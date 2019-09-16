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 Політика України
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Все про:Мінздоров'я (955) Супрун Уляна (531) Зоряна Скалецька (9)

 "До побачення, ключі лишіть тут, ми не хочемо з вами спілкуватися", - Супрун розповіла, як відбувалася передача справ у МОЗ новому керівництву

Екскерівник Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун заявляє, що не мала змоги нормально передати міністерство новим керівникам, оскільки вони не хотіли з нею спілкуватися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю "Українській правді. Життя".

"Ганна Новосад у Міносвіти подякувала тим заступникам, які йшли. Схоже, що у них доволі нормальний перехід відбувається. У МОЗ навпаки. Це було як: "До побачення, ключі лишіть тут, ми не хочемо з вами спілкуватися".

"Це погано. У МОЗ готували перехідну книгу. Там покроково є, що робити в наступні 100 днів, 3, 5 років. Розписані нормативні акти. Не думайте, що все, що було, є поганим, і не відкидайте його", - сказала Супрун.

Говорячи про те, які установки ексглава МОЗ давала колективу, коли з ним прощалася, вона зазначила: "Ми казали їм, що може змінитись керівництво, інші люди прийдуть, але це не має впливати на їхню роботу, бо ми в МОЗ відповідаємо за життя та здоров’я кожного українця. Я їх заохочувала і далі професійно працювати, не писати заяви на звільнення, щоб вони не саботували нових людей, а знайшли спільну мову, пояснювали, чому потрібно робити саме так".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супрун: Після відмови повернути Амосову на посаду ректора НМУ я отримувала повідомлення з погрозами, а мого чоловіка побили

"На жаль, нове керівництво МОЗ має параною, що люди в міністерстві проти них. Але це не так. Вони працюють на український народ, не на Супрун або окрему політичну силу", - повідомила колишня глава відомства.

За словами Супрун, в директорати вони набирали людей довго, бо мали багато вимог, але тепер там "чесні люди, не корупціонери, відкриті, які знають, як працювати з іншими, як бути лідерами".

Вона також додала, що їй дуже не подобається новий законопроєкт про держслужбу, де міністри зможуть звільняти держслужбовців будь-коли через те, що ті їм не подобаються.

Нагадаємо, Уляна Супрун очолювала МОЗ з 1 серпня 2016 року по 29 серпня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148626
 
   
 Топ коментарі
 
Супрун виновата лишь в том, что закрыла "лавочку" к гос закупкам лекарств. Теперь ждите, они из больных вернут всю не полученую прибыль.
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Банда негодяев дорвалась до власти. Надеюсь, ненадолго.
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А чего другого можно ожидать от тех кто хочет...а главное будет лечится по методу зеленого доктора радуцкого..??
"До свидания, ключи оставьте тут, мы не хотим с вами общаться", - Супрун рассказала, как проходила передача дел в Минздраве новому руководству - Цензор.НЕТ 5394
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Пані Уляна Супрун зіштовхнулася зі звичайним хамством нового керівництва МОЗ, що однозначно свідчить не на його користь. Новому Міністрові не треба забувати про закон бумеранга: сьогодні так робиш ти, завтра так само зроблять із тобою...
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Идите,идите и больше не приходите.. "До свидания, ключи оставьте тут, мы не хотим с вами общаться", - Супрун рассказала, как проходила передача дел в Минздраве новому руководству - Цензор.НЕТ 5669 Единственное чего добилась Супрун это резкое падение рейтингов мединститутов среди абитуриентов..
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И это правильно.Тупых недоумков перестали брать.А после 3 курса надо сдавать экзамен по мировому стандарту,причем всем платным и бюджетникам кто не сдал до свидание! Вот и рейтинг упал ,недоумки поняли что им там не место.А те кто проучились эти 3 года при Супрун,возможно станут врачами!!!.
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Я бы тоже с такой бы не общался... Пусть скажет спасибо, что не арестовали в тот же день... Я бы ее минимум по ст 367 УК Украины привлек бы к ответу...
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боже, да не льсти себе, кто с таким недоумком станет общаться! привлекальщик
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Я ,например знаком с поликлиникой. Сегодня у внучки температура 38,сказали ,что врач по домам не ходит.
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Якщо ви хочете привабити людину до відповіді - прохання викласти потяг злочину, котрий їсти в її професійній діяльності, і тоді вже гнати статевими ганчірками, арештовувати або щось іще. Інакше це порожне теліпання мовою, нічого понад.
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А чего другого можно ожидать от тех кто хочет...а главное будет лечится по методу зеленого доктора радуцкого..??
"До свидания, ключи оставьте тут, мы не хотим с вами общаться", - Супрун рассказала, как проходила передача дел в Минздраве новому руководству - Цензор.НЕТ 5394
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- Йух вам в жопу!
- М-да... Похоже, семейный врач из вас так себе...
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Банда негодяев дорвалась до власти. Надеюсь, ненадолго.
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Супрун виновата лишь в том, что закрыла "лавочку" к гос закупкам лекарств. Теперь ждите, они из больных вернут всю не полученую прибыль.
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значно простіше, що не пробачають:

успішна жінка з США, що має 3.5млн.$ на рахунку та при цьому з байдужим ставленням до омолоджування в стан Барбі;

не зґвалтована модними брендами та фотожопом;
не срусько ізична.
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Договаривай до конца: и перевела гос закупки в лавочку международньіх спекулянтов. Ценьі на лекарства в Украине в три раза дороже чем в Польше или Турции при твоей супрун
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Так в Польше и автомобили дешевле. Сказать почеиу илм сам знаешь. Так чтотненадо ляля
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Очередя в поликлиниках-выше небес.Лукавая электронная очередь.Лучше всего вести здоровый образ жизни и позабыть про дохтуров.
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к чему эта брехня? я только переболел гриппом - несколько раз был в поликлинике. все четко по записи в Хелси, приходишь на свое время, либо сразу заходишь либо минут 15 ждешь пока выйдет предыдущий.
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можливо так зірки спів пали , але вперше в житті побачив порожній коридор з відчиненими кабінетами УЗД, рентген та т.п. без жодної людини в черзі (14:00)... Тому, тим хто реагує на прізвище Супрун, як собака Павлова на світло- бажаю покарання з вічно проблемною роботою телевізора.
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Хватит врать уже . И как не надоедает "До свидания, ключи оставьте тут, мы не хотим с вами общаться", - Супрун рассказала, как проходила передача дел в Минздраве новому руководству - Цензор.НЕТ 9063 .. Очереди точно такие же как и 5 - 10 лет назад .
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в "очереди" 1-2 человека. 1 - который пришел на свое время, второй - которому хочется попасть без очереди, как всегда. Но вторых все меньше и меньше.
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Я понял,у Вас нет детей и они не ходят на секции и не болеют и профосмотры не проходят и Вы в том числе.
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э, минуточку! но профосмотры - это не врачи семейной медицины. это специализированные врачи, а по ним реформы Супрун должны были стартовать с 2020 года!
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Правильно , кое где очереди есть , кое где нету вообще , как и всегда было,, как и в любой клинике мира .
Но разве это повод скалить зубы на Супрун .?? "До свидания, ключи оставьте тут, мы не хотим с вами общаться", - Супрун рассказала, как проходила передача дел в Минздраве новому руководству - Цензор.НЕТ 6278 .
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Он был в бреду, только порохобот может придумать хню как больной гриппом ходит в поликлинику как на работу.
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дурень, ты отстал от жизни. врачи не ходят на вызовы сейчас. с температурой до 39 - сбиваешь, одеваешь маску и к врачу на прием. выше 39 - вызываешь скорую.
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Спасибо Супрун, врачи вообще не приедут, не надейся. Было бесплатно, приезжали, стали платить деньги - забили и положили. Реформа.
"Врач говорит, что в Украине экипажи скорой помощи должны приезжать к пациентам лишь в случае, если человек может за считанные минуты стать инвалидом или умереть. Причины вроде температуры или высокого давления не являются достаточными для вызова неотложки. Об этом глава Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус рассказал в эфире. По его словам, в Украине действует постановление Кабмина №1119, где указаны правила вызова скорой помощи. С ними должен ознакомиться каждый. По его словам, если скорая начнет работать по закону, количество вызовов резко снизится. "От высокой температуры еще никто не умер... Если у ребенка высокая температура, надо делать, как во всем цивилизованном мире. Этот ребенок может с пятницы дождаться понедельника и обратиться за помощью к педиатру или семейному доктору в порядке очереди", - объяснил эксперт.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/health/country/10435728-vrach-obyasnil-v-kakih-sluchayah-skoraya-v-ukraine-ne-priedet-na-vyzov.html
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так реформы же только при Супрун начались-откуда очереди?
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Вчора зайшов у свій електронний кабінет, записався до лікаря. Сьогодні прийшов без черги. Але завжди є дебіли, які мізками користуватися не вміють, а тільки на форумах х..ню пишуть...
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А вас уже не смущает, что эта новая пани министр, в отличие от Супрун, которую вы почему-то упорно называли санитаркой, несмотря на наличие у нее американского диплома врача, ВООБЩЕ не имеет медицинского образования и даже опыта работы хотя бы санитаркой в какой-нибудь больнице?
Это не её имидже никак не отразится?
Да, я смотрела её пресс-конференцию и как врач могу сказать, что она вообще не ориентируется ни в медицинских вопросах, ни в принципах организации здравоохранения. Ну такие мелочи, естественно, на её имидже отразиться никак не могут, правда?
Главное, это с Ульяной не встречаться.
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Якщо це Ви мені відповіли, то це - мимо. Я пані Ульяну поважаю і задоволений, що вона розпочала медичну реформу. А з приводу нового міністра, то, після того, як нашою Україною почав "керувати" клоун, я нічому не дивуюсь...
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То я помилково, не туди натиснула.
А з вами я згодна.
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НЕ БРЕШИ ! Недоумок. Постійно користуюсь послугами і є що порівняти як було 2-3 роки назад і як зараз. Чітко по запису на час який зазначений при записі, до речі через інтернет а не при багато часових простоях в черзі в реєстратурі.
