарової, а й пана Пристайка. Тому що ті речі, які відбуваються сьогодні в заявах щодо зовнішньої політики, вони є надзвичайно тривожними і парламент має право почути наші позиції, в контекстів мирного врегулювання і розуміти справжню ситуацію", – наголосила вона.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук запропонував нардепам Верховної Ради підготувати питання до уряду щодо проєкту Держбюджету-2020.
Дано:
Была цена тонны угля по "схеме Роттердам+" - 1741 ₴ за тонну
Еесть цена тонны угля по схеме "Нефть Форс" Коломойского - 2500-2700 ₴ за тонну. (Ваш жирный Сытник с НАБУ помог зарубить первую цену).
Вопрос: на сколько снизят коммунальные?
Саме тому вугілляя купують тепер не в кого завгодно по 1741 ₴ за тону, а виключно у "Нефть Форс" Коломойського - 2500-2700 ₴ за тону.
Це правильно, патріотично, справедливо і є здійсненням мрій простого народу.
Я нічого не переплутав?
Він не репер, він клован
Зал побледнел.
(Жанне.) Сделай загадочное лицо, дура. (Публике.) Однако не следует думать, что здесь какое-либо колдовство или чудеса. Ничего подобного, ибо чудес не существует.
Їхнє місце
біля парана "гальорці"..........
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СОЕВАЯ ТЫ ЧУВЫРЛА!!!
ЛУЧШЕ ТЕКСТ БЫЛ С ГРАММАТИЧЕСКИМИ АБШИПКАМИ, ЧЕМ НАБИВАНИЕ КАРМАНОВ ВАШЕЙ ВЛАСТЬЮ, И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ОБНИЩАНИЕ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ
У МЕНЯ ПЕНСИЯ ДО ПРИХОДА ВАШЕЙ ШАКАЛАДНОЙ ВЛАСТИ БЫЛА $172
А В ТЕЧЕНИИ 5 лет ВАШЕЙ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ $71
ТО ЕСТЬ, ПРИ ВАШЕЙ СОЕВОЙ ШОБЛЕ, ПОЧТИ в 2.5 раза МЕНЬШЕ
ТАК ШО ХВАТИТ ВАМ УЖЕ РАБОТАТЬ, ГОТОВЬТЕСЬ НА НАРЫ.
ПОНЯТНО, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: ПРОКУРВОРОВ, СУДЕЙ, ДЕПУТАТОВ ВР, ЧИНОВНИКОВ ВЛАСТИ ..........................
ВОТ ТАК ЗАБОТИЛАСЬ ШАКАЛАДНАЯ ШОБЛА О ПРОСТЫХ ПЕНСИОНЕРАХ.
Геращенко хотела подколоть команду Зеленского, но оконфузилась сама
На своей странице в Facebook Геращенко начала перечислять столицы других стран, но при этом сама оконфузилась.
Она назвала столицей Нидерландов Гаагу вместо Амстердама.
Затем вице-спикер отредактировала свой пост.
https://www.unian.net/curiosities/10607298-gerashchenko-hotela-podkolot-komandu-zelenskogo-no-okonfuzilas-sama-foto.html
"ПАТРИОТКА" УКРАИНЫ ГЕРАЩЕНКО.................................