 Гончарук запропонував нардепам підготувати питання до проєкту Держбюджету-2020 року, - Верещук

Про це повідомила під час погоджувальної ради нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Закликаю колег-депутатів мобілізуватися і попрацювати над держбюджетом, щоб ми могли якісно опрацювати всі питання і вчасно ухвалити головний фінансовий документ країни. Для цього вношу пропозицію від прем'єр-міністра, щоб кожна з фракцій і депутатських груп склала і передала мені перелік питань, які потребують обговорення з прем'єр-міністром, міністрами та іншими відповідальними особами з уряду. Відповідно ми організуємо зустрічі з представниками уряду для обговорення питань. Це дозволить прискорити процес і зробить його більш ефективним", - заявила Верещук.
но слова на утренники им раздают.
Макроэкономические показатели абсолютно не соответствуют ни нынешним монетарным прогнозам НБУ (которые согласованы с МВФ), ни широко разрекламированным показателям которые собираются реализовать в правительстве Гончарука.
Курс доллара в этой бумаге рассчитан исходя из 28,3 при 25.2 по нынешним расчетам НБУ, а это значит что доходная часть бюджета завышена как минимум на 5%.
В расчет обслуживания внешнего долга не учтен сентябрьский платеж в размере $ 156 млн.
Расчет роста ВВП производится из плана 3,8% а не 5% как широко оповещал Гончарук.
Объемы реверсной дотации местным бюджетам остаются на уровне 2019 года, а учитывая, что искусственная задержка его выплаты по распоряжению Зеленского составляет почти 2 млрд. гривен - это означает их фактическое снижение на 11%.
Единственное, что там есть от планов Зеленского - это поступление заемных средств в размере 380 млрд. гривен (!). Это больше чем за три предыдущих года вместе взятых
Понимая все это Гончарук и К обещают все исправить к ноябрю.
"Тому не дивуйтеся, що цей бюджет поки не враховує переважну більшість тих ідей, з якими виходила команда президента на вибори" Гончарук»
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
"От кого ожидается поступление заемных средств в размере 380 млрд. гривен"(источник https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)?
Или, точнее, что вы, Квартал, намерены кому продать?
380 миллиардов гривен это ведь получается 15 с лишним миллиардов долларов?
МВФ, если договоритесь, даст 5 миллиардов, у кого будете брать еще 10?
Неужто у заперебрика?
А расплачиваться чем будете?
Неужто "Малороссией"?
Не продешевите, нет?