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Подписал договор с поликлиникой,но на сайте записаться невозможно.
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Вы токсичны,если люди узнают,что новый министр с вами идиоткой-порохоботкой общалась,то это плохо отразилось бы на имидже новой власти.
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из этих слов можно сделать вывод, что Минздрав будет заботиться исключительно об имидже узеленских, а не о здоровье украинцев.
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Из ваших слов можно сделать вывод - вы порохоботская овца,а значит вашим словам цена - ломаный шекель.
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А то, что эта новая пани министр вообще не имеет медицинского образования, а также никакого понятия принципах организации здравоохранения, не ориентируется в вопросах медицины и никогда никем ни в одной больнице не работала, не может плохо отразится на имидже новой власти? Только общение с доктором Супрун может портить её имидж?
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Не бажають приймати справи, бо не тямлять в цьому ніхріна. Свою тупість прикривають, такою милою наріду, бидлякуватістю. Потім не дивуйтесь зникненню і подорожчанню потрібних вам ліків. Бо ви це зробили разом
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Тямлять та думають, шо прийшли назавжди.
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Підтримую.
Я працюю начальником вахтовим методом. Вже 27 років. Кожні 4-6 місяців перадаю керівництво наступній вахті. І кожного разу теж саме. Якщо людина поганий спеціаліст, то в неі питань нема, або питаня якісь зовсім дурні.
Схоже в нашій державній медицині нічого не поміняється. Ситих вигнали, прийдуть голодні. Буде продовжуватись теж саме колесо Самсари
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Супрун и ее команда - команда профессионалов. А пришло БЫДЛО.
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как можно было отпускать супрун с миром... ее место на скамье подсудимых вместе с ее рехвормой...
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А что Вы ещё хотели услышать от быдла?
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Ул`яно, Вам і Вашій команді люди скажуть Велике Спасибі !!!
На жаль, но тільки - адекватні люди
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Те, которые начали получать бесплатно или по доступной цене жизненно важные препараты.
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Пришли юристы...поведение Богдана все видят....такой же уровень...
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"Уходя, уходи". (с)
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она ж по фене не умеет, как криворожская гопота, чего с ней общаться
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Я не пойму, чего супрун никак не успокоится?
Видимо, у нее не все в порядке? "До свидания, ключи оставьте тут, мы не хотим с вами общаться", - Супрун рассказала, как проходила передача дел в Минздраве новому руководству - Цензор.НЕТ 2800
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С должности попросили, замов убрали, лампочки выкрутили)))
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В типичном тоне зеленых шмарклей.
Такие же как и их хозяин беня коломойский.
Наконец то они смогли начать возвращать все назад под крыло фарм мафии. А теперь еще и открывается корыто со страховой медициной.
Щас сделают как в рашистов и будете жрать.
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Нехай "доктор смерть" взагалі радіє що їй копняка не дали. А не завадило б - за всі її "рехформи".
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Зелепузики боялися що їх попросять показати дипломи про освіту, хоча б середню.
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Прийшли ті у котрих ,як казав один виродок,"х*й в ж*пе"! Чого Супрун могла очікувати-їх медицина не цікавить!
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спасибо, пані Уляна, спасибі вам, що ви не зневірились в тому що робили, що працювали довго і наполегливо, що вірили в успіх і витримали всі ці роки в напівворожому середовищі..., хай вам щастить і міцного вам здоров'я…., дуже шкода...
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Так поступають невігласи і невиховані люди. Грубити і нехтувати громадянами це в стилі Зебілів. При Зебілах Мафія Ригів повертається до влади пиляти бюджет, красти бабло. Повернулися одіозні корупціонери і злодії, портнови, богатирьови, .... підняли голову і простягають рила до корита корупціонери рецидивісти тодурови, амосови, радуцькі... . Бідна Україна при ЗЕбілах. Гряде реванш фармацевтичної мафії. Тільки стало налагоджуватись і бац тобі рулити будуть поплічники богатирьових. Якби в минулому уряді було більше таких як Супрун, то Україна подолала би корупцію. Це ж вона з молодою командою поламали схеми корупції та зловживань богомолець, мусіями , тодоровими, бахтєєвими ...... Недаром проти неї ополчилась ця зграя, тому що не давала наживатись на людських проблемах, не давала грабувати бюджет на закупках ліків.
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Быдло, дорвавшееся до власти, боится интеллектуального общения с профессионалом.
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Супрун одна з небагатьох, кому слід подякувати за роботу. Шкода, що такі міністри йдуть, а "Рюкзакови" лишаються.
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Именно в єтом большой прокол зеленского, если бі он біл действительно за Украину он бі не ссорился демонстранивно с Порошенко а продолжал то хорошее начатоею Все его поведение говорит о том что он просто часть плана по развалу.
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