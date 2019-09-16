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Все про:Маріуполь (585) вбивство (1896) найманці РФ (871)

 Убито бойовика "ДНР" Джумаєва, звільненого судом у Маріуполі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У понеділок, 16 вересня, в Маріуполі Донецької області знайдено мертвим одного з найманців РФ, якого 9 вересня суд відпустив під домашній арешт.

Про це LB.ua повідомили джерела в правоохоронних органах.

"16 вересня, об 11:50, у місті Маріуполь у під'їзді багатоповерхового житлового будинку на сходовому майданчику знайдено мертвим з вогнепальними пораненнями громадянина Джумаєва, 1991 р. н. Інші дані про загиблого та обставини події з'ясовуються", - повідомляє видання.

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"Сьогодні, 16 вересня, на вул. Воїнів-визволителів у Лівобережному районі Маріуполя розстріляли Романа Джумаєва. Рівно об 11.36 у квартирі багатоповерхового будинку на вул. Воїнів-визволителів був розстріляний найманець РФ "ДНР" Джумаєв. Невідомі подзвонили в двері квартири, де жив Роман Джумаєв, і розстріляли його в упор. За даними медиків, на тілі виявлено численні вогнепальні рани. Чоловік помер до приїзду "швидкої"", - пише місцеве видання 0629.

У поліції Донеччини Цензор.НЕТ повідомили, що готують заяву щодо цього питання, яку буде оприлюдно найближчим часом.

Убито бойовика ДНР Джумаєва, звільненого судом у Маріуполі 01
Убито бойовика ДНР Джумаєва, звільненого судом у Маріуполі 02
Убито бойовика ДНР Джумаєва, звільненого судом у Маріуполі 03
Убито бойовика ДНР Джумаєва, звільненого судом у Маріуполі 04
Убито бойовика ДНР Джумаєва, звільненого судом у Маріуполі 05
Убито бойовика ДНР Джумаєва, звільненого судом у Маріуполі 06

Фото: mrpl.city

Убито бойовика ДНР Джумаєва, звільненого судом у Маріуполі 07

Пізніше в мережі з'явилася фотографія застреленого

Роман Джумаєв воював на боці бойовиків у бандформуванні "П'ятнашка": восени 2014 року - під Донецьким аеропортом, взимку 2015 року - у Дебальцевому.

Після цього маріуполець Джумаєв втік до Білорусі, де роздавав місцевим журналістам хвалькуваті інтерв'ю, в яких розповідав про свої "подвиги", а коли в Білорусі почали порушувати питання про депортацію бойовика, змушений був повернутися в Україну.

Джумаєва було затримано 18 вересня 2017 року у Мар'їнському районі, коли спробував перетнути лінію розмежування з боку ОРДЛО.

4 січня 2018 року кримінальне провадження за обвинуваченням Джумаева було передано в Мар'їнський районний суд Донецької області, а вже 3 травня 2018 року цей суд відпустив бойовика під домашній арешт.

Повторно бойовика затримали вже в грудні минулого року (за напад на поліцейського). Тільки після цього бойовику знову визначили запобіжний захід - утримання під вартою.

"Вчора прокуратура вкотре подала клопотання про відвід суддів, бо саме вони випустили з-під варти Джумаєва в травні 2018 року, - розповіла Галина Однорог. - Але суд навіть не став розглядати це питання. Потім вони розглянули клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання бойовика під вартою - і не продовжили його. 7 квітня Джумаєв знову зможе вийти на волю. Бойовика, який вбивав наших "кіборгів", випускають на волю!"

Волонтерка повідомила, що що рішення Мар'їнського суду викликають безліч запитань, адже в травні минулого року саме цей суд вже один раз випустив бойовика під домашній арешт. Джумаєва обвинувачують у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи організації або участь у ній, а також сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи організації). Йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі (з конфіскацією або без). Активісти зазначають, що обвинувачених за такими "важким" статтями звільняти з-під варти - незаконно.

"Громадські активісти Маріуполя і Києва ще 3 січня направили до Верховної ради правосуддя скаргу з вимогою дати оцінку діям суддів Мар'їнського районного суду, - каже Галина Однорог. - Нашу скаргу підписали 6 осіб, зокрема колишній суддя Конституційного суду. Таку ж скаргу в ще в травні минулого року до Верховної ради правосуддя направила прокуратура. Але їх досі не розглянули, бо для цього суддів необхідно спочатку усунути від розгляду справи. А всі клопотання про їхнє усунення судді відхиляють".

