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 Політика України
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Все про:Геращенко Ірина (939) держбюджет (206) Європейська Солідарність (112)

 Заяви з питань зовнішньої політики є тривожними, очікуємо виступу Пристайка в межах години запитань до уряду, - Геращенко

"Європейська Солідарність" наголошує на необхідності якісного опрацювання проєкту бюджету на 2020 рік представниками всіх фракцій, і закликала представників уряду якомога скоріше розпочати консультації з парламентом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська Солідарність", про це під час погоджувальної ради депутатських фракцій і груп заявила нардеп Ірина Геращенко.

"Ви заявили, що уряд подав бюджет вчасно. Вчасно подав, але навіть зараз на офіційному сайті Верховної Ради України відсутній його текст. Адже там була графа з граматичною помилкою. Важливо, аби такі серйозні документи подавались без помилок. Депутатські фракції очікують тексту бюджету, для того, щоб ми могли над ним попрацювати", – сказала Геращенко.

Геращенко звернулась до голови ВРУ Дмитра Разумкова із закликом запросити на п’ятничне пленарне засідання міністра фінансів Оксану Маркарову та міністра закордонних справ Вадима Пристайко

"Також я підтримую колегу з фракції "Голос", аби у п’ятницю був не тільки виступ у рамках години запитань до уряду пані Маркарової, а й пана Пристайка. Тому що ті речі, які відбуваються сьогодні в заявах щодо зовнішньої політики, вони є надзвичайно тривожними і парламент має право почути наші позиції, в контекстів мирного врегулювання і розуміти справжню ситуацію", – наголосила вона.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук запропонував нардепам Верховної Ради підготувати питання до уряду щодо проєкту Держбюджету-2020.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проєкт Держбюджету-2020 презентують у Раді 20 вересня, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148659
 
 
 Топ коментарі
 
Что бы кто не говорил, но Ирина Геращенко умничка, прозвать слуг народа зелеными человечеками это было круто!!!
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Дайте ей леденец рошеновский,бо гидко слушать эту марамойку долбанутую
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Что бы кто не говорил, но Ирина Геращенко умничка, прозвать слуг народа зелеными человечеками это было круто!!!
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Тобто проект бюджету подали, а на сайті його нема. Тепер знову наосліп голосувати будуть?
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Звичайно, вони ж все одно ніц не петрають.
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А слабо зайти на сайт ВР і прочитати?............. Заявления по внешней политике тревожны, ожидаем выступление Пристайко в рамках часа вопросов к правительству, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2517
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"Вы заявили, что правительство подало бюджет вовремя. Вовремя подало, но даже сейчас на официальном сайте Верховной Рады Украины отсутствует его текст. Источник: https://censor.net.ua/n3148659
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Его принимать будут до 25 декабря ,возможно.Так что время на ознакомление будет.Мин пенсию практически не повысят.На СХ дают 4,4 миллиарда,скорей всего на обслуживание бюрократии.Самозанятые владельцы Паёв волком воют.Засуха.Закупочные цены на зерно и соняшник ниже плинтуса,а цена Соляры,бензина,запчастей,техники ,удобрений и пестицидов -выше головы.Молодые,сильные сельские ребята идут по миру.Все готово к экспроприации земельных паёв.
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Там же ж (в слуге урода) по словам богдана одни чекнутые! - кому выступать???
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Дайте ей леденец рошеновский,бо гидко слушать эту марамойку долбанутую
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ТУПАЯ СОЕВАЯ ПОДСТИЛКА!
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Задача для адептов Зє!.
Дано:
Была цена тонны угля по "схеме Роттердам+" - 1741 ₴ за тонну
Еесть цена тонны угля по схеме "Нефть Форс" Коломойского - 2500-2700 ₴ за тонну. (Ваш жирный Сытник с НАБУ помог зарубить первую цену).
Вопрос: на сколько снизят коммунальные?
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Ринат, ты? Татарский еврей не лучше украинского.
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Раніше при владі був гнусний шикаладний барига, а репер няшка-Зє!
Саме тому вугілляя купують тепер не в кого завгодно по 1741 ₴ за тону, а виключно у "Нефть Форс" Коломойського - 2500-2700 ₴ за тону.
Це правильно, патріотично, справедливо і є здійсненням мрій простого народу.
Я нічого не переплутав?
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"...а репер няшка-Зє!..."

