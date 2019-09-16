 Форум YES - відбілювання репутації олігарха Пінчука та лобізм його інтересів, - ЦПК

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє "Центр протидії корупції", інформує Цензор.НЕТ.

Представники ЦПК пояснили, чому не ходять на форуми до Пінчука.

За словами виконавчого директора організації Дар'ї Каленюк, ЦПК щорічно отримує запрошення на конференцію, але було ухвалено рішення не брати участі в YES.

"YES - це потужний інструмент для відбілювання персональної репутації олігарха Віктора Пінчука на Заході. YES - це прихований лобізм інтересів Пінчука. Олігарх купує квитки бізнес-класу для своїх гостей та платить їм гонорари в десятки, а інколи сотні тисяч доларів. Наприклад, у 2015 році Пінчук заплатив 150 тисяч доларів за 15-хвилинне включення Трампа на конференції. Це стало предметом розслідування правоохоронних органів в США", - йдеться в повідомленні.

"А в 2012 Пінчук заплатив $ 4 млн баксів через Манафорта американській юрфірмі за відбілювання репутації Януковича. Це підтверджено судовими документами, але Пінчук заперечує факт. Пінчук є господарем YES. Він особисто зустрічає високоповажних гостей, веде розмови під час форуму, визначає коли і як виступатимуть президенти та прем'єри. Цільовою аудиторією форуму є Західна еліта", - зауважують у ЦПК.

Зазначається, що завдяки YES Пінчук вибудовує особисті неформальні відносини із західною елітою.

"Йому довіряють, йому дякують - і так він просуває свій порядок денний. Який далеко не завжди збігається з інтересами держави", - підкреслюють у ЦПК.

Нагадаємо, YES (Ялтинська Європейська Стратегія) - міжнародна щорічна конференція українських і закордонних політиків і підприємців. З 2004 року і до окупації Криму Росією відбувалася в Ялті, з 2014 року - у Києві.

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