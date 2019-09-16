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 Політика України
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Все про:Богдан Андрій (162) Слуга народу (301)

 "Там є божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства", - Богдан про "Слугу народу"

Глава Офісу Президента Андрій Богдан переконаний, що деякі нардепи від партії "Слуга народу" нездорові в психічному плані, а тому схильні до побоювання стати "ручними тваринками" Офісу Президента.

Про це він розповів в інтерв'ю українській службі ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Там є божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства. Наука не встановила, хто така психічно здорова людина, в кожного з нас є фобії, і у вас, і в мене. Немає еталону психічно здорової людини. Хтось себе відчуває тваринкою - що ж ми можемо зробити", - сказав Богдан коментуючи побоювання окремих нардепів зі СН.

При цьому він переконаний, що в основі лежить "питання цілей та ідеології".

"Вони сваряться, щось не розуміють, щось вимагають. Але поки вони йдуть разом до однієї цілі - ми всі одна команда. Якщо хтось там вийде з команди і перестане бути частиною нашої команди - мабуть, ми будемо розцінювати його ворогом", - зазначив глава ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан про зустріч із Коломойським в ОП: Не розумію, чому суспільство це так цікавить

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148638
 
   
 Топ коментарі
 
Первый раз, пожалуй, соглашусь с богданом!
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левова частина СГ явно не в собі,як і їх виборці- це 100% "Там є божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства", - Богдан про "Слугу народу" - Цензор.НЕТ 7777 "Там є божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства", - Богдан про "Слугу народу" - Цензор.НЕТ 4516
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Порохоботы это твердили всю дорогу. А зебилы очень обижались. Теперь не будут? "Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества", - Богдан о "Слуге народа" - Цензор.НЕТ 7439
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растроен, шо мост в Днеппре построен!
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ключевой смысл - во власти сейчас одни ПСИХИ !
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...а еще там есть буряты с признаками болезни Дауна...
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А ваще-то имеешь представление о признаках хр.Б. Дауна. Я, врач, их не вижу у Богдана.
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Не Трускавец, а вода источника Юзя!
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Кому это бурят уже открыто угрожает?
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Но позвольте, как же он служил в очистке ? (с)
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т.е. это сказано к тому, что когда народ начнёт хаить эту власть, они скажут.. вы ж сами выбрали слуг народа, а там оказалось много сумашедших и психов, мы тут не причём, вы зробылы це разом))

хорошие вообщем сценаристы а зе команде, чувствуется опыт))
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"Они ссорятся, что-то не понимают, что-то требуют. Но пока они идут вместе к одной цели - мы все одна команда. Если кто-то там выйдет из команды и перестанет быть частью нашей команды - возможно, мы будем считать его врагом", - отметил глава ОП.
Источник: https://censor.net.ua/n3148638

.....................
в природі це називається "свора"
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А може то не свора і не зграя, а так, отара...
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Какой ужас. Верните Порошенко взад.
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вы не хотели "сивочолого гетьмана"?

получите во власть свору ПСИХОВ !
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"Наука не установила, кто такой психически здоровый человек"
Источник: https://censor.net.ua/n3148638

Официальная МКБ-10, выпускаемая ВОЗ, вам, Квартал, в помощь.

