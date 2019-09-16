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 Політика України
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Все про:ВР (5717) держбюджет (206) Гончарук_Олексій (83) Верещук (8)

 Гончарук запропонував нардепам підготувати питання до проєкту Держбюджету-2020 року, - Верещук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук запропонував нардепам Верховної Ради підготувати питання до уряду щодо проєкту Держбюджету-2020.

Про це повідомила під час погоджувальної ради нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Закликаю колег-депутатів мобілізуватися і попрацювати над держбюджетом, щоб ми могли якісно опрацювати всі питання і вчасно ухвалити головний фінансовий документ країни. Для цього вношу пропозицію від прем'єр-міністра, щоб кожна з фракцій і депутатських груп склала і передала мені перелік питань, які потребують обговорення з прем'єр-міністром, міністрами та іншими відповідальними особами з уряду. Відповідно ми організуємо зустрічі з представниками уряду для обговорення питань. Це дозволить прискорити процес і зробить його більш ефективним", - заявила Верещук.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148627
 
 
 Топ коментарі
 
можно подумать, что дети в садике что-то понимают.

но слова на утренники им раздают.
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Свежепокрашенный зелёным цветом кораблик "Беня и Ко." имеет все шансы разбиться о базальтовые рифы чёрной экономической реальности.
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Хватит пиарить маму Бурштыновой мафии Украины!!!!! Перестаньте ей делать имидж "Нового лица"!!!
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А слуги урода что то понимают в финансовых документа?
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можно подумать, что дети в садике что-то понимают.

но слова на утренники им раздают.
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Ну звісно. І питання в них лише одне: "Скільки мені?".
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«Стопка бумаги поданная в воскресенье в ВР правительством Гончарука в виде проекта бюджета, не имеет ничего общего ни с бюджетом ни с Гончаруком. Это черновые мартовско-апрельские наброски бюджета 2020 созданные правительством Гройсмана.
Макроэкономические показатели абсолютно не соответствуют ни нынешним монетарным прогнозам НБУ (которые согласованы с МВФ), ни широко разрекламированным показателям которые собираются реализовать в правительстве Гончарука.
Курс доллара в этой бумаге рассчитан исходя из 28,3 при 25.2 по нынешним расчетам НБУ, а это значит что доходная часть бюджета завышена как минимум на 5%.
В расчет обслуживания внешнего долга не учтен сентябрьский платеж в размере $ 156 млн.
Расчет роста ВВП производится из плана 3,8% а не 5% как широко оповещал Гончарук.
Объемы реверсной дотации местным бюджетам остаются на уровне 2019 года, а учитывая, что искусственная задержка его выплаты по распоряжению Зеленского составляет почти 2 млрд. гривен - это означает их фактическое снижение на 11%.
Единственное, что там есть от планов Зеленского - это поступление заемных средств в размере 380 млрд. гривен (!). Это больше чем за три предыдущих года вместе взятых
Понимая все это Гончарук и К обещают все исправить к ноябрю.
"Тому не дивуйтеся, що цей бюджет поки не враховує переважну більшість тих ідей, з якими виходила команда президента на вибори" Гончарук»
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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типа раздать баранам распечатанные листики с вопросами вовремя
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кто мож помнит, как по кусочкам дети в совке учили виршык для прочтения его по-очереди на коммунистическом мероприятии - каждому по строчке и вовремя ее прочитать по очереди
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Свежепокрашенный зелёным цветом кораблик "Беня и Ко." имеет все шансы разбиться о базальтовые рифы чёрной экономической реальности.
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Хватит пиарить маму Бурштыновой мафии Украины!!!!! Перестаньте ей делать имидж "Нового лица"!!!
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Ох и епало у этой жидовки,сливной бачок N2.
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А оно надо Гончаруку? Не мешайте чуваку кататься на электросамокате по просторному кабмину!
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Я не нардеп, но вопрос я задам:
"От кого ожидается поступление заемных средств в размере 380 млрд. гривен"(источник https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)?
Или, точнее, что вы, Квартал, намерены кому продать?
380 миллиардов гривен это ведь получается 15 с лишним миллиардов долларов?
МВФ, если договоритесь, даст 5 миллиардов, у кого будете брать еще 10?
Неужто у заперебрика?
А расплачиваться чем будете?
Неужто "Малороссией"?
Не продешевите, нет?

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А цена не сильно изменилась! Овощу давали 15, сейчас минус Крым и Донбасс. Тем более Беня не жадный, сказал хватит и 10, пять он МВФовских сопрет.
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