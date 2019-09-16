 Найімовірніше, буде новий варіант Виборчого кодексу, - Разумков

Про це Разумков повідомив на брифінгу після погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"У будь-якому варіанті, найімовірніше, буде новий варіант (Виборчого кодексу. - Ред), або доопрацьовано попередній. Новий варіант Виборчого кодексу, оскільки з одного боку, треба зробити якісний документ, якісний закон, після якого можна буде провести нормальні вибори в Україні, але на це піде якийсь час. Тому сказати, що це буде скоро – мабуть, не зовсім коректно", - заявив голова Ради.
На питання про те, чи буде закладатися пропорційна система з відкритими списками, Разумков відповів, що так.
"Це було б гарне рішення. І я думаю, що пропорційну систему саме і чекають люди, якщо вірити соціологічним дослідженням", - заявив Разумков.
боярейслуг народа!!!
Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (у шлюбі - Порошенко) (1937-2004)
Сказал, что ЗЕдерасты победили на таких выборах, что в следующий раз ну его нах"р.
Наверное захочет узнать как вы голосовали и тот кто платит за голос ? Тут им проще, понятней, а с вас налог на голосование, за голосование. А продолжайте говорить что справка не нужна, сегодня увидите один результат, а завтра другой , и все,- вы голосовали за Троцького, нет , а чем докажете ? И депортация Потому как какой то госслужащий по блату записал себя, чтоб не вылететь с работы, адептом, а общее количество то должно сойтись, и вас тут же переписали в компе цвк у 8%
Дано:
Есть цена тонны угля по "схеме Роттердам+" - 1741 ₴ за тонну.
Есть цена тонны угля по схеме "Нефть Форс" Коломойского - 2500-2700 ₴ за тонну.
На сколько снизят коммунальные?
Ваш жирный Сытник с НАБУ помог зарубить первую цену.