"В рубрики F22.8 и F22.88 «другие хронические бредовые расстройства» включается кверулянтная форма паранойи. В официальной МКБ-10, выпускаемой Всемирной организацией здравоохранения, паранойя не выделяется в отдельную рубрику, ей соответствует бредовое расстройство (код F)."
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"Так дела не делаются" ("Золотой теленок")
Надо Гепу попросить из дурки харьковской справочку "подогнать", у него там связи. "Там є божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства", - Богдан про "Слугу народу" - Цензор.НЕТ 6683
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больной какой-то, бред какой-то несет
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но вы же не скажете Главе Администрации Президента:
"больной, вы несете бред !" "Там є божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства", - Богдан про "Слугу народу" - Цензор.НЕТ 6803
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И это именно бурят.Психически неуравновешенная личность,разбалаванная годами вседозволенности.
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Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Вот взять к примеру меня...
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Походу, пора, при регистрации кандидатов в депутаты всех уровней, вводить медосмотр с обязательным заключением нарколога и психиатра.
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А наркологов и психиатров тогда какие наркологи и психиатры проверять будут? Кто даст гарантию что проверяющие нормальные и отсевают именно не нормальных?..
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1. Гарантию может дать только стаховой полис.
2. Для тех, кого большинство считает не нормальным, это самое большинство и есть ненормальные, а они (не нормальные по понятиям большинства) нормальные .
3. Есть же водительские комиссии. Хотя бы в них.
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Так, ключевое слово ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. Щаз то, вроде как и НЕ обязательно, чем и воспользовался возможно кандидат Зе.
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Готовит обходные пути. Если что, Я психический.
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Так само можна вважати ворогами тих "громадян" України які мають Не українську Ідеологію , Ціль і Цінності ! Так чого б Богдану не доручити розробку Закону який би виправив цей злочин! А надалі утворити "Державний Інститут Громадянства" який і повинен займатися цими питаннями Громадянства (надання або позбавлення !)замість одноосібного рішення Президента чи міграційної служби . У нас що громадяни = мігранти ???
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Совершенно безответственное заявление даже антигосударсвенное Автор близок к названным людям
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Так само можна вважати ворогами тих "громадян" України які мають Не українську Ідеологію , Ціль і Цінності ! Так чого б Богдану не доручити розробку Закону який би виправив цей злочин! А надалі утворити "Державний Інститут Громадянства" який і повинен займатися цими питаннями Громадянства (надання або позбавлення !)замість одноосібного рішення Президента чи міграційної служби . У нас що громадяни = мігранти ???
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Мания величия у богдана на лицо!У меня на работе был начальник(наевший ряху как у богдана)...так он тоже не любил когда ему перечат-по любому вопросу!!!!Все подчинённые у него были дебилы...хотя на работу он принимал их лично!)))
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Богдан, согласен с тобой - все Зебилы больные дауны. Поэтому клоун и пришел к власти.
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Товкти руками по трибуні це здорова поведінка?
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Ну даже если сам один из главных ЗЕкловунов так сказал то могу себе представить шо там за психушка в Слуге УРода в реальности происходит. Это он ещё мягко политкоректно высказался...
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"Наука не установила, кто такой психически здоровый человек" - но медицина утверждает, что 80% представителей одной известной национальности психически больны.
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При этом он (Богдан) убежден, что в основе лежит "вопрос целей и идеологии"
Стесняюсь спроисить, а где можно ознакомится с зеленскими целями и идеологией?
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Подойди поближе.... папа Бабломойский тебе на ушко нашепчет цели и идеологию.
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Пусть озвучат не мне, а украинскомц народу. И не на ушко
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ну якщо вони як собачки павлова скакали на одній нозі за командою в трускавці. То сказав правду
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"великий манипулятор", те кто сопротивляются их партийной системе в "СН", получают статус "психически не нормальных" с отсылкой на какой то там "срез общества", мерзавцы,
их системе умные не нужны, их системе нужны исполнительные!
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Капец, когда уже Цензор успел пожелтеть? Вырванная из контекста фраза Богдана перекручивает им сказанное.
Раньше этим только рашка славилась.
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Какой контекст не лепи к сказаному, а звучит вполне понятно и незатейливо.
Суть предельно ясна

"ЕСЛИ КТО-ТО ТАМ ВЫЙДЕТ ИЗ КОМАНДЫ И ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ
КОМАНДЫ - ВОЗМОЖНО,
МЫ БУДЕМ СЧИТАТЬ ЕГО ВРАГОМ",
- отметил глава ОП
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За то в комментариях отметились все парашенко- ольгинские.
Сразу можно посчитать всю цензоровскую 'элиту '
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Зато пишется слитно. хАхлуха, марш в школу, а краще користуйся рідною, нормальною, українською мовою і не ганьбися, якщо ти, звичайно, Українка.
ЗеБіли та їх побратими- рашистське малограмотне лайно з раші-паРаші дійсно браття по розуму.))
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Если кто-то там выйдет из команды и перестанет быть частью нашей команды - возможно, мы будем считать его врагом", - отметил глава ОП

В среде правозащитников был распространён термин «карательная психиатрия»
Карательная психиатрия - это не какой-то особый предмет, не какая-то особая психиатрия, а явление, возникающее в тоталитарных странах со многими прикладными науками, которые вынуждены обслуживать нередко преступный режим»
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Ну, в тому, що більшість ЗеБілів хворі на голову, а в головах у них каша з лайна та рашистських агіток, немає ніякого сумніву.
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Та вигоніть цього бурята, щоб не ганьбив Україну.
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Если бы только в одном буряте было дело.
Там еще есть "главбурят" м его марионетка
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Кандидаты в СН отбирались по принципу полного отражения общества?
Сколько там наркоманов, алкоголиков, больных СПИДом, туберкулезом?

В законодательный орган должны выбираться лучшие, компетентные, способные вести общество вперед, а никак не его прямое отражение со всеми болячками.
Не зря во всех нормальных странах есть понятие политической элиты.
Совдепия с послушными кухарками и пастухами в Верховном совете рухнула как глиняный колосс.
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Он реально такое сказал или перекрутили?
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Так и сказал, приведены его цитаты.
Можете почитать сами первоисточник
https://www.bbc.com/ukrainian/features-49694823
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Прекрасно. Эту цитату нужно писать белыми буквами на зеленом фоне.
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пригадалось:

"Да, полудурки,
Психи мы,

С припухшими и жадными глазами...."

А.Блок поэма "Буряты" "Там є божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства", - Богдан про "Слугу народу" - Цензор.НЕТ 8759
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А доктор кто?? То есть Богдан, который недавно исподтишка перекривлял выступающего в Раде Порошенко, прямо как школьник младших классов, это психически здоровый человек?) Ну ну)))
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Иными словами- не хочет верно служить партии и Вождю только психически неполноценный чнловек.
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Что значит "там есть сумасшедшие люди, психически больные" ? Я ещё перед выборами знал , что страной будут править не совсем нормальные . Их выбрали люди с такими же отклонениями . Слава Богу , я за них не голосовал .
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А ЦЕЙ, ВОЧЕВИДЬ, ЯК І ДЖУМАЄВ, ВВАЖАЄ себе безсмертним
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