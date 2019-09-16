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 Політика України
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Все про:мораторій (57) Богдан Андрій (162) ринок землі (3)

 Мільйони гектарів щорічно продаються за допомогою сотні схем, - Богдан про необхідність ухвалення закону про ринок землі

Глава Офісу Президента Андрій Богдан передбачає, що розробка законопроєкту про ринок землі перебуває на останній стадії, і його ухвалення до 1 грудня є цілком реальним.

Про це він розповів в інтерв'ю українській службі ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми задекларували, що земля є в приватній власності, але власник не може її продавати. Це абсолютна маячня, тому що через юридичні механізми ці землі продаються. У нас мільйони гектарів щороку продається. По всіх банківських системах оренда на 49 років - це найпростіший механізм - прирівнюється до права власності, а у нас є ще сотня інших механізмів, як переоформити власність на землі", - зазначив Богдан.

Глава ОП впевнений, що противниками продажу землі переважно є власники великих агрохолдингів, а також ті, хто землею не володіє.

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"Вони довгими роками вибудовували інформаційну політику, що це зло - приїдуть якісь американці, китайці і куплять всю цю землю. Але землю ти не вивезеш, неважливо, хто її власник. Якщо актив в Україні - завод, фабрика, земля, - то податки будуть платитися тут, і земля все одно завжди залишатиметься в Україні", - наголосив Богдан.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148650
 
   
 Топ коментарі
 
В соседнем доме интернет - магазин автозапчастей. Крупный. Как я понял из услышанного на перекуре, в одном помещении сидят более 10 сотрудников ФОП. Победу Зелени, кстати, праздновали с шампанским и фейерверками. А сейчас форменная истерика.
Аналогия. Клиент пришел в бордель. Долго-долго выбирал и в конце - сам себя вдул, и ещё снял это на видео (неимоверно этим гордясь). И вот он выходя из "нумеров" с удивлением узнает что он ещё и ДОЛЖЕН ЗАПЛАТИТЬ! За "визит".
Если что, я горячо приветствую наезды на бизнес, ФОПы, инвесторов, айти, etc. Возвращение разнарядок на таможне, отмены централизации, налоговых проверок - весь этот мутный блевотный капец реально заставит быдло страдать. Чем хуже - тем лучше. Контрасты, контрасты!
Вы не видели изменений, вы блевали говном на все вокруг, вам было мало, дорого, вы таскали гэбнявые ​​фейки и распространяли гэбнявую пропаганду за бизнес на крови и оффшоры. Вы срать не могли от Юрика без образования и кума во власти - теперь, гниды, вас окружает все это в реальном времени.
Ешь.Те!
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А что это БабЮля притихла, она там жива хоть? При Порохе когда поднимался вопрос рынка земли у нее аж пена со рта шла.
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Богдан стал необычайно разговорчив в последнее время.
Андрюша, не бойся. В случае чего, ты успеешь свалить по Закону о Возвращении.
