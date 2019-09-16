 Були тортури з погрозами сексуальної наруги. Медик був присутній перед побиттям і відразу після, - Балух

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Володимир Балух розповів на відео, знятому під час перебування його в ув'язненні й показаному на першій після звільнення пресконференції.
"Фізичне насильство почалося відразу, коли я прибув сюди. Під час приймання я був побитий, їх було чоловік 10. Зі мною був ще один засуджений. Нас по одному заводили, і його теж жорстко били. Садили на шпагат, били в область нирок і печінки. Я був обличчям до стіни в розтягнутому положенні до неможливого болю. Не можу стверджувати, хто бив, тому що це відбувалося ззаду", - зазначив звільнений в'язень про колонію в Торжку.
У місті Твері в СІЗО 1 застосовувалося жорстке насильство 15 березня 2019 року.
"Це були катування з погрозами сексуальної наруги (електрошокер у задній прохід). Теж були придумані стягнення, за якими я сидів у ШІЗО. Побиття, наволочка на голову (наволочка обливається водою і б'ють по вухах), побиття, електрошокер. Електрошокером я отримав близько 150 ударів... Говорили: "Що ви всі, як зачаровані, приїжджаєте, ніби не розумієте, куди ви потрапили?". У них мета - зламати, принизити.
У Твері медик був присутній перед побиттям і відразу після побиття. Він пропонував помазати побої. Але оскільки він бачив усе, що відбувалося, то я відмовився від медичної допомоги. До мене просто приходили в камеру і міряли температуру. З таких рук я допомогу не беру.
Відразу після знущання, після катування холодом, я перебував у прострації. У мене страшенно боліли суглоби, болі в області печінки, постійно болить голова", - розповів він.
я абсолютно уверен, что среди 50% украинцев, которые мышебратья россиянам, нет ни одного порохобота
=звенья одной цепи
Из Торжка,
Еду ли Я,
Все о нем,
О Гегеле дума дворянскаЯ..."