 Богдан про обмін Цемаха: Чому ми маємо захищати інтереси Нідерландів, коли є власні?

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів в інтерв'ю українській службі ВВС Глава Офісу Президента Андрій Богдан, коментуючи можливий негативний вплив видачі РФ підозрюваного в справі про МН17 Володимира Цемаха.

"Нідерланди - один з основних бенефіціарів будівництва "Північного потоку-2", Нідерланди оголошували референдум про підписання з нами Угоди про асоціацію, Нідерланди одні з основних лобістів ідеї повернення Росії в ПАРЄ.

Коли ми зустрічаємося з європейськими політиками, вони говорять, що захищають інтереси свого населення, своєї країни, свого майбутнього. Вибачте, а кого ми маємо захищати? Інтереси Нідерландів? У них бізнес із Росією. У них дуже тісні відносини, спільні якісь політичні погляди, у них є, на що міняти Цемаха", - зазначив Богдан.

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Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

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За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха.