 "До побачення, ключі лишіть тут, ми не хочемо з вами спілкуватися", - Супрун розповіла, як відбувалася передача справ у МОЗ новому керівництву

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю "Українській правді. Життя".

"Ганна Новосад у Міносвіти подякувала тим заступникам, які йшли. Схоже, що у них доволі нормальний перехід відбувається. У МОЗ навпаки. Це було як: "До побачення, ключі лишіть тут, ми не хочемо з вами спілкуватися".

"Це погано. У МОЗ готували перехідну книгу. Там покроково є, що робити в наступні 100 днів, 3, 5 років. Розписані нормативні акти. Не думайте, що все, що було, є поганим, і не відкидайте його", - сказала Супрун.

Говорячи про те, які установки ексглава МОЗ давала колективу, коли з ним прощалася, вона зазначила: "Ми казали їм, що може змінитись керівництво, інші люди прийдуть, але це не має впливати на їхню роботу, бо ми в МОЗ відповідаємо за життя та здоров’я кожного українця. Я їх заохочувала і далі професійно працювати, не писати заяви на звільнення, щоб вони не саботували нових людей, а знайшли спільну мову, пояснювали, чому потрібно робити саме так".

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"На жаль, нове керівництво МОЗ має параною, що люди в міністерстві проти них. Але це не так. Вони працюють на український народ, не на Супрун або окрему політичну силу", - повідомила колишня глава відомства.

За словами Супрун, в директорати вони набирали людей довго, бо мали багато вимог, але тепер там "чесні люди, не корупціонери, відкриті, які знають, як працювати з іншими, як бути лідерами".

Вона також додала, що їй дуже не подобається новий законопроєкт про держслужбу, де міністри зможуть звільняти держслужбовців будь-коли через те, що ті їм не подобаються.

Нагадаємо, Уляна Супрун очолювала МОЗ з 1 серпня 2016 року по 29 серпня 2019 року.