А вот тем твоим коллегам кто не подпадает под этот закон, нужно хорошо подумать: нужно ли им всё это действо. Потому что они могут не успеть вовремя соскочить.
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Ну звісно йому зле. Всі гроши повз нього.
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А ты аргументами можешь ему ответить? Т.е. ты согласен, что он прав, но просто надо его дискредитировать? Я так и знал.
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Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.
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А что это БабЮля притихла, она там жива хоть? При Порохе когда поднимался вопрос рынка земли у нее аж пена со рта шла.
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Ну а шо она может? Избиратели как бы за это проголосовали.
Когда надо будет выйдет и выскажет свое мнение. Это было уже много раз. И как правило в одиночестве.
Как например было с харьковскими соглашениями. Сколько она не кричала урки всё равно проголосовали за сдачу Крыма и газовый договор. Ну а потом сказали что Юлька заключила "кабальный договор". Причем под договором в 2010 году появилась ратификация Радой, подпись спикера, преза и никогда не было подписи Юльки. И всё равно украинцы поверили уркам, а не Юльке. Тут без психиатра не разобраться
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Бурят трындит масштабно: если, продаются, то ежегодно и миллионы гектаров, если взятку ему дают, то десятки миллионов долларов.
Узбагойся!
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Их всего 42 миллиона гектаров!По логике и развитию этого бурята ,если продаються миллионами ,тогда сколько осталось? Или опять как с Прагой,Киев сравнил.? Хотел по умничать ,а оказался обычным троечником по географии.
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В соседнем доме интернет - магазин автозапчастей. Крупный. Как я понял из услышанного на перекуре, в одном помещении сидят более 10 сотрудников ФОП. Победу Зелени, кстати, праздновали с шампанским и фейерверками. А сейчас форменная истерика.
Аналогия. Клиент пришел в бордель. Долго-долго выбирал и в конце - сам себя вдул, и ещё снял это на видео (неимоверно этим гордясь). И вот он выходя из "нумеров" с удивлением узнает что он ещё и ДОЛЖЕН ЗАПЛАТИТЬ! За "визит".
Если что, я горячо приветствую наезды на бизнес, ФОПы, инвесторов, айти, etc. Возвращение разнарядок на таможне, отмены централизации, налоговых проверок - весь этот мутный блевотный капец реально заставит быдло страдать. Чем хуже - тем лучше. Контрасты, контрасты!
Вы не видели изменений, вы блевали говном на все вокруг, вам было мало, дорого, вы таскали гэбнявые ​​фейки и распространяли гэбнявую пропаганду за бизнес на крови и оффшоры. Вы срать не могли от Юрика без образования и кума во власти - теперь, гниды, вас окружает все это в реальном времени.
Ешь.Те!
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Столько букаф и все сплошной ******. Начни с фактов наезда на ФОПы. Что нету? Так и не *****.
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Для тупых,прочти последний закон про налоги и у кого должны быть кассовые аппараты?
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г*споди(((
вот это накладено в кучу.

