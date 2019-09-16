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Все про:Росія (19891) Естонія (263) Рейнсалу (7)

 Поступки Росії прокладуть шлях до початку нею третьої війни, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

Естонія не може відмовитися від принципів Євросоюзу щодо Росії заради прагматичного співробітництва, оскільки безсилля Заходу прокладе шлях до третього випадку інтервенції з боку Росії y будь-якій точці світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "ERR".

Глава МЗС Естонії Рейнсалу сподівається, що Європейський Союз не послабить свою політику санкцій щодо Росії. Він зазначив, що санкції запровадили для того, щоб забезпечити економічний стимул Росії дотримуватися Мінських домовленостей щодо припинення агресії проти України, і що якщо домовленості будуть виконані, це може бути приводом для перегляду політики санкцій.

"Тепер, з огляду на логіку Заходу, є небезпека зробити третю помилку", - каже Рейнсалу. За його словами, Захід має змусити Росію заплатити високу ціну після війни проти Грузії та України, а поступки Росії "прокладуть шлях до третього випадку інтервенційної політики у будь-якому куточку земної кулі".

Міністр зазначив, що хоча для багатьох країн Заходу запобігання агресії проти України базується насамперед на спільній думці про те, що несправедливість не має перемагати, але для Естонії це також питання безпеки, і підтримувати єдність Заходу - в інтересах Естонії.

"Навіть якщо ми в меншості з деяких питань, я не боюся (говорити. - Ред.) певні речі", - сказав Рейнсалу, запевнивши, що Естонія захищає свої інтереси в галузі безпеки у переговорах на міжнародній арені, підтримуючи Україну.

На питання, що робити, коли більше держав захочуть відновити зв'язки з Росією і скасувати санкції, Рейнсалу відповів, що Естонії доводиться переконувати своїх друзів, що це рішення не є ані раціональним, ані моральним.

Читайте також: Підтримка України - один із пріоритетів Естонії. Не можна закривати очі на агресію РФ, - глава МЗС Рейнсалу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148629
 
   
 Топ коментарі
 
Вы это Богдану расскажите.
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ну хоть один европеец назвал всю ситуацию с рашей правдивыми словами. когда саркози с меркель слили грузию то так же думали что хуйло успокоится но у него наоборот вскружило голову от безнаказанности. если бы он ответил за грузию то и украины бы не было
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Разве что Разумкову, у остальных лоботомия...
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Даже спорить не буду.. Это и идиотам понятно..
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В заголовке после слова "третьей" пропущено слово "мировой".
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Зелебобикам пофиг. Они устали от войны. Им главное любой ценой перестать стрелять
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ЧУЮТ ЧТО МОГУТ СЛЕЙДУЩИМИ СТАТЬ! НО ДРУГИЕ ТО ДАЛЕКО!
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К сожалению многие продолжают вилизывать Рашке а некоторые считают что Рашке нужно давать условия красиво уходить. Примерно как волк красиво уходит из сарая перерезав всех овец.
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"Уступки России проложат путь к началу ею третьей войны".

Уважаемый глава МИД Эстонии Рейнсалу, объясни это пожалуйста ЗЕлюпе.
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Просто он понимает, что они на очереди следующие.
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РФ должна вывести свои войска с территории Украины и вернуть Украине суверенные границы! А если нет, то мировое сообщество должно будет все международные активы РФ арестовать и отдать их Украине за нанесенный ущерб в связи с невыполнением международного права и чем дольше будет РФ затягивать де-оккупацию, то тем больше за просрочку будет активов передано Украине!
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А как Россия будет начинать третью мировую войну если ядерная война это конец человеческой цивилизации а без применения ЯО РФ ту же США разбить не сможет?
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Вот так и не может, потому что фактически ЯО у рашки нет.
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Правильная стратегия всегда дает нужные тактические результаты. Зеленский молодец.
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Какие тактические результваты дала стратегия зеленского? Просвятите пжлст.

Мы победили ? Война закончена? Территориии возвращены?На кацапов наложены новые санкции? Что случилось? Что я пропустила?
Или это просто вы исполнили "боже сцаря храни " на новый лад?
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Зеленский только намекнул, что сделка с рф возможна. Сразу же подняли вой лимитрофы. А до этого сидели ровно. Угроза "мира" заставит и тяжеловесов открыть суму. Еще раз - психологическая война гораздо острее механической. И непонятней.
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Это где такие выводы сделали ,что уступки оккупанту это психологическая война ? И ,все таки какая тактика зебени дала результаты ?Тактика намеков ? За такие намеки надо бить морду, а не вой поднимать ,а еще лучше гнать грязной тряпкой за сдачу интересов страны. Столько людей положили свои жизни за суверенитет Украины ,чтобы уклонист сейчас пошел на уступки оккупанту,стратег херов,тактика у него уклониста и труса.
Импичмент и под суд ,тварь продажную.
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Тут все правильно. Поведение Зе подлое и чисто еврейское в своей сути. Формально это называется "Несуществующая угроза ломает планы противника". Удачи!
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ну хоть один европеец назвал всю ситуацию с рашей правдивыми словами. когда саркози с меркель слили грузию то так же думали что ***** успокоится но у него наоборот вскружило голову от безнаказанности. если бы он ответил за грузию то и украины бы не было
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Тут все гораздо проще.. Мировое устройство очень похоже на человеческое.. так США и страны ЕС-НАТО это компаниях *крутых парней* Россия это *гопник*. Украине это *хлюпик*.. ну а какой *гопник* не любит попинать хлюпика? И часто ли *продвинутые парни* при том что не видят для себя угрозы от *гопника-алкаша* горят желанием заступиться за *школьного лоха*? - Все как и в жизни у простых людей.
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А в то время головокомандувач воюющей страны....
Поступки Росії прокладуть шлях до початку нею третьої війни, - глава МЗС Естонії Рейнсалу - Цензор.НЕТ 9875
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я знову ж, в 2990-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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