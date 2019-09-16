 "Там є божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства", - Богдан про "Слугу народу"

Про це він розповів в інтерв'ю українській службі ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Там є божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства. Наука не встановила, хто така психічно здорова людина, в кожного з нас є фобії, і у вас, і в мене. Немає еталону психічно здорової людини. Хтось себе відчуває тваринкою - що ж ми можемо зробити", - сказав Богдан коментуючи побоювання окремих нардепів зі СН.
При цьому він переконаний, що в основі лежить "питання цілей та ідеології".
"Вони сваряться, щось не розуміють, щось вимагають. Але поки вони йдуть разом до однієї цілі - ми всі одна команда. Якщо хтось там вийде з команди і перестане бути частиною нашої команди - мабуть, ми будемо розцінювати його ворогом", - зазначив глава ОП.
хорошие вообщем сценаристы а зе команде, чувствуется опыт))
Источник: https://censor.net.ua/n3148638
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в природі це називається "свора"
получите во власть свору ПСИХОВ !
Источник: https://censor.net.ua/n3148638
Официальная МКБ-10, выпускаемая ВОЗ, вам, Квартал, в помощь.
"В рубрики F22.8 и F22.88 «другие хронические бредовые расстройства» включается кверулянтная форма паранойи. В официальной МКБ-10, выпускаемой Всемирной организацией здравоохранения, паранойя не выделяется в отдельную рубрику, ей соответствует бредовое расстройство (код F)."
Надо Гепу попросить из дурки харьковской справочку "подогнать", у него там связи.
"больной, вы несете бред !"
2. Для тех, кого большинство считает не нормальным, это самое большинство и есть ненормальные, а они (не нормальные по понятиям большинства) нормальные .
3. Есть же водительские комиссии. Хотя бы в них.
Стесняюсь спроисить, а где можно ознакомится с зеленскими целями и идеологией?
их системе умные не нужны, их системе нужны исполнительные!
Раньше этим только рашка славилась.
Суть предельно ясна
"ЕСЛИ КТО-ТО ТАМ ВЫЙДЕТ ИЗ КОМАНДЫ И ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ
КОМАНДЫ - ВОЗМОЖНО,
МЫ БУДЕМ СЧИТАТЬ ЕГО ВРАГОМ",
- отметил глава ОП
Сразу можно посчитать всю цензоровскую 'элиту '
ЗеБіли та їх побратими- рашистське малограмотне лайно з раші-паРаші дійсно браття по розуму.))
В среде правозащитников был распространён термин «карательная психиатрия»
Карательная психиатрия - это не какой-то особый предмет, не какая-то особая психиатрия, а явление, возникающее в тоталитарных странах со многими прикладными науками, которые вынуждены обслуживать нередко преступный режим»
Там еще есть "главбурят" м его марионетка
Сколько там наркоманов, алкоголиков, больных СПИДом, туберкулезом?
В законодательный орган должны выбираться лучшие, компетентные, способные вести общество вперед, а никак не его прямое отражение со всеми болячками.
Не зря во всех нормальных странах есть понятие политической элиты.
Совдепия с послушными кухарками и пастухами в Верховном совете рухнула как глиняный колосс.
Можете почитать сами первоисточник
https://www.bbc.com/ukrainian/features-49694823
"Да, полудурки,
Психи мы,
С припухшими и жадными глазами...."
А.Блок поэма "Буряты"