просто трудно читать. то че, все думали что Зеля добрый, а он оказался антидобрым?

хорошо хоть не верит в духов и не мечется по стране с кучей толстых мущин в платьях и куском сухого пергамента Миллионы гектаров ежегодно продаются с помощью сотни схем, - Богдан о необходимости принятия закона о рынке земли - Цензор.НЕТ 3405
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Почему бурят хочет продавать украинскую землю?
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хотят захапать все легально, чтоб не подкопаться было
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Богдан, земля не продаётся иностранцам. Потому займитесь законодательством в области зашиты земли от скупки ее агрессором.
ХВАТИТ ЧТО ЗАВОДЫ РАШКА. КУПИЛА И ВСЕ ОСТАНОВИЛА.
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Богдан: В "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные
Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что во фракции"Слуга народа" есть люди, которые продавали на рынке фрукты или были свадебными фотографами, но задача состоит в том, чтобы сделать из них команду.
Сложности во взаимодействии Офиса президента Украины и фракции"Слуга народа" могут возникать из-за "разных кругов общения". Такое мнение в интервью "ВВС News Україна", опубликованном 16 сентября, выразил глава ОПУ Андрей Богдан.
На вопрос "Как вы реагируете на жалобы представителей "Слуги народа", что ОПУ хочет сделать из них "ручных животных"?" Богдан ответил: "Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества".
"Наука не установила, кто такой психически здоровый человек. У каждого из нас есть фобии: и у вас, и у меня. Нет эталона психически здорового человека. Кто-то себя чувствует животным - что мы можем сделать. Вопрос целей и идеологии. Они ссорятся, то не понимают, то требуют. Но пока они идут вместе к одной цели - мы все одна команда. Если кто-то там выйдет из команды и перестанет быть частью нашей команды - пожалуй, мы расценим его как врага", - добавил он.
Богдан считает, что возмущения в "Слуге народа" не будет увеличиваться.
"Есть 254 человека, большинство из которых пришли не из твоего круга общения. Абсолютное большинство. Надо понимать источники формирования этих списков, откуда взялись эти люди. Часть людей пришла реально из Facebook, как Елизавета Богуцкая. Часть людей мы в интернете искали: кто популярен по этому округу - мы ему звонили и спрашивали: "Идешь от нас? Завтра надо отнести документы". Есть те, кого давали областные штабы. Есть журналисты, которых нам рекомендовал наш пресс-центр. Есть люди от BRDO, которых привел [премьер-министр Украины] Алексей Гончарук, которых мы в жизни никогда не видели", - добавил глава ОПУ.
Он заявил, что "Слуга народа" сформировалась "без копейки денег".
"Никогда ни одна партия в Украине не формировала такой список. Конечно, там разные люди. Там есть люди, которые ранее на рынке продавали фрукты, там есть свадебные фотографы. Там разные люди. Часть нашей работы - это формировать из них команду", - заявил Богдан.
21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду, 29 августа прошло первое заседание нового парламента. В состав фракции "Слуга народа" вошло более 250 нардепов, депутаты от пропрезидентской партии сформировали в парламенте IX созыва монобольшинство.
https://gordonua.com/news/politics/bogdan-v-sluge-naroda-est-sumasshedshie-psihicheski-bolnye-1276113.html
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Богдан стал необычайно разговорчив в последнее время.
Андрюша, не бойся. В случае чего, ты успеешь свалить по Закону о Возвращении.
А вот тем твоим коллегам кто не подпадает под этот закон, нужно хорошо подумать: нужно ли им всё это действо. Потому что они могут не успеть вовремя соскочить.
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Их всего 42 миллиона гектаров!По логике и развитию этого бурята ,если продаються миллионами ,тогда сколько осталось? Или опять как с Прагой,Киев сравнил.? Хотел по умничать ,а оказался обычным троечником по географии.
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Аналитики VoxUkraine подсчитали, что на продажу выставлено 52,4 тыс. га паевой украинской земли. Это менее 1% паев, учитываемых Держгеокадастром (27,7 млн га).
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Откуда знает? Сам продавал? Тепер только его схемы "работать" будут?
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А схема теперь должна быть только одна - схема Коломойского.
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Бурятський клован вирішив продати землю, яка належить українському народові, тобі безплатно народ подарує 2 кв. метри на Північно-Броварському меморіалі.
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кто такой - богдан? его кто то выбирал,он назначен как личный референт руководителя - а тут он делает политические заявление - в отставку его - шоб духа - его не было - пускай в Сан -Тропе ,зарабатывает себе на жизнь ,но не в Украине
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У нас багато чого робиться в супереч законам. Он 12 річна родила то, може й педофілію дозволимо? Цікава позиція: якщо закон порушують то, його потрібно відмінити.
До того ж, як бути з конституційним правом тих громадян, яким держава не забезпечила право безкоштовно отримати землю? Може спочатку вирішити питання з виділенням землі тим, хто має на це повне право?
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ЗІ: до того ж, а як бути з тими, хто розпродував та скупав землю по "схемам" в порушення законів?
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Всі ті схеми упраються у 49 років оренди.
У Франції нема ніякого продажу землі - лише оренда тим, хто обробляє.
І Франція непогано живе.
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Землю не вывезешь, а вот прогнать с неё украинцев - это как раз то, что доктор прописал.
Таки да, юрист и сын юриста Богдан ?
И потом заселять своих соплеменничков с исторической родины.
Как Московия сейчас заселяет Крым.
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Програма вырисовывается что то занять все что можно продать и во время смыться. А потом сказать -Мы понесли политическую ответственость Не трогайте нас.-
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Миллионы гектаров не "продаются", а переходят от одного пользователя к другому.
Обрабатывать - это не значить купить и иметь в вечной частной собственности.
Юристы манипулируют словами.
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