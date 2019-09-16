 Наступного року Кабмін планує залучити близько 380 млрд грн запозичень, - Маркарова

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова 15 вересня під час брифінгу після засідання уряду.

"Ми плануємо близько 380 млрд грн запозичень. Переважно сподіваємося, що це будуть, зокрема, запозичення від наших офіційних кредиторів", - сказала Маркарова.

За її словами, боргові платежі наступного року становитимуть 438 млрд грн.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів 15 вересня передав до Верховної Ради проєкт Державного бюджету України для розгляду його в першому читанні.

Проєкт побудований на чинному макропрогнозі і передбачає дефіцит у сумі 90,5 млрд грн або 2,09% ВВП. Згідно з Програмою управління держборгом на 2019 рік, Міністерство фінансів планувало в 2019 році залучити 345,9 млрд грн запозичень.