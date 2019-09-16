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 Політика України
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Все про:виборчий закон (102) Разумков Дмитро (195)

 Найімовірніше, буде новий варіант Виборчого кодексу, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що, найімовірніше, розроблять новий варіант Виборчого кодексу, де може бути закладена пропорційна система з відкритими списками.

Про це Разумков повідомив на брифінгу після погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У будь-якому варіанті, найімовірніше, буде новий варіант (Виборчого кодексу. - Ред), або доопрацьовано попередній. Новий варіант Виборчого кодексу, оскільки з одного боку, треба зробити якісний документ, якісний закон, після якого можна буде провести нормальні вибори в Україні, але на це піде якийсь час. Тому сказати, що це буде скоро – мабуть, не зовсім коректно", - заявив голова Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радикально систему відкритих списків не змінимо, але спрощувати її потрібно, - Корнієнко про перегляд Виборчого кодексу

На питання про те, чи буде закладатися пропорційна система з відкритими списками, Разумков відповів, що так.

"Це було б гарне рішення. І я думаю, що пропорційну систему саме і чекають люди, якщо вірити соціологічним дослідженням", - заявив Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148646
 
 
 Топ коментарі
 
Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами малоросійської громади[1].
Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (у шлюбі - Порошенко) (1937-2004)
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Вы думаете мало людей, которым нравится, президент, который, ничего не боясь, ездит на работу на велике и красиво посылает МВФ в жопу? И вот они получили - кортеж Мерсов и желание отдолжить 5 млрд долларов у МВФ. И это только начало.
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зеленского будут избирать на пожизненній срок как царя? А он будет назначать боярей слуг народа!!!
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Тут другое. Эти случайные чуханы сегодня пребывают в образе пионервожатых-директор лагеря, отряды, линейка, маршируют, будь готов...Комфорт и благоденствие. Но лето заканчивается, лагерь закроют, и наступит реальная жизнь, в которой им возле каждого подъезда будут давать пиз@юлей, и на каждой остановке подсрачники. Им нехочется в это верить, но такова правда жизни.
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Это что выходит ? Партия человека который спас Украину набрала в 10 раз меньше мест чем наш пианист ? Скорее всего, будет новый вариант Избирательного кодекса, - Разумков - Цензор.НЕТ 160
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После победы во 2 мировой войне, за У.Черчеля на выболрах проголосовало точно столько же-"народ устал от войны".
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Да, и через выборы Черчиль снова победил на выборах.
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Это ты о каком человеке? В 10 раз меньше мест набрала партия человека, который предал и размародерил Украину.
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Вы думаете мало людей, которым нравится, президент, который, ничего не боясь, ездит на работу на велике и красиво посылает МВФ в жопу? И вот они получили - кортеж Мерсов и желание отдолжить 5 млрд долларов у МВФ. И это только начало.
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А где отзыв детапутов? А где референдумы, веча и др. элементы народовластия? Например - боитесь принимать ответственность за Донбасс, так на референдум особый статус Догбасса и прикроете себе пятую точку референдумом.
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Странно, что он вроде как "вальцмон", а не в ЕРМОЛКЕ ?
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Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами малоросійської громади[1].
Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (у шлюбі - Порошенко) (1937-2004)
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Я в курсе, а для ЗЕбилов много текста, не дочитатют.
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Який референдум? Там вже вдарили з ****** по рукам, тільки мовчать.
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Т.е. петина капитуляция в виде Минские соглашения ты считаешь лучше? На референдуме народ однозначно проголосует против особого статуса и тогда даже у ***** отпадет предлог требовать этот статус. Референдум иногда очень полезная вещь.
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С такими настроениями как у тебя - точно не будет. Надо бороться за референдум.
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... надо сделать качественный документ, качественный закон, после которого можно будет провести нормальные выборы в Украине.

Сказал, что ЗЕдерасты победили на таких выборах, что в следующий раз ну его нах"р.
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только вот как показала практика, в реальности мажоритарщики оказались последним оплотом демократии в слуге народа
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https://censor.net.ua/news/3147989/my_reshili_snyat_zakonoproekt_o_lishenii_nardepov_mandata_za_vyhod_iz_fraktsii_arahamiya
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Прочитал. Спасибо. Только так и не понял на счет оплота демократии.
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И это правильно.Тайное голосование - это ключевой момент для фальсификации выборов. А ты не в курсе, что вначале не было тайного голосования? Да и когда голосуют руками или удостоверениями, то это не тайное голосование. Я хочу знать за кого ушел мой голосо, но при тайном у меня нет такой возможности.
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Власть тоже хочет знать за кого твой голос,а вдруг тьі неблагонадежньій, или даже террорист ? И насчет справок, надо чтоб на избирательньіх участках давали справки кто как голосовал, а то потом сложностей не избежать
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Какие справки? При чем тут справки? Ща 21-й век. Я хочу зайти на сайт и все увидеть. Но тогда все увидят масштабы фальсификаций, а это никакой власти не выгодно. А что за проблемы с пересчетом голосов? Почему так все сложно? Я бы ваще дал 3 дня всем желающим пересчитывать голоса, пусть считают, зато не будет больше никаких сомнений в достоверности. Задержка на 3 дня - это мелочи.
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Справка понадобится при устройстве ребенка в детский садик, школу, больничку, на работу, или вы хотите чтоб те, кто за барыгу голосовал опять везде пролезли ?
Наверное захочет узнать как вы голосовали и тот кто платит за голос ? Тут им проще, понятней, а с вас налог на голосование, за голосование. А продолжайте говорить что справка не нужна, сегодня увидите один результат, а завтра другой , и все,- вы голосовали за Троцького, нет , а чем докажете ? И депортация Потому как какой то госслужащий по блату записал себя, чтоб не вылететь с работы, адептом, а общее количество то должно сойтись, и вас тут же переписали в компе цвк у 8%
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Я никогда не скрывал, за кого я голосовал. Если бы можно было меня прижучить за это, то давно бы прижучили. Возможно единичные случаи и были бы, не без крайностей, но массово это не реально.
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Кандидата в президенты оштрафовали на 850 грн когда он нарушил тайну голосования, а вы нарушали и вам ничего не было ? Круто !
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По поводу пересчета , кто голосовал оно не касается, все сложно потому как что как считать нарушением процедуры и с какого момента и в какой степени, и вот это все дает разное количество голосов, люди проголосовали, все их работа закончилась, теперь считают, а посчитать можно по-разному, оли один победит, или другой, и определяют это уже другие
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Задача для адептов Зє!.
Дано:
Есть цена тонны угля по "схеме Роттердам+" - 1741 ₴ за тонну.
Есть цена тонны угля по схеме "Нефть Форс" Коломойского - 2500-2700 ₴ за тонну.
На сколько снизят коммунальные?

Ваш жирный Сытник с НАБУ помог зарубить первую цену.
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Уголь для електростанций же ? Хотите спросить насколько коммунальньіе ценьі електричества для ферросплавньіх заводов снизят ? Можно отвечать ?
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Пусть вводят возможность увольнения задним числом, будет круто.
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