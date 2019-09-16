 Найімовірніше, буде новий варіант Виборчого кодексу, - Разумков

Про це Разумков повідомив на брифінгу після погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У будь-якому варіанті, найімовірніше, буде новий варіант (Виборчого кодексу. - Ред), або доопрацьовано попередній. Новий варіант Виборчого кодексу, оскільки з одного боку, треба зробити якісний документ, якісний закон, після якого можна буде провести нормальні вибори в Україні, але на це піде якийсь час. Тому сказати, що це буде скоро – мабуть, не зовсім коректно", - заявив голова Ради.

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На питання про те, чи буде закладатися пропорційна система з відкритими списками, Разумков відповів, що так.

"Це було б гарне рішення. І я думаю, що пропорційну систему саме і чекають люди, якщо вірити соціологічним дослідженням", - заявив Разумков.