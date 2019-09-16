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Все про:держбюджет (206) законопроект (753) Соболєв Сергій (67) Разумков Дмитро (195)

 З'явився текст проєкту Держбюджету на 2020 рік

На сайті Верховної ради з'явився текст проєкту Державного бюджету на 2020 рік.

Текст законопроєкту опубліковано на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

У проєкті Держбюджету на 2020 рік на національну безпеку і оборону передбачається 245 791 800 000 дол., або 5,4% ВВП.

Також для Державної кримінально-виконавчої служби передбачено видатки в сумі 7 581 300 000 грн.

Крім того, в проєкті бюджету на 2020 рік передбачається державна підтримка вугільної галузі в обсязі 2 947 500 000 гривень, енергетичної галузі в обсязі 868 600 000 гривень.

Раніше заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв заявив, що народні депутати досі не отримали текст проєкту бюджету-2020 року, який 15 вересня надійшов до Верховної Ради.

"Ми приємно здивовані тим, що проєкт бюджету нібито внесений, але водночас неприємно здивовані, що ми досі не маємо тексту проєкту і нам тільки обіцяють, можливо, найближчими днями його передадуть. Тому для нашої фракції буде найважливішим, яким чином відбуватиметься підготовка до розгляду бюджету, оскільки ключові параметри ми так і не побачили, коли відкрили порядок денний", - заявив він.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевнив, що незабаром текст проєкту бюджету з'явиться.

"Бюджет прийшов до Верховної Ради України і я сподіваюся, що незабаром він з'явиться на сайті, і буде розданий фракціям і депутатам", - заявив Разумков після погоджувальної ради.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, учора уряд передав проєкт Державного бюджету на 2020 рік до Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт Держбюджету-2020 презентують у Раді 20 вересня, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148639
 
 
 Топ коментарі
 
Главное, что есть заголовок законопроэкта. А текст? Да кому нужен тот текст? Текст проекта бюджета-2020 до сих пор не поступил, - Соболев - Цензор.НЕТ 5467
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Сильно улыбнуло на счет кацапов. Сразу видно откуда статистика.
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Тебе, дураку интересно? Тогда в Трускавец, на пару лет, может осилишь! А те, которые в раде, с 8 классами и поддельным дипломом, им ненужно, курорт не поможет!
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Главное, что есть заголовок законопроэкта. А текст? Да кому нужен тот текст? Текст проекта бюджета-2020 до сих пор не поступил, - Соболев - Цензор.НЕТ 5467
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Ну тебе может и не нужен. А другим может быть интересно.
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Тебе, дураку интересно? Тогда в Трускавец, на пару лет, может осилишь! А те, которые в раде, с 8 классами и поддельным дипломом, им ненужно, курорт не поможет!
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А я и не против в Трускавце пару лет отдохнуть. Но мечты, мечты...
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Потрібно збільшити чисельність ЗСУ, потрібно збільшити рівень матеріального забезпечення солдат, офіцерів та цивільного персоналу ЗСУ! В нас йде війна! Ситуація коли офісні працівники Нафтогазу отримують середню зарплату 70 тис. грн, а комбриг ЗСУ отримує 28 тис. грн - це катастрофа! Давайте нарешті визначимось хто нам більш потрібний армія чи офісний планктон! Проект бюджету на 2020 рік показує що жодних якісних зрушень у фінансуванні армії не відбудеться, бюджет міноборони лишиться приблизно на тому самому рівні що і в 2019 році - 100 млрд грн! Це говорить про повне нерозуміння новою владою ситуації на фронті та в країні!
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С учетом нашей "стандартной" инфляции около 10%, бюджет ВСУ снизился на приблизительно 7,5%.
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Инфляция при потужных реформаторах была. Сейчас что-то не наблюдается
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Дружище, если инфляция в твоей стране пропадает, то нужно успокоится, собрать вещи и быстро свалить в нормальную.
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Японцы чё-то ещё сидят уж как более 10 лет З'явився текст проєкту Держбюджету на 2020 рік - Цензор.НЕТ 100 Еврозона в отрицательных ставках.
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В ЕС инфляция обычно 2-3%, в Японии колеблется около 1%, и это нормальные цифры для развитых стран, на фоне которых они показывают свой около 1% рост реального ВВП, только вот у развивающихся стран и рост ВВП и уровень инфляции должен быть выше.
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инфляция так же есть при падении экономики в жопу при девальвации нацвалюты, так самого показателя инфляция=хорошо недостаточно для решения: "собрать вещи и быстро свалить в нормальную." Не всё так просто, об этом речь.
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Половину обеспечивают последние 4 месяца года. сейчас просто немного отстаем от прошлого года из-за укрепления гривны.
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Ждем конец года, если они не опустят курс гривны, то бюджет этого года не сойдется, и будет тебе твоя инфляция.
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Ну посмотрим. Только мне кажется что сейчас доллар откатывается к своей реальной стоимости. А там поглядим.
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Ясно, значит для страны, где государство перераспределяет 51% всех доходов, невыполнение бюджета ничем не угрожает, главное не мешать спекулянтам раздувать пузырь.
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Зачем в данном случае искусственно поддерживать бакс?
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И потом профицитный бюджет или с минимальным дефицитом для государства это страшно?
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Так вроде же увеличили
Расходы на национальную безопасность и оборону составляют 245,8 млрд гривен, что на 33,8 млрд больше, чем в 2019 году.
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Повысили расходы на безопасность, а не оборону.
Армии дали дополнительные 2 миллиарда.
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В проекті бюджету немає видатків безпосередньо на армію, там написано взагалі на сектор безпеки та оборони!
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А тебе ,что обещали? Никто про ВСУ уже нигде не вспоминает.Опять только ,менты прокуроры и судьи.Это они все сделают.
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овцам только успели распечатать вопросы - а текст зачем?
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Надіюсь що "військовий побор" нарешті відмінять.
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Не переживай отменят, будешь вместо армии за восстановление Донбасса платить.
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Печально то, что этот налог идет не отдельной статьей, а валится в общий бюджет. А куда он потом идет и в какой части большой вопрос. Возможно что и на восстановление Донбасса, возможно что еще куда. ХЗ короче.
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Продовжимо перелік:
- бені на компенсацію МАУ
- бені на компенсацію за Приватбанк
- бені на компенсацію за електроенергію
- бені на ____________________________ (потрібне вписати руками)
- бені на ____________________________
- бені на ____________________________
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Я так понял, что это Вы по аналогии того как Пороху распределялся бюджет? З'явився текст проєкту Держбюджету на 2020 рік - Цензор.НЕТ 4149
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Пороху компенсировали потери из-за невозможности віпускать продукцию налипецкой фабоике?
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Я не знаю шо там ему компенсировали, но вот к примеру в бюджете 2019 года на его фонд и фонд его жены было распределено 1,7 миллиарда.
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Дык, бене 1.7 млрд - мало. Ему только на приватбанк нужно втрое больше. Еще столько же на МАУ. А на електроенергию - сколько наварит на Центренерго. И это только сейчас.
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Тобі шкода 1.5% на армію? Чи військовий збір - це головна вада нашого податкового законодавства?
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А что тебе армия?!Ведь почти вся ВСУ,и даже ООС проголосовали за Зе а значит им уже надоели натопайки и хотят пшённой каши...а раз не надо ВСУ теперь воевать за "мородёра и барыгу"...то и военный сбор им ни к чему!!!!
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По итогам второго тура выборов президента Украины 17,7 тыс. поддержали Зеленского, а 17,4 тыс. - Петра Порошенко. В процентном соотношении общий результат Зеленского 50,4%, а Порошенко - 49,6%.

