 Були тортури з погрозами сексуальної наруги. Медик був присутній перед побиттям і відразу після, - Балух

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Володимир Балух розповів на відео, знятому під час перебування його в ув'язненні й показаному на першій після звільнення пресконференції.

"Фізичне насильство почалося відразу, коли я прибув сюди. Під час приймання я був побитий, їх було чоловік 10. Зі мною був ще один засуджений. Нас по одному заводили, і його теж жорстко били. Садили на шпагат, били в область нирок і печінки. Я був обличчям до стіни в розтягнутому положенні до неможливого болю. Не можу стверджувати, хто бив, тому що це відбувалося ззаду", - зазначив звільнений в'язень про колонію в Торжку.

У місті Твері в СІЗО 1 застосовувалося жорстке насильство 15 березня 2019 року.

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"Це були катування з погрозами сексуальної наруги (електрошокер у задній прохід). Теж були придумані стягнення, за якими я сидів у ШІЗО. Побиття, наволочка на голову (наволочка обливається водою і б'ють по вухах), побиття, електрошокер. Електрошокером я отримав близько 150 ударів... Говорили: "Що ви всі, як зачаровані, приїжджаєте, ніби не розумієте, куди ви потрапили?". У них мета - зламати, принизити.

У Твері медик був присутній перед побиттям і відразу після побиття. Він пропонував помазати побої. Але оскільки він бачив усе, що відбувалося, то я відмовився від медичної допомоги. До мене просто приходили в камеру і міряли температуру. З таких рук я допомогу не беру.

Відразу після знущання, після катування холодом, я перебував у прострації. У мене страшенно боліли суглоби, болі в області печінки, постійно болить голова", - розповів він.

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