Також активісти підозрюють, що судді хочуть ухвалити рішення щодо Джумаєва, не привертаючи уваги громадськості, "тихцем", бо засідання суду у справі бойовика, за дивним збігом обставин, проводилися саме тоді, коли в суд не приходили активісти. Але щоразу, коли до будівлі суду з'їжджалися активісти, засідання з різних причин скасовувалися.

"Засідання переносили кілька днів поспіль, коли до суду приїжджали активісти, - розповіла Галина Однорог. - Наприклад, вчора засідання не відбулося через те, що судді перебували в нарадчій кімнаті щодо іншої справи. Через півгодини після того, як оголосили про перенесення засідання, вони з цієї кімнати вийшли. А значить, цілком могли розглянути і справу Джумаєва. Але вирішили цього не робити тому, що в суд приїхали десятки активістів з усієї області. Складається враження, що суд хоче прийняти рішення "тихцем", може, навіть виправдати бойовика і випустити".

Водночас активісти, які вимагають справедливого покарання для злочинця, почали отримувати погрози з боку родичів бойовика. Галина Однорог розповіла, що вчора ввечері, після засідання суду, який вирішив відпустити бойовика, їй зателефонувала жінка, яка назвалася матір'ю Романа Джумаєва, і почала погрожувати.

"Мені зателефонувала мати Джумаєва і заявила, що вона зібрала на мене компромат, а також почала погрожувати моїм дітям, - каже волонтерка. - Вона сказала, що я теж мати, і запитала, чи не боюся я, що з моїми дітьми щось станеться. Після цього мені повідомили, що за тією адресою, де я була раніше прописана, мене шукала якась жінка".

Галина Однорог каже, що погрози почали надходити відразу після того, як вона залишила свій телефонний номер на заяві в суді. Волонтерка звернулася з приводу погроз у поліцію.

Журналісти "Вчасно" зв'язалися з матір'ю бойовика, Людмилою Омельченко. Вона заперечує всі звинувачення. За її словами, вона справді телефонувала Галині Однорог, але лише для того, щоб попросити про зустріч і поговорити про ... діяльність активістки, не пов'язану зі справою її сина.

"Я з 2014 року не боюся таких, як Джумаєв і його родичі, - заявила Галина Однорог. - Бойовик має отримати термін відповідно до закону України. І суддів, які його захищають, теж має бути покарано. Це справа честі. І ми маємо довести її до кінця в пам'ять про тих, хто загинув від рук таких джумаєвих".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148651
 
   
 Топ коментарі
 
Яке прикре самогубство "Позвонили в дверь квартиры и расстреляли": Наемник РФ Джумаев убит в Мариуполе, - СМИ - Цензор.НЕТ 3123
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первый "амнистированный" пошел.... У понеділок, 16 вересня, в Маріуполі Донецької області знайдено мертвим одного з найманців РФ, якого 9 вересня суд відпустив під домашній арешт. - Цензор.НЕТ 1035
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Сльозы на моих глазах мешают мне говорить!!! "Позвонили в дверь квартиры и расстреляли": Наемник РФ Джумаев убит в Мариуполе, - СМИ - Цензор.НЕТ 174 "Позвонили в дверь квартиры и расстреляли": Наемник РФ Джумаев убит в Мариуполе, - СМИ - Цензор.НЕТ 1583
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Суддів треба не "відводити", а відправляти слідом за бойовиками.
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Смерть москалським окупантам та рузьгємірцям смерть.
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Не убили а казнили как собаку бешенную теперь твари спать спокойно все остальние небудут .Слава Україні.
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Дай Бог вам ,кто сделал! С почином! А то ****** уже понесло!!
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Надеюсь следующими будут продажные сепарские судьи, очень верю, что это не конец!
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Роман Джумаев воевал на стороне наемников РФ в бандформировании "Пятнашка" осенью 2014 года под донецким аэропортом и зимой 2015 в Дебальцево.

Судьи ватники конченные.
Сенцову только за мысль которую прочитали по голове дали 22 года. А здесь конченные суды.
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Бо це малороські колаборантські корупційні суди незалежні від честі і совісті, про закон,я, вже не говорю.
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Сначала обрадовался думал его наши завалили, а потому вдруг понял, что судя по контенту новостям это могли быть чисто криминальные разборки. В любом случае говно смыли в унитаз, но сколько же его осталось еще этой мрази, особенно на Донетчине.
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Так и надо предателю, российскому коллаборанту. Если нет в Украине власти будет Суд Линча но тогда и остатки власти сметут.
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В ******** она есть? а ольгинский бот? Или с какого перепугу немчики лезут на украинские сайты?
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ты ольгинский бот, провокатор? Все украинцы знают какая большая есть украинская диаспора. Не удастся тебе нас украинцев поссорить. Зря деньги путлера получаешь.
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Отлично, справедливость свершилась, браво!
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вот из-за такого на Западе нашу страну и считают нецивилизованной... Убито бойовика "ДНР" Джумаєва, звільненого судом у Маріуполі - Цензор.НЕТ 9813 Ведь по сути произошла внесудебная казнь по политическим мотивам, что гораздо хуже простого убийства...
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Иди отсюда бот ольгинский. мало кто завалили руцкае быдло
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Какая политика? Пристрелили убийцу. Но его убрали свои же для провокаций.
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Отыгрался куй на скрипке хоть и музыку любил.
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судьи,отпустившие сепара,после етого убийства-напряглись
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Суд штука объективно необходимая сложному обществу.
Нет суда государства - будет суд общества. Это же просто неизбежно!!!
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133 вподобайки під текстом...
5 років по тому я і уявити собі не могла, що буду ставити лайки+ під такими новинами.
Нехай земля буде загиблому ковдрою товщиною в 2 метри.
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> суд отпустил наемника РФ под домашний арест

Хроники Капитуляции! Зедибилы вы сделали это в...

>3 мая 2018 года

уууппссс....
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Дякую справжнім суддям за чесний , справедливий вирок цій тварині . А виродки в мантіях - нехай будуть прокляті .
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Цікавіше було б читати : Сьогодні вбиті усі судді, які відпустили бойовика ..під домашній арешт
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Суддів потрібно "мочити" в першу чергу, суддів!!!
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Все таки є в світі правда . А добро - сильніше ніж зло .
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И что... судьи до сих пор ездят на несгоревших джипах ?
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Так от ти який "самий чесний і гуманний суд на світі"😁
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Убито бойовика "ДНР" Джумаєва, звільненого судом у Маріуполі - Цензор.НЕТ 6268

ЯРОШ - «Высшее Правосудие всегда свершается … Еще раз, пользуясь гуманистическими принципами, обращаюсь к врагам Украины: «Сдавайтесь украинским правоохранителям! Добровольно садитесь в украинские тюрьмы и не выходите оттуда! Потому что кара Божья неотвратимо придет!». Слава Нации! Смерть врагам!»
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Кстати, для полноты понимания: ехал сегодня с работы и просто офигел (я думал, что в Марик Президент или еще кто приехал!!!) На каждой крупной развязке патрули с автоматами, тормозят и досматривают машины. Полисы в брониках, касках и с автоматами. Я такого изобилия оружия в мирном городе с 2015-го не помню!!!
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https://www.0629.com.ua/news/2514000/policia-obnarodovala-primety-ubijcy-dzumaeva
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"Сколь веревочка не вейся,а совьешься ты в петлю"... (с) Це я до того,що якщо держава не забезпечує правосуддя,то тоді правосуддя здійснюють прості громадяни.Бо по іншому ніяк. А суддям теж не заважало б замислитись,а то і до них можуть колись так у двері позвонити...
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Это ржака! Судьи думали, что отмазывают сепарка от правосудия и законного наказания, а по факту на тот свет отправили. А так бы пришлось этот кусок гавна ещё кормить на зоне лет десять, а потом он бы тихонько вышел и жил среди нас.
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Давно не было хороших новостей. А тут - бальзам прям
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Ай да молодцы ребята , вот так бы всю падаль сепарскую прокацапскую проредить автоматной очередью и судей продажных заодно. Респект , это самый эффективный метод.
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гарна новина, нк теперь следующими должны быть судьи, эти падлы еще похлеще зашквареного задрота
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надо было судью,который освободил его
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Очень станно что только сейчас началось учитывая сколько погибло наших парней и каждого родня! Я думал будут мочить пачками всяких Штеп, Медведчуков и т.д.
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