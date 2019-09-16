 Ми відвідуватимемо лікарні без попереджень, - Скалецька

Про це вона сказала під час зустрічі із захисту прав пацієнтів в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми плануватимемо з нашими партнерами спільну діяльність та робитимемо візити у заклади системи охорони здоров’я. Такі візити треба робити не лише у заклади психіатрії, а й в інші лікарні. Думаю, що ми це робитимемо. Так що чекайте нас по усій Україні", - зазначила Скалецька.
На запитання, чи буде приїжджати міністр без попереджень, Скалецька відповіла:"Однозначно. Я ж можу просто прийти та поцікавитися у пацієнтів, як їхні справи. Навіть якщо після цього у мене будуть запитання до місцевої влади, як вони виконують свої функції", - сказала Скалецька.
2) Ты мне сказал что ничего не понимаю в медицине. Продолжим дискуссию ?
Точно так же как министр обороны - профессиональный военный.
Украина, в плане медицины - примерно соответствует Центральной Африке. Управление её медициной может осуществляться только в ручном режиме, и делать это может только команда суперпрофессионалов-медиков, а не юрыздка.
Что она собирается проверять в больницах, если она ни хрена не понимает в медицине ?
а) Министр здравоохранения не ОБЯЗАН быть медиком.
б)Тебе никогда не быть министром даже Зимбабве.
в)Зоряна - министр.
г) "Управление в ручном режиме" - голимый совок, и всех предлагающих вернуться к совку в медицине нужно мгновенно сжигать на костре.
д) Ты упрекаешь человека "Обычная советская чиновница, с интеллектом домохозяйки." при этом сам предлагая совковое управление медициной.
Вывод: ты абсолютно неадекватен.
Зоряна Степановна Скалецкая (укр. Зоряна Степанівна Скалецька; род. 9 августа 1980 года, Львов) - украинский юрист в области биомедицинского права, доктор правовых наук
Накерують вони.
они все в разной степени плохие. но это тайна для министра