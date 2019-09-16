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 Політика України, Здоров'я
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Все про:лікарня (248) інспекція (24) Мінздоров'я (955) Зоряна Скалецька (9)

 Ми відвідуватимемо лікарні без попереджень, - Скалецька

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що планує без попередження відвідувати з інспекціями українські заклади охорони здоров'я.

Про це вона сказала під час зустрічі із захисту прав пацієнтів в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми плануватимемо з нашими партнерами спільну діяльність та робитимемо візити у заклади системи охорони здоров’я. Такі візити треба робити не лише у заклади психіатрії, а й в інші лікарні. Думаю, що ми це робитимемо. Так що чекайте нас по усій Україні", - зазначила Скалецька.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радуцький хоче контролювати всю медицину і нав'язує Скалецькій команду, - Супрун

На запитання, чи буде приїжджати міністр без попереджень, Скалецька відповіла:"Однозначно. Я ж можу просто прийти та поцікавитися у пацієнтів, як їхні справи. Навіть якщо після цього у мене будуть запитання до місцевої влади, як вони виконують свої функції", - сказала Скалецька.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148641
 
 
 Топ коментарі
 
Имитация бурной деятельности, целью которой является прикрыть полную некомпетентность этой протеже великого врача с погонялом "х.й в ж..у".
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На лице у этой женщины улыбка человека явно дорвавшегося до корыта!!! Мы будем делать визиты в больницы без предупреждений, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 8825
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Михаил (х..й в ж..пу) Радуцкий?
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"Мы делать визиты" Руський пльохо-пльохо гаварить?
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А гроші коли будуть для продовження медичної реформи? Першій ланці лікарів та медсестер підняли зарплати! А друга ланка коли отримає зраплати? Вже вузкопрофільні лікарі та медсестри заробляють менше санітарок, бо реформа загальмувала! Санітаркам підняли зарплату а медичним працівникам -ні! Візити в медзаклади це дуже добре, але давайте ка Ви будете не шлятись по лікарням і продовжувати медичну реформу і шукати гроші на зарплати медикам, бо можуть Вас побити в черговому медзакладі і буде неочікуваний результат від неочікуваного візиту! Люди вже злі і недобрі і їм байдуже міністр чи не міністр, можуть відгрести і за своє і за чуже!
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Вторым всегда меньше достается, надо быть первым, а лучше вне очереди.
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Поки що ми не бачимо заяв від нової влади що робити з медичною реформою! Візити по лікарням це звичайно дуже цікаво, але це не програма реформування медицини! Радуцький казав що грошей на медреформу Супрун у влади немає, отже будуть щось мутити, намагатись лишити все як є - і не продовжувати реформу і не відміняти! Тобто ідей у нової медичної влади ніяких немає і грошей немає! Виникає питання а навіщо нам взагалі тоді МОЗ потрібен і всі ці чиновники від медицини? Яка їх функція в державі в якій немає грошей на медицину, але є гроші на медичних чиновників! Потрібно раздати гроші кожному пацієнту на рахунок і скоротити всіх медичних чиновників на всіх рівнях від районного до Києва! Пацієнт сам віднесе свої гроші лікарю, без посередників!
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Имитация бурной деятельности, целью которой является прикрыть полную некомпетентность этой протеже великого врача с погонялом "х.й в ж..у".
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Вот видите - человек ещё не начал парламентскую деятельность, а уже стал знаменитостью ! Мы будем делать визиты в больницы без предупреждений, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 8770
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На лице у этой женщины улыбка человека явно дорвавшегося до корыта!!! Мы будем делать визиты в больницы без предупреждений, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 8825
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Вряд ли эта дура понимает до какого корыта она дорвалась, её радует сам факт местонахождения, ну и тот самый *** в жопу который всаживал ей Радуцкий...
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Зачем их посещать? Денег дай на ремонт, потом инспектируй.
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Начальница, ты не темни. Ты прямо скажи: теперь опять приходить в больницу со своей зелёнкой и бинтами ?
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Зачем туда ходить, есть же гугла. На дворе диджитализация.
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И это правда. Гугл таблетку даст, градусник подарит...
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Нет, в австралийской ночлежке запрещено проносить алкоголь и химические препараты без рецепта врача.
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Їбала жаба гадюку,ей в психушке место а не в министерстве
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надо делать реформу,менять все ,есть примеры успешные,даже придумывать не надо - а не проверки - большего идиотизма я еще не слышал - да уж - все познаеться в стравнении
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Обычная советская чиновница, с интеллектом домохозяйки.
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при этом вдвое превышающий твой, но это уже детали
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Сынок, а ты уверен что эта дама сможет объяснить разницу между клофелином и блокатором рецепторов ангиотензина-2 ?
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Более чем, с ее послужным списком. Теперь давай свой.
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1) Я не лезу в министры.
2) Ты мне сказал что ничего не понимаю в медицине. Продолжим дискуссию ?
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я тебе уже триста раз писал, но до тебя никак не доходит, что министр здравоохранения не обязан быть асом в медицине. Министр здравоохранения США - юрист. Министр здравоохранения Германии - гуманитарий. Министр это менеджер. Загугли что означает сие слово и прекращай тупить.
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Министр здравоохранения обязан быть медик.
Точно так же как министр обороны - профессиональный военный.
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дада, расскажи это США И Германии, что они обязаны сменить министров Мы будем делать визиты в больницы без предупреждений, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 648
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В Германии и США - давно установившиеся системы, фундаментом которых является частный бизнес.
Украина, в плане медицины - примерно соответствует Центральной Африке. Управление её медициной может осуществляться только в ручном режиме, и делать это может только команда суперпрофессионалов-медиков, а не юрыздка.
Что она собирается проверять в больницах, если она ни хрена не понимает в медицине ? Мы будем делать визиты в больницы без предупреждений, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 7683
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диванный умник, давай двигай в министры, твои опусы тут не сильно помогают ситуации. На деле же случайностей не бывает. Твой уровень - уровень цензора, ее уровень - уровень министра. На этом можно заканчивать. Называть глупым человека, с послужным списком на два порядка больше чем у тебя, это признавать себя неадекватным. Это автоматически нивелирует любое твое балабольство. Итак, факты:

