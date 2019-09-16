 Форум YES - відбілювання репутації олігарха Пінчука та лобізм його інтересів, - ЦПК

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє "Центр протидії корупції", інформує Цензор.НЕТ.
Представники ЦПК пояснили, чому не ходять на форуми до Пінчука.
За словами виконавчого директора організації Дар'ї Каленюк, ЦПК щорічно отримує запрошення на конференцію, але було ухвалено рішення не брати участі в YES.
"YES - це потужний інструмент для відбілювання персональної репутації олігарха Віктора Пінчука на Заході. YES - це прихований лобізм інтересів Пінчука. Олігарх купує квитки бізнес-класу для своїх гостей та платить їм гонорари в десятки, а інколи сотні тисяч доларів. Наприклад, у 2015 році Пінчук заплатив 150 тисяч доларів за 15-хвилинне включення Трампа на конференції. Це стало предметом розслідування правоохоронних органів в США", - йдеться в повідомленні.
"А в 2012 Пінчук заплатив $ 4 млн баксів через Манафорта американській юрфірмі за відбілювання репутації Януковича. Це підтверджено судовими документами, але Пінчук заперечує факт. Пінчук є господарем YES. Він особисто зустрічає високоповажних гостей, веде розмови під час форуму, визначає коли і як виступатимуть президенти та прем'єри. Цільовою аудиторією форуму є Західна еліта", - зауважують у ЦПК.
Зазначається, що завдяки YES Пінчук вибудовує особисті неформальні відносини із західною елітою.
"Йому довіряють, йому дякують - і так він просуває свій порядок денний. Який далеко не завжди збігається з інтересами держави", - підкреслюють у ЦПК.
Нагадаємо, YES (Ялтинська Європейська Стратегія) - міжнародна щорічна конференція українських і закордонних політиків і підприємців. З 2004 року і до окупації Криму Росією відбувалася в Ялті, з 2014 року - у Києві.
а чего ж Президент -кдлоун там сценки разыгрывал, если все так плохо ?
«Я гарантирую, что олигархи больше не будут иметь влияния на украинскую власть. Я сделаю все для этого», - сказал Порошенко.
17 декабря 2014
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз.
При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
https://biz.nv.ua/economics/sostoyanie-poroshenko-za-vremya-ego-prezidentstva-umenshilos-pochti-na-40-bloomberg-50022629.html
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и практически ничего не платят в бюджет Украины.
Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга.
По друге шмарклю ви обрали за презедента 21 квітня.
По третє спілкуватися з тобою я не буду. Дивись пункт перший.
Ходи здоровий. Хай щастить.
Самое интересное, что зебилы наивно притворяются и делают вид - что не в курсе:D
А может и не притворяются, может зебилы еще тупее чем расейские ватники
ЦЕНЗОРУ-ПОЗОРИЩЕ !!!!! У ВАС УЖЕ НЕ СВОБОДА СЛОВА, А ПОМОЙНАЯ ЯМА!!!!!
Ведь он нассал зебилам откровенно в глаза, когда поперся на этот форум.. да и с прочими обещаниями - поимел зебилов по-полной
Оказалось - ВСЁ ИМИТАЦИЯ...
ну как, что?
ТО что умеет и то что делал 20 лет своей взрослой жизни-- развлекал олигархов и высоких иностранных гостей. И не сам, а с кварталом 95. Разве вы не видели эту провинциальную самодеятельность ?
Поток отъезжающих уменьшился ?
Платные гости за бабки поулыбались, и остались при своём мнении,
что Украина - третий мир.