Він не репер, він клован Заяви з питань зовнішньої політики є тривожними, очікуємо виступу Пристайка в межах години запитань до уряду, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9743
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то баба, такая же глупая и крикливая, как ырка.
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Глубокоуважаемая публика. Честь имею вам представить знаменитую прорицательницу и медиумистку мадмазель Жанну из Парижа и Сицилии. Угадывает прошлое, настоящее и будущее, а равно интимные семейные тайны!
Зал побледнел.
(Жанне.) Сделай загадочное лицо, дура. (Публике.) Однако не следует думать, что здесь какое-либо колдовство или чудеса. Ничего подобного, ибо чудес не существует.
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Какое обсуждение? Вы о чем? За один день все "рабы урода" быстренько в первом чтении и в целом - минут 10 нужно, не больше. А вы как думали? Это вам не при марадере!!!
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У Зеленского заявили, что мост в Станице Луганской откроют до 27 ноября ....одного не пойму у нас Гражданский конфликт или война с оккупантом Россией?Какие мосты,может ещё "Гитлеру" задницу подтереть? Заявления по внешней политике тревожны, ожидаем выступление Пристайко в рамках часа вопросов к правительству, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7306 Нужно не затягивать войну.,а быстрей освобождать наши земли...
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Спитай у Пєтьї,війна в нас,АТО чи ООС?
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За мост тоже у Пети спрашивать? Или ты как и все зебилы идиот, и не понимаешь сути вопроса?
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ты умом не вышел понять, что лучше наступать по целому мосту.
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Яке може бути обговорення з програвшими вибори Мародерами?нехай сидять у Пєтушиному куті,та гавкають по команді Мндведчука))
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Думка підбарижників нині нікого не цікавить.
Їхнє місце біля пара на "гальорці"..........
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Не зря их на галерку посадили,откуда удобней гавкать)))
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По всей вероятности И.Геращенко будет баллотироваться на пост Президента Украины на следующих выборах. И судя по тому, что чудят без баяна уЗеленского - она их выиграет...
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Херащинку тревожит что её со шлюхой базарной путают...а так хочется снова стать валютной праституткой
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"Вы заявили, что правительство подало бюджет вовремя. Вовремя подало, но даже сейчас на официальном сайте Верховной Рады Украины отсутствует его текст. Ведь там была графа с грамматической ошибкой. Важно, чтобы такие серьезные документы подавались без ошибок. Депутатские фракции ожидают текста бюджета, для того, чтобы мы могли над ним поработать ", - сказала Геращенко.

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СОЕВАЯ ТЫ ЧУВЫРЛА!!! Заяви з питань зовнішньої політики є тривожними, очікуємо виступу Пристайка в межах години запитань до уряду, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9720

ЛУЧШЕ ТЕКСТ БЫЛ С ГРАММАТИЧЕСКИМИ АБШИПКАМИ, ЧЕМ НАБИВАНИЕ КАРМАНОВ ВАШЕЙ ВЛАСТЬЮ, И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ОБНИЩАНИЕ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ

У МЕНЯ ПЕНСИЯ ДО ПРИХОДА ВАШЕЙ ШАКАЛАДНОЙ ВЛАСТИ БЫЛА $172

А В ТЕЧЕНИИ 5 лет ВАШЕЙ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ $71

ТО ЕСТЬ, ПРИ ВАШЕЙ СОЕВОЙ ШОБЛЕ, ПОЧТИ в 2.5 раза МЕНЬШЕ

ТАК ШО ХВАТИТ ВАМ УЖЕ РАБОТАТЬ, ГОТОВЬТЕСЬ НА НАРЫ.
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ЭТО КАСАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО МЕНЯ, НО и ВСЕХ ПЕНСИОНЕРОВ УКРАИНЫ

ПОНЯТНО, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: ПРОКУРВОРОВ, СУДЕЙ, ДЕПУТАТОВ ВР, ЧИНОВНИКОВ ВЛАСТИ ..........................

ВОТ ТАК ЗАБОТИЛАСЬ ШАКАЛАДНАЯ ШОБЛА О ПРОСТЫХ ПЕНСИОНЕРАХ.
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Геращенко молодец, засталяет неистово полыхать ватные пердаки зебилов Заяви з питань зовнішньої політики є тривожними, очікуємо виступу Пристайка в межах години запитань до уряду, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5336
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ЭТО ТА ГЕРАЩЕНКО ЛЮБИТ КОГО ТО ПОУЧАТЬ А САМА ПРИ ЭТОМ ТУПИЦА Заяви з питань зовнішньої політики є тривожними, очікуємо виступу Пристайка в межах години запитань до уряду, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2240

Геращенко хотела подколоть команду Зеленского, но оконфузилась самаЗаяви з питань зовнішньої політики є тривожними, очікуємо виступу Пристайка в межах години запитань до уряду, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9496




На своей странице в Facebook Геращенко начала перечислять столицы других стран, но при этом сама оконфузилась.


Она назвала столицей Нидерландов Гаагу вместо Амстердама.

Затем вице-спикер отредактировала свой пост.

https://www.unian.net/curiosities/10607298-gerashchenko-hotela-podkolot-komandu-zelenskogo-no-okonfuzilas-sama-foto.html
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ЭТА ГЕРАЩЕНКО ПОБЫВАЛА ЕДВА НЕ ВО ВСЕХ ПАРТИЯХ

"ПАТРИОТКА" УКРАИНЫ ГЕРАЩЕНКО.................................

Заяви з питань зовнішньої політики є тривожними, очікуємо виступу Пристайка в межах години запитань до уряду, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4738

Заяви з питань зовнішньої політики є тривожними, очікуємо виступу Пристайка в межах години запитань до уряду, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5501
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