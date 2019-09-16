 ДБР розслідує продаж кількома правоохоронцями даних мобільних розмов, - Варченко

Про це повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, передає Цензор.НЕТ.

"Розслідуємо причетність кількох правоохоронців до продажу телефонних розмов та іншої інформації щодо певного кола осіб. Встановлено, що правоохоронці незаконно скористалися своїм службовим становищем, аби отримати від операторів мобільного зв’язку інформацію про телефонні розмови громадян. Ці дані вони продавали посередникам, а ті – перепродавали замовникам. Своїми діями правоохоронці порушили таємницю телефонних розмов", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що днями слідчі Центрального апарату ДБР спільно с працівниками Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури провели низку санкціонованих обшуків, під час яких отримали докази протиправних дій правоохоронців.

Зараз тривають слідчі дії, мета яких – отримати додаткові докази, які дадуть змогу належним чином обґрунтувати підозру всім учасникам протиправної схеми – і правоохоронцям, і їхнім "клієнтам".

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