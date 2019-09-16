 З'явився текст проєкту Держбюджету на 2020 рік

Текст законопроєкту опубліковано на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.
У проєкті Держбюджету на 2020 рік на національну безпеку і оборону передбачається 245 791 800 000 дол., або 5,4% ВВП.
Також для Державної кримінально-виконавчої служби передбачено видатки в сумі 7 581 300 000 грн.
Крім того, в проєкті бюджету на 2020 рік передбачається державна підтримка вугільної галузі в обсязі 2 947 500 000 гривень, енергетичної галузі в обсязі 868 600 000 гривень.
Раніше заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв заявив, що народні депутати досі не отримали текст проєкту бюджету-2020 року, який 15 вересня надійшов до Верховної Ради.
"Ми приємно здивовані тим, що проєкт бюджету нібито внесений, але водночас неприємно здивовані, що ми досі не маємо тексту проєкту і нам тільки обіцяють, можливо, найближчими днями його передадуть. Тому для нашої фракції буде найважливішим, яким чином відбуватиметься підготовка до розгляду бюджету, оскільки ключові параметри ми так і не побачили, коли відкрили порядок денний", - заявив він.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевнив, що незабаром текст проєкту бюджету з'явиться.
"Бюджет прийшов до Верховної Ради України і я сподіваюся, що незабаром він з'явиться на сайті, і буде розданий фракціям і депутатам", - заявив Разумков після погоджувальної ради.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, учора уряд передав проєкт Державного бюджету на 2020 рік до Верховної Ради.
Расходы на национальную безопасность и оборону составляют 245,8 млрд гривен, что на 33,8 млрд больше, чем в 2019 году.
Армии дали дополнительные 2 миллиарда.
- бені на компенсацію МАУ
- бені на компенсацію за Приватбанк
- бені на компенсацію за електроенергію
- бені на ____________________________ (потрібне вписати руками)
- бені на ____________________________
- бені на ____________________________
Т.е. обошел всего на 300 голосов. По сравнению с результатом по стране в зоне ООС адекватных в процентном отношении намного больше.
На оборону выделено в 2019 - 101,74В, в 2020 - 103,88В, изменение - 2,14В;
На безопасность в 2019 - 117,47В, в 2020 - 146,77В, изменение - 29,3В.
Полностью поддерживаю господина Зеленского - малороссов надо бить и приучать к бутылке!
Замглавы ОП Коваленко обвинила ветеранов-переселенцев в том, что они начали войну.
На "проект бюджета" это никак не тянет.
Макроэкономические показатели абсолютно не соответствуют ни нынешним монетарным прогнозам НБУ (которые согласованы с МВФ), ни широко разрекламированным показателям которые собираются реализовать в правительстве Гончарука.
Курс доллара в этой бумаге рассчитан исходя из 28,3 при 25.2 по нынешним расчетам НБУ, а это значит что доходная часть бюджета завышена как минимум на 5%.
В расчет обслуживания внешнего долга не учтен сентябрьский платеж в размере $156 млн.
Расчет роста ВВП производится из плана 3,8% а не 5% как широко оповещал Гончарук.
Объемы реверсной дотации местным бюджетам остаются на уровне 2019 года, а учитывая, что искусственная задержка его выплаты по распоряжению Зеленского составляет почти 2 млрд. гривен - это означает их фактическое снижение на 11%.
Единственное, что там есть от планов Зеленского - это поступление заемных средств в размере 380 млрд. гривен (!). Это больше чем за три предыдущих года вместе взятых
Понимая все это Гончарук и К обещают все исправить к ноябрю.
"Тому не дивуйтеся, що цей бюджет поки не враховує переважну більшість тих ідей, з якими виходила команда президента на вибори" Гончарук.(с)