Т.е. обошел всего на 300 голосов. По сравнению с результатом по стране в зоне ООС адекватных в процентном отношении намного больше.
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А может потому и проголосовали, что по факту не было натопайков?
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Не переживай, там є 2 нових 85,5% на компенсацію санкцій для братскої держави і 14,4 на відновлення днр і лнр...
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Устал от войны штаны протирать за компом?
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и войну отменят, и армию, и независимость.
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Запускай станок!!! Печатай деньги, чтоб на бюджет хватило!!

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Сильно улыбнуло на счет кацапов. Сразу видно откуда статистика.
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А чего тебя улыбнуло?-всё верно!Просто они спиваются,не успев умереть от голода!К тому же у них настойка бояришника и брага,очень калорийные!)))
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А проект бюджета в картинках special for слуг народа будет?
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Наконец-то стало известно, от кого будет обороняться Зеленский:
На оборону выделено в 2019 - 101,74В, в 2020 - 103,88В, изменение - 2,14В;
На безопасность в 2019 - 117,47В, в 2020 - 146,77В, изменение - 29,3В.

Полностью поддерживаю господина Зеленского - малороссов надо бить и приучать к бутылке!
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Думаете сами себя бить начнут?
Замглавы ОП Коваленко обвинила ветеранов-переселенцев в том, что они начали войну.
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Конечно, укажут Зе!НГ, что вон те люди недостаточно любят Зеленского и понеслась.
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Ну, это просто жалкий плагиат с черновика, разработанного правительством Гройсмана.
На "проект бюджета" это никак не тянет.
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Как всегда на мусоров больше денег чем на армию. Это уже фактически неписанный закон при всех властях и всех режимах.
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Стопка бумаги поданная в воскресенье в ВР правительством Гончарука в виде проекта бюджета, не имеет ничего общего ни с бюджетом ни с Гончаруком. Это черновые мартовско-апрельские наброски бюджета 2020 созданные правительством Гройсмана.
Макроэкономические показатели абсолютно не соответствуют ни нынешним монетарным прогнозам НБУ (которые согласованы с МВФ), ни широко разрекламированным показателям которые собираются реализовать в правительстве Гончарука.
Курс доллара в этой бумаге рассчитан исходя из 28,3 при 25.2 по нынешним расчетам НБУ, а это значит что доходная часть бюджета завышена как минимум на 5%.
В расчет обслуживания внешнего долга не учтен сентябрьский платеж в размере $156 млн.
Расчет роста ВВП производится из плана 3,8% а не 5% как широко оповещал Гончарук.
Объемы реверсной дотации местным бюджетам остаются на уровне 2019 года, а учитывая, что искусственная задержка его выплаты по распоряжению Зеленского составляет почти 2 млрд. гривен - это означает их фактическое снижение на 11%.
Единственное, что там есть от планов Зеленского - это поступление заемных средств в размере 380 млрд. гривен (!). Это больше чем за три предыдущих года вместе взятых
Понимая все это Гончарук и К обещают все исправить к ноябрю.
"Тому не дивуйтеся, що цей бюджет поки не враховує переважну більшість тих ідей, з якими виходила команда президента на вибори" Гончарук.(с)
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