а) Министр здравоохранения не ОБЯЗАН быть медиком.
б)Тебе никогда не быть министром даже Зимбабве.
в)Зоряна - министр.
г) "Управление в ручном режиме" - голимый совок, и всех предлагающих вернуться к совку в медицине нужно мгновенно сжигать на костре.
д) Ты упрекаешь человека "Обычная советская чиновница, с интеллектом домохозяйки." при этом сам предлагая совковое управление медициной.
Вывод: ты абсолютно неадекватен.
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Следи как твоё правительство юрыздов полетит вверх тормашками. Ми відвідуватимемо лікарні без попереджень, - Скалецька - Цензор.НЕТ 8209
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Вообще жэсть; всё правительство - сплошняком юристы. Ни одного хозяйственника, ни одного профессионала.
Накерують вони. Мы будем делать визиты в больницы без предупреждений, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 9325
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Оно тебя ипет, чужеземец ты наш? А мадам юристке я бы посоветовал по аптекам пройтись, на ценники посмотреть! Хотя, это совсем необязательно, достаточно Интернета! И сравнить с ценами на аналогичные препараты в богатых странах.
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Не вопрос; сейчас она наймёт Богатырёву, и лекарства станут бесплатными.
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Да, других "технократов" у нас сегодня для вас нет.
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Да Уж ! Повезло,так повезло.Заживём за сотню лет... по бумажкам.Надо держать руку на пульсе медицины и разоблачать алчных и сантехников.
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мета перевірок з нежданчика - поставити своїх головних лікарів? )))
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зе уже отьездил с гастролями по Украине теперь, теперь эти кататься будут, хотелось бы знать сумму в которую обойдутся поездки этой делегации
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устанет ездить, типа у нас есть какие-то плохие больницы и она будет их вычислять наездами?
они все в разной степени плохие. но это тайна для министра
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А х-и в ж-ы вставлять будете,особенно поставщикам лекарств навязанных американской аферисткой нашему бюджету?
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Кароч мона все, головне мзду вчасно занести...
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лукашенщина и совок. ручное управление. задача министерства створювати закони, за результатами дій яких нікому не треба нікуди ходіти
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вместо проверок, можно попросить выложить видео на отдельном сайте - все медучреждения (условия\лечение) и их пациентов (отзывы\критика). и проверять только не отметившихся.
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До уровня лукашенковской позднесовковой медицины Украине расти и расти.
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Пенис вам в анус как сказал Радуцкий, и Скалецкую в придачу...
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Зоряночко, як це ти без спеціалізованої освіти хочеш інспектувати медичні заклади? А серед тих кого ти привела з собою, зелепузики з медичною освітою є (Трускавець не рахується)?
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Організують "чорну сотню" в білих халатах? - Совок невмирущий...
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