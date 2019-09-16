 "До побачення, ключі лишіть тут, ми не хочемо з вами спілкуватися", - Супрун розповіла, як відбувалася передача справ у МОЗ новому керівництву

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю "Українській правді. Життя".
"Ганна Новосад у Міносвіти подякувала тим заступникам, які йшли. Схоже, що у них доволі нормальний перехід відбувається. У МОЗ навпаки. Це було як: "До побачення, ключі лишіть тут, ми не хочемо з вами спілкуватися".
"Це погано. У МОЗ готували перехідну книгу. Там покроково є, що робити в наступні 100 днів, 3, 5 років. Розписані нормативні акти. Не думайте, що все, що було, є поганим, і не відкидайте його", - сказала Супрун.
Говорячи про те, які установки ексглава МОЗ давала колективу, коли з ним прощалася, вона зазначила: "Ми казали їм, що може змінитись керівництво, інші люди прийдуть, але це не має впливати на їхню роботу, бо ми в МОЗ відповідаємо за життя та здоров’я кожного українця. Я їх заохочувала і далі професійно працювати, не писати заяви на звільнення, щоб вони не саботували нових людей, а знайшли спільну мову, пояснювали, чому потрібно робити саме так".
"На жаль, нове керівництво МОЗ має параною, що люди в міністерстві проти них. Але це не так. Вони працюють на український народ, не на Супрун або окрему політичну силу", - повідомила колишня глава відомства.
За словами Супрун, в директорати вони набирали людей довго, бо мали багато вимог, але тепер там "чесні люди, не корупціонери, відкриті, які знають, як працювати з іншими, як бути лідерами".
Вона також додала, що їй дуже не подобається новий законопроєкт про держслужбу, де міністри зможуть звільняти держслужбовців будь-коли через те, що ті їм не подобаються.
Нагадаємо, Уляна Супрун очолювала МОЗ з 1 серпня 2016 року по 29 серпня 2019 року.
- М-да... Похоже, семейный врач из вас так себе...
успішна жінка з США, що має 3.5млн.$ на рахунку та при цьому з байдужим ставленням до омолоджування в стан Барбі;
не зґвалтована модними брендами та фотожопом;
не срусько ізична.
Но разве это повод скалить зубы на Супрун .?? .
"Врач говорит, что в Украине экипажи скорой помощи должны приезжать к пациентам лишь в случае, если человек может за считанные минуты стать инвалидом или умереть. Причины вроде температуры или высокого давления не являются достаточными для вызова неотложки. Об этом глава Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус рассказал в эфире. По его словам, в Украине действует постановление Кабмина №1119, где указаны правила вызова скорой помощи. С ними должен ознакомиться каждый. По его словам, если скорая начнет работать по закону, количество вызовов резко снизится. "От высокой температуры еще никто не умер... Если у ребенка высокая температура, надо делать, как во всем цивилизованном мире. Этот ребенок может с пятницы дождаться понедельника и обратиться за помощью к педиатру или семейному доктору в порядке очереди", - объяснил эксперт.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/health/country/10435728-vrach-obyasnil-v-kakih-sluchayah-skoraya-v-ukraine-ne-priedet-na-vyzov.html
Это не её имидже никак не отразится?
Да, я смотрела её пресс-конференцию и как врач могу сказать, что она вообще не ориентируется ни в медицинских вопросах, ни в принципах организации здравоохранения. Ну такие мелочи, естественно, на её имидже отразиться никак не могут, правда?
Главное, это с Ульяной не встречаться.
А з вами я згодна.
Я працюю начальником вахтовим методом. Вже 27 років. Кожні 4-6 місяців перадаю керівництво наступній вахті. І кожного разу теж саме. Якщо людина поганий спеціаліст, то в неі питань нема, або питаня якісь зовсім дурні.
Схоже в нашій державній медицині нічого не поміняється. Ситих вигнали, прийдуть голодні. Буде продовжуватись теж саме колесо Самсари
На жаль, но тільки - адекватні люди
Могу повторить, ПНХ!
Видимо, у нее не все в порядке?
Такие же как и их хозяин беня коломойский.
Наконец то они смогли начать возвращать все назад под крыло фарм мафии. А теперь еще и открывается корыто со страховой медициной.
Щас сделают как в рашистов и будете жрать.