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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2756) Нідерланди (448) обмін (511) полонені (537) Богдан Андрій (162) Цемах (65)

 Богдан про обмін Цемаха: Чому ми маємо захищати інтереси Нідерландів, коли є власні?

Україна має насамперед думати про власні інтереси і відстоювати їх.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів в інтерв'ю українській службі ВВС Глава Офісу Президента Андрій Богдан, коментуючи можливий негативний вплив видачі РФ підозрюваного в справі про МН17 Володимира Цемаха.

"Нідерланди - один з основних бенефіціарів будівництва "Північного потоку-2", Нідерланди оголошували референдум про підписання з нами Угоди про асоціацію, Нідерланди одні з основних лобістів ідеї повернення Росії в ПАРЄ.

Коли ми зустрічаємося з європейськими політиками, вони говорять, що захищають інтереси свого населення, своєї країни, свого майбутнього. Вибачте, а кого ми маємо захищати? Інтереси Нідерландів? У них бізнес із Росією. У них дуже тісні відносини, спільні якісь політичні погляди, у них є, на що міняти Цемаха", - зазначив Богдан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не думаю, що ми б дізналися від Цемаха про MH17 щось, крім того, що вже знаємо, - Волкер

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

Читайте також: Ми закликаємо Росію забезпечити притягнення до відповідальності винних за катастрофу рейсу MH17, - посольство США

За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148620
 
   
 Топ коментарі
 
Просто суд над Кацапией - это не его интерес
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Боже мой бурят совсем туп Богдан про обмен Цемаха: Почему мы должны защищать интересы Нидерландов, когда есть свои собственные? - Цензор.НЕТ 4931
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Зачем Нидерландам защищать интересы Украины, когда у нее есть собственные?
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Так и Европа может сказать, зачем нам защищать интересы Украины, вводя санкции против кацапстана и неся миллиардные убытки? Лучше мы защитим свои интересы, отменив эти экономические санкции.
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Какие миллиардные, не смеши!!! Реальные САНЦИИ никто не вводил и вводить не собирается. То, что называется громким словом "санкции" - показуха и понты, больше удар по самолюбию *****, чем реальные убытки. Пыль в глаза политики пускать умеют - не ведись. Были бы настоящие санкции - нам бы уже Кубань вернули…
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Чудо в перьях, похмелись. И смеятся над собой перестанешь
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Генерал заявил, что не сомневается в том, что последняя встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте была посвящена теме MH17. "Однозначно. Они ищут решение" приемлемый для Нидерландов и для России компромисс может быть следующим. Путин может заявить: "Да, каким-то боком мы к этому относимся, управляемые нами сепаратисты позволили украинцам организовать это сбитие. За эту свою недоуправляемость сепаратистами мы готовы что-то заплатить. Но все-таки мы настаиваем, что это украинский "Бук"."Голландцы с этим согласятся, и все выдохнут. Потому что с России надо снимать санкции. Санкции по Крыму, по Донбассу, по "Боингу". Всегда есть возможность как-то решить вопрос. Дело только за ценой. По "Боингу" они нашли эту цену",На днях просочилась информацмя, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провел 28 июня секретные переговоры с Путиным. Рютте отказался сообщить подробности этих переговоров:

Что касается уголовного процесса, то он начнется, как известно, 9 марта 2020 года в Гааге. Имена первых (обращаю внимание на это слово) - первых четверых подозреваемых были названы 19 июня 2019 года. Очевидно, что будут названы имена и других.
Что же касается государственной ответственности за теракт, то она устанавливается не в уголовном суде. Еще 25 мая 2018 г. Нидерланды и Австралия назвали Россию государством, ответственным за этот теракт:
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