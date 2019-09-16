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Все про:держбюджет (206) борг (162) Кабмін (3118) кредит (216) Маркарова (53)

 Наступного року Кабмін планує залучити близько 380 млрд грн запозичень, - Маркарова

Український уряд планує наступного року залучити близько 380 млрд грн запозичень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова 15 вересня під час брифінгу після засідання уряду.

"Ми плануємо близько 380 млрд грн запозичень. Переважно сподіваємося, що це будуть, зокрема, запозичення від наших офіційних кредиторів", - сказала Маркарова.

За її словами, боргові платежі наступного року становитимуть 438 млрд грн.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів 15 вересня передав до Верховної Ради проєкт Державного бюджету України для розгляду його в першому читанні.

Проєкт побудований на чинному макропрогнозі і передбачає дефіцит у сумі 90,5 млрд грн або 2,09% ВВП. Згідно з Програмою управління держборгом на 2019 рік, Міністерство фінансів планувало в 2019 році залучити 345,9 млрд грн запозичень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148637
 
 
 Топ коментарі
 
А точно надо было менять Президента и Премьер-министра, чтобы брать взаймы $ 15 миллиардов ?
Порошенко и Гройсман больше не при деле; хто ж теперь шахрайствует и крадёт бюджет ? В следующем году Кабмин планирует привлечь около 380 млрд грн заимствований, - Маркарова - Цензор.НЕТ 490
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Так говорили же что денег нет потому что крадут ! А сейчас никто ничего не крадёт, а денег всё равно нет ! Как же так ? В следующем году Кабмин планирует привлечь около 380 млрд грн заимствований, - Маркарова - Цензор.НЕТ 922
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Ты большой дурачок, как же это денег нет если Порох оставил ЗВР в размере $ 20 лярдов ?
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Иногда застрелиться хочется от очередных государственных гениев. Напомните что там Зеленский об Украине как о немецкой ... говорил?
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Готова взять с любой стороны.

Но теперь сутенер красивый и теперь это хорошо
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Это что 73 % понесут деньги в банк из под матрацов чтоле? У кого заиствовать собераитесь?
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А нормальными словами - возьмем в долг под такие то проценты трудно сказать гнида?
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А Голобородька не так делал ! Он послал МВФ на ... !
Маркарова, пересмотрите сериал; вы плохо знаете классический кинематограф. В следующем году Кабмин планирует привлечь около 380 млрд грн заимствований, - Маркарова - Цензор.НЕТ 8737
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А точно надо было менять Президента и Премьер-министра, чтобы брать взаймы $ 15 миллиардов ?
Порошенко и Гройсман больше не при деле; хто ж теперь шахрайствует и крадёт бюджет ? В следующем году Кабмин планирует привлечь около 380 млрд грн заимствований, - Маркарова - Цензор.НЕТ 490
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А пока и не крадут, с чего ты взял? Просто плюнуть захотелось?
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Так говорили же что денег нет потому что крадут ! А сейчас никто ничего не крадёт, а денег всё равно нет ! Как же так ?
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Ты маленький мальчик, нечего красть, денег нет. Все украдено до них, какие были 5 лет? СМАКОТА.
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Ты большой дурачок, как же это денег нет если Порох оставил ЗВР в размере $ 20 лярдов ?
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Это тебе ПОРОХ сказал? Ну и дурачок, кто тебе, наивному, правду скажет. А насчет крадут один ответ, КРАЛИ, КРАДУТ И БУДУТ КРАСТЬ. Совет, ты все высказывай Зеленскому, он теперь у тебя ПРЕЗИДЕНТ. Он УМНЯГ слушает. А шо я, большой дурачок, да еще и Косой.
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А на войне кто наживается ? Или она при порохе была неправильная, а теперь правильная и безденежная ? Пы Сы. Ану статистику краж с МВД, где посмотреть что красть перестали, или ты сказал и надо верить?
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Порохоскоты враги народа, все не так, хотят жить при феодализме. Их это устраивало. МЕРЗКИЕ ЛЮДИШКИ, они только гнилью плюются, хорошо, плохо.
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А давайте займем 600 лярдов! Зебобики дружно- ура!!!
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так записывайся в нквд, выдадут наган, будешь уничтожать мерзких врагов народа от имени его слуг.
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" заимствования от наших официальных кредиторов"
У Бєні візьмеш гривню, а віддаси дві.
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Значить податки і збори знову зростуть.
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При порохе медленно, но госдолг отдавали и была перспектива что хоть дети -внуки будут работать на себя. Клятий Порошенко, не давай в борг брати !
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Це вони хочуть взяти у борг більше ніж за останні 3 роки разом! Заживем )
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Єдиний спосіб ще подурити нарід, щоб побачили що неначебто стало краще жити, взяти в борг і пробухати.
Останні роки в СССР брали в борг на Заході і тупо проїдали, а нарід до сих пір кричить що при Брежневі пожили , все було правильно, пох що кредити проїдали
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