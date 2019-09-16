EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  32642  328
Все про:Маріуполь (585) вбивство (1896) найманці РФ (871)

 Убито бойовика "ДНР" Джумаєва, звільненого судом у Маріуполі. ФОТОрепортаж

У понеділок, 16 вересня, в Маріуполі Донецької області знайдено мертвим одного з найманців РФ, якого 9 вересня суд відпустив під домашній арешт.

Про це LB.ua повідомили джерела в правоохоронних органах.

"16 вересня, об 11:50, у місті Маріуполь у під'їзді багатоповерхового житлового будинку на сходовому майданчику знайдено мертвим з вогнепальними пораненнями громадянина Джумаєва, 1991 р. н. Інші дані про загиблого та обставини події з'ясовуються", - повідомляє видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманця, що воював на Донбасі, судитимуть у Латвії

"Сьогодні, 16 вересня, на вул. Воїнів-визволителів у Лівобережному районі Маріуполя розстріляли Романа Джумаєва. Рівно об 11.36 у квартирі багатоповерхового будинку на вул. Воїнів-визволителів був розстріляний найманець РФ "ДНР" Джумаєв. Невідомі подзвонили в двері квартири, де жив Роман Джумаєв, і розстріляли його в упор. За даними медиків, на тілі виявлено численні вогнепальні рани. Чоловік помер до приїзду "швидкої"", - пише місцеве видання 0629.

У поліції Донеччини Цензор.НЕТ повідомили, що готують заяву щодо цього питання, яку буде оприлюдно найближчим часом.

Убито бойовика ДНР Джумаєва, звільненого судом у Маріуполі 01
Убито бойовика ДНР Джумаєва, звільненого судом у Маріуполі 02
Убито бойовика ДНР Джумаєва, звільненого судом у Маріуполі 03
Убито бойовика ДНР Джумаєва, звільненого судом у Маріуполі 04
Убито бойовика ДНР Джумаєва, звільненого судом у Маріуполі 05
Убито бойовика ДНР Джумаєва, звільненого судом у Маріуполі 06

Фото: mrpl.city

Роман Джумаєв воював на боці бойовиків у бандформуванні "П'ятнашка": восени 2014 року - під Донецьким аеропортом, взимку 2015 року - у Дебальцевому.

Після цього маріуполець Джумаєв втік до Білорусі, де роздавав місцевим журналістам хвалькуваті інтерв'ю, в яких розповідав про свої "подвиги", а коли в Білорусі почали порушувати питання про депортацію бойовика, змушений був повернутися в Україну.

Джумаєва було затримано 18 вересня 2017 року у Мар'їнському районі, коли спробував перетнути лінію розмежування з боку ОРДЛО.

4 січня 2018 року кримінальне провадження за обвинуваченням Джумаева було передано в Мар'їнський районний суд Донецької області, а вже 3 травня 2018 року цей суд відпустив бойовика під домашній арешт.

Повторно бойовика затримали вже в грудні минулого року (за напад на поліцейського). Тільки після цього бойовику знову визначили запобіжний захід - утримання під вартою.

"Вчора прокуратура вкотре подала клопотання про відвід суддів, бо саме вони випустили з-під варти Джумаєва в травні 2018 року, - розповіла Галина Однорог. - Але суд навіть не став розглядати це питання. Потім вони розглянули клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання бойовика під вартою - і не продовжили його. 7 квітня Джумаєв знову зможе вийти на волю. Бойовика, який вбивав наших "кіборгів", випускають на волю!"

Волонтерка повідомила, що що рішення Мар'їнського суду викликають безліч запитань, адже в травні минулого року саме цей суд вже один раз випустив бойовика під домашній арешт. Джумаєва обвинувачують у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи організації або участь у ній, а також сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи організації). Йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі (з конфіскацією або без). Активісти зазначають, що обвинувачених за такими "важким" статтями звільняти з-під варти - незаконно.

"Громадські активісти Маріуполя і Києва ще 3 січня направили до Верховної ради правосуддя скаргу з вимогою дати оцінку діям суддів Мар'їнського районного суду, - каже Галина Однорог. - Нашу скаргу підписали 6 осіб, зокрема колишній суддя Конституційного суду. Таку ж скаргу в ще в травні минулого року до Верховної ради правосуддя направила прокуратура. Але їх досі не розглянули, бо для цього суддів необхідно спочатку усунути від розгляду справи. А всі клопотання про їхнє усунення судді відхиляють".

Також активісти підозрюють, що судді хочуть ухвалити рішення щодо Джумаєва, не привертаючи уваги громадськості, "тихцем", бо засідання суду у справі бойовика, за дивним збігом обставин, проводилися саме тоді, коли в суд не приходили активісти. Але щоразу, коли до будівлі суду з'їжджалися активісти, засідання з різних причин скасовувалися.

"Засідання переносили кілька днів поспіль, коли до суду приїжджали активісти, - розповіла Галина Однорог. - Наприклад, вчора засідання не відбулося через те, що судді перебували в нарадчій кімнаті щодо іншої справи. Через півгодини після того, як оголосили про перенесення засідання, вони з цієї кімнати вийшли. А значить, цілком могли розглянути і справу Джумаєва. Але вирішили цього не робити тому, що в суд приїхали десятки активістів з усієї області. Складається враження, що суд хоче прийняти рішення "тихцем", може, навіть виправдати бойовика і випустити".

Водночас активісти, які вимагають справедливого покарання для злочинця, почали отримувати погрози з боку родичів бойовика. Галина Однорог розповіла, що вчора ввечері, після засідання суду, який вирішив відпустити бойовика, їй зателефонувала жінка, яка назвалася матір'ю Романа Джумаєва, і почала погрожувати.

"Мені зателефонувала мати Джумаєва і заявила, що вона зібрала на мене компромат, а також почала погрожувати моїм дітям, - каже волонтерка. - Вона сказала, що я теж мати, і запитала, чи не боюся я, що з моїми дітьми щось станеться. Після цього мені повідомили, що за тією адресою, де я була раніше прописана, мене шукала якась жінка".

Галина Однорог каже, що погрози почали надходити відразу після того, як вона залишила свій телефонний номер на заяві в суді. Волонтерка звернулася з приводу погроз у поліцію.

Журналісти "Вчасно" зв'язалися з матір'ю бойовика, Людмилою Омельченко. Вона заперечує всі звинувачення. За її словами, вона справді телефонувала Галині Однорог, але лише для того, щоб попросити про зустріч і поговорити про ... діяльність активістки, не пов'язану зі справою її сина.

"Я з 2014 року не боюся таких, як Джумаєв і його родичі, - заявила Галина Однорог. - Бойовик має отримати термін відповідно до закону України. І суддів, які його захищають, теж має бути покарано. Це справа честі. І ми маємо довести її до кінця в пам'ять про тих, хто загинув від рук таких джумаєвих".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148651
 
   
 Топ коментарі
 
суд Линча. судьи, отпускавшие и покрывавшие на очереди?
 показати весь коментар
 
Сльозы на моих глазах мешают мне говорить!!! "Позвонили в дверь квартиры и расстреляли": Наемник РФ Джумаев убит в Мариуполе, - СМИ - Цензор.НЕТ 174 "Позвонили в дверь квартиры и расстреляли": Наемник РФ Джумаев убит в Мариуполе, - СМИ - Цензор.НЕТ 1583
 показати весь коментар
 
Яке прикре самогубство "Позвонили в дверь квартиры и расстреляли": Наемник РФ Джумаев убит в Мариуполе, - СМИ - Цензор.НЕТ 3123
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
 
Формула "Джумаева" по имплиментации минских договоренностей))
 показати весь коментар
 
 
а где же фото самого виновника торжества?
 показати весь коментар
 
 
Я в захваті!!! Нарешті країна починає прокидатися!
Героям Слава!!!
 показати весь коментар
 
 
классическое самоубийство. раздули с мухи слона
 показати весь коментар
 
 
Таки да. Тіки незрозуміло - нашо ото було двері відкривати, при зачинених не міг застрелитися, чи шо?
 показати весь коментар
 
 
В Украине должен быть создан (организован из числа ветеранов войны с россией) тайный отряд по уничтожению врагов государства (цель - сепары и российские вояки)... такой себе аналог Израильского Центра С. Визенталя (кому интересно погуглите) только цель российские террористы!
 показати весь коментар
 
 
А я думаю, що вата сама свого порішала, щоб мирний план не діяв...
 показати весь коментар
 
Хто б не вбив цю мерзоту - нехай тебе ніколи не знайдуть! )
Коли судова система самоусувається від своїх прямих обов'язків, шлях до справедливості кожен обирає сам...
 показати весь коментар
 
 
Очередь огромна - рыги, судьи, новые-старые лица сдающие Украину
 показати весь коментар
 
 
Хорошие судьи..Знали что если его отпустят..то его завалят...и отпустили..Респект!!!
 показати весь коментар
 
 
Потрібно розпочінати з суддів. І доречі, руб за сто даю, що тіх хто грохнув Джумаєва знайдуть і закриють без права внесення застави. Згадайте хлопців які ліквідували урода Бузину. Сидять до цих пір і ніяка **** не проводить акцію з вимогою їх звільнення.
 показати весь коментар
 
 
Ты не сравнивай хер с пальцем.Бузину завалили бандиты за борзое поведение перед их авторитетом.Никакой он не политическая жертва.
 показати весь коментар
 
Та начебто вже давненько їх відпустили. Кацапи вили.
Хоча я думаю що, Бузину і Калашнікова замочили свої ж за липкі руки. Через них фінансувалася "руSSкая весна" але далеко не всі гроші потрапили до виконавців.
 показати весь коментар
 
Слідом за цією сволотою повинна відправитися вся колегія суду, що його відпустила.
 показати весь коментар
 
 
Він не найманець,він терорист,і заробив те на що заслуговує.Собаці собача смерть.
 показати весь коментар
 
 
Прикидываю,как зачесалось в одном месте у Шуфрича и ко.
 показати весь коментар
 
Зеленский позвонил Баканову по поводу этого черта
 показати весь коментар
 
Они должны знать, что для них домашний арест это почти гарантированная смерть от народа Украины! Те, кто это сделал - молодцы.
А судей таких необходимо лишать званий и выгонять с позором. Пару бы случаев несоответствия занимаемой должности и с домашними арестами сепарам было бы покончено.
 показати весь коментар
 
Низко кланяюсь людям,которые освобождают страну от всякой мрази, предателей,сепаратистов и прочего дерьма.
 показати весь коментар
 
 
а если бы тачку с рудой на желтых водах на зоне катал , до сих пор бы живой был. а шо судья по этому поводу думает?
 показати весь коментар
 
суддя мабуть видихнув з поегшенням. Справа безперспективна була.
 показати весь коментар
 
1. Задуматись суддям;
2. Задуматись а ля джумаєвим (до речі , як там почувається те чмо, що ображало АТО-вця?)
про тлінність життя.
3. Замислитись багданам та їх патронам про "червоні лінії" і таке інше....etc.
Всі коментарі, надихають але
ДЕ ЄНОТИК?
 показати весь коментар
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору