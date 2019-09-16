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 Суспільство, За кордоном
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Все про:катування (167) полонені (537) Балух Володимир (260)

 Були тортури з погрозами сексуальної наруги. Медик був присутній перед побиттям і відразу після, - Балух

Тортури до ув’язненого Володимира Балуха застосовувалися після незаконного рішення суду окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Володимир Балух розповів на відео, знятому під час перебування його в ув'язненні й показаному на першій після звільнення пресконференції.

"Фізичне насильство почалося відразу, коли я прибув сюди. Під час приймання я був побитий, їх було чоловік 10. Зі мною був ще один засуджений. Нас по одному заводили, і його теж жорстко били. Садили на шпагат, били в область нирок і печінки. Я був обличчям до стіни в розтягнутому положенні до неможливого болю. Не можу стверджувати, хто бив, тому що це відбувалося ззаду", - зазначив звільнений в'язень про колонію в Торжку.

У місті Твері в СІЗО 1 застосовувалося жорстке насильство 15 березня 2019 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Володимир Балух: перша пресконференція після звільнення. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"Це були катування з погрозами сексуальної наруги (електрошокер у задній прохід). Теж були придумані стягнення, за якими я сидів у ШІЗО. Побиття, наволочка на голову (наволочка обливається водою і б'ють по вухах), побиття, електрошокер. Електрошокером я отримав близько 150 ударів... Говорили: "Що ви всі, як зачаровані, приїжджаєте, ніби не розумієте, куди ви потрапили?". У них мета - зламати, принизити.

У Твері медик був присутній перед побиттям і відразу після побиття. Він пропонував помазати побої. Але оскільки він бачив усе, що відбувалося, то я відмовився від медичної допомоги. До мене просто приходили в камеру і міряли температуру. З таких рук я допомогу не беру.

Відразу після знущання, після катування холодом, я перебував у прострації. У мене страшенно боліли суглоби, болі в області печінки, постійно болить голова", - розповів він.

Читайте також: Україна в жодному разі не має права відповідати на дії РФ дзеркально, як люблять казати в Кремлі. Злом зло не переможеш, - Балух про Росію

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148630
 
 
 Топ коментарі
 
И КТО ЖЕ ДЕЛАЛ С НИМ ТАКОЕ? АХ ДА ПРАСТЫЕ РАСЕЯНЕ КОТОРЫЕ НЕПРИЧЕМ!
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ЧК,ГПУ,НКВД ГЕСТАПО , КГБ,ФСБ,МВД РФ
=звенья одной цепи
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Как говорил Маркон- Расия ето европа. Нужно етому жабоеду дать послушать интерьвью наших пленных.
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И КТО ЖЕ ДЕЛАЛ С НИМ ТАКОЕ? АХ ДА ПРАСТЫЕ РАСЕЯНЕ КОТОРЫЕ НЕПРИЧЕМ!
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+ 100
я абсолютно уверен, что среди 50% украинцев, которые мышебратья россиянам, нет ни одного порохобота
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ЧК,ГПУ,НКВД ГЕСТАПО , КГБ,ФСБ,МВД РФ
=звенья одной цепи
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копайте глубже - контразведка Бату-хана, опричники Ивана Грозного......
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Краснопузые чекисты знают толк в пытках. Не зря же они перенимали опыт в Гестаппо. Или Гестаппо у них. Впрочем какая уже разница. И после етого некоторые будут утверждать что мы когда то помиримся с кацапами? Или что когда ***** сдохнет то что то изменится? Еще до ***** сколько я помню кацапы ненавидели украинцев и все ждали когда начнут резать как они выражались.
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Как говорил Маркон- Расия ето европа. Нужно етому жабоеду дать послушать интерьвью наших пленных.
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Можно дать. Он послушает и выразит глубочайшую озабоченность. И пойдёт дальше рассказывать, что рашку нельзя изолировать, что Украине надо выполнять минские и т.п.
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в камеру с сексуальными домогательствами посадить парашенку со свинярчуками и пусть их домогаются все, кому не лень- годами
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Ты шо Жора мелешь? Казламордый пшел вон, водки нет.
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"Из Твери,

Из Торжка,

Еду ли Я,
Все о нем,
О Гегеле дума дворянскаЯ..." Були тортури з погрозами сексуальної наруги. Медик був присутній перед побиттям і відразу після, - Балух - Цензор.НЕТ 5080
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Заметим,это не ***** его бил и издевался,а просто ,,братья-россияне,,
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Московитська ієрархія завжди будувалася на принципі хтось під кимось в прямому і переносному сенсі,це і є руСССкій мір,який пасивні *********-московити намагаються нав'язати всьому Світу.
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жаль шо телевізора немає так би послухав шо розказує Володимир. для мене це - людина а не шкура
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Орда, батенька, орда...Мацковский улус... Дикие финские племена, смешанные с татарами - вот вам и результат: жестокое быдло, без чести и совести. К тому же крайне рукожопое и узколобое, отравленное идеей вяличия, на базе комплекса